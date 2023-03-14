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В Тегеране назвали визит президента Белоруссии переломным в отношениях двух стран

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В Тегеране назвали визит президента Белоруссии переломным в отношениях двух стран

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12-13 марта посетил с официальным визитом Иран впервые за последние 17 лет. Это третий визит белорусского лидера в Тегеран. В иранской столице он провел ряд встреч с руководством Исламской Республики, в том числе переговоры с главой государства Эбрахимом Раиси. По их итогам был подписан ряд документов, в том числе под грифом «для служебного пользования».


В Тегеране визит белорусского лидера назвали переломным моментом и отправной точкой для построения более глубоких отношений между двумя странами. Лукашенко подчеркнул, что сейчас для Беларуси и Ирана главное — не потерять время. Вот некоторые заявления, которые лидеры двух стран сделали в ходе визита президента Белоруссии в иранскую столицу.

Президент Белоруссии, ранее побывавший в Тегеране в 2006 году, констатировал, что все эти годы слишком мало внимания уделял сотрудничеству двух стран и теперь намерен исправить этот пробел. В свою очередь, президент Ирана в приветственной речи отметил, что белорусско-иранские отношения за последние два года продемонстрировали значительный прорыв. Так, по итогам 2022 года товарооборот двух стран достиг 100 миллионов долларов, что в три раза больше, чем уровень торговли в 2021 году.

Лукашенко обратил внимание, что Иран и Белоруссия находятся под беспрецедентным санкционным давлением Запада. При этом Тегеран за десятилетия экономической и политической блокады сумел сохранить и успешно развивает промышленный потенциал, в том числе современные технологии и ядерную энергетику.

Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю

— констатировал белорусский лидер.

Лукашенко выразил уверенность, что по результатам его нынешнего визита обе страны выйдут на новый этап сотрудничества. Он подчеркнул, что Минск и Тегеран, объединив усилия, смогут сделать это сотрудничество максимально эффективным и взаимовыгодным. Говоря о санкционном давлении, президент Белоруссии заявил, что западные ограничения в отношении двух государств — это время новых возможностей.

Белорусский президент дал высокую оценку усилиям Ирана по строительству железной дороги в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг. Он подчеркнул, что для Минска создание путепровода важно не только в части улучшения экспортно-импортной логистики между двумя странами, но и для транзита товаров в другие государства.

После посещения лидерами двух стран выставки ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана, Лукашенко заявил, что считает необходимым развивать сотрудничество между Ираном и Белоруссией в области производства медицинских товаров, другой высокотехнологичной продукции. В том числе путем создания совместных предприятий в Беларуси.

Во время встречи президента с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, последний призвал страны, находящиеся под санкциями Запада, принять коллективные меры по нейтрализации введенных ограничений.

По итогам переговоров в Тегеране Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном на 2023-2026 годы. Разработка этого соглашения была начата по результатам встречи президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане в 2021 году. По словам Лукашенко, документ не будет предан огласке, дабы Запад «не совал нам палки в колеса».
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Использованы фотографии:
Сайт президента Белоруссии
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2 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:00
    0
    Во время встречи президента с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, последний призвал страны, находящиеся под санкциями Запада, принять коллективные меры по нейтрализации введенных ограничений.

    Это, вероятно, была главная цель этого визита.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:04
      0
      Под этим соусом можно много чего сделать. Единым пакетом и без лишних проволочек.