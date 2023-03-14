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Оппозиция в Турции набирает голоса в соцопросах, что играет на руку Западу

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Оппозиция в Турции набирает голоса в соцопросах, что играет на руку Западу

С приближением даты всеобщих выборов в Турции нарастает политическая борьба внутри страны, а также заинтересованность Запада в том или ином исходе этих выборов.


Турция с населением более 85 миллионов человек занимает стратегически важное географическое положение, что делает ее объектом внимания многих крупных стран. Кроме того, в современной непростой международной обстановке Турции удаётся проводить самостоятельную и достаточно нейтральную внешнюю политику. Это является большой заслугой турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако многих на Западе его политика и особенно позиция по украинскому вопросу сильно раздражает.

В последнее время Запад начинает ангажировать турецкую оппозицию, внушая людям ее победу на выборах. Так распространяется информация о соцопросе исследовательского центра Aksoy Research, согласно которому кандидат от оппозиции лидирует на выборах президента Турции, а оппозиционный блок «Национальный альянс» – на парламентских выборах (если бы выборы проводились сейчас).

Если верить данным этого опроса, то в президентской гонке выигрывает Кемаль Киличдароглу с 55,6 % голосов, а «Национальный альянс» набирает 44,1 % голосов на выборах в турецкий парламент, опережая правящую коалицию.

При этом приводятся данные из ряда других опросов общественного мнения, где якобы также большинство респондентов не поддержали Эрдогана.

Выборы в Турции запланированы на текущий год.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Maurice Flesier
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:27
    +1
    У англосаксов дел по горло, но все по плану и графику, лодку покачать в Армении, печеньки раздать в Грузии, подсолить султану....
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:36
    +1
    Да что вы вечно во всем видите руку запада?
    Ничего, что Эрдоган в Сирии в войне участвует ради того, что бы своей семье на карман деньги шли?
    Ничего, что лира - практически мировой лидер по инфляции? Ничего, что он реально десятками тысяч сажал любого, кто против его коррупции слово мог сказать? Или как он настроенного против него мэра Стамбула заставил не идти на выборы?
    Или кто то забыл как легко он наш самолёт сбил ? Или что именно Турция контролировала караван по которому вывезли взрывчатку для крымского моста?
    Как он запретил провоз нам санкционных грузов?
    Забыли сколько он спонсировал "сирийскую оппозицию", что против нас там воевала?
    Вы реально вот из этого султана, тянущего Турцию в средневековый феодализм, существующий для обогащения его семьи и друзей , какую то жертву делаете, серьезно?
    Реально, какой то стокгольмский синдром.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Или кто то забыл как легко он наш самолёт сбил ?

      Нечего забывать. Это не Эрдоган был. И дело было перед переворотом.
      Ахме́т Давутоглу́ таким образом "ярлык на княжение" у Запада отработал.
      В итоге Запад кандидата одобрил, а на Эрдогана организовали покушение. yes

      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Ничего, что лира - практически мировой лидер по инфляции?

      У Эрдогана был амбициозный план: забрать себе уходящее из Китая производство.
      Для этого нужна была дешевая и квалифицированная рабочая сила = девальвация.

      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Или как он настроенного против него мэра Стамбула заставил не идти на выборы?

      Не смешите народ. Сейчас все так делают. Как Лиз Трасс стала Премьером? bully

      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Вы реально вот из этого султана, тянущего Турцию в средневековый феодализм, существующий для обогащения его семьи и друзей , какую то жертву делаете, серьезно?

      Не следует страдать политической зашоренностью.
      Какой там феодализм? Хотя бы на военную промышленность Турции посмотрите.
      А что касается обогащения детей то вам к Байдену. Прямая дорога. wink

    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:46
      +1
      ЦитатаЛаврова hi, тут скорее опасение что к власти может придти КОНКРЕТНЫЙ американский ставленник и вместо страптивого попутчика Россия может получит конкретного оппонента который может и без того осложнить жизнь Кремлю.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    0
    Значит будет ещё один Майдан: турецкий.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:52
      0
      Иезекиль 25-17 hi, да запростяк, технологии отработанны, активисты проплаченны, Е. С. поддержит остальные шестерки и не гавкнут и заодно страптивым уроком будет как против политике Вашингтонского обкома идти.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:46
    0
    Выборы в Турции запланированы на текущий год.
    . Вот тогда и будет понятно, кто на коне, а кто сзади топчется...
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:47
    0
    Султан конечно ещё та, но он предсказуем и пока к сожалению выгоден для РФ. А вот новые целуют англосаксов ниже поясницы и с их приходом будут огромные проблемы для нас в море.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:47
    0
    Чирикало на ветке пять воробьёв. Двоих расстреляли. Сколько воробьёв осталось ЧИРИКАТЬ? Добрый дядюшка Реджеп со своей либердой цацкаться не будет. Сотне-другой сделает башка-скворечник - остальные махом прижухнут. Эрдоган в отличие от некоторых не соплежуй.