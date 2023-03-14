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Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по итогам которого приняли решение продолжать оборону Бахмута

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Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по итогам которого приняли решение продолжать оборону Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которой все присутствовавшие с редким единодушием высказались в пользу продолжения обороны Бахмута (Артемовска). Таким образом, несмотря на критическую для ВСУ ситуацию и оперативное окружение этого населенного пункта, украинское военно-политическое руководство приняло решение о продолжении отправки резервов в попытке удержать Бахмут.


Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, также в ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами, поставок странами Запада военной техники, а также ее распределения между группировками украинской армии.

Украинские источники также сообщают о резком ухудшении обстановки для ВСУ в районе Артемовска и продвижении штурмовых групп российской ЧВК "Вагнер" на территории предприятия АЗОМ, в юго-восточном направлении от центра города и к востоку от населенного пункта Красное в направлении недавно разрушенного памятника с самолетом.

Также сообщается, что в настоящее время ведущие в Артемовск дороги через населенные пункты Красное и Хромово находятся под постоянным артиллерийским обстрелом российской армии. Совершенные украинской армией попытки контратаковать к юго-западу от Артемовска окончились неудачей.



В настоящее время продолжается стремительное наступление российской армии на Хромово, до этого населенного пункта осталось около одного километра. Одновременно с этим идёт штурм в направлении Богдановки к северу от Хромово под Артёмовском.
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Использованы фотографии:
Telegram/Zelenskiy Official
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25 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 17:33
    +6
    Героически. Но глупо. Если конечно наше командование им в очередной раз не "поможет". В рамках очередного "жеста доброй воли" или увлекшись корпоративными интригами....
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 17:47
      +9
      Да все просто. Сковывают наши самые боеспособные подразделения. Те музыкантов. А в это время готовят удар на другом направлении
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:54
      +6
      Героически. Но глупо.
      Как показала практика не так уж глупо, уже ни для кого не секрет, затевают удар, пока наши привычно бьются толовой о стену.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:13
      0
      Удачи им.Сдохнуть по-бандеровски.Кому как.Кому -пораскинуть мозгами от "вкусных"конфет,кому-словить пулю,прячась как бешенная собака в схроне
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:14
      +1
      Цитата: ian
      Героически. Но глупо.

      В их глупости, я еще с детства убедился и обратного не приходилось видеть.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:38
    0
    Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по итогам которого приняли решение продолжать оборону Бахмута

    24 ноября 1942 г.

    Приказ фюрера: 24.11.1942. Командующему 6-й армии.

    Войска 6-й армии временно окружены русскими. Я намерен сосредоточить армию в районе Сталинграда (северная окраина), Котлубань, высота 137, высота 135, Мариновка, Цыбенко, Сталинград (южная окраина). Личный состав армии может быть уверен, что я предприму все, чтобы обеспечить нормальное снабжение армии и своевременно освободить ее из окружения. Я знаю храбрый личный состав 6-й армии и ее командующего и уверен, что вы все выполните свой долг.

    Адольф Гитлер

    история повторятся дважды
    первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса
    1. стар
      стар Сегодня, 18:41
      0
      история повторятся дважды
      первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса

      и третий раз для туп… Украины
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:39
    0
    До последнего х.хла пусть их всех бандера примет
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: Incvizitor
      До последнего х.хла пусть их всех бандера примет

      Пока самого наркокомандующего Зелепуку не грохнут, оно так и будет гнать громадян на мясо, потому что окончание войны будет означать смерть для Зелепуки
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:41
    0
    Nechápu to.., jako by měl komik v Bachmutu zakopaný poklad! a má strach, že o něj přijde.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:42
      +4
      Я не понимаю.. как будто комик закопал клад в Бахмуте! и она боится его потерять.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:49
        +3
        он просто заигрался и мнит себя помесью бесноватого алоизыча и наполеона
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:50
    +9
    Наши тоже истощаются. Вы что думаете что потери Вагнера малые? Просто они лучшие штурмовики мо за их потери не отвечают. Угледар меньше, а продвижения ноль с плюсом. А в это время хохлорейх готовит серьёзную операцию.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:57
    -1
    Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по итогам которого приняли решение продолжать оборону Бахмута
  7. Multicam
    Multicam Сегодня, 17:58
    +5
    Ставка верховного главнокомандующего, оказывается, в Украине есть, а в России нет. Хотелось бы знать почему
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 18:15
      +1
      Патамушта у нас не война, а спецоперация.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 18:17
      +3
      С верховными главнокомандующими после Сталина хреновато
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:05
    +1
    мда если достать сша и европу заказчика не можем хоть исполнителей в укррр надо уничтожать полит силу всу верха командиров и тп и тд ! иначе это бред полный ! ну это мои фантазии не более возможно я не прав и хитрый план скора увидим !
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:08
      +1
      хитрый план скора увидим !
      Еще не насмотрелись?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:14
        +1
        Цитата: Trapp1st
        хитрый план скора увидим !
        Еще не насмотрелись?

