Швеция отказалась допускать российских спортсменов на чемпионат мира среди военных

Запад продолжает использовать спорт, который призван объединять людей несмотря на все разногласия, как политический инструмент против России.
На этот раз спортсменам из России решили вставить палки в колеса на спортивных соревнованиях в Швеции. Речь идет о зимнем чемпионате мира среди военных, который в этом году должен пройти в шведском городе Боден 27 марта – 1 апреля этого года.
Как передает ТАСС, по словам представителя оргкомитета чемпионата Ульрика Ханссон-Милда, Швеция не будет принимать российских лыжников и биатлонистов из-за ситуации вокруг Украины, а также возможных проблем с безопасностью.
Чемпионаты мира среди военнослужащих проводятся уже много лет и являются хорошим местом для военных, чтобы показать себя в мирном состязании, а не на поле боя. На зимних играх военнослужащие мужчины и женщины состязаются в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и т.д.
На фоне украинского конфликта под давлением Запада международные спортивные организации перестали допускать спортсменов из России на спортивные соревнования. Спортсмены из России вынуждены выступать под нейтральным флагом. Этого же добивается и МОК для российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.