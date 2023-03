Наличие оружия массового поражения у ядерных держав

Вступление

Фактологические сведения

Химическое оружие

Биологическое оружие

Анализ

Выводы

Ни для кого не секрет, что в последнее время обострились угрозы нашему государству. Настолько, что в ответ на эти угрозы началась специальная военная операция. Тем не менее большинство западных СМИ не признаёт нашу мотивацию начала военных действий. Действительно, развернута масштабная информационная война, цель которой – убедить все государства мира отвернуться от нашей страны, максимально лишить Россию импорта, задушить нашу страну. Отрицаются или умалчиваются все вышеупомянутые угрозы, которые наше государство приводит в обоснование своих действий, тем самым лишая в глазах читателя цели и смысла все жертвы, связанные с военными действиями.Неудивительно, что большая часть населения западного блока стран поддерживает Киев в этом конфликте. Эта статья ставит цель привести доказательства самых страшных военных угроз нашей державе – угроз применения оружия массового поражения. Даже одна атака таким оружием на территорию РФ может с лёгкостью обойти по количеству жертв целый год специальной военной операции, тем более что речь в данном случае идет скорее о жертвах среди гражданского населения.В XX веке произошел скачок в развитии человечества. За 100 лет полностью поменялся стиль жизни большинства населения Земли. Все больше людей переезжает в города, все возрастающее значение имеет образование, уменьшается роль грубого физического труда. Такой прогресс произошел во всех сферах человеческой деятельности.Малоизвестный факт в том, что большинство изменений на этом промежутке времени произошли вследствие развития военных технологий: первый компьютер был построен, чтобы рассчитать ударную волну атомной бомбы, интернет был разработан агентством DARPA – управлением перспективных исследований министерства обороны США, примеров очень много. Научный прогресс в ВПК привел к появлению абсолютно нового вида оружия: оружия массового поражения (ОМП, термин МЧС России).ОМП определяется как виды оружия, способные при ограниченном привлечении сил и средств вызвать массовые потери и разрушения вплоть до необратимых изменений свойств окружающей среды. Первое, что приходит в голову – ядерное оружие (ЯО). Но этот вид ОМП, во-первых, очень дорогостоящий, в связи с редкостью используемых материалов.К тому же он хорошо задокументирован: известно, какие страны обладают ЯО, поскольку на данный момент основные ядерные державы, обладающие всей ядерной триадой (Китай, США, РФ, Индия) не подписали Договор о запрещении ядерного оружия (UNTC). Страшнее знаний о наличии мощного вооружения у противника лишь отсутствие знаний о нем. Есть ещё два признанных вида ОМП: химическое и биологическое оружие. Каждое из них было запрещено соответствующей конвенцией: химическое – КЗХО, Конвенцией о химическом оружии, ОЗХО; биологическое – КБТО (Biological Weapons Convention – UNODA).Таким образом, наличие этих видов оружия (как будет показано ниже, наличие не подвергается сомнению) не афишируется, как и возможности этих средств. Если более-менее известно, где и какое ядерное оружие есть у наших противников, и продуманы сценарии ответа на запуск боеголовок, то в случае атаки запрещенными видами ОМП все гораздо более туманно.Опять же, наличие этих видов вооружения сомнению не подлежит: к примеру, США отстают от графика уничтожения химического оружия минимум на 6 лет, фактически оно всё ещё состоит на вооружении. Они также отказались от мер взаимного контроля биологического оружия, так что нет возможности даже проверить исполнение КБТО в этой стране. Более того, различные проекты по биологическим разработкам американского министерства обороны за рубежом создают опасения по поводу своей безопасности не только у России, но и у других держав (Threats to international peace and security – Security Council, 9033rd meeting).Поговорим подробнее о других свидетельствах наличия запрещенного оружия у западного блока.Начнем с химического оружия.После двух мировых войн с ужасающими гуманитарными последствиями с целью предотвратить дальнейшие жертвы и вред экологии была разработана Конвенция о запрещении химического оружия (Конвенция о химическом оружии, ОЗХО). 13 января 1993 года Генеральный секретарь ООН открыл данную конвенцию к подписанию, 29 апреля 1997 года она вступила в силу.Каждый участник обязался ликвидировать все запасы химического оружия не позднее чем через 15 лет после подписания. Но, так как процесс уничтожения большинства химических вооружений достаточно сложен, поскольку при уничтожении необходимо минимизировать вред окружающей среде, в некоторых случаях срок был продлён: в связи огромным количеством изготовленных ранее вооружений, запасы исчислялись десятками тысяч тонн, было попросту невозможно уничтожить всё это оружие в срок.