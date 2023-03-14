Командование «Юг» ВСУ рассказало об ударах самолетов Су-24 ВКС РФ с акватории Черного моря

Российская тактическая авиация нанесла ракетные удары по территории Одесской области Украины. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление Оперативного командования «Юг» ВСУ.
По утверждению командования украинских формирований, ВС РФ для нанесения ударов по объектам в Одесской области использовали самолеты Су-24. Тактическая авиация работала с акватории Черного моря.
Как сообщает ВСУ, были выпущены четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. По словам представителя командования «Юг», силам противовоздушной обороны ВСУ якобы удалось сбить все выпущенные российскими самолетами ракеты. Однако из-за взрывной волны и падения обломков были повреждены постройки на побережье Черного моря в Одесской области.
Впрочем, информации о «всех сбитых ракетах» от украинского командования давно нет веры. Ракеты «сбивают», но потом начинаются мощные отключения электроэнергии во многих регионах страны сразу.
Однако в этом случае могла иметь место и пробная атака российской тактической авиации с целью выявления размещения систем противовоздушной обороны в Одесской области.
Тем временем, на территории Украины вновь объявлена воздушная тревога, что следует из сообщений украинской прессы. В связи с чем она объявляется в этот раз, пока неизвестно. Но воздушную тревогу Украина объявляет при малейшем риске ударов, даже если просто истребители и бомбардировщики ВКС взлетают на российских аэродромах.