Военное обозрение
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Появились кадры обучения украинских военных на американских танках Abrams

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Появились кадры обучения украинских военных на американских танках Abrams

В сети появились кадры, на которых запечатлена подготовка на территории США украинских военных управлению американскими танками M1A2 Abrams.


На видео танки передвигаются по полю и отрабатывают различные маневры.




Ранее представитель Пентагона заявил, что американская армия занимается реализацией плана по отправке в украинскую армию танков M1 Abrams.

В конце февраля текущего года секретарь армии США Кристин Вормут заявила, что американские вооруженные силы не в состоянии осуществить поставки танков на Украину в ближайшие месяцы. По ее словам, военная техника прибудет на Украину не ранее конца года. Однако, благодаря тому, что было решено поставить Украине танки из запасов американской армии, а не после их производства, предполагается, что сроки поставки будут меньше заявленных изначально полутора-двух лет.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что в случае, если американские танки Abrams прибудут на Украину в конце лета текущего года, это может быть "слишком поздно".

В январе этого года президент США Джо Байден одобрил поставку украинской армии основных боевых танков американской армии M1 Abrams, а также разрешил реэкспорт этой военной техники из других стран. Всего Украине предполагается передать 31 американский танк.

Американские танки Abrams стоят на вооружении около пятнадцати стран мира, однако сложны в эксплуатации и требуют больших объемов нестандартного для большинства танков мира топлива. Обслуживание таких танков относят к самому дорогому варианту среди всех танков современности.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/TSgt Sean M. Worrell
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8 комментариев
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  1. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:11
    +2
    Что то больше похоже на Европу, на Польшу.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:15
    +2
    А что, у пшеков нет абрашек, полигонов, инструкторов? Тащить за океан N-количество "курсантов"? Если обучение идет, то у пшеков или немчуры.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:29
    0
    Один хрен - будущие покойники....
    ----------------------
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:36
      0
      Сколько эти будущие покойники перед смертью наших душ заберут с помощью пеньдосовской техники? Не стоит увлекаться оптимизмом. Война набирает обороты, а наши властьимущие манагеры до сих пор на расслабоне.
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:32
    0
    Я конечно не танкист, могу ошибаться, но мне бросилось в глаза, что на видео "Абрамсы" при движении высоко держат ствол орудия. Наверно это особенность вождения техники по бездорожью, к которой привыкли танкисты нашей советской танковой школы. Как правило, НАТОвские в движении держат ствол на стабилизаторе, либо на походном упоре, почти параллельно земле. Может я ошибаюсь? Буду рад комментарию специалиста.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:33
    0
    "Эпичные" кадры думаю (цензура) из 95 запилят блокбастер покруче "Ярости", и да согласен с Uprun на кой тащить группу в полосатых купальниках через океан когда грубо говоря в 200 км есть всё, и танки и инструкторы и полигоны.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:35
    +1
    И кто то сильно удивлен этой новостью?
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:50
    +1


    что то мне этот "спектакль" с подготовкой поросят на убой напомнил голливудский фильм "Голодные игры"