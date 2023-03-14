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Российские передовые отряды группировки «Центр» находятся на расстоянии менее 15 км от Красного Лимана

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Российские передовые отряды группировки «Центр» находятся на расстоянии менее 15 км от Красного Лимана

Пока британская разведка бодро рапортует о «снарядном голоде» у российских артиллеристов, который якобы не дает возможности ВС РФ вести наступательные действия, совсем иная информация поступает от российских интернет-каналов по ситуации в зоне СВО.


Сообщается, что в результате упорных боев войска группировки «Центр» за последние дни существенно продвинулись на Красно-Лиманском направлении. Сейчас передовым отрядам ВС РФ остается до этого города менее 15 километров.

Одновременно бойцы ЧВК «Вагнер» расширяют плацдарм к западу от Артемовска, завершая окружение города и продвигаясь в сторону Славянска. Поступают данные об окружении отдельных подразделений ВСУ в городской черте. Для бахмутского гарнизона ситуация стала максимально критический после установления нашей артиллерией огневого контроля над последней дорогой через Хромово в Часов Яр.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о полной зачистке Орехово-Васильевки, пока «оркестранты» заняли господствующие высоты возле этого села, одновременно продвигаясь на южных окраинах Артемовска со стороны Опытного и севернее, со стороны Ягодного. Российские войска попытались прорвать оборону ВСУ у Верхнекаменского, но украинские подразделения сумели удержать позиции.



В самом Артемовске «музыканты» продолжают зачистку завода АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), который уже окрестили «Бахмутской Азовсталью». По некоторым данным, наши контролируют уже около половины территории предприятия, в частности, занято помещение завода «Востокмаш», на котором Зеленский в конце декабря лично награждал украинских военнослужащих. Идет зачистка подземных коммуникаций, спроектированных советскими строителями как убежище на случай ядерной войны.

На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии продолжают продавливать оборону ВСУ в Победе. Также они ведут штурмовые действия в городской черте Марьинки. Наступление на Первомайское идёт со стороны Песок и Водяного.

Российские войска взяли под полный контроль участок трассы Н 20 в районе села Каменка к северу от Авдеевки, одновременно штурмуя укрепрайоны противника в районе поселка Северное.

На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться в районе Ямполевки. При поддержке артиллерии ВС РФ атаковали в направлении Невского и Макеевки.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что с улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке активизировались диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Отмечается, что ДРГ составом по 5-8 человек используют беспилотники и спутниковые средства связи.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 17:40
    +5
    Значит Северск скоро будут брать в котел
    1. vargo
      vargo Сегодня, 19:00
      0
      Ничего пока это не значит. О подобных предпосылках говорили и месяц назад и более. Сейчас тенденции и скорость совершенно не предсказуемы. Идет тактическая и позиционная война. Кто кого переиграет.
    2. Балу
      Балу Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: Батько_Махно
      Значит Северск скоро будут брать в котел

      Лишь бы наши сами не попали в окружение. Растягивание коммуникаций-проблемы с подвозом. Хоршо бы все таки с авдеевкой и бахмутом покончить, потом идти вперед what
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:53
    +14
    Ну до чего же режет глаз это название - группа "Центр"!! Неужели не хватило фантазии назвать как-то по другому? А ещё на укровермахт батон крошат за дивизию "Эдельвейс"... Или наше руководство в школе вместо уроков истории портвейн в подворотне трескало и просто не в курсах, какие неприятные аналогии такие названия вызывают? Зачем играть на руку пропаганде врага-то, причём на ровном месте?
    1. DenD
      DenD Сегодня, 18:01
      +4
      Послушайте, была бы беда малая, если они только школу прогуливали. Так они в дальнейшем и в военных училищах, так себе учились. Да и курсы в академии похоже прогуливали. Так что группа "Центр", малая толика всех бед Генштаба.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:17
      +2
      paul3390 hi, там ещё и батальон "Викинг" есть так что да режет и слух и глаз. Да и пафос уже достает. Скромнее надо быть.
    3. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:24
      +1
      Или наше руководство в школе вместо уроков истории портвейн в подворотне трескало

      портвейн с 777 был, вот и результат ((
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:27
      +2
      Э ,нет.Они не портвешок по подворотням гоняли.Учились они во вполне престижных школах,мамы-папы из партноменклатуры зорко следили.А потом пичкались "знаниями от Йеля"и им подобным.Портвешок пили те,которые впоследствии клепали эти "советские галоши".А эти господа впоследствии "галоши"поносили..Может им и портвейн лучше было пить..
  3. Potomac
    Potomac Сегодня, 17:54
    +6
    По выжженной равнине, за метром метр
    Идут по Украине, солдаты группы "Центр" (с)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:15
      0
      Potomac hi, в первоисточники приведённой вами цитаты песни В. С. Высоцкого речь идет о нациках немецкого происхождения к чему это нам и нашим войскам.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:27
      +2
      солдаты группы "Центр"

      немецкие нацисты много хороших слов испоганили
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:07
    +8
    блин!!!!!
    аПтор, вы с какой целью карту поместили в свою статью?!!!!
    где на ней "красный лиман"?!!!!
    до каких пор вы будете столь неуважительно относится к своему читателю?
    1. Дембель77
      Дембель77 Сегодня, 18:25
      0
      Дожмём...как сказал президент РФ В.В. Путин. Как бы не было трудно.
    2. vargo
      vargo Сегодня, 19:02
      0
      Тоже офигеваю от таких писак. Расскажут о позициях, об изменениях, и воткнут карту "на отвали". Ни стрелок, ни границ зон контроля, ни тенденций. Ничего! Да ещё и карту не ту... От таких писак толку ноль, проще в телеге в пабликах отслеживать
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 18:08
    +2
    Ну хотя бы группа армий!Если уж на то пошло. Но что имеем то имеем!Усталость у всу похоже накапливается.Дай бог если так.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:22
      +2
      Tma197725 hi, усталость? Это у ТРО-шников и немногих кадровых которые сейчас исполняют роль громоотвода. В тылах формируются, обкатываются и обучаются свежие силы, наступление ВСУ неизбежно и они к ннму очень хорошо готовяться а эти, этих Киеву не жалко, даже если 90%из них погибнут ну объявят героями и вся недолга, Зеленскому нужна победа и ее цена его не колышет.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:19
    +4
    Да, мне кажется, что вверхах по барабану, что "группа Центр" вызывает дурные ассоциации. Да, еще и флаг напоминает кое- кого. Мне кажется, что всю операцию надо было проводить под Красным Знаменем Победы. И названия давать 1-й Украинский, 2-й Украинский, и т.д. и т.п. Да, теперь уже поздно.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:29
      +2
      Да, теперь уже поздно

      исправить такую ошибку никогда не поздно