        надежда надежда надежда теплеца проста !
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:06
    +1
    Для ВСУ в западных СМИ уже давно существует сценарий.ВСУ " героически " обороняется в Артемьевске,не отдавая инициативу.Потом следует разрезающий удар ВСУ на Крым.Путин ВВ применяет ,ВНИМАНИЕ,ТЯО и химоружие и понеслась ,у НАТО руки развязаны.Но в этом плане везде изъяны.Первые два пункта, это из области фантастики и особенно третий пункт ,ТЯО ,они просто принуждает в своей параллельной реальности чтобы мы применили ТЯО ТОЛЬКО на Украине.По себе они удар не рассматривают .Зачем нам Киев,в этом случае у нас цели только одновременно : Обелиск Независимости ,Тауэр и Эйфелева башня с прилегающих территориям,Кстати Сунак отыгрался на Макороне.Англия будет строить у себя АПЛ для Австралии,а США у себя.Англия - Франция 1:1 ,макорон не долго был Наполеоном.
  10. al3x
    al3x Сегодня, 18:09
    +2
    В этот пресловутый Бахмут точно так же и мы упираемся и несëм потери, к сожалению. И укровойску это, по всей видимости только на руку, у них постепенно копится натовская броня, арта, штурмовики на полигонах разных стран тренируются. Готовятся к контрудару. Надеюсь, это всё берётся в расчёт и не будет неожиданностью для ГШ.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:13
    +1
    Скорее всего, это отвлекающие действия. Готовится удар. Где? Надеюсь ГШ в курсе. Другого объяснения нет.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 19:23
      0
      Тут несколько пунктиков.
      1. Сам Артёмовск - это дорога на Краматорск и Славянск. Во-первых это направление к воде, без которой и сейчас сидит Донбасс. С водой ситуация продолжает оставаться критической уже год. Скоро лето, поливы всякие, посевная - дела с водой будут хуже. Все заявления решить проблемы водой к прошлому июню, потом к сентябрю - не реализованы и поэтому проблем не решили.
      2. Краматорск это новая украинская столица Донецкой области. Там был штаб АТО. Обладминистрация. Сам город со своими машиностроительными заводами представляет интерес. В Краматорске точили валки для всей российской металлургии, для прокатных станов, с которыми критическая ситуация в связи с санкциями образовалась еще до начала СВО. Кроме того в Краматорске рытаются собирать украинский аналог самоходки Цезарь - Богдану. В общем Краматорск важен, и важен такой рубеж к нему, как Артёмовск.
      3. Вариантов украинского наступления может быть несколько, в зависимости то накопленных сил. Один из ударов по-любому будет по Волновахе в сторону Мариуполя с обходом его слева или справа - как получится. Для этого удерживаются два урепрайона - Марьинка и Угледар. Более сложным, но более интересным является обход Мариуполя сотстороны Широкино. В таком случае будет отрезан от континентальной части сам Мариуполь со многими находящимися там российскими гражданами зантмающимися восстановиткльными работами, и вся военная группировка вплоть до Крымского Перекопа. А вот на Перекоп можно направить второй удар. Если удастся дойти до перекопа и до моря в районе Мариуполя - огромная российская военная группировка окажется в окружении. При этом у российского руководства возникнет ряд головняков. Во-первых надо будет спасать иирняк из Мариуполя. Во вторых надо будет деблокировать или вывозить группировку оказавшуюся в окружении. В третьих надо будет оказывать сопротивление войскамиУкраины рвущимся в Крым. Морская эвакуауия окружённой группировки - скорее всего не вариант, ввиду многочисленных сложностей. Ну, и какой из ударов будет основной, а какой вспомогательный - покажет развитие ситуации. Может удар будет один, может два, или ещё и третьим атакуют Приднестровье. Сейчас участились украинские ракетные удары по Мариуполю и Волновахе, что говорит о подготовке наступления анонсированного на конец марта или апрель. Время приближается. А там посмотрим. Для российской группировки хорошо было бы уже укрепить Крымский перешеек. Грамотная оборона на этом участке помогла бы решить проблемы на другом участке: под Волновахой.
      Но, вскоре очень может быть, мы сами всё увидим. А может ничего мы и не увидим, потому что ничего не будет, или будет по-другому. ))
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:19
    +2
    Зеленскому даны гарантии личной безопасности? Судя по всему да.Ну и чего тут обсуждать?Битву за очередные 100 метров?