К примеру, к 1990 году в СССР насчитывалось 39 967 тонн (NTI: Research Library: Country profiles: Russia Chemical) различных вооружений, России соответственно срок продлили до 2020 года. США также насчитывали огромное количество ХО, порядка 30 000 тонн, и для Америки срок был продлён до 2023 года. Таким образом, большая часть стран-участниц конвенции на 2022 год уже уничтожила все запасы химического оружия, в т. ч. РФ, уничтожившая все запасы ХО в 2017 году (« Историческое событие: Россия досрочно уничтожила все химическое оружие»).Но в наше время остается, по крайней мере, одна страна, которая всё ещё обладает обширными запасами химического оружия – США. Химический арсенал Америки на сегодняшний день составляет лишь десятую часть от того, что было в конце XX века. Официально не уничтоженными остаются два склада вооружений: Pueblo Chemical Depot и Blue Grass Army Depot.В PCD хранится ~2 000 тонн иприта в ~780 000 снарядах на 2022 год, хотя по договору (без учета продленных сроков) эти вооружения должны были быть уничтожены к 2012 году. Аналогичная ситуация в BGAD, где на сегодняшний день содержится зарин, иприт и VX, в общей сложности порядка 500 тонн, а само уничтожение ХО началось только в 2019 году. На протяжении 10 лет с 2008 по 2017 на этой базе было зафиксировано 7 утечек газа, которые, судя по официальным источникам, не привели к жертвам.В действительности, больше беспокойства представляют неафишируемые действия США («Двойные стандарты США при выполнении конвенции о запрещении химического оружия (2019) – US и мир – Union States – Top secret»). На деле, несмотря на то, что военное руководство данной державы на различных форумах постоянно заявляет о полном соблюдении условий договора, некоторые пункты договора искажаются, если, по мнению руководства, они каким-либо образом ущемляют национальные интересы.Во-первых, США изначально ратифицировали конвенцию с оговорками, ограничивающими действенную силу документа. К таким оговоркам относится, например, право Америки не пускать на свою территорию международные комиссии, если те «создают угрозу национальной безопасности», таким образом фактически предоставив себе возможность скрывать свои нарушения конвенции.Во-вторых, сравнительно большие захоронения американского оружия были обнаружены в других странах, а Белый дом отказался содействовать этим странам в утилизации. Так, в 2002 году ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтвердила принадлежность найденных в Панаме семи авиабомб и одного выливного авиационного прибора, а Вашингтон добился вердикта, что эти вооружения были произведены раньше, чем в 1946 году (хотя два из этих снарядов были произведены значительно позже).Множество вооружений времён вьетнамской войны были обнаружены в Камбодже. Комиссия ОЗХО также определила их как принадлежащие США, но под давлением Америки Пномпень не стал афишировать данный факт. Аналогичная ситуация произошла в камбоджийской провинции Свайриенг в 2017 году, и на этот раз Вашингтон попросту отказался обсуждать с местными властями негативное, токсическое воздействие химикатов на окружающую среду и население и тем более не предоставил помощи в утилизации.Наконец, американские и британские специалисты в Ираке с 2003 по 2011 год уничтожили более 4,5 тысячи снарядов, оставшихся после падения режима С. Хуссейна, не уведомив об этом ОЗХО, скорее всего, с целью скрыть свою причастность к химической программе Ирака.На это нарушение конвенции также не было заведено расследования, на действия американцев организация закрыла глаза, ввиду якобы «чрезвычайных условий» процесса уничтожения. На самом деле ОЗХО ещё в 2003 году была неофициально уведомлена о данном инциденте. Также в организации закрыли глаза и на то, что США с 2005 по 2006 год выкупили огромное (свыше 600 реактивных боеприпасов) количество химических вооружений у иракских организованных преступных группировок, хотя данная тема была освещена СМИ.Но и это ещё не всё: США сформировали правовую базу, позволяющую им использовать химическое оружие в довольно обширном спектре случаев: от мероприятий по ликвидации стихийных бедствий до операций миротворческого характера. Фактически единственный сценарий, при котором военнослужащим нельзя использовать химическое оружие – это при наступательных боевых действиях (при этом в ходе «боевых действий оборонительного характера» использование не запрещается, в том числе в «местах содержания военнопленных»).