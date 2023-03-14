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На Украине хотят включить в состав ВСУ «добровольческую» хакерскую группировку

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На Украине хотят включить в состав ВСУ «добровольческую» хакерскую группировку

Украинские власти разрабатывают новый закон, предполагающий включении в состав ВСУ "добровольческой" хакерской группировки "IT-армия".


Как сообщает американское издание Newsweek, ранее украинская хакерская группировка "IT-армия" брала на себя ответственность за совершение кибератаки, приведшей к отключению веб-сайтов ряда российских государственных СМИ во время трансляции недавнего ежегодного обращения главы государства Владимира Путина. Украинская группировка хакеров также стоит за кибератаками на российские больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Секретарь Национального координационного центра Украины, занимающегося вопросами, касающимися кибербезопасности, Наталья Ткачук призвала украинское правительство как можно скорее принять соответствующий законопроект. По ее мнению, принятие этого закона послужит "основой для наращивания потенциала киберзащиты государства", а также будет способствовать привлечению к подобной деятельности волонтеров. Она также анонсировала создание своеобразного "киберрезерва" - группы из гражданских киберспециалистов, в случае необходимости подлежащих мобилизации для обеспечения безопасности государства.

Представители "IТ-армии" поддержали это предложение. В группировке заявили, что в процессе разработки этой законодательной инициативы их интересы будут представлены министерством цифровой трансформации Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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12 комментариев
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  1. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 20:00
    +2
    хотят включить в состав ВСУ «добровольческую» хакерскую группировку

    будут номера сберкарт у российских бабушек выуживать ..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:21
      0
      Они это и так делают, с помощью с этой стороны. И наверху у нас плевали на это. Операм в ментовке пофигу, у них таких дел море лежит, да поведение как у офисного планктона, а не опера.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:25
      +1
      Цитата: ivan_nkl
      будут номера сберкарт у российских бабушек выуживать ..

      Ну это "работа"....А для хакеров вилка, либо окопы, либо хакгруппа в составе ВСУ fool
      включить в состав ВСУ «добровольческую» хакерскую группировку
      Выбор очевиден. request
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:52
      +1
      Цитата: ivan_nkl
      будут номера сберкарт у российских бабушек выуживать ..

      А сначала на украинских бабушках потренируются.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 21:16
        -1
        Цитата: Егоза
        Цитата: ivan_nkl
        будут номера сберкарт у российских бабушек выуживать ..

        А сначала на украинских бабушках потренируются.

        Если только бабушек Елена ..У меня несколько знакомых вполне нормальных кинули на крупные суммы (жуть) И еще звонили потом и орали смеясь слава усраине и т.д.
        Тут явно без англосаксов не обошлось по психологическим технологиям ..Вот падлы ! Почему по телефонам нельзя навести ракеты по этим чертям ..? Ведь они чувствуют себя безнаказаными и еще издеваются потом ..
        P.S. большие калл центры работают по всему миру
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:03
    +6
    Я уже не знаю, что сказать на счет Украины и украинцев... Ведь жили же вместе и неплохо жили... Но черт их дернул... Нет, я всё же скажу - убить украинца значит спасти русского. Решайте сами, что вам делать.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:09
    +1
    Т.е. "воинов" "IT-армии" можно рассматривать в качестве законной цели и ликвидировать, как противника в зоне боевых действий?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:16
    +1
    "IT-армия".... и наша задача выкинуть их из сети...
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 20:23
    +1
    Ну прямо сейчас все Украинские "Хакеры" и ломанутся в состав ВСУ ." Да в гробу они их
    видали в белых тапочках". "Блогерши" и пустопорожние "Блогеры" там уже засиделись .
    "На линию огня" их под удар 152-мм снарядов .
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 20:39
    0
    А где наши IT войска? Чтобы блокировать этих выродков в наших сетях пабликах. На Белгородчине они в кажд паблике и админы или блокируют коменты (что верно в такой ситуации) или либерально на это см...а это портит нервы людям, а на запросы блокировать (раз завёл паблик-буть добр следи за ним 24/7) или чистить - они просто игнорят.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:00
    0
    Приманят, потом раз повестки в зубы и вперёд с ноутбуком на перевес в мясорубку. Дяде Сэму хохлохакеры не нужны, их у него своих как курей не резанных. А по полю побегать, из автомата построчить кому полчаса,кому полдня это то что надо. sad
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:14
    0
    Это же хорошо. Даже отлично!
    Есть украинские айтишники, которые по "зову сердца" атаковали российские сайты.
    Теперь будут атаковать по регламенту. И их ещё могут и призвать на службу украинскому отечеству.
    На Украине государство желает запрячь в упряжь бюрократического аппарата современную молодёжь, которая по своей инициативе против России хакерствовала?
    )))