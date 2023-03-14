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Командование «Юг» ВСУ рассказало об ударах самолетов Су-24 ВКС РФ с акватории Черного моря

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Командование «Юг» ВСУ рассказало об ударах самолетов Су-24 ВКС РФ с акватории Черного моря

Российская тактическая авиация нанесла ракетные удары по территории Одесской области Украины. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление Оперативного командования «Юг» ВСУ.


По утверждению командования украинских формирований, ВС РФ для нанесения ударов по объектам в Одесской области использовали самолеты Су-24. Тактическая авиация работала с акватории Черного моря.

Как сообщает ВСУ, были выпущены четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. По словам представителя командования «Юг», силам противовоздушной обороны ВСУ якобы удалось сбить все выпущенные российскими самолетами ракеты. Однако из-за взрывной волны и падения обломков были повреждены постройки на побережье Черного моря в Одесской области.

Впрочем, информации о «всех сбитых ракетах» от украинского командования давно нет веры. Ракеты «сбивают», но потом начинаются мощные отключения электроэнергии во многих регионах страны сразу.

Однако в этом случае могла иметь место и пробная атака российской тактической авиации с целью выявления размещения систем противовоздушной обороны в Одесской области.

Тем временем, на территории Украины вновь объявлена воздушная тревога, что следует из сообщений украинской прессы. В связи с чем она объявляется в этот раз, пока неизвестно. Но воздушную тревогу Украина объявляет при малейшем риске ударов, даже если просто истребители и бомбардировщики ВКС взлетают на российских аэродромах.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    +5
    Ракеты и правда сбивают, зачастую трансформаторами, походу очередь и до радаров дошла, еже ли так, то пусть сбивают.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:09
      +3
      Местные источники сообщают, что точечный ракетный удар по Одесской области был нанесён по «спец целям», такие как РЛС/ПВО, по местам хранения важного оборудования (возможно комплектующие к БПЛА )
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 16:16
      -3
      Цитата: Uprun
      Ракеты и правда сбивают, зачастую трансформаторами,




      Ерничать про ПВО Украины легко, а как вот такое:

      В небе над столичным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что квадрокоптер прилетел со стороны поселка Московский и передвигался возле взлетно-посадочной полосы.

      Ранее Mash сообщал, что в Новой Москве над воинской частью Воздушно-космических сил были замечены три беспилотника. Канал отмечал, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.

      Ранее Telegram-канал SHOT также сообщил о неопознанном объекте, замеченном в Новой Москве. По данным канала, он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе. Днем ранее летательные аппараты также были замечены неподалеку от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Сообщалось сразу о четырех неизвестных объектах, пролетавших на низкой высоте.

      . Далее: https://news.rambler.ru/incidents/50371157/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 15:52
    0
    Украина объявляет при малейшем риске ударов, даже если просто истребители и бомбардировщики ВКС взлетают на российских аэродромах.
    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 15:54
      -3
      Засекают украинцы,даже взлёт наших самолётов.
      Как-то не очень хорошо
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:11
        +3
        Взлёт засекают НАТОвцы и сразу передают ВСУ.
        1. Rom8681
          Rom8681 Сегодня, 16:16
          0
          А наши, почему ВСУ не засекают.Вроде радары,А-50,спутники,РЭР есть
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:56
    +1
    Ну, так это же замечательно, если соответствует действительности. Тогда необходимо почаще уведомлять их о взлетах ЛА с наших аэродромов. А, затем, когда им надоест объявлять тревоги- ударить. Не уведомляя. Шутка. Но в каждой шутке...
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 16:08
    0
    В Одессе много ПВО навезли заграничного, но противорадиационные сверхзвуковые ракеты сбивать, надо ещё суметь, скорее либо сами упали либо то что пустили против них. Это не папуасов бомбить америкосами, против такой ПВО давно не воевали, наши учатся, на учениях сьэкономим, драгоценный опыт.
    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 16:24
      +1
      На учениях учатся,а на войне воюют и опыт ,полученный на учениях применяют и экономят матчасть и людей не теряют