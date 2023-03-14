ЧВК "Вагнер" продолжает утилизацию идейных украинских националистов как в самом Артемовске, так и в его окрестностях. Только за последние дни ВСУ лишились нескольких боевиков, входящих в командный состав.Большие потери ВСУ в Артемовске и нежелание мобилизованных сражаться в этой мясорубке, заставили украинское командование перебросить в город националистические части, в частности, из состава запрещенного в России и признанного террористической организацией "Правого сектора"*. Основных задач у них было две - сорвать наступление подразделений "Оркестра" и не дать покинуть позиции мобилизованным из ВСУ.Не известно, как обстоят дела с работой в качестве загранотрядов, но с задачей остановить наступление националисты не справились, хотя и отчаянно пытались это сделать. Последние боестолкновения с "музыкантами" привели к череде ликвидаций видных командиров из числа нациков. Сначала к своему кумиру Бандере отправился Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи", командовавший батальоном в составе 67 бригады ВСУ (ДУК Правый сектор*). Через несколько дней вслед за ним отправился Виталий Каплин, замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ, также представляющий ДУК Правый сектор* и Александр Басалига, командир роты 93 бригады ВСУ. Еще одним командиром оказался некий Алексей Ольховик, ранее воевавший в рядах теробороны.В Киеве уже начали заявлять, что Зеленский специально отдал приказ перебросить в Артемовск 67 бригаду ВСУ (ДУК Правый сектор*), напрямую подчиняющуюся ГУР МО Украины, чтобы в боях с ЧВК "Вагнер" избавиться от наиболее влиятельных полевых командиров из числа националистов. Поэтому и приказа об отходе с города нет.