Отдельного разговора заслуживают гербициды, средства для борьбы с растительностью. Дело в том, что, с одной стороны, США и Великобритания не считают их биологическим оружием. С другой стороны, во время вьетнамской войны, к примеру, США использовали химикат «Агент Оранж» для уничтожения всей флоры защищающейся страны. Задача была в том, чтобы лишить вьетнамцев средств выживания: это была исключительно аграрная страна, полагающаяся во многом на своё сельское хозяйство. На деле «Агент Оранж» оказывает также значительное влияние на здоровье населения и их потомство, так что он также может быть использован в качестве химического оружия.Гербициды не являются единственным отравляющим веществом, которое по сей день производят в промышленных масштабах. В качестве примера приведу фосген. Это бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ, используемый в Первую мировую войну как боевое отравляющее вещество. В наше время фосген производится в объеме порядка 8,5 млн тонн в год по всему миру. Это число в разы превосходит пиковый суммарный запас химического оружия СССР и США вместе взятых.Дело в том, что фосген активно используется для производства красителей. Аналогично дело обстоит с хлором. Хлор – ядовитый удушающий двухатомный газ (формула – Cl2) желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Хлор используется как в производстве иприта и фосгена, так и сам по себе может применяться как боевое отравляющее вещество. В наши дни составляет 73 млн тонн в год («Хлор – Химический комплекс России»).Таким образом, в любой момент запасы химического оружия по всему миру можно восстановить одномоментно. При прекращении действия КЗХО или при решении выхода из КЗХО той или иной страны применение химического оружия не заставит себя ждать.Поговорим о биологическом оружии на Украине. Российские власти пытались привлечь внимание таких организаций, как Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН, к тому факту, что на Украине действуют несколько лабораторий, финансируемых США, разрабатывающих биологическое оружие массового уничтожения, которое может быть применено ВСУ в ходе конфликта с Россией.Вследствие перехода некоторой части территории Украины, на которой располагались обсуждаемые в этой части статьи биолаборатории, под юрисдикцию Российской Федерации, документы, доказывающие нелегальность действий США в рамках международных конвенций, попали в руки российских военных и впоследствии в свободный доступ. Эти доказательства были продемонстрированы на заседании Совета Безопасности ООН российской делегацией. Единственным ответом на это заявление было обвинение РФ в использовании платформы ООН для распространения пропаганды, никаких оправдательных документов, опровергающих обвинения, представлено не было.Рассмотрим материалы РФ подробнее. Сначала хотелось бы обсудить доказательства существования подобных проектов, представленные российской стороной.Во-первых, были опубликованы документы, подтверждающие сотрудничество Украины с США и Европой (главным образом с Германией) в проектах, направленных на исследование особо опасных вирусных инфекций (Letter dated 18 March 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council).Именно министерство обороны Германии в 2020–2021 гг. реализовывало на территории Украины проект, направленный на «изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов. Возникает вопрос, почему, если это действительно гражданские проекты, цель которых лишь повысить защиту от инфекционных заболеваний, их заказчиком является немецкое министерство обороны. Это не может не вызывать подозрения, вполне обоснованные. Федеральное министерство обороны Германии, согласно ориентированной на западные ценности онлайн-энциклопедии «Википедия», выполняет задачи, связанные с вооруженными силами ФРГ и защите федерации.К этим задачам никакого отношения не имеет биологическая защита граждан Украины, таким образом, вряд ли эти разработки выполнялись в мирных целях. При этом все факты сотрудничества хорошо задокументированы, в них не может быть сомнения. Так, взаимодействие государственного учреждения «Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины» с институтом тропической медицины имени Бернхарда Нохта (г. Гамбург) было подтверждено документом от 19.08.2021, в котором и. о. генерального директора «Центра» Л. Черненко сообщалось о визите специалистов гамбургского института на Украину.Также был опубликован «меморандум о взаимопонимании», в котором устанавливался факт выполнения «Центром» неких лабораторных исследований для этого института. Участие Украины в 2021–2024 гг. в европейском проекте по изучению миграционного пути птиц, переносящих птичий грипп (FLU–FLYWAY), также документально подтверждено. Птицы рассматриваются как хороший переносчик заболеваний, так как они совершают долгие беспосадочные перелеты – таким образом минимизируется вероятность заражения нецелевых территорий.Может ли гражданский проект по биологической защите граждан рассматривать такие вопросы? Входят ли такие вопросы в компетенцию, условно говоря, министерства здравоохранения?