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Премьеру Финляндии пришлось объясняться за свои слова о готовности передать Украине списанные истребители Hornet

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Премьеру Финляндии пришлось объясняться за свои слова о готовности передать Украине списанные истребители Hornet

В ходе своего визита в Киев на прошлой неделе премьер Финляндии Санна Марин заявила о возможной передаче в будущем истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. При этом она отметила, что данный вопрос находится на ранней стадии обсуждения.


В свою очередь, слова главы правительства стали полной неожиданностью для других членов высшего руководства Финляндии, включая президента страны. Последние заявили, что подобный вопрос даже не поднимался.

После этого Санне Марин пришлось объясняться за свои слова о передаче средств авиации ВСУ. В ходе интервью изданию финской прессе, она отметила, что не давала никаких обещаний украинскому руководству. С ее слов, своим заявлением в Киеве она лишь попыталась запустить подобную дискуссию в Финляндии. Интересная попытка...

В то же время, Марин подчеркнула, что партнеры Украины должны продолжить оказывать военную помощь Киеву. Как выразилась финский премьер, решение об отправке танков – это хорошо, но теперь настало время обсуждать возможность передачи истребителей и ПВО.

Напомним, что вышеупомянутые истребители Hornet начали выпускаться в 70-х годах прошлого столетия. Минобороны Финляндии намерено снять эти самолеты с вооружения в период с 2025 по 2031 годы.

Вместо этого финская армия должна получить американские истребители пятого поколения F-35. Сообщается, что компания Lockheed Martin получила заказ от военного ведомства Финляндии на поставку 64 таких машин.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 17:56
    +3
    С ее слов, своим заявлением в Киеве она лишь попыталась запустить подобную дискуссию в Финляндии. - судя по результатам - не очень хорошо"зашло" финам. (кстати, народ, куда делась на этом сайте возможность просматривать ответы на свои комменты? Раньше можно было увидеть кто тебе ответил и в скаой ветке комментов - а сейчас нет).
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 18:01
      +2
      куда делась на этом сайте возможность просматривать ответы на свои комменты

      Была атака на сайт, после этого пропала такая возможность...
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:02
      +5
      Цитата: Антон Болдаков
      . (кстати, народ, куда делась на этом сайте возможность просматривать ответы на свои комменты? Раньше можно было увидеть кто тебе ответил и в скаой ветке комментов - а сейчас нет).
      сайт слабенький в техническом плане. видео стороннее-нельзя, только "ютюб" и "вк"...движок слабый...
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:33
        +1
        Цитата: Аэродромный
        сайт слабенький в техническом плане. видео стороннее-нельзя, только "ютюб" и "вк"...движок слабый...

        у меня вчера за упоминание овоща коммент удалили, подозреваю что не на того наехал...маразм короче какой то, прямо как у некоторых деятелей в МО.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:10
          0
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          у меня вчера за упоминание овоща коммент удалили

          Ни колокольчиков, ни овощей. Какие-то редиски воду мутят походу напару с огурцами.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:09
    +1
    Пробный шар. Затем последуют другие. Процесс пошел. Из опыта следует- заикнулись(с ведома хозяина) передадут.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:20
    +1
    Ловите Марин и пусть сдаёт тест на тяжёлые наркотики.Она была в гостях у наркомана ,всё может быть.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:23
    +1
    В свою очередь, слова главы правительства стали полной неожиданностью для других членов высшего руководства Финляндии, включая президента страны. Последние заявили, что подобный вопрос даже не поднимался.

    После этого Санне Марин пришлось объясняться за свои слова о передаче средств авиации ВСУ.
    "Меня не правильно поняли! Памперсы, только памперсы, как необходимое средство авиации ВСУ" request
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:35
    0
    Тот факт, что президент Финляндии узнал о готовности его страны передать Украине самолеты не от премьера, а через СМИ не сильно меняет ситуацию. Эпоха независимой/нейтральной Финляндии уходит (или ушла) в прошлое. В среде политической элиты побеждают атлантисты и мнение народа ни на что не влияет...