В прокуратуре Приднестровья рассказали о подготовке украинскими спецслужбами теракта против делегации ОБСЕ

6 марта МГБ Приднестровья предотвратило покушение на главу непризнанной республики Вадима Красносельского. Согласно заявлениям официальных лиц, злоумышленники намеревались осуществить теракт с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, который должен был взорваться в момент прохождения рядом с ним кортежа главы ПМР.Позднее представители спецслужб Приднестровья заявили о том, что за неудавшимся покушением стоит СБУ.В то же время, стало известно, что несостоявшаяся атака на высшее руководство непризнанной республики была уже второй попыткой украинских спецслужб дестабилизировать обстановку в ПМР.В ходе сегодняшней пресс-конференции прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, что вскрылись факты подготовки теракта против представителей ОБСЕ, которые в феврале текущего года посещали Приднестровье.С его слов, атака должна была произойти 14 февраля, когда делегация возвращалась в Кишинев. Злоумышленники оставили автомобиль, начиненный взрывчаткой, в троллейбусном «кармане», непосредственно на пути следования представителей ОБСЕ.Видео с допросом одного из преступников, готовивших теракт, опубликовал «Первый приднестровский». Задержанный подтверждает, что покушение было нацелено именно на миссию ОБСЕ.Как заявил Гурецкий, после провала атаки на представителей международной организации, спецслужбы Украины решили выбрать в качестве цели главу ПМР.Между тем, после того, как МГБ непризнанной республики 9 марта объявило о предотвращении покушения на Красносельского и обвинило в подготовке теракта СБУ, на Украине назвали это «провокацией и чушью».