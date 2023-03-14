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Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России и едва не поджег себя

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Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России и едва не поджег себя

Житель одного из населенных пунктов Херсонской области попытался демонстративно сжечь флаг России, однако в результате едва не поджег себя.


Процесс неудавшегося осквернения государственного флага России снимался на видео приятелем поджигателя. Злоумышленник облил флаг бензином или другой горючей жидкостью, после чего попытался поджечь, однако огонь перекинулся на самого мужчину, а также на лежавший поблизости велосипед.



Правоохранители задержали поджигателя. В ходе допроса тот признался, что совершил это правонарушение в состоянии сильного алкогольного опьянения и раскаивается в содеянном. Мужчина после распития спиртных напитков похитил флаг, вывешенный на одном из административных зданий, после чего решил сжечь его, записав процесс на видео.



Также выяснилось, что задержанный ранее принимал участие в карательной операции в Донбассе, где с оружием в руках воевал против бывших соотечественников, выступивших против государственного переворота на Украине 2014 года. За осквернение государственного флага Российской Федерации незадачливому поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Помимо прочего, правоохранители намерены выяснить происхождение обнаруженных в доме мужчины 20 коробок коньяка, в то время, как по указу врио губернатора региона Владимира Сальдо в области введены ограничения на продажу алкогольных напитков.
Автор:
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33 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:20
    +1
    поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

    Пожурят и дадут условный срок. Браццкий же народ.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:39
      +4
      Цитата: Аль Манах

      Пожурят и дадут условный срок. Браццкий же народ.

      "Браток" еще тот - "задержанный ранее принимал участие в карательной операции в Донбассе, где с оружием в руках воевал против бывших соотечественников"
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:47
        +8
        Помимо прочего, правоохранители намерены выяснить происхождение обнаруженных..... 20 коробок коньяка

        Этого гопника стоит проверить на уже совершенные преступления и выявить его связи на предмет террористической деятельности и наркоторговли. У него на роже написано, что он скучает по нарам.
    2. macgyver
      macgyver Сегодня, 15:00
      -1
      Что его наказывать? Его уже бог наказал - ума лишил.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:27
      +4
      Цитата: Аль Манах
      Пожурят и дадут условный срок. Браццкий же народ.


      Себя прославить в соцсетях
      Задумал «плод дурного чрева».
      Сжечь флаг решил он второпях.
      Плескал направо и налево
      Бензин из пластиковой тары,
      Едва не учинив пожар
      И не спалив все «причиндалы».
      И он добился своего -
      Флаг, разумеется, сгорел
      И поджигатель было сел:
      Под стражу взят, и руки за спиной,
      И спесь с весельем поумерил.
      Несёт какой-то жалкий вздор
      Про алкоголь и форсмажор,
      Чтоб кто-то олуху поверил
      И чтоб смягчили приговор...
      * * *
      Живёт среди людей такая мразь,
      Втихую кочевряжась и смеясь,
      Которая нам даром не сдалась...
      И вот приходит росгвардеец Стёпа
      И загребает наглеца за «зад»*

      * Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации -
      наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:22
    +7
    Лучше бы сам сгорел.Коньяком бы облился.Убыток хренов.Да,знаю,коротко
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:24
      +2
      Лучше бы сам сгорел

      дома может даже печку флагами топить - например, американскими...
      Публичное сожжение гос флага это уголовное деяние - наказать по всей строгости
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:24
    +15
    Нянчиться с такими нельзя. Наказание должно быть максимальным, иначе эти вещи не прекратятся. Недоумки такого типа понимают только силу - силу закона.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:26
      +6
      Максимальный срок-до года..Конечно,это нп наказание.А в Сибири снега не перелопатить..
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 15:03
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Максимальный срок-до года..Конечно,это нп наказание.А в Сибири снега не перелопатить..

        За флаг-до года, а вот раскрутить коньяк и вот уже незаконная торговля и неуплата налогов, например.Или участие в вооружённых формированиях.
        Совсем другой коленкор
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:25
    +8
    Жаль что справедливое наказание не достигло этого "хероя" сразу
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:28
    +4
    А чего так мало, всего один год? Минимум пять, что бы другие иногда мозг включали.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:48
      +1
      А чего так мало, всего один год?

      надо быть оптимистом и верить в завтрашний день ))
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 14:28
    +5
    И вот нахрена надо было тушить? Что у трезвого на уме,то у пьяного на языке.
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:35
    +3
    Клинические идиоты
    бесполезная форма жизни
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:36
    +10
    За осквернение государственного флага Российской Федерации незадачливому поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

    А за участие в карательных экспедициях на Донбассе, почему не "навесили", это уже на червонец тянет, а не на один год.
  9. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 14:39
    +4
    Вроде алкогольное опьянение это отягчающее? Или законы поменяли?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:49
      +1
      алкогольное опьянение это отягчающее?

      опьянение это, кончено, отягчающее... суд учёл
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:39
    +6
    Украл государственный флаг, нашел горючку, позвал товарища для съемки облил, поджог, что-то непотребное орал и видимо замышлял снятое выложить в ютуб. Такое спонтанно спъяну не делается.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:43
    +6
    Бывших карателей не бывает....., срока давности в таких делах нет, очень надеюсь, что найдутся свидетели его деятельности с оружием в руках на Донбассе. Пьяный проспится - никогда.
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:44
    0
    Не говорите что год - это мало; на зоне ему этот год вполне можно и не пережить. Прямая дорога к Вагнеру и кровью искупать... жаль сейчас закрыли набор.
  13. мазута
    мазута Сегодня, 14:45
    +3
    На берег моря Лаптевых отправить для проветривания мозгов лет на 10.Гуманизм,доброту все воспринимают как слабость.Этот тем более уже воевал против своих же...Смысла в гуманности никакого.
  14. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:48
    +2
    Очередной больной шаманизмом головного мозга. О чем тут писать ? Про каждого фрика не напишешь , да и есть ли смысл это делать ?
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:55
    +4
    Бутылку коньяка ему с фитилем надо загнать в одно место с иллюминацией.
    Пущай скачет.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:53
      +2
      надо загнать в одно место с иллюминацией

      можно проще: определить на вязание маск сетей для ВС
  16. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:56
    +4
    Надо-бы на камеру облить этого урода коньяком и поджечь.....
  17. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:59
    +3
    Увы...все его россказни о состоянии алкогольном-всего лишь-отмазка.И очень жаль,что такое нельзя по закону закрыть вместе с дружком лет на дцать.Ибо-неисправимое уже. hi
  18. Ahrem
    Ahrem Сегодня, 15:03
    +1
    Совершенно не верится в его раскаяние.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 15:51
      +1
      не верится в его раскаяние

      раскаяние никому не нужно - должен вести себя прилично, то то и всего. При рецидиве накажут строже
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:07
    +2
    пытался сжечь флаг России и едва не поджег себя
    так надо было бензинчику подлить
  20. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 15:09
    +2
    Раз раскаялся - это хорошо, смягчающее обстоятельство. Коньяк конфисковать. А вот наказание подошло бы из " джентльменов удачи" - посадить в чан с дерьмом..и пусть ныряет. Раз не сгорел, может потонет. Жаль в УК этого нет
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:09
      0
      Хоть в бочке, хоть в проруби - не тонет.
  21. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:41
    +1
    Сломать ноги и выкинуть на территорию, контролируемую ВСУ. Не место ему на российской земле