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Укроборонпром сообщил о запуске собственного производства 125-мм танковых снарядов

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Укроборонпром сообщил о запуске собственного производства 125-мм танковых снарядов

Украина намерена полностью обеспечить оставшийся в ВСУ танковый парк советского образца боеприпасами собственного производства. Как сообщил украинский государственный концерн Укроборонпром, производство снарядов калибра 125 мм уже запущенно.


Киев организовал производство танковых боеприпасов калибра 125 мм, пока только осколочно-фугасных, но на территории одной из стран НАТО, какой не называется. Сделано это из соображений безопасности, развертывание предприятий военно-промышленного комплекса в самой Украине грозит прилетом российских ракет. При этом утверждается, что хотя завод и расположен за пределами страны, но работают на нем исключительно украинские граждане.

Пресс-служба Укроборонпрома в своем ТГ-канале утверждает, что первая партия новых снарядов, изготовленных на новом заводе, уже поступила на склады Минобороны и вскоре будет отправлена в таковые части и соединения.

По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов

- говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это уже второй тип боеприпасов, производство которых Украина смогла развернуть на территории соседних стран. Ранее Укроборонпром сообщал о запуске производства 120-мм минометных мин.

Хотя страна, где расположен новый завод и не называется, большинство экспертов сходится на мнении, что это Чехия. В Праге неоднократно заявляли о планах развертывания совместных с Украиной предприятий по производству боеприпасов.
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25 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:08
    +3
    Качество изготовления довольно высокое и пластмассовое кольцо черное, у нас оно красное... А главное ни каких надписей нет. Интересно он из Болгарии, Чехии или Польши?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:45
      -1
      Цитата: svp67
      Качество изготовления довольно высокое и пластмассовое кольцо черное, у нас оно красное...

      Это выставочный образец или вообще муляж .Ну вы даете ,верить в такое время картинкам из Украины
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:41
        0
        верить в такое время картинкам из Украины

        производство в разграбленной стране без электричества... - это утопия
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 15:46
      +2
      Этот снаряд может быть из любой страны бывшего Варшавского договора, где линии по производству снарядов калибра 125 мм не на металлом пускали, как у нас, а на всякий случай консервировали.
      Вот случай и наступил - появился спрос, а значит будет и предложение.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:08
    0
    Если исходить из оставшегося парка танков, планы по выпуску будут не очень большие....., скорее всего на уровне литейного кооператива, серьезный буржуй не будет разворачивать "перспективное" производство временно, инвестиции - длинные деньги, должны окупаться, в долгосрочной перспективе приносить доход.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:15
      +1
      Тут дело не в буржуях,а в поставленной задаче нанести максимальный вред России.Про парк танков..Лишь бы он не был таким "бесконечным и трижды уничтоженным"как парк самолетов.Про производство.Да в Чехии их делают.Туда,да еще в Польшу вывели оставшееся от ВПК Украины.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 15:20
        -1
        Достать за рубежом этот завод нельзя по причинам всем известным .
        Тогда надо уничтожать логистику . Жд станции , и мосты , тоннели . Так же мосты на автодорогах .
        Спецам лучше знать .
        1. Диверcант
          Диверcант Сегодня, 15:28
          +1
          за эти мосты уж сколько писано/сказано........
      2. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:43
        0
        Лишь бы он не был таким "бесконечным и трижды уничтоженным"как парк самолетов

        ещё лучше уничтожить пять раз - для надёжности...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:33
      +4
      Цитата: Uprun
      Если исходить из оставшегося парка танков, планы по выпуску будут не очень большие.....,

      С учетом поставок из-за рубежа танковый парк боевых машин "советского типа" в разы будет превосходить танковый парк боевых маших "западного образца" в составе ВСУ, а значить таких снарядов надо сотни тысяч, ни какой "кооператив" этот "голод" "насытить" не сможет. Но в странах бывшей ОВД, еще с той поры имелось вполне промышленное производство этих снарядов, так что так называемое "налаживание" это всего навсего ВОЗОБНОВЛЕНИЕ этого производства в одной стран бывшей ОВД, но сейчас входящей в НАТО
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: svp67
        танковый парк боевых машин "советского типа" в разы будет превосходить танковый парк боевых машин "западного образца" в составе ВСУ

        И во сколько вы оцениваете количество советских танков ВСУ?
        Насколько я понимаю - порядка 500. И расти оно уже не будет.
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 16:44
          0
          И расти оно уже не будет

