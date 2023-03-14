Премьеру Финляндии пришлось объясняться за свои слова о готовности передать Украине списанные истребители Hornet

В ходе своего визита в Киев на прошлой неделе премьер Финляндии Санна Марин заявила о возможной передаче в будущем истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. При этом она отметила, что данный вопрос находится на ранней стадии обсуждения.
В свою очередь, слова главы правительства стали полной неожиданностью для других членов высшего руководства Финляндии, включая президента страны. Последние заявили, что подобный вопрос даже не поднимался.
После этого Санне Марин пришлось объясняться за свои слова о передаче средств авиации ВСУ. В ходе интервью изданию финской прессе, она отметила, что не давала никаких обещаний украинскому руководству. С ее слов, своим заявлением в Киеве она лишь попыталась запустить подобную дискуссию в Финляндии. Интересная попытка...
В то же время, Марин подчеркнула, что партнеры Украины должны продолжить оказывать военную помощь Киеву. Как выразилась финский премьер, решение об отправке танков – это хорошо, но теперь настало время обсуждать возможность передачи истребителей и ПВО.
Напомним, что вышеупомянутые истребители Hornet начали выпускаться в 70-х годах прошлого столетия. Минобороны Финляндии намерено снять эти самолеты с вооружения в период с 2025 по 2031 годы.
Вместо этого финская армия должна получить американские истребители пятого поколения F-35. Сообщается, что компания Lockheed Martin получила заказ от военного ведомства Финляндии на поставку 64 таких машин.