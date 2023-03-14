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Польский премьер назвал вероятные сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

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Польский премьер назвал вероятные сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

Польша поставит Украине истребители МиГ-29 из состава собственных ВВС уже в ближайшее время. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.


Моравецкий провел пресс-конференцию, на которой ответил на некоторые вопросы журналистов, касающиеся военной помощи Украине, в том числе потенциальной передачи истребителей советского производства МиГ-29. По словам премьера, Варшава намерена отправить самолеты Киеву в течение ближайших четырех-шести недель. Другие подробности он не озвучил.

Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель

- заявил Моравецкий.

Напомним, что история с польскими самолетами для Украины началась практически сразу после начала российской спецоперации. Зеленский запросил поставку МиГ-29 у Варшавы, и польские власти согласились, но сделали это таким образом, что за отправку отвечали бы США. В общем, поляки предложили передать самолеты не Украине, а правительству США. В заявлении МИД Польши говорилось, что самолеты должны быть отправлены в Германию на авиабазу Рамштайн для принятия решения об их дальнейшей судьбе. Американцы отказались от такого "подарка" и передача истребителей зависла.

В конце 2022 года Польша перебросила все имеющиеся у не на вооружении МиГ-29 на авиабазу Мальборк недалеко от границ с российской Калининградской областью, освобождая место под американские истребители F-35. Позднее в Варшаве объявили о готовности передать самолеты Киеву.
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15 комментариев
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  1. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:35
    -4
    По Конашенкову, сбито уже 400 литаков ворога. То есть почти вдвое больше, чем там было изначально в боевом составе. До 500 осталось всего ничего. А там и до героя рукой подать. Чай, не мешки ворочать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:39
      -3
      Да не по Конашенкову,а по обьективным данным контроля военных, действующих в зоне проведения СВО. Конашенков только озвучивает эти данные или у вас к нему какая то личная неприязнь?Англосаксы скупают по всему миру советскую авиацию и передают её Украине,поэтому такие цифры потерь ВВС ВСУ.
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 16:29
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        по обьективным данным контроля военных,

        по обьективным данным сбито 47-50 самолетов из примерно 150...
        из 47 миг29 потеряно 11
        из 41 су27 потеряно 7
        из 25 су25 потеряно 17
        из 25 су24м/мр потеряно 11
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:42
      -1
      Цитата: Касатик
      Чай, не мешки ворочать.

      А что сказать то хотели?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:43
        +3
        Он думает что Конашенков сам выдумывает цифры потерь авиации ВСУ.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:50
          +2
          Да этих самолетов советского производства в разной степени годности ,можно насобирать под тысячу.Не учитывались самолеты на хранении,возможности авиаремонтных заводов
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 16:24
          0
          То,что Конашенков не от себя эти цифры называет их более правдивыми не делает.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:41
    +2
    Новость не очень приятная. То есть весной ВВСУ получат самолеты которые их пилоты умеют управлять, а технический состав обслуживать, но уже переоборудованные под возможность применять оружие из стран НАТО и интегрированные в его систему управления
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:45
      +1
      Ну тут в зависимости от того сколько боеспособных Миг-29 есть у Польши.В последние годы польские Миг-29 часто падали,говорилось о нехватке зап.частей. Там одна авария за другой следовала,так что они за эти Миги не держатся,а украинцам на пару вылетов хватит.
    2. B44
      B44 Сегодня, 15:54
      +1
      Именно об этом я и хотел написать, но вы меня опередили. Это "контрольная доставка" для вайпа перед следующей посылкой весной :/
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:43
    -1
    Польский премьер назвал вероятные сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

    А сроки уничтожения их российской системой ПВО он не назвал? belay
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: ROSS 42
      А сроки уничтожения их российской системой ПВО он не назвал?

      за год ВС РФ сбили 11 миг29 из 47..... соответственно сроки можно посчитать (правда большинство миг29 сбито не ПВО, а ВКС).
  4. B44
    B44 Сегодня, 15:52
    +1
    Это тест на реакцию. Дадут сначала из Польши постсоветскую технику, через минуту Словакия пришлет свою и будут наблюдать. Никакого ответа кроме дипломатических протестов не будет, следующая волна будет Мираж или Ф-16.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:55
    +1
    Собирают по весне танки, САУ, летаки. Походу и правда, к лету "заруба" будет нехилая. Здесь только разница в том, что кто-то будет свидетелем, а кто-то очевидцем.
  6. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 16:18
    +1
    Как получат первые южнокорейские FA-50 так и начнут передавать. Пилоты уже тренируются в Южной Корее. По аналогии с K2 Black Panther - получили первый десяток и решили оставшиеся Т-72 и PT-1 передать.