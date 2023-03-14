На Украине хотят включить в состав ВСУ «добровольческую» хакерскую группировку

Украинские власти разрабатывают новый закон, предполагающий включении в состав ВСУ "добровольческой" хакерской группировки "IT-армия".Как сообщает американское издание Newsweek, ранее украинская хакерская группировка "IT-армия" брала на себя ответственность за совершение кибератаки, приведшей к отключению веб-сайтов ряда российских государственных СМИ во время трансляции недавнего ежегодного обращения главы государства Владимира Путина. Украинская группировка хакеров также стоит за кибератаками на российские больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.Секретарь Национального координационного центра Украины, занимающегося вопросами, касающимися кибербезопасности, Наталья Ткачук призвала украинское правительство как можно скорее принять соответствующий законопроект. По ее мнению, принятие этого закона послужит "основой для наращивания потенциала киберзащиты государства", а также будет способствовать привлечению к подобной деятельности волонтеров. Она также анонсировала создание своеобразного "киберрезерва" - группы из гражданских киберспециалистов, в случае необходимости подлежащих мобилизации для обеспечения безопасности государства.Представители "IТ-армии" поддержали это предложение. В группировке заявили, что в процессе разработки этой законодательной инициативы их интересы будут представлены министерством цифровой трансформации Украины.