Очевидно, что нет, поскольку не имеет смысла, с точки зрения биологической защиты, изучать вопрос заражения одних территорий, исключая заражение других. Такие проекты по смыслу ближе к изучению зоны поражения атомного удара, чтобы нанести максимальное поражение противнику, при этом не вредя своим войскам.Всем незаинтересованным, неподкупным специалистам должны быть очевидны истинные цели таких проектов. Помимо изучения миграционных путей птиц, совместно с европейскими коллегами украинцами изучалась летальность птичьего гриппа, проводились работы по выявлению его свойств. Отдельно от изучения путей миграции птиц, это выглядит абсолютно безвредно, но вместе эти два факта доказывают нелегальность деятельности, проводимой западными странами на территории Украины.Взаимодействие украинских биологических лабораторий с США подтверждено более широким списком документов.Российские специалисты сделали вывод, что западные страны разрабатывали на территории Украины более 30 биологических лабораторий, цель которых официально заключается в «мониторинге биологической обстановки». Между тем заказчиком этих проектов является министерство обороны США. К примеру, Пентагоном с 2021 года выполнялся проект «Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний на территории Украины».Как и в случае Европы, это поднимает большое количество вопросов к легальности такого рода проектов. Так, в письме от 20 февраля 2018 года Посольство США на Украине назначает министерство обороны Украины дополнительным исполнительным органом для реализации «Соглашения между министерством обороны Соединенных Штатов Америки и министерством здравоохранения Украины относительно сотрудничества в отрасли предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия» и запрашивает список учреждений и лабораторий минобороны Украины, которые будут участвовать в этом сотрудничестве.Были опубликованы различные документы, подтверждающие визиты американских биологов на Украину с целью исследования опасных вирусов. К примеру, в открытом доступе находится письмо «Центру общественного здоровья» от корпорации Black & Veatch (подрядчик, поддерживающий программу сотрудничества минобороны США с минобороны Украины), в котором сообщается о визите Мэрайи Тейлор и Эвана Уильямса, сотрудников университета Теннеси, с целью исследования конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.Согласно медицинскому справочнику MSD, хантавирусы (или ортохантовирусы) начинаются с «внезапного жара, головной боли, боли в мышцах, иногда боли в животе, после чего может начаться кашель и одышка либо проблемы с почками». Таким образом, заболевание поражает и лёгкие, и почки. Легочный синдром приводит к смерти в 50 % случаев. Почечный синдром приводит к смерти в 6–15 % случаев, что меньше. При этом, для сравнения, коронавирус, который в последние несколько лет в сфере медицины находится в центре внимания, имеет смертность ~1 %, то есть на порядок меньше.В письме В. Небензя к Совету Безопасности ООН, датированном 18 марта 2022 года, предоставляются дальнейшие доказательства нелегальности рассматриваемых действий. В этом письме более детально рассматривается взаимодействие госорганов США с украинскими биологическими объектами. Как было подмечено ранее, главным заказчиком является Department of Defense – минобороны США. Сценарий, в котором это действительно является исключительно гражданским проектом, представляется очень маловероятным. Доступны документы, подтверждающие факт финансирования США различных проектов на Украине, посвященных исследованиям опасных вирусов.Например, опубликованы данные о проекте «Р-781» по исследованию путей передачи таких заболеваний, как чума, лептоспироз, бруцеллез, коронавирусы и филовирусы от летучих мышей к человеку. Подчеркнем, что перечисленные заболевания являются крайне опасными, жертвами эпидемии чумы стали от 30 % до 60 % населения Европы. Эпидемия коронавируса даже в наше время, с современной медициной, перегрузила системы здравоохранения множества стран и унесла с собой суммарно более 6,6 млн жизней, делая её одной из самых смертоносных в истории человечества. В течение 2020–2023 гг. финансирование данного проекта, переданное США Украине и Грузии, составило 1,6 млн долларов.Существовали проекты «UP-2», «UP-9» и «UP-10», направленные на изучение сибирской язвы и африканской чумы свиней. Меморандум, утверждающий создание проекта «UP-2», датирован 11 января 2018 года и подписан сотрудниками министерства обороны США, ведущими программы ядерной, химической и биологической защиты. Партнерское соглашение между минобороны США и Украинским научно-технологическим центром совместно с Центральной санитарно-эпидемиологической станцией Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены касательно этого проекта также находится в открытом доступе.