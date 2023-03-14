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Британское издание: Единственная открытая дорога в Бахмут – под контролем российской артиллерии

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Британское издание: Единственная открытая дорога в Бахмут – под контролем российской артиллерии

В настоящее время из Артемовска (Бахмута) более не осталось безопасных автомобильных путей. Об этом пишет британская газета The Daily Mail в свежем репортаже из города.


По утверждению издания, подобная ситуация говорит о близости или даже неизбежности полного окружения Артемовска. Безопасно объехать «Бахмутский выступ» на автомобиле больше нельзя: объезд заминирован противотанковыми минами.

Единственная открытая дорога на Артемовск в настоящее время находится под непосредственным контролем российской артиллерии

- подчеркивает издание.

Речь идет о пути, который находится всего в 700 метрах от позиций российских артиллерийских подразделений. Что интересно, вчера дорога из Константиновки в Артемовск, о которой идет речь в репортаже британского издания, в статье The Washington Post определялась как «дорога жизни» для украинских формирований, находящихся в городе.


Упоминаемая в репортаже британского издания дорога следует через Часов Яр. Но далее, чтобы попасть в Артемовск, надо миновать Хромово (Артемовское). Сейчас там еще хозяйничают украинские формирования, но силы ЧВК «Вагнер» уже штурмуют этот населенный пункт. Командование ВСУ признает, что в случае захвата Хромово Артемовск будет полностью окружен.

Касается в своем репортаже британское издание и «мирной жизни» города Часов Яр. Как пишет Daily Mail, в Часов Яре к корреспондентам подошел «мужчина, который назвался Героем Советского Союза и представился дядя Вася». По словам местного жителя, он давно привык к обстрелам. Далее «дядя Вася» якобы заявил британским корреспондентам, что «Украина никогда не преклонит колени!».

Впрочем, можно сделать вывод, что большая часть относительно молодого и дееспособного населения, и семьи с детьми, конечно, в первую очередь, все же покинули населенные пункты в окрестностях Артемовска. Остались пожилые люди, инвалиды и те, кому просто некуда и незачем бежать.

Преступные действия украинского режима привели к десяткам тысяч беженцев из оккупированных ВСУ районов Донбасса, к масштабным разрушениям инфраструктуры, к колоссальным потерям среди личного состава украинских формирований.
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6 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:27
    +3
    . назвался Героем Советского Союза и представился дядя Вася»
    . Нормально мужик постебался на журналюгами))
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:27
      +2
      Самые большие "знатоки" ситуации на фронтах СВО и русского менталитета это конечно англичане с американцами.
      У них уже давно сформировался этакий комплекс неполноценности, когда любую ситуацию в мире они должны первыми объяснить и проанализировать, пока никто не успел.
      У нас по этому поводу есть хорошее определение для них - "В каждой бочке затычка". yes
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:29
    +3
    Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в своем Twitter призвал награждать раненных бойцов ВСУ медалью НАТО с американским флагом и изображением Зеленского с мешками денег, чтобы напоминать им за что они сражаются.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:35
    0
    Британское издание: Единственная открытая дорога в Бахмут – под контролем российской артиллерии

    Британские спецслужбы...Британская разведка...Британские издания...
    На дне морей, омывающих острова GB, проложена масса кабелей, трубопроводов и даже прорыт тоннель...Может быть, ВС РФ стоило бы подкинуть им тем для наблюдения и расследования?
    * * *
    Только про взрывы на «СП» им не известно НИ-ЧЕ-ГО!!!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:39
    +1
    Дядя Вася, новый мем)))
    Аж Герой Советского Союза, но при этом топящий за Украину где всё Советское под запретом, ню-ню сказочники, хотя для Западного читателя сгодиться.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:42
    +2
    Улыбнуло про дядю Васю - мастер спорта генерал-майор Чингачгук, как в том анекдоте.