          и слава богу ((
  3. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 15:18
    0
    Славяне воюют, славяне оружие клепают, а наглосаксы жируют! Неужели в национальных элитах совсем нет настоящих патриотов?! Нас тоже касается.
    1. sdivt
      sdivt Сегодня, 15:22
      +5
      Не время раскачивать лодку!
      Каждый должен заниматься своим делом. Солдаты - убивать и умирать, генералы - искать новых солдат, ура-патриоты - писать ура-передовицы, англосаксы - зарабатывать
      С - сарказм, если что.
    2. avdkrd
      avdkrd Сегодня, 15:54
      0
      Хватит уже носиться со "славянами" и "братьями". Англосаксы, действуют синхронно и довольно эффективно, не потому, что у них какая-то сверх национальная идея, а потому, что элиты чётко видят свою цель и действуют в общей парадигме. Цель это своё благополучие за счёт паразитирования на других нациях. Американцы вообще не считают себя англосаксами, они исключительная нация! Реальные элиты никогда не будут рвать пупок за идею равенства и братства. Реальные элиты, очень прагматичны. Элиты восточных славян, давно куплены с потрохами, за возможность откусить от пирога, пусть и ценой потери суверенитета. Тот же Зеленский, буквально несколько лет назад, вполне аргументированно стебал Порошенко со сцены, вещал о своём безмерном уважении к Путину и высмеивал мову, как селюковый суржик. Всего то и надо было дать украсть у своей страны миллиард и заставить отрабатывать его сохранность.
      Дело не в славянах или братских народах, а в предложении для элиты этих срединных государств. Что мы можем предложить, если НАШИ элиты, сами зависимы? Дети НАШИХ элит учатся в западных университетах, НАШИ чиновники хранят деньги в западных банках, а НАШ ЦБ, предпочитает покупать западные бумаги и считает , что инвестиции в российский производственный сектор приведут к кризису.
  4. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 15:21
    -4
    Операторы советских/российских танков, с 125 мм орудием в основном закупают БК в РФ. Значит это производство только для 404. Слишком маленький объем для производства и очень не перспективно. Хотя мы не все знаем. В любом случае нужно Петрова и Боширова вызвать из америки и выдать новое задание)))))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:52
      +2
      Цитата: Диверcант
      Операторы советских/российских танков, с 125 мм орудием в основном закупают БК в РФ.

      Не смешите. Страны с танками Т-72 и созданными на их основе, но входящие в НАТО производили эти снаряды сами, благо, еще во времена ОВД СССР помог им в этом. Та же Польша имела парк Т-72 и "Твярды" очень большой , а сейчас она эти танки на Украину отдает, вопрос, а куда делось производство снарядов к 125мм ТП в Польше? Да ни куда, оно просто "перекрасилось" и стало производить те же снаряды но для Украины
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:54
      0
      Операторы... с 125 мм орудием в основном закупают БК в РФ

      5-я колонна в действии? не думаю, что сейчас такое возможно...
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:23
    -4
    А почему завод до сих пор функционирует?
    ах да я забыл, мы не бомбим заводы
    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:58
      -1
      А может еще все военные заводы коалиции разбомбить? Вы вообще статью читали?
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:47
        0
        А может еще все военные заводы коалиции разбомбить?

        сделаем обязательно, но позже - все мир (Западный) в труху
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:23
    -4
    Непаханое поле для разведки! Хотя, что то мне подсказывает, что не найдут. А, найдут, то ничего не сделают. Вывод: уничтожать транспорт с боеприпасами при пересечении границы. Однако, что мешает это делать сейчас? Вопрос!
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:49
      -1
      Генерал (бывший), а ныне законотворец в ГД от ЕР уже пояснял, что у нас все есть и МО ничего не надо. И разведка отменно работает, и ВКС, и все остальные. А то, что укролитаки продолжают взлетать с аэродромов, так это другое. Аэродром (для справки) - это крупный стационарный объект с известными координатами. Дошло до того, что блогеры уже указывают координаты с точностью до седьмого знака! А те все летают.
  7. macgyver
    macgyver Сегодня, 15:27
    -3
    Украина смогла развернуть на территории соседних стран.
    Ну, не Украина - а нынешние американские владельцы Салорейха. Ждем теперь когда они освоят выпуск советских танков, под эти снаряды. Хотя к тому времени в ВСУ скорее всего не останется ни одного солдата.
  8. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:48
    0
    Ну хорошо, а если украинские граждане помидоры в Польше собирают , это тоже их украинское производство ? Платит американский дядя , территория чужой страны , а производство украинское wassat