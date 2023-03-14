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Сообщается об уничтожении в боях за Артёмовск ещё нескольких полевых командиров ВСУ из числа националистов

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Сообщается об уничтожении в боях за Артёмовск ещё нескольких полевых командиров ВСУ из числа националистов

ЧВК "Вагнер" продолжает утилизацию идейных украинских националистов как в самом Артемовске, так и в его окрестностях. Только за последние дни ВСУ лишились нескольких боевиков, входящих в командный состав.


Большие потери ВСУ в Артемовске и нежелание мобилизованных сражаться в этой мясорубке, заставили украинское командование перебросить в город националистические части, в частности, из состава запрещенного в России и признанного террористической организацией "Правого сектора"*. Основных задач у них было две - сорвать наступление подразделений "Оркестра" и не дать покинуть позиции мобилизованным из ВСУ.

Не известно, как обстоят дела с работой в качестве загранотрядов, но с задачей остановить наступление националисты не справились, хотя и отчаянно пытались это сделать. Последние боестолкновения с "музыкантами" привели к череде ликвидаций видных командиров из числа нациков. Сначала к своему кумиру Бандере отправился Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи", командовавший батальоном в составе 67 бригады ВСУ (ДУК Правый сектор*). Через несколько дней вслед за ним отправился Виталий Каплин, замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ, также представляющий ДУК Правый сектор* и Александр Басалига, командир роты 93 бригады ВСУ. Еще одним командиром оказался некий Алексей Ольховик, ранее воевавший в рядах теробороны.


В Киеве уже начали заявлять, что Зеленский специально отдал приказ перебросить в Артемовск 67 бригаду ВСУ (ДУК Правый сектор*), напрямую подчиняющуюся ГУР МО Украины, чтобы в боях с ЧВК "Вагнер" избавиться от наиболее влиятельных полевых командиров из числа националистов. Поэтому и приказа об отходе с города нет.
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11 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:04
    +3
    "À Kiev, ils ont déjà commencé à dire que Zelensky a spécifiquement ordonné le déploiement de 67 brigades des Forces armées ukrainiennes (DUK Secteur droit *),..."
    Zelinsky aide t il à la "dénazification" de l'Ukraine ? :-)

    "В Киеве уже начали говорить, что Зеленский специально отдал приказ о развертывании 67 бригад Вооруженных Сил Украины (ДУК "Правый сектор"*) ... "
    помогает ли Зелинский "денацификации" Украины ?: -)
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:10
      +1
      Молодец. Всячески одобряю. Может ему за это срок скостят.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:12
      +3
      Конечно помогает.Он поставил перед собой задачу воевать до последнего украинца. По слухам на Украине началась мобилизация студентов.

      Сначала к своему кумиру Бандере отправился Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи", командовавший батальоном в составе 67 бригады ВСУ (ДУК Правый сектор*).

      Хотя некоторые их лидеры ,как тот же Коцюбайло(недавно ликвидирован ,он же Да Винчи), сами как студенты.
      Про него репортаж укроТВ.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:05
    +8
    Туда им и дорога! И чтобы комментарий был длиннее добавлю - собакам собачья смерть!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:05
    +2
    Бессмертных там нет, даже среди идейных.
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 16:44
      +1
      А чем идейный подсвинок отличается от простого? - Ни чем.
  4. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:07
    +3
    Это как каудилье избавился от Голубой дивизии из наиболее отмороженных фалангистов ,послав её на Восточный фронт!
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:12
    +3
    Денацификация 404 ой в Артемовске проходит успешно.
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:41
    +1
    уничтожение в боях за Артёмовск ещё нескольких ... командиров ВСУ из числа националистов

    Бейте их, ребята. Не брать в плен гадов!!! Как во время ВОВ СС, предателей, мародеров, карателей уничтожать на месте без суда.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 16:45
    0
    Чем больше освобождённых тел от злых душ, тем радостнее черви.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:51
    0
    В Киеве уже начали заявлять, что Зеленский специально отдал приказ перебросить в
    . А як же... когда безоружных щемить, зелебобус им всем хорош, а как стали их самих щемить, так сразу зрада и предательство... ничего нового, в общем.