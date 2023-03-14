В Тегеране назвали визит президента Белоруссии переломным в отношениях двух стран

Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12-13 марта посетил с официальным визитом Иран впервые за последние 17 лет. Это третий визит белорусского лидера в Тегеран. В иранской столице он провел ряд встреч с руководством Исламской Республики, в том числе переговоры с главой государства Эбрахимом Раиси. По их итогам был подписан ряд документов, в том числе под грифом «для служебного пользования».В Тегеране визит белорусского лидера назвали переломным моментом и отправной точкой для построения более глубоких отношений между двумя странами. Лукашенко подчеркнул, что сейчас для Беларуси и Ирана главное — не потерять время. Вот некоторые заявления, которые лидеры двух стран сделали в ходе визита президента Белоруссии в иранскую столицу.Президент Белоруссии, ранее побывавший в Тегеране в 2006 году, констатировал, что все эти годы слишком мало внимания уделял сотрудничеству двух стран и теперь намерен исправить этот пробел. В свою очередь, президент Ирана в приветственной речи отметил, что белорусско-иранские отношения за последние два года продемонстрировали значительный прорыв. Так, по итогам 2022 года товарооборот двух стран достиг 100 миллионов долларов, что в три раза больше, чем уровень торговли в 2021 году.Лукашенко обратил внимание, что Иран и Белоруссия находятся под беспрецедентным санкционным давлением Запада. При этом Тегеран за десятилетия экономической и политической блокады сумел сохранить и успешно развивает промышленный потенциал, в том числе современные технологии и ядерную энергетику.— констатировал белорусский лидер.Лукашенко выразил уверенность, что по результатам его нынешнего визита обе страны выйдут на новый этап сотрудничества. Он подчеркнул, что Минск и Тегеран, объединив усилия, смогут сделать это сотрудничество максимально эффективным и взаимовыгодным. Говоря о санкционном давлении, президент Белоруссии заявил, что западные ограничения в отношении двух государств — это время новых возможностей.Белорусский президент дал высокую оценку усилиям Ирана по строительству железной дороги в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг. Он подчеркнул, что для Минска создание путепровода важно не только в части улучшения экспортно-импортной логистики между двумя странами, но и для транзита товаров в другие государства.После посещения лидерами двух стран выставки ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана, Лукашенко заявил, что считает необходимым развивать сотрудничество между Ираном и Белоруссией в области производства медицинских товаров, другой высокотехнологичной продукции. В том числе путем создания совместных предприятий в Беларуси.Во время встречи президента с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, последний призвал страны, находящиеся под санкциями Запада, принять коллективные меры по нейтрализации введенных ограничений.По итогам переговоров в Тегеране Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном на 2023-2026 годы. Разработка этого соглашения была начата по результатам встречи президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане в 2021 году. По словам Лукашенко, документ не будет предан огласке, дабы Запад «не совал нам палки в колеса».