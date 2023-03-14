Польский премьер назвал вероятные сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

Польша поставит Украине истребители МиГ-29 из состава собственных ВВС уже в ближайшее время. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Моравецкий провел пресс-конференцию, на которой ответил на некоторые вопросы журналистов, касающиеся военной помощи Украине, в том числе потенциальной передачи истребителей советского производства МиГ-29. По словам премьера, Варшава намерена отправить самолеты Киеву в течение ближайших четырех-шести недель. Другие подробности он не озвучил.
Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель
- заявил Моравецкий.
Напомним, что история с польскими самолетами для Украины началась практически сразу после начала российской спецоперации. Зеленский запросил поставку МиГ-29 у Варшавы, и польские власти согласились, но сделали это таким образом, что за отправку отвечали бы США. В общем, поляки предложили передать самолеты не Украине, а правительству США. В заявлении МИД Польши говорилось, что самолеты должны быть отправлены в Германию на авиабазу Рамштайн для принятия решения об их дальнейшей судьбе. Американцы отказались от такого "подарка" и передача истребителей зависла.
В конце 2022 года Польша перебросила все имеющиеся у не на вооружении МиГ-29 на авиабазу Мальборк недалеко от границ с российской Калининградской областью, освобождая место под американские истребители F-35. Позднее в Варшаве объявили о готовности передать самолеты Киеву.