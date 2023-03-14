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Губернатор Флориды Десантис высказался против «бесконечной помощи» США Украине

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Губернатор Флориды Десантис высказался против «бесконечной помощи» США Украине

Щедрая поддержка киевского режима за счет американского бюджета не может быть «бесконечной» и не находится в спектре важнейших интересов США. Об этом заявил в эфире Fox News губернатор штата Флорида Рон Десантис, который представляет Республиканскую партию.


Как отметил политик, в настоящее время у США есть очень много первостепенных проблем. Но «территориальный спор между Россией и Украиной», указал Десантис, в список приоритетных вопросов для США не входит.

По словам Десантиса, США не могут уделять первостепенное внимание «внешней войне» в то время, когда сами сталкиваются с огромной проблемой. Губернатор Флориды напомнил, что десятки тысяч американских граждан каждый год погибают от наркотических препаратов. Вещества попадают в США контрабандным путем через практически открытую южную границу.

Напомним, что за необходимость жесткого пограничного контроля на границе с Мексикой выступает и другой видный республиканец – экс-президент Дональд Трамп. Он, как и Десантис, тоже выступает с критикой финансовой помощи киевскому режиму.

Отметим, что Десантиса многие американские аналитики рассматривают как одного из вероятных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2024 году. Помимо громких заявлений, у Десантиса есть отличный козырь против действующего президента Джо Байдена – молодость: губернатору Флориды всего 45 лет, он на три с лишним десятилетия младше что Байдена, что Трампа. Поэтому вероятность победы Десантиса на выборах исключать нельзя, и в этом случае для киевского режима действительно может очень многое измениться.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Hudson Institute
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:26
    -3
    Ерунда это. Экономика сша вполне способна нести такую ношу даже не напрягаясь. Да что там , они ещё и зарабатывают на этом. Во вторую мировую у них расходы намнооого больше были и они вытянули ещё и мир на доллар посадили.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:34
      +6
      Проблемы с инфляцией и банковский кризис с вами не согласны. И насчёт заработков вы поторопились: перекладывание из одного кармана в другой - не заработок. А Украина по долгам ещё платить не начинала.

      Во время Второй мировой сша производили до половины ВВП мира, сейчас - около 15, не говоря о накопившемся долге и снижении вложений в оный долг со стороны других государств. Так что печатать доллары всё труднее
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:08
        +1
        Украина по долгам ещё платить не начинала

        и не собирается ни сейчас ни в будущем ((
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:27
    +4
    Губернатор Флориды Десантис высказался против «бесконечной помощи» США Украине
    Верить словам политика.... no Он сегодня говорит одно, завтра иное, а в итоге делает - третье
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:31
      +3
      Ну,во первых.Он -однопартиец Трампа.Так что они дуют в одну дудку.А во вторых..Победи республиканцы не президентских выборх,далеко не факт,что они поменяют существующую политику.Ведь политику там определяют другие.Впрочем,по мнению наших дипломатов,еще с советских времен-с республиканцами было проще работать,чем с демократами
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:37
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,во первых.Он -однопартиец Трампа.Так что они дуют в одну дудку.А во вторых.

        Он КОНКУРЕНТ Трампа и конкурент более опасный, чем любой демократ, так как молод и у него достаточно много сторонников в республиканской партии. А главное, перед тем как идти на всеобщие выборы Президента США, этим двоим придется пройти этап "отбора" внутри своей "родной" партии и не факт, что Трамп сможет там победить ДеСантиса
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:46
          +1
          Наверное,Вы-правы.Иртересный расклад у них может получиться..Против Трампа может сыграть инцедент со штурмом Капитолия
      2. kasy
        kasy Сегодня, 15:55
        +1
        наши дипломаты, еще с советских времен постоянно играли вторым номером, с одной мыслью - как бы чего не вышло, последствия хлебаем и сегодня, ведь эта бесхребетная политика не поменялась
      3. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:10
        +1
        Победи республиканцы не президентских выборх,далеко не факт,что они поменяют существующую политику.

        конфронтация останется - будет иметь национальную окраску
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:35
    +2
    Цитата: svp67
    Губернатор Флориды Десантис высказался против «бесконечной помощи» США Украине
    Верить словам политика.... no Он сегодня говорит одно, завтра иное, а в итоге делает - третье

    Вот вот , а верить словам американских политиков вдвойне глупо , Зеленский много чего обещал, и вот результат , просто идёт предвыборная борьба и они говорят то что хочет от них услышать избиратель, а потом ах и ох не получилось , "ну нешмогла я, не шмогла" hi
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:12
      +1
      верить словам американских политиков вдвойне глупо

      нам они ничего даже не собираются обещают обещать
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:42
    +1
    Трампу и Дукантису надо в 2024 году на выборы идти вместе: наладить экономику, умерить аппетит Зеленского, выдвинуть приемлемые мирные инициативы; тогда в 2028 и 2032 у Майка будут очень серьёзные шансы на победу.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:57
    +2
    Как показывает практика... как только попу поудобней на трон расположат, так песнь и меняется на прямо противоположную....
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:15
      +1
      песнь и меняется на прямо противоположную...

      на 360 градусов...
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 16:26
        0
        180°...... bully ....................... хотя если посмотреть с другой стороны, то крутятся как волчки.... hi
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:58
    +1
    Ну, это скорее исключение из правил. Которое лишь подтверждает правило.
  7. Розмари
    Розмари Сегодня, 16:05
    +1
    Оппозиционные политики всегда критикует действующую власть, чтобы самой прийти к власти. А потом эти политики приходит к власти, и делают то же самое, что и те, кого они критиковали. Если не больше.
    Десантис критикует демократов за помощь Украине потому что хочет стать следующим президентом США. Но если он им станет, то наивно будет ожидать, что политик который объявляет Рейгана своим идеалом, который будет избираться на деньги американского оружейного лобби, остановит гонку вооружений.

    Американский ВПК - традиционный кошелёк республиканцев, и он получает от этой войны такую прибыль, которая до 2022 года ему и не снилась. И планирует получать её и дальше. А без оружейных денег Десантис президентом никогда не станет.
    Неужели кто-то надеется, что когда Десантис станет президентом США, он пойдет против своих спонсоров?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:16
      +2
      Американский ВПК - традиционный кошелёк республиканцев

      будут топить за войну...