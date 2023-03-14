Две боевые машины РСЗО, один истребитель и две РЛС контрбатарейной борьбы потеряли ВСУ в ходе боев на основных направлениях. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли один МиГ-29, сбитый российским истребителем в воздушном бою в районе Красноармейска ДНР. Подробности, как всегда, отсутствуют, просто констатируется факт прекрасной работы наших летчиков, прикрывающих наземные войска.
Две РСЗО уничтожены на территории Харьковской области и ДНР. В районе Казачьей Лопани в металлолом отправилась боевая установка системы "Ольха", а в районе Дальнее ДНР - РСЗО "Ураган". Также на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. Накрыло их в районах Доброполье и Клиновое.
На линии фронта без особых изменений, продолжаются бои. На некоторых участках противник пытается контратаковать, но неудачно. На Купянском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области. По данным военного ведомства, в районе Купянска противник потерял порядка 75 человек личного состава, одну БМП, три автомобиля, четыре САУ Гвоздика и одну противотанковую пушку МТ-12.
На Красно-Лиманском наносились удары в районах Ямполовки ДНР и Невское ЛНР. Здесь потери у ВСУ выше, сообщается об уничтожении свыше 95 всушников, двух броневиков, двух пикапов, САУ Акация и гаубиц Д-30 и М777.
На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. В районах Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР уничтожено до 150 украинских военных, три танка, два броневика, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, САУ Гвоздика, противотанковая пушка МТ-12 и две американские гаубицы М777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Пречистовка ДНР и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ: до 60 всушников, два броневика, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. В районе Водяное ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении огнем артиллерии за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три броневика, три автомобиля, две САУ Гвоздика и одна Акация.