Продолжение «UP-2», посвященное сибирской язве, велось на Украине Институтом ветеринарной медицины, Национальным научным центром «Институт ветеринарной медицины», Государственным научно-исследовательским институтом лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. При заражении сибирской язвой в кожной форме, без лечения погибает от 1 до 2 людей из 10 заражённых. При заражении в кишечной форме погибает каждый второй заражённый. В других формах (лёгочная, менингит) из 10 заражённых в лучшем случае выживает 1.Список лабораторий Украины, участвующих в проектах, финансируемых минобороны США, также находится в открытом доступе. В регистрационной карте программы привлечения к совместной биологической деятельности, подписанной заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком, указан 31 центр, задействованный в подобного рода исследованиях. Объем финансирования проекта составляет 32 млн долларов, что также указано в регистрационной карте. Программа свидетельствует о полномасштабном привлечении украинских военных лабораторий к биологическим проектам DTRA.Дальнейший разбор проводится в письме В. Небензя, датированном 29 марта 2022 года. Кроме фактов участия украинских лабораторий в программах, направленных на исследование опасных вирусов и спонсируемых минобороны США, также подтверждены факты передачи Украиной США и странам ЕС различного рода биоматериалов. Так, под предлогом лечения COVID-19 из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезли сотни образцов сыворотки крови больных, относящихся к славянскому этносу.Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины под предлогом определения титров антител отправил 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови в австралийский институт Догерти. Украина отправила тысячу образцов сыворотки крови граждан, относящихся исключительно к славянскому этносу, в Институт тропической медицины имени Бернанда Нохта, г. Гамбург, Германия. Эти образцы используются в немецком проекте № 68727 ЕN: изучение Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.Украина передала 5 000 образцов сыворотки крови украинцев в Центр им. Р. Лугара в Тбилиси и 733 в лабораторию Великобритании. Она подписала соглашение о вывозе неограниченного количества инфекционных материалов в институт Леффлера, Германия.В общей сложности, по данным российской стороны, США и союзники вывезли с Украины более 16 тысяч проб крови. Априори использование образцов особой этнической группы при исследовании болезней вызывает подозрение. Во времена Второй мировой войны немцы также проводили эксперименты над отдельными этническими группами, в действиях западных держав прослеживается аналогия с нацизмом.Следующее письмо В. Небензя от 1 апреля 2022 года проливает свет на должностные лица и компании США, принимавшие участие в ведении проектов, связанных с биологическим оружием на Украине. Так, участие принимала, например, компания Metabiota. Ее вице-президент Мэри Гуттиэре была доверенным лицом Хантера Байдена, в личной переписке с которым она утверждала, что компания Metabiota «обеспечивает культурную и экономическую независимость Украины от России». Если биологические проекты, реализуемые на Украине, безопасны и безобидны, то непонятно, как они могут быть связаны с независимостью Украины.С деятельностью компании Metabiota также связан Дэвид Мустра, курировавший мониторинг и передачу информации украинским лабораториям от США. Также известны имена Роберта Поупа (руководившего «Программой по совместному снижению угрозы» Украины и США), Джоанны Уиттрол (главой проектов «UP-4», «UP-6» и «UP-8»), Лэнса Липпенкотта (сотрудник Black & Veatch, компании-подрядчика, поддерживающей сотрудничество Украины и США, был главой отдела, ведущего проекты «UP-1» и «UP-2»), Скотта Торнтона, отвечавшего за модернизацию лабораторий и консультировавшего персонал.Таким образом, в открытом доступе предостаточно документов и сведений, подтверждающих совместную деятельность Украины и США, нацеленную на исследование биологического оружия.После начала специальной военной операции министерством здравоохранения Украины было приказано экстренно уничтожить ведущиеся разработки биологического оружия. Это подтверждается актом уничтожения от 25 февраля 2022 года, в котором сотрудники микробиологической лаборатории во Львове сообщают об уничтожении пробирок с культурами микроорганизмов – возбудителями инфекционных заболеваний в соответствии с письмом МЗ Украины, а также актом уничтожения от 24 февраля 2022 года, в котором сообщается об уничтожении путем автоклавирования 322 емкостей с культурами микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней, которые находятся в лаборатории особо опасных инфекций (также во Львове). Также были уничтожены возбудители дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в Харькове и Полтаве. Такая поспешность может быть легко объяснена попыткой скрыть ведущуюся США и Украиной разработку биологического оружия, нарушающую Конвенцию о его запрещении.