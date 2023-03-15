Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» в Спецоперации

Обломки изделия "Гром"
В рамках текущей Спецоперации российская фронтовая авиация применяет широкий спектр неуправляемых и управляемых боеприпасов, включая самые новые образцы. Несколько дней назад стало известно, что для уничтожения некоторых украинских объектов используется новейшая планирующая авиабомба «Гром». Этот боеприпас отличается особой конструкцией и способен с высокой точностью поражать цели на большом удалении от точки сброса.
Любопытные обломки
Несколько дней назад по профильным каналам и ресурсам разошлась информация о применении ВКС Россией нескольких новых образцов авиационного вооружения. Сообщается, что для поражения объектов противника и поддержки наших подразделений в районе н.п. Авдеевка авиация впервые использует бомбы нескольких современных моделей.
Уже 12 марта появились доказательства этого – в зоне боевых действий были обнаружены обломки характерного вида. На опубликованных фото и видео от неизвестного оператора можно увидеть поврежденный цилиндрический корпус, на котором установлен обтекатель с раскладным крылом. Какая-либо маркировка, за исключением технических надписей, на изделии отсутствует. Причины его падения неизвестны, но явные следы воздействия извне не замечены.
Несмотря на отсутствие маркировки, в обломках быстро опознали одну из последних российских разработок. Это была управляемая планирующая авиабомба «Гром». Конкретную модификацию изделия на основании доступных данных определить не удастся.
Корпус и механизм раскладывания крыла
Таким образом, стало известно, что номенклатура авиационных боеприпасов, применяемых в ходе Спецоперации, недавно пополнилась очередным современным образцом. Очевидно, что бомба с видео не является единственным изделием своего типа. Изделия «Гром» могут использоваться достаточно широко и дополнять другие средства поражения. Вероятно, основная их масса успешно поражает намеченные цели, не оставляя обломков, пригодных для опознания. И только единичный образец не справился с задачей, зато показал присутствие такого вооружения в арсеналах ВКС.
От проекта до применения
Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения (УК РВБ) «Гром» был разработан Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Проект создавался в середине прошлого десятилетия, а в 2018 г. о нем впервые рассказали общественности. Тогда же были раскрыты основные решения, достигнутые возможности и характеристики.
К моменту появления первой открытой информации проект «Гром» дошел до стадии летно-конструкторских испытаний. КТРВ изготовила опытные боеприпасы и проводила их проверки со штатными носителями. По итогам этих мероприятий ожидалось принятие комплекса на вооружение и запуск серийного производства.
В дальнейшем бомбы и ракеты семейства «Гром» неоднократно демонстрировались на отечественных военно-технических выставках. Их позиционировали как новые средства поражения, способные серьезно улучшить ударные возможности фронтовой авиации. При этом о запуске серии и поступлении на вооружение до недавнего времени не сообщалось.
Общий вид изделия "Гром"
Лишь теперь стало известно, что КТРВ наладила производство новых УК РБВ и поставляет готовые изделия в войска. ВКС, в свою очередь, освоили такое оружие и начали применять его в реальной военной операции. Подробности применения пока остаются неизвестными. При этом известные характеристики и возможности изделий «Гром» позволяют предполагать, что они вносят определенный вклад в общие результаты работы фронтовой авиации.
Модульная архитектура
В рамках проекта «Гром» был разработан комплекс управляемого вооружения модульной архитектуры. Комплекс включает несколько модулей разного назначения, из которых предлагается собирать боеприпасы с отличающимися характеристиками и возможностями. При этом, несмотря на все отличия получившихся вооружений, достигается высокая степень унификации.
Любой боеприпас «Гром» оснащается модулем основной боевой части (МБЧо). Он выполнен в цилиндрическом корпусе с оживальным обтекателем. Также имеется модуль дополнительной боевой части МБЧд в цилиндрическом корпусе. В таком же корпусе выполняется модуль двигательной установки МДУ.
Разработан т.н. модуль планирования и управления (МПУ), включающий несколько устройств. В первую очередь, это обтекатель раскладным крылом, закрепляемый на МБЧ. К МПУ относится центральный приборный отсек, соединяющий модули БЧ и/или двигателя. Несколько элементов боеприпаса также объединяются модулем-гаргротом с проводкой, антеннами и т.д. Управление полетом осуществляется за счет хвостового модуля рулевых приводов (МРП).
