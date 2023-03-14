Российские передовые отряды группировки «Центр» находятся на расстоянии менее 15 км от Красного Лимана

Пока британская разведка бодро рапортует о «снарядном голоде» у российских артиллеристов, который якобы не дает возможности ВС РФ вести наступательные действия, совсем иная информация поступает от российских интернет-каналов по ситуации в зоне СВО.
Сообщается, что в результате упорных боев войска группировки «Центр» за последние дни существенно продвинулись на Красно-Лиманском направлении. Сейчас передовым отрядам ВС РФ остается до этого города менее 15 километров.
Одновременно бойцы ЧВК «Вагнер» расширяют плацдарм к западу от Артемовска, завершая окружение города и продвигаясь в сторону Славянска. Поступают данные об окружении отдельных подразделений ВСУ в городской черте. Для бахмутского гарнизона ситуация стала максимально критический после установления нашей артиллерией огневого контроля над последней дорогой через Хромово в Часов Яр.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о полной зачистке Орехово-Васильевки, пока «оркестранты» заняли господствующие высоты возле этого села, одновременно продвигаясь на южных окраинах Артемовска со стороны Опытного и севернее, со стороны Ягодного. Российские войска попытались прорвать оборону ВСУ у Верхнекаменского, но украинские подразделения сумели удержать позиции.
В самом Артемовске «музыканты» продолжают зачистку завода АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), который уже окрестили «Бахмутской Азовсталью». По некоторым данным, наши контролируют уже около половины территории предприятия, в частности, занято помещение завода «Востокмаш», на котором Зеленский в конце декабря лично награждал украинских военнослужащих. Идет зачистка подземных коммуникаций, спроектированных советскими строителями как убежище на случай ядерной войны.
На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии продолжают продавливать оборону ВСУ в Победе. Также они ведут штурмовые действия в городской черте Марьинки. Наступление на Первомайское идёт со стороны Песок и Водяного.
Российские войска взяли под полный контроль участок трассы Н 20 в районе села Каменка к северу от Авдеевки, одновременно штурмуя укрепрайоны противника в районе поселка Северное.
На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться в районе Ямполевки. При поддержке артиллерии ВС РФ атаковали в направлении Невского и Макеевки.
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что с улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке активизировались диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Отмечается, что ДРГ составом по 5-8 человек используют беспилотники и спутниковые средства связи.