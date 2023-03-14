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Очередной МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбит в воздушном бою российским истребителем в районе Красноармейска ДНР - Минобороны

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Очередной МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбит в воздушном бою российским истребителем в районе Красноармейска ДНР - Минобороны

Две боевые машины РСЗО, один истребитель и две РЛС контрбатарейной борьбы потеряли ВСУ в ходе боев на основных направлениях. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли один МиГ-29, сбитый российским истребителем в воздушном бою в районе Красноармейска ДНР. Подробности, как всегда, отсутствуют, просто констатируется факт прекрасной работы наших летчиков, прикрывающих наземные войска.

Две РСЗО уничтожены на территории Харьковской области и ДНР. В районе Казачьей Лопани в металлолом отправилась боевая установка системы "Ольха", а в районе Дальнее ДНР - РСЗО "Ураган". Также на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. Накрыло их в районах Доброполье и Клиновое.

На линии фронта без особых изменений, продолжаются бои. На некоторых участках противник пытается контратаковать, но неудачно. На Купянском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области. По данным военного ведомства, в районе Купянска противник потерял порядка 75 человек личного состава, одну БМП, три автомобиля, четыре САУ Гвоздика и одну противотанковую пушку МТ-12.

На Красно-Лиманском наносились удары в районах Ямполовки ДНР и Невское ЛНР. Здесь потери у ВСУ выше, сообщается об уничтожении свыше 95 всушников, двух броневиков, двух пикапов, САУ Акация и гаубиц Д-30 и М777.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. В районах Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР уничтожено до 150 украинских военных, три танка, два броневика, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, САУ Гвоздика, противотанковая пушка МТ-12 и две американские гаубицы М777.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Пречистовка ДНР и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ: до 60 всушников, два броневика, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. В районе Водяное ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении огнем артиллерии за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три броневика, три автомобиля, две САУ Гвоздика и одна Акация.

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11 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:37
    +3
    Молодцы!
    Нет слов!
    Я так понимаю летуны Галушкиного каганата - "в один конец" летают - сразу к бандере good
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 17:42
    -5
    Это уже по какому кругу сбиваем? Пруфов конечно не будет....
    Само-собой верим Конашенкову иначе статья о дискредитации.
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 18:03
      +2
      В 2,5 раза превышает цифры наличия год назад. Скоро советское наследие закончится, F-16 начнем приземлять. Меня поражает, насколько хорошо развита у янки логистика, на поток поставлен ремонт и подвозка боевой техники и боеприпасов и ведь всё строго дозировано, не больше и не меньше чем надо чтобы фронт завяз в одном месте.
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 18:10
        +1
        В 2,5 раза превышает цифры наличия год назад.

        И почему этот факт никого из минусаторов не смущает?
        1. 6erJIblu
          6erJIblu Сегодня, 18:25
          +3
          На хранении их просто дофига было. Запад просто помогает из 10 хранимых 1 целый собрать.
          1. Велизарий
            Велизарий Сегодня, 18:46
            0
            Цитата: 6erJIblu
            На хранении их просто дофига было. Запад просто помогает из 10 хранимых 1 целый собрать

            Увы,это совсем неверно. Для майданной Украины война началась в 2014. И тогда же они стали восстанавливать все что летает, и тогда же у них уже были одни дрова. И делали это они с помощью Запада,при этом рекламируя каждый восстановленный самолет. Темпы-максимум один самолет в год. Так что если даже исходить из того,что они неведомым образом увеличили эти темпы в 2-3 раза,в итоге получиться восстановление 2-3 самолетов каждого типа в год.
          2. Сергей3
            Сергей3 Сегодня, 18:50
            +1
            На хранении их просто дофига было. Запад просто помогает из 10 хранимых 1 целый собрать.

            Вы западных спецов недооцениваете, они из 10 и 5 собрать смогут и больше, тупо заменяя отсутствующие приборы западными аналогами и даже модернизируя улучшая характеристики. Советские истребители уже год как стреляют разнообразными западными ракетами и бортовая авионика надо полагать наполовину западная.
        2. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 18:42
          -1
          И почему этот факт никого из минусаторов не смущает?

          Нисколько. Ибо везут технику на окраину со всех сторон земного шара, а страны восточной европы превратили в ремонтный цех для этой техники! А вы с упорством маньяка пытаетесь представить сей факт ложью минобороны. Нет батенька, лжёте тут лично Вы!! А лично я лгунов презираю!
          1. Велизарий
            Велизарий Сегодня, 19:20
            +1
            Цитата: Сергей3
            Нет батенька, лжёте тут лично Вы!! А лично я лгунов презираю

            Отлично,вот и расскажите нам откуда же им поставляли Су-24 и Су-27 которые в принципе не поставлялись союзникам по ОВД. А так же приведите соответствующие пруфы. В противном случае Вы оказываете тем самым лжецом и Вам следует презирать самого себя. Причем изо всех сил.
            P.S. Если же Вам интересна реальность,а не фантазии безумца, то сообщаю Вам,что им в реальности поставили 4 древних Су-25 из Македонии ( которые сами по себе нужно восстановить). Это все из подтвержденного.
            Были рассказы про болгарские Су-25-это оказалось сказками. Есть еще чешские(тоже старые)-официально не поставлялись,но возможно часть бортов и поставили.Но это надо ещё подтвердить. По словацким и польским Миг-29 продолжается дискуссия передавать или нет.
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:23
        +4
        В 2,5 раза превышает цифры наличия год назад.
        Год назад посчитали неремонтопригодный хлам на аэродромах, который бодро записали в уничтоженные (и получили за это деньги). А этот приземлён из воздуха, то есть по-настоящему.
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 18:39
      -1
      Цитата: cadaver
      Это уже по какому кругу сбиваем? Пруфов конечно не будет....
      Само-собой верим Конашенкову иначе статья о дискредитации.

      Смотря по какому типу-по Миг-29 на третий круг пошли. Но бандеровцы действуют ровно точно также-они завышают число наших сбитых самолетов в 3-4 раза. " Не где так не врут ,как на войне и на охоте ".
      Другое дело что из тактических соображений Конашенкову разумнее было бы подождать пока Украине передадут борта из Словакии и Польши. А тогда уже начать снова сбивать.