Состав комплекса
Основной вариант МПУ оснащается системами инерциальной и спутниковой навигации, а также автопилотом. Вне зависимости от дальности полета, они обеспечивают точность попадания до нескольких. В прошлом сообщалось, что для «Грома» может быть разработана система управления с лазерным высотомером – она необходима для применения объемно-детонирующей БЧ.
Модуль МБЧо имеет длину 2,35 м и диаметр 310 мм. Он может нести осколочно-фугасный заряд массой 315 кг или объемно-детонирующий на 250 кг. МБЧд при том же диаметре имеет длину 1,13 м. Предлагается осколочно-фугасный заряд массой 165 кг или 120-мм термобарический.
На данный момент известно о трех средствах поражения из состава комплекса «Гром», собираемых из представленных модулей. Первое – управляемая ракета 9-А-7759. В ее состав входят осколочно-фугасная МБЧо, МПУ, МДУ и МРП. Изделие массой 594 кг способно доставить 315-кг боевую часть на дальность до 120 км.
При замене двигательной установки на дополнительную боевую часть осколочно-фугасного действия получается авиабомба 9-А1-7759. Ее боевая нагрузка достигает 480 кг. Дальность планирующего полета – 65 км. Объемно-детонирующие МБЧ используются в составе бомбы 9-А2-7759. Несмотря на меньшую массу, такое изделие по летным данным не отличается от осколочно-фугасной бомбы.
По известным данным, испытания перспективного УК РВБ «Гром» проводились с использованием самолетов-носителей Су-34 и МиГ-35. При этом бомбы и ракеты нового семейства могут применяться и другими отечественными самолетами фронтовой авиации. Оружие перевозится как под крылом, так и под фюзеляжем. Сброс осуществляется с высот до 10 км при скоростях не более 1200 км/ч.
Изделия «Гром» имеют несколько любопытных особенностей и режимов работы. Так, ракета 9-А-7759 включает двигатель не сразу. Первую часть траектории она проходит за счет энергии, полученной от носителя. Только после снижения скорости до определенного предела происходит включение двигателя для дополнительного разгона. Такой алгоритм работы позволяет увеличить максимальную дальность полета.
Сообщалось о высокой маневренности бомб и ракет, а также об их способности атаковать цели в задней полусфере носителя. После сброса изделие может выполнять разворот и лететь назад, но при этом сокращается дальность полета.
Явные преимущества
Появление и принятие на вооружение нового управляемого авиационного боеприпаса само по себе является важным событием. При этом УК РБВ «Гром» имеет ряд характерных особенностей, которые делают его более эффективным оружием и повышают его ценность для ВКС в целом.
Основные преимущества дает модульная архитектура. С ее помощью уже в первой версии проекта удалось создать три унифицированных боеприпаса с разными характеристиками и нагрузкой. Кроме того, имеется возможность изменять состав модулей, модернизировать их и т.д., получая те или иные преимущества.
Все изделия «Гром» сочетают значительную массу боевых частей и высокую точность наведения. Это повышает вероятность успешного поражения стационарной цели – прямым попаданием или ударной волной. При этом можно выбрать способ воздействия на цель, применяя осколочно-фугасные или объемно-детонирующие модули боевых частей.
Следует учесть, что изделия серии «Гром» не являются единственными управляемыми средствами поражения на вооружении наших ВКС. Имеются и применяются бомбы и ракеты других типов с иными характеристиками дальности и другими боевыми частями. Такая система вооружений отличается гибкостью и позволяет выбирать наиболее эффективные боеприпасы для каждой цели. Три изделия «Гром» положительным образом влияют на общие показатели и возможности ВКС.
От испытаний до применения
Таким образом, еще один отечественный образец перспективного вооружения успешно прошел все стадии разработки, и справился с испытаниями, после чего пошел в серию и поступил в войска. Теперь комплекс «Гром» применяется в рамках Спецоперации и помогает фронтовым самолетам решать поставленные боевые задачи.
Очевидно, что авиабомба из недавнего видеоролика не была первым изделием «Гром», примененным против украинских формирований. Кроме того, на ней применение такого оружия не завершится. Следует ожидать, что новый комплекс ракетно-бомбового вооружения будет активно использоваться российскими ВКС и поспособствует выполнению поставленных задач.