«А где раньше были?»: агентство Moody's приступило к проверке шести американских банков после банкротства SVB

Еще накануне ведущие западные рейтинговые агентства присваивали американским банкам высокий уровень надежности. Включая три из них, которые буквально в одночасье были объявлены банкротами. Первым 8 марта был закрыт крипто-ориентированный банк Silvergate, затем регулятор штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), входящего в двадцатку крупнейших банков США. Через два дня работу прекратил нью-йоркский Signature Bank, ведущий деятельность, аналогичную SVB.Все это вызвало волну паники на международных финансовых площадках, инвесторы начали массово избавляться от акций, принадлежащих американским банкам, как и SVB инвестирующим в высокотехнологичные стартапы. Только после этого одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody's спохватилось и объявило о срочном проведении аудита шести американских банков с целью пересмотра действующих рейтингов в сторону понижения. А где же раньше были?..Как сообщает Reuters, проверка будет проведена в отношении First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation. Эти финансово-кредитные организации обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели. И это после того, как акции ряда этих банков упали более чем на 50 процентов. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что с кредитным рейтингом этих структур дела, мягко говоря, не очень.Примечательно, что ранее агентство Moody's оперативно переоценило субординированный долг Signature Bank до уровня «С» (мусорный), а на следующий день после его банкротства вообще отозвало свой рейтинг у этого финансового учреждения. Но всё это фактически в момент банкротства.Между тем независимые финансовые аналитики, которые в отличие от корпоративных рейтинговых агентств имеют возможность давать объективную оценку происходящему, сравнивают банкротство SVB с крушением легендарной финансовой компании Lehman Brothers, которое стало отправной точкой для глобального кризиса 2008 года. Опасения глобальной рецессии и повторения мирового экономического кризиса подстегиваются высокой инфляцией в странах Запада, разрывом логистических цепочек в мировой торговле и огромным дефицитом госдолга США.Экономисты отмечают, что в отличие от кризиса 2008 года, Соединенные Штаты сегодня не располагают самым главным активом, который тогда еще был у Америки — доверием других государств и международных инвесторов. В результате за пределами западного мира сложился консенсус, что крах нынешней глобальной экономической системы во главе с США неизбежен, причем это вопрос уже вовсе не отдаленного будущего. Мало того, десятки стран мира давно перестали доверять рейтингам, составляемым американскими агентствами. А перестали доверять ещё в тот момент, когда в отношении экономики Украины не был объявлен реальный дефолт, несмотря на то, что государство давно перестало расплачиваться по долгам из своих средств, при этом набирая долгов всё больше и больше.