Военное обозрение
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Швеция отказалась допускать российских спортсменов на чемпионат мира среди военных

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Швеция отказалась допускать российских спортсменов на чемпионат мира среди военных

Запад продолжает использовать спорт, который призван объединять людей несмотря на все разногласия, как политический инструмент против России.


На этот раз спортсменам из России решили вставить палки в колеса на спортивных соревнованиях в Швеции. Речь идет о зимнем чемпионате мира среди военных, который в этом году должен пройти в шведском городе Боден 27 марта – 1 апреля этого года.

Как передает ТАСС, по словам представителя оргкомитета чемпионата Ульрика Ханссон-Милда, Швеция не будет принимать российских лыжников и биатлонистов из-за ситуации вокруг Украины, а также возможных проблем с безопасностью.

Чемпионаты мира среди военнослужащих проводятся уже много лет и являются хорошим местом для военных, чтобы показать себя в мирном состязании, а не на поле боя. На зимних играх военнослужащие мужчины и женщины состязаются в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и т.д.

На фоне украинского конфликта под давлением Запада международные спортивные организации перестали допускать спортсменов из России на спортивные соревнования. Спортсмены из России вынуждены выступать под нейтральным флагом. Этого же добивается и МОК для российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +3
    Предлагаю не допускать Швецию к участию в танковом биатлоне 2023. (сарказм).
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:48
      +2
      Такими темпами развития глупости ”цивилизованных” Танковый Биатлон будет проведен в Швеции, притом они сами спровоцируют lol
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      +1
      Хочется чтобы отечественные чиновники от спорта тоже научились отстаивать интересы как своих спортсменов так и спортсменов других стран мира.
      Их предшественники из СССР были куда смелее и активнее и на гадости, чинимые советским спортсменам и спорту в целом давали достойный ответ.

      А нынче складывается такое впечатление в российском ОК и федерациях сплошь или через одного одни слюнтяи и бесхребетные чиновники, готовые кланяться и потакать любым англосаксонским гадостям в отношении отечественного спорта и спортсменов, вместо того чтобы с честью и достоинством отстаивать интересы тех кого они представляют.

      Шведским шавкам нужно дать адекватный ответ и прекратить унижаться и пресмыкаться перед всеми европейскими чиновниками. В мире достаточно стран, с которыми можно и соревнования проводить и кое чему поучиться, для этого только надо всего ничего - поднять заднюю точку из мягкого кресла, вынести оплывшую тушку на свежий воздух и начать заниматься реальным делом, а не тратить деньги на международный спортивный арбитраж и прочие аналогичные конторы англосаксов в надежде выиграть и получить моральное удовлетворение.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:57
        +1
        Хочется чтобы отечественные чиновники от спорта тоже научились отстаивать интересы как своих спортсменов

        Имею подозрения, что для спортивных чиновников спорт - это просто деньги, да и для спортсменов тоже. На наших глазах спорт перестал быть спортивным. Да и интерес к международным соревнованиям исчезает.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:41
    +3
    а также возможных проблем с безопасностью.

    Ещё ненароком Швецию захватят.... wassat
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:43
    0
    И что тут такого? Вот еслиб допустили было бы из ряда вон, а так очередное Западное фи. И про безопасность это правильно, с учетом сколько "беженцев" с Украины + сочувствующие могли бы и нападение организовать с них станеться а как работает их полиция в таких случаях мы видели.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:44
    +1
    Откуда "грозить мы будем шведу"? Или утрёмся опять?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:48
      +2
      Откуда "грозить мы будем шведу"? Или утрёмся опять?
      У нас со странами НАТО+ сейчас куда более серьезные состязания.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 14:00
        0
        Вот вы и ответили. hi Победим здесь - никто и там не тявкнет.
  5. Комментарий был удален.
  6. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 13:53
    0
    Я, до сегодняшнего дня не знал, что есть чемпионат мира военных.
    Может оно и не надо? А то получим вместо полка действительно профессионалов, полк стремящихся за хрензнаетначтомедалями.
    Спортивные роты времен СССР.
    Не то время. Сейчас навык совместить мушку с целиком за доли секунды более востребован.
  7. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 13:54
    0
    Нашим военным спортсменам пора применить свои навыки на практике, в зоне боевых действий, ответить ,,за выпитый кофе и съеденный шоколад’’
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:54
    0
    После окончания этого идиотизма (а он закончится рано или поздно) надо не забывать кто и сколько гадил России. Западные "партнёры" должны получать по полной на сколько это возможно. Прощения оптом быть не должно.