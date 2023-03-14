Оппозиция в Турции набирает голоса в соцопросах, что играет на руку Западу

С приближением даты всеобщих выборов в Турции нарастает политическая борьба внутри страны, а также заинтересованность Запада в том или ином исходе этих выборов.Турция с населением более 85 миллионов человек занимает стратегически важное географическое положение, что делает ее объектом внимания многих крупных стран. Кроме того, в современной непростой международной обстановке Турции удаётся проводить самостоятельную и достаточно нейтральную внешнюю политику. Это является большой заслугой турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако многих на Западе его политика и особенно позиция по украинскому вопросу сильно раздражает.В последнее время Запад начинает ангажировать турецкую оппозицию, внушая людям ее победу на выборах. Так распространяется информация о соцопросе исследовательского центра Aksoy Research, согласно которому кандидат от оппозиции лидирует на выборах президента Турции, а оппозиционный блок «Национальный альянс» – на парламентских выборах (если бы выборы проводились сейчас).Если верить данным этого опроса, то в президентской гонке выигрывает Кемаль Киличдароглу с 55,6 % голосов, а «Национальный альянс» набирает 44,1 % голосов на выборах в турецкий парламент, опережая правящую коалицию.При этом приводятся данные из ряда других опросов общественного мнения, где якобы также большинство респондентов не поддержали Эрдогана.Выборы в Турции запланированы на текущий год.