Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России и едва не поджег себя

Житель одного из населенных пунктов Херсонской области попытался демонстративно сжечь флаг России, однако в результате едва не поджег себя.
Процесс неудавшегося осквернения государственного флага России снимался на видео приятелем поджигателя. Злоумышленник облил флаг бензином или другой горючей жидкостью, после чего попытался поджечь, однако огонь перекинулся на самого мужчину, а также на лежавший поблизости велосипед.
Правоохранители задержали поджигателя. В ходе допроса тот признался, что совершил это правонарушение в состоянии сильного алкогольного опьянения и раскаивается в содеянном. Мужчина после распития спиртных напитков похитил флаг, вывешенный на одном из административных зданий, после чего решил сжечь его, записав процесс на видео.
Также выяснилось, что задержанный ранее принимал участие в карательной операции в Донбассе, где с оружием в руках воевал против бывших соотечественников, выступивших против государственного переворота на Украине 2014 года. За осквернение государственного флага Российской Федерации незадачливому поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Помимо прочего, правоохранители намерены выяснить происхождение обнаруженных в доме мужчины 20 коробок коньяка, в то время, как по указу врио губернатора региона Владимира Сальдо в области введены ограничения на продажу алкогольных напитков.