Губернатор Флориды Десантис высказался против «бесконечной помощи» США Украине

Щедрая поддержка киевского режима за счет американского бюджета не может быть «бесконечной» и не находится в спектре важнейших интересов США. Об этом заявил в эфире Fox News губернатор штата Флорида Рон Десантис, который представляет Республиканскую партию.Как отметил политик, в настоящее время у США есть очень много первостепенных проблем. Но «территориальный спор между Россией и Украиной», указал Десантис, в список приоритетных вопросов для США не входит.По словам Десантиса, США не могут уделять первостепенное внимание «внешней войне» в то время, когда сами сталкиваются с огромной проблемой. Губернатор Флориды напомнил, что десятки тысяч американских граждан каждый год погибают от наркотических препаратов. Вещества попадают в США контрабандным путем через практически открытую южную границу.Напомним, что за необходимость жесткого пограничного контроля на границе с Мексикой выступает и другой видный республиканец – экс-президент Дональд Трамп. Он, как и Десантис, тоже выступает с критикой финансовой помощи киевскому режиму.Отметим, что Десантиса многие американские аналитики рассматривают как одного из вероятных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2024 году. Помимо громких заявлений, у Десантиса есть отличный козырь против действующего президента Джо Байдена – молодость: губернатору Флориды всего 45 лет, он на три с лишним десятилетия младше что Байдена, что Трампа. Поэтому вероятность победы Десантиса на выборах исключать нельзя, и в этом случае для киевского режима действительно может очень многое измениться.