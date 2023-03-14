Единственная открытая дорога на Артемовск в настоящее время находится под непосредственным контролем российской артиллерии

В настоящее время из Артемовска (Бахмута) более не осталось безопасных автомобильных путей. Об этом пишет британская газета The Daily Mail в свежем репортаже из города.По утверждению издания, подобная ситуация говорит о близости или даже неизбежности полного окружения Артемовска. Безопасно объехать «Бахмутский выступ» на автомобиле больше нельзя: объезд заминирован противотанковыми минами.- подчеркивает издание.Речь идет о пути, который находится всего в 700 метрах от позиций российских артиллерийских подразделений. Что интересно, вчера дорога из Константиновки в Артемовск, о которой идет речь в репортаже британского издания, в статье The Washington Post определялась как «дорога жизни» для украинских формирований, находящихся в городе.Упоминаемая в репортаже британского издания дорога следует через Часов Яр. Но далее, чтобы попасть в Артемовск, надо миновать Хромово (Артемовское). Сейчас там еще хозяйничают украинские формирования, но силы ЧВК «Вагнер» уже штурмуют этот населенный пункт. Командование ВСУ признает, что в случае захвата Хромово Артемовск будет полностью окружен.Касается в своем репортаже британское издание и «мирной жизни» города Часов Яр. Как пишет Daily Mail, в Часов Яре к корреспондентам подошел «мужчина, который назвался Героем Советского Союза и представился дядя Вася». По словам местного жителя, он давно привык к обстрелам. Далее «дядя Вася» якобы заявил британским корреспондентам, что «Украина никогда не преклонит колени!».Впрочем, можно сделать вывод, что большая часть относительно молодого и дееспособного населения, и семьи с детьми, конечно, в первую очередь, все же покинули населенные пункты в окрестностях Артемовска. Остались пожилые люди, инвалиды и те, кому просто некуда и незачем бежать.Преступные действия украинского режима привели к десяткам тысяч беженцев из оккупированных ВСУ районов Донбасса, к масштабным разрушениям инфраструктуры, к колоссальным потерям среди личного состава украинских формирований.