Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по итогам которого приняли решение продолжать оборону Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которой все присутствовавшие с редким единодушием высказались в пользу продолжения обороны Бахмута (Артемовска). Таким образом, несмотря на критическую для ВСУ ситуацию и оперативное окружение этого населенного пункта, украинское военно-политическое руководство приняло решение о продолжении отправки резервов в попытке удержать Бахмут.Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, также в ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами, поставок странами Запада военной техники, а также ее распределения между группировками украинской армии.Украинские источники также сообщают о резком ухудшении обстановки для ВСУ в районе Артемовска и продвижении штурмовых групп российской ЧВК "Вагнер" на территории предприятия АЗОМ, в юго-восточном направлении от центра города и к востоку от населенного пункта Красное в направлении недавно разрушенного памятника с самолетом.Также сообщается, что в настоящее время ведущие в Артемовск дороги через населенные пункты Красное и Хромово находятся под постоянным артиллерийским обстрелом российской армии. Совершенные украинской армией попытки контратаковать к юго-западу от Артемовска окончились неудачей.В настоящее время продолжается стремительное наступление российской армии на Хромово, до этого населенного пункта осталось около одного километра. Одновременно с этим идёт штурм в направлении Богдановки к северу от Хромово под Артёмовском.