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«А где раньше были?»: агентство Moody's приступило к проверке шести американских банков после банкротства SVB

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«А где раньше были?»: агентство Moody's приступило к проверке шести американских банков после банкротства SVB

Еще накануне ведущие западные рейтинговые агентства присваивали американским банкам высокий уровень надежности. Включая три из них, которые буквально в одночасье были объявлены банкротами. Первым 8 марта был закрыт крипто-ориентированный банк Silvergate, затем регулятор штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), входящего в двадцатку крупнейших банков США. Через два дня работу прекратил нью-йоркский Signature Bank, ведущий деятельность, аналогичную SVB.


Все это вызвало волну паники на международных финансовых площадках, инвесторы начали массово избавляться от акций, принадлежащих американским банкам, как и SVB инвестирующим в высокотехнологичные стартапы. Только после этого одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody's спохватилось и объявило о срочном проведении аудита шести американских банков с целью пересмотра действующих рейтингов в сторону понижения. А где же раньше были?..

Как сообщает Reuters, проверка будет проведена в отношении First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation. Эти финансово-кредитные организации обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели. И это после того, как акции ряда этих банков упали более чем на 50 процентов. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что с кредитным рейтингом этих структур дела, мягко говоря, не очень.

Примечательно, что ранее агентство Moody's оперативно переоценило субординированный долг Signature Bank до уровня «С» (мусорный), а на следующий день после его банкротства вообще отозвало свой рейтинг у этого финансового учреждения. Но всё это фактически в момент банкротства.

Между тем независимые финансовые аналитики, которые в отличие от корпоративных рейтинговых агентств имеют возможность давать объективную оценку происходящему, сравнивают банкротство SVB с крушением легендарной финансовой компании Lehman Brothers, которое стало отправной точкой для глобального кризиса 2008 года. Опасения глобальной рецессии и повторения мирового экономического кризиса подстегиваются высокой инфляцией в странах Запада, разрывом логистических цепочек в мировой торговле и огромным дефицитом госдолга США.

Экономисты отмечают, что в отличие от кризиса 2008 года, Соединенные Штаты сегодня не располагают самым главным активом, который тогда еще был у Америки — доверием других государств и международных инвесторов. В результате за пределами западного мира сложился консенсус, что крах нынешней глобальной экономической системы во главе с США неизбежен, причем это вопрос уже вовсе не отдаленного будущего. Мало того, десятки стран мира давно перестали доверять рейтингам, составляемым американскими агентствами. А перестали доверять ещё в тот момент, когда в отношении экономики Украины не был объявлен реальный дефолт, несмотря на то, что государство давно перестало расплачиваться по долгам из своих средств, при этом набирая долгов всё больше и больше.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.pexels.com/photo/dollars-on-laptop-12907747/
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:10
    +1
    Мне чего то напомнило фильм "Волк с Уолл-Стрит"... what
    1. tsvetkov1274
      tsvetkov1274 Сегодня, 15:16
      +2
      Скорее,, Игра на понижение" hi
      Текст вашего комментария по мнению администрации слишком короткий...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:21
        +2
        Вряд ли там серьезные последствия будут.Банки,по сообщениям были довольно специфичными.Хотя,будем посмотреть.
        1. RealPilot
          RealPilot Сегодня, 15:28
          +4
          Такие вещи без последствий не обходятся. Особенно когда их полмира "ждет", в смысле, предчувствует... Одни боятся, другие надеются.

          А теперь, позвольте, немного злорадства...
          1. RealPilot
            RealPilot Сегодня, 15:39
            +1
            Опять же, рухнувшие банки, обслуживающие "стартапы" в Силиконовой долине, наносят удар по сфере инноваций. И в оборонке в том числе...
            Упало множество проектов, особенно в айти. Некоторые передовые разработки так и не увидят свет.
            Банкротство таких банков приведет к веерному банкротству компаний.
            1. Курильщик
              Курильщик Сегодня, 15:42
              +1
              https://finance.rambler.ru/economics/50370136-ekspert-otsenil-veroyatnost-globalnogo-krizisa-v-ekonomike-ssha/


              Ситуация с Silicon Valley Bank и Signature Bank может служить индикатором того, что в экономике США что-то не в порядке. Но сам факт их банкротства не означает начала кризиса", — сказал экономист.
        2. mavrus
          mavrus Сегодня, 15:50
          0
          Так запасаться попкорном или ещё подождать?
        3. Комментарий был удален.
        4. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 16:01
          +2
          Вряд ли там серьезные последствия будут.