Как это комментировали украинские власти? В письме от 7 марта 2022 года, адресованном Генеральному Секретарю ООН, представитель Украины при ООН Сергей Кислица называет «дезинформацией» сведения, распространяемые российскими властями касательно разработки биологического оружия Украиной при содействии США, аналогично с информацией о «грязной бомбе», которая, по информации российской стороны, готовилась Украиной.Министерство здравоохранения Украины настаивает на том, что на Украине нет никаких американских лабораторий, и опровергает факт экстренного уничтожения следов ведения проектов, направленных на создание биологического оружия. Кислица подчеркивает, что «лабораторные учреждения в Украине выполняют одну общую функцию – выявление и обнаружение возбудителей инфекционных заболеваний, которые имеют значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подлежат регулированию в соответствии с международными медико-санитарными правилами».В свете представленных выше фактов, эти заявления, скорее всего, ложные. Никаких основательных документов, оправдывающих действия США и Украины предоставлено не было. Более того, возникает вопрос: почему эти лаборатории не исследовали такое распространенное на Украине заболевание, как туберкулез?Все международные организации закрыли на эти проекты глаза, даже не было начато никаких расследований. По сути, ООН на слово поверили западным державам, хотя у России были неоспоримые доказательства вины.Угроза применения ОМП – это признак общей напряженности в современном мире, которая произрастает из большого количества противоречий («Оценка реальности мировой войны, как основного инструмента выхода из глобального кризиса, и ее вероятный характер»). Эти противоречия заключаются в нарушившемся балансе противодействующих сил: свободный рынок и госрегулирование (иначе говоря, богатые и бедные граждане), экосистема Земли и промышленный прогресс, настоящие деньги и виртуальные, духовное и бездуховное, финансовая власть и политическая, и наконец бедные и богатые страны.Приоритеты западного блока таковы, что ему требуется постоянно оказывать давление на другие страны, чтобы поддерживать свой неустойчивый прогресс. Неустойчивость исходит из вышеперечисленных факторов: финансовый пузырь, нестабильность гражданского общества (как следствие свободного рынка и низкого уровня религиозности населения), скудность ресурсов на Американском континенте (в сравнении с большим объемом доступных производственных мощностей), как следствие тяга к власти над финансово бедными и богатыми природными ресурсами странами.С прошлого века, еще когда Россия была Советским Союзом, наша страна считалась врагом западного блока. С точки зрения теории игр, политика США может быть описана «игрой нулевой суммы» – взаимодействие, в ходе которого каждый участник выигрывает ровно настолько, насколько проигрывают остальные, суммарный выигрыш всегда равен нулю.Таким образом, цель западного блока всегда была и будет максимально замедлить развитие России, Китая, Ирана, Индии и всех остальных стран, поставивших свои интересы перед интересами США. В последнее время эти страны начали объединяться против внешнего давления, поскольку наши интересы совпали. Конечно, в одиночку России будет тяжело противостоять всему западному блоку стран, но вместе с нашими возможными союзниками мы составляем большую часть населения, территории и природных ресурсов Земли.Химическое и биологическое оружие можно условно разделить на средства доставки и поражающий элемент. В нашем случае поражающий элемент – это некоторое химическое вещество (газ, жидкость) или патоген, биоматериал. Средства доставки в целом общие для любого оружия, взаимозаменяемы, поэтому не будем им уделять много времени. Химическое поражающее вещество, как уже было рассмотрено ранее, очень просто и быстро изготавливается.Более того, множество индустриально используемых гражданских химических веществ являются в том числе отравляющими и могут быть использованы в боевых условиях. Таким образом, на химическую атаку Россия может дать достойный ответ. Патогены изготавливаются сложнее, требуется длительная, кропотливая подготовительная работа, и, по общедоступной информации, в РФ такой деятельности не ведется. Для исследований такого плана требуются биологические лаборатории третьего-четвертого уровня защиты (для особо опасных заболеваний – четвертый).Согласно онлайн-энциклопедии («Уровень биологической безопасности» – «Википедия»), в России есть две лаборатории четвертого уровня: одна принадлежит федеральному научному центру «Вектор», другая – Министерству обороны. Таким образом, при необходимости РФ могла бы возродить производство биологического оружия массового поражения, но это противоречит моральным устоям нашей страны. С другой стороны, официальных лабораторий четвертого уровня на территории США – 9, и это без учета лабораторий за пределами территории Америки и секретных лабораторий.