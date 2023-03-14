Российский ЗРПК «Панцирь» сбил украинский беспилотник в районе химического предприятия под Брянском

Украинский беспилотник пытался атаковать один из объектов химической промышленности, расположенный в Брянской области, но был засечен и сбит российской противовоздушной обороной. Об этом сообщил Telegram-канале Mash.
По предварительным данным, беспилотник был запущен с территории Украины и двигался в сторону Брянского химического завода, расположенного рядом с небольшим городом Сельцо. Двигавшийся на малой высоте украинский беспилотник был обнаружен российским зенитным комплексом "Панцирь", после чего уничтожен в нескольких километрах от предполагаемой цели.
В настоящее время на месте падения дрона работают силовики, место оцеплено. Каких-либо повреждений на земле в результате падения данного БПЛА нет, другие подробности на данный момент отсутствуют. Официальных заявлений со стороны властей региона не поступало.
Город Сельцо с населением примерно 16 тысяч человек расположен рядом с областным центром Брянской области, расстояние от него и до границы с Украиной составляет где-то около 120 км, что вполне позволяет беспилотнику достигнуть цели. Химическое предприятие является градообразующим и в настоящее время занимается выпуском гражданской продукции, промышленной взрывчатки и утилизацией боеприпасов. При достижении дроном цели последствия могли быть очень большими и неприятными.
Стоит отметить, что применение беспилотников против гражданских объектов в последне время Киев поставил буквально на поток, наша ПВО периодически сбивает украинские дроны над нашей территорией, а иногда и не сбивает, если судить по последним событиям уже этого года. Причем некоторые украинские беспилотники уже достигают Москвы, чему доказательством является падение дрона в районе Коломны.