          для нас чем у них хуже, тем лучше - идёт игра с нулевой суммой
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:21
    +4
    В результате за пределами западного мира сложился консенсус, что крах нынешней глобальной экономической системы во главе с США неизбежен, причем это вопрос уже вовсе не отдаленного будущего.
    И спасти их может только война, лучше всего за пределами США, но так, что бы деньги "рекой полились" в США, что сейчас в принципе и происходит... Они таки успели это сделать
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:41
      0
      Цитата: svp67
      но так, что бы деньги "рекой полились" в США, что сейчас в принципе и происходит... Они таки успели это сделать

      Предполагаю, что между ОПК и США есть какая-то разница. Это корпорации по производству оружия получают деньги, но stop от кого и какие?
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 15:22
    +5
    Где раньше были?!... request Кто больше занёс у того и рейтинг выше hi ....все эти рейтинговые агенства просто мусор.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:29
      +2
      Цитата: Попуас
      Где раньше были?!... Кто больше занёс у того и рейтинг выше ....все эти рейтинговые агенства просто мусор.

      За бабло там таких конкурсов навыдумывают, прыжки в ширину и всё такое, и везде ты будешь золотой медалист! laughing
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:02
        +2
        За бабло там таких конкурсов навыдумывают

        люди деньги зарабатывают - не упрекнёшь...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    +2
    за пределами западного мира сложился консенсус, что крах нынешней глобальной экономической системы во главе с США неизбежен, причем это вопрос уже вовсе не отдаленного будущего.
    . Оптимистичненько! Но, понятие, не отдалённо будущее, это спор не для историков и уж тем более, не для обывателя... про глубокий философский смысл, тоже ни о чем, ничего не объясняет.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:30
    +3
    Очень рад банкротству американских банков...почаще бы так.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:03
      +2
      Очень рад банкротству американских банков...

      аналогично - смотрел бы вечно, как горят финансисты-глобалисты ))
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:49
    +2
    закрыт крипто-ориентированный банк

    Биткоин и прочие криптофантики "Приказали долго жить"?
    Леня Голубков наверное глубоко вздохнул и сказал:"Стырили идею и ни копейки, т.е. цента не заплатили. Партнеры однако". wassat
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:49
    +3
    Die US-Ratingagenturen sind allesamt korrupt und stehen zudem
    unter "staatlicher Aufsicht"...!!

    2011 Hat der Ex-Kriegsnobelpreisträger und US-Präsident Obama
    mit seinem Finanzminister die Rating-Agenturen regelrecht bedroht,
    weil sie den USA das AAA-Rating entziehen wollten...!!!
    Damals ging es um den alljährlichen Streit mit dem Kongress die
    SCHULDEN-OBERGRENZE für den US-Bundeshaushalt ( damals
    noch "lächerliche" 14, 3 Billionen US-Dollar, aktuell sind es bereits
    über 31,6 Billionen US-Dollar (!!) immer noch weiter zu erhöhen...!!!

    Und das ist nur der vom jeweiligen US-Präsidenten alleine verwaltete
    US-Bundeshaushalt...!!

    Die Gesamt-Staat-Schulden des größten PLEITE-STAATES dieses
    Planeten, der diese schlichte Tatsache mit einem weltweiten, mafiosen
    Netz von korrupten Helfershelfern verschleiert, betragen inklusive der
    Schulden der 50 Bundes-Staaten der USA unfassbare:

    94, 594 Billionen US-Dollar

    und wird ebenfalls durch das endlose Drucken von Dollars immer
    noch weiter erhöht und kann NIEMALS mehr zurück gezahlt
    werden...!!!
    Mit ein Grund. warum die USA sich weltweit über Kriege und
    durch US-Drei-Buchstaben Agenturen angezettelte Rebellionen
    und Bürgerkriege versuchen "irgendwie" zu entschulden...!!!

    https://www.usdebtclock.org/

    (oben links steht der Negativ-Betrag des US-Bundeshaushalts
    und in der Mitte der Stand der US-Staatsschulden insgesamt...!!!
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:52
    +1
    Честно говоря, меня это волнует только потому, что как всегда кризис банков в Америке больно ударит по нам. Я имею ввиду народ России. Потому, что у кого -супчик жидок, а у кого- жемчуг мелок.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:04
      +2
      кризис банков в Америке больно ударит по нам

      больно ударит по нам - подопнёт по пятой точке исключительно вперёд...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:08
    0
    Агенство Мудис наверно было очень занято, сейчас мода - безопасность жизненного пространства.Ни каких притеснений ЛГБТ сообщества,а дальше хоть потоп.
  10. Rabotyaga
    Rabotyaga Сегодня, 16:31
    +1
    выходит что все Moody's и прочая показали, что у них совершенно иные интересы и не выполняли свою функцию. Походу и счас не смогут выполнить свои обязательства, а будут заниматься замятием этих просчетов.
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:39
    +2
    наложили санкции на российские банки ...в итоге 2 банка лопнули...в сша....
  12. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:50
    0
    Цитата: Попуас
    Где раньше были?!... request Кто больше занёс у того и рейтинг выше hi ....все эти рейтинговые агенства просто мусор.

    «А где раньше были?»: агентство Moody's приступило к проверке

    Хорошее дело "Мудисом" не назовут... wink Бог шельму метит.