Итого, если не учитывать ПВО и ПРО РФ, которые, возможно, воспрепятствуют средствам доставки, биологический удар на территорию нашей страны уже может быть нанесен. Эффективность обороны стремительно уменьшается с приближением средств нападения к границам РФ, так что биологические лаборатории на Украине представляют для нас серьезную угрозу (особенно если учесть альтернативные средства доставки, такие как перелетные птицы, насекомые, мигрирующие животные).Также опасения вызывает тот факт, что на Украине в принципе нет лабораторий четвертого уровня защиты, а лаборатория третьего уровня только одна – в Одессе. Это означает, что вся близлежащая территория находится под постоянной биологической угрозой, вне зависимости от намерений западных партнеров, управляющих лабораториями. Утечка высокопатогенного специально выведенного заболевания может повредить даже людям на другом конце земного шара, уже не говоря о тех, кто проживает в соседней стране.С другой стороны, применение запрещенных видов оружия – скорее всего, крайнее средство.Во-первых, есть большое количество более гуманных и не менее эффективных методов влияния: в первую очередь – информационное, без всякого военного вмешательства. Если власти действуют против интересов США, местное посольство и различные НПО могут с легкостью вывести людей на митинги, подкупив небольшое количество влиятельных граждан, в крайнем случае – поднять восстание и организовать военный переворот.НПО – неправительственные организации (например NED, Национальный фонд демократии): большая часть западных НПО получает финансирование напрямую из американской казны и занимается распространением влияния запада в независимых странах. Таким образом, информационное влияние – тоже эффективный метод захвата государств, уже не раз успешно применявшийся на странах постсоветского пространства.Во-вторых, при применении химического или биологического оружия западным блоком экономическое противостояние выйдет на новый уровень. Это станет прецедентом и даст понять всем государствам, не согласным с политическим курсом США: наличие «демократической» державы недалеко от границ – серьезный повод для беспокойства, угроза национальной безопасности. Американское влияние будет уничтожаться в корне.При этом уже сегодня на территории проведения специальной военной операции задокументированы случаи применения химического оружия. Такие случаи не предаются огласке, но за всем происходящим на Украине внимательно следит мировое сообщество, и после каждой эскалации конфликта, после поставок и применения нового типа оружия (вне зависимости от освещенности событий в западных медиа), наблюдается рост напряжения, в том числе среди независимых стран, поляризация мира, разделение на противоборствующие блоки.Скорее всего, наши противники не решатся на открытое, масштабное применение запрещенного оружия, но будут продолжать скрыто применять его в локальных конфликтах.Прямое следствие – сплочение блока нейтральных стран против НАТО, что несет большое количество негативных для запада последствий.Согласно принципу современной науки, именуемому «Бритвой Оккама», при наличии нескольких противоречивых утверждений, необходимо выбирать самое простое. В нашем случае противоречат друг другу заявления представителей западных стран и России, при этом заявленная мотивация западных держав, во-первых, не согласуется сама с собой, а во-вторых, в силу представленных доказательств, представляется крайне маловероятной.Таким образом, любой независимый научный специалист обязан принять сторону России в данном вопросе. Как уже было сказано выше, не может быть сомнения в нелегальности действий западных держав в рамках международных конвенций. Большая часть стран мира давно отказались от использования химического и биологического оружия. Это решение зафиксировано в мировых правовых нормах и договорах. Механизмы контроля соблюдения конвенций совершенствовались на протяжении нескольких десятков лет, и в большинстве случаев справляются с задачей. При этом, к сожалению, в отношении некоторых западных государств в мировом сообществе действуют другие нормы поведения, им дозволяется гораздо больше, в том числе и действия, противоречащие нормам конвенций.Помимо этого, большую угрозу представляет распространение такого халатного отношения к договорам на близлежащие страны, правительства которых попали под влияние Запада. Это поведение распространяется не только на договоры по разоружению: аналогичную ситуацию можно наблюдать и на примере Минских соглашений, и на примере договора о нерасширении НАТО на восток. Общая тенденция игнорирования международных соглашений ставит под угрозу не только Россию, но и весь остальной мир.