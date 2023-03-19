Индейская одежда из Гленбоу

Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Токей Ито в типичном «солнечном» головном уборе индейцев прерий
«Эту шкуру я выдублю,
она будет мягкой и белой,
я сделаю из нее мокасины».
Джеймс Уиллард Шульц «Сын племени Навахов»
она будет мягкой и белой,
я сделаю из нее мокасины».
Джеймс Уиллард Шульц «Сын племени Навахов»
Индейцы с томагавками и без них. Этот материал 1 900-й по счету, и мне захотелось сделать его… покрасивее. И есть две темы, в которых яркие и красочные фотографии помогают этого добиться. Это рыцари и индейцы! Но рыцари это все-таки в большей степени металл, текстура, тогда как индейская одежда привлекает своим необычным видом уже сама по себе. Хотя найти фотографии сохранившейся до сих пор настоящей индейской одежды не так-то и легко. Во всяком случае те, что находятся в общественной собственности. Но тут нам всем повезло.
Как оказалось, в далекой Канаде в городе Калгари, провинция Альберта, имеется музей Гленбоу, занимающийся освещением истории Западной Канады, и не только. Так вот, в этом музее есть прекрасная коллекция индейской одежды, фотографии из которой можно свободно использовать.
Музей этот вообще очень интересный, и мы к его артефактам обратимся ещё и в следующий раз. Но сегодня мы ограничимся индейской темой. Причем рассказ о том, как одевались и украшали себя североамериканские индейцы, мне хочется начать с воспоминаний… о своем детстве, как это и не удивительно.
В детстве я, конечно, слышал об индейцах. Дома у меня была книга Джеймса Уилларда Шульца «Ошибка Одинокого Бизона», в которой, ещё не умея читать, я с большим интересом рассматривал иллюстрации. И тут в 1960 году мне купили новенькую, только что изданную книгу «Самоделки из природного материала». Книга меня потрясла.
Она была прекрасно иллюстрирована и очень наглядно показывала, как делать самоделки из соломы, желудей, коры – словом буквально из всего, и в том числе и из перьев. Причем в ней рассказывалось, как сделать из перьев шикарный индейский головной убор! И так на меня рисунки в этой книге подействовали, что я быстренько насобирал перьев грача и попросил бабашку мне их пришить на ленту из ткани, все прямо по книге. И вышло в итоге все по инструкции.
Так я стал обладателем индейского головного убора, которому завидовали все мои товарищи, вот только пользоваться им было очень неудобно: лента плохо держалась на голове, перекручивалась, а перья не желали лежать в порядке. Чего-то автор книги не знал, ну а я не понимал и подавно.
И только много-много лет спустя я узнал «тайну золотого ключика». Оказывается, перья в «солнечном» головном уборе нашивались не на ленту, а на… шапочку, которую за перьями обычно не видно. Вот почему у индейцев с ними все было хорошо, а у меня получилось не очень. Так что такие вот мелочи относительно индейской одежды всегда следует знать.
Вот обложка этой книги… Поистине находка для родителей и детей даже сегодня!
Принято считать, что вся одежда индейцев прерий и Канады была изготовлена из шкур животных – бизонов, оленей, антилоп. И – да, так оно и было. Но касалось это в основном зимней одежды и ритуальных костюмов для танцев. В быту индейцы очень быстро оценили практичность европейских тканей и стали шить себе одежду из них, а то и использовать готовые образцы одеяний бледнолицых. Например, мужские набедренные повязки из красной и синей ткани, а также шерстяные одеяла стали важнейшей частью индейского национального костюма. И то же касается женских платьев.
Женский жакет, конец XIX века. Хлопок, стеклянные бусы, латунные диски, ракушки каури, бахрома из оленьей кожи
Но было и нечто такое, что влиянию европейской моды так и не подверглось. Это была обувь – традиционная индейская обувь из кожи – мокасины, которые в каждом из племен имели свои рисунки и служили своего рода паспортом для каждого индейца, будь он мужчина или женщина.
Мокасины. Сик-Сики. Традиционная дубленая кожа, подошвы из оленьей шкуры
Надо отметить весьма специфический крой индейской одежды, который практически не давал отходов. Прежде для пошива традиционной индейской одежды нужна была дубленая оленья кожа, то есть замша – тонкая и мягкая. Размер шкуры, как правило, определял и размер самого одеяния. Так, если индианка кроила рубашку, то она отрезала верхнюю треть одной шкуры и разрезала ее пополам. Из этой трети получался один рукав и передняя половина рубашки. Соответственно, из точно такой же шкуры, разрезанной точно так же, получался второй рукав и её задняя часть. После этого рукава и сама рубашка сшивались по краю, и начиналась её отделка.
Типичная рубашка индейцев Сик-Сиков. Конец XIX в. Традиционная дубленая кожа, охра, стеклянные бусы, шкурки горностая
Рубашка и леггины, 1890 г. Дубленая кожа, шкурки горностая, бисер
Ещё один индейский костюм того времени. Принадлежал индейцу племени Кайна
Рубашку обшивали узорами из игл дикобраза или бисера, нашивали бахрому из полосок замши или скальповых прядей, рисовали на ней изображения подвигов её владельца. Так, поперечные полосы на рукавах показывали количество совершенных им ку. Нарисованные подковы – количество угнанных лошадей. Священную Трубку рисовали, если воин предводительствовал военным отрядом. Ружье – захватил в бою ружье. Волнистый прямоугольник – захватил одеяло. Кружок с бахромой – захватил щит и т. д.
Сик-Сики. Безрукавка, сплошь расшитая бисером. Конец XIX в.
Сик-Сики. Рубашка мальчика, расшитая стеклярусом. Конец XIX в.
Мужская рубашка из красного сукна. Середина XIX в.
Рубашка Апачей, начала ХХ века. Украшена бусами и прядями человеческих волос
Аналогичным образом кроились и леггины – индейские несшивные штаны. От оленьей шкуры отрезались куски с передними лапами. Затем шкура перегибалась пополам и сшивалась по шву. Так получалась одна штанина, причем полоска кожи с задней ноги служила завязкой. Соответственно из второй половины шкуры получалась вторая штанина. После этого они тоже по швам украшались, и… все! Правда, индейцы Кроу предпочитали по такой же технологии делать леггины из одеял. Куски одеяла перегибали пополам, пришивали к получившимся «трудам» завязки и расшивали внизу узорами.
Мужская вышитая безрукавка. Конец XIX в.
Женские леггины были короче и подвязывались под коленями. Племя кайна. Конец XIX в. Замша, подкладка из хлопка, вышивка бисером, металлические конусы, конский волос
Женское платье, украшенное в индейском стиле
Сик-Сики. Женское платье, расшитое бисером и украшенное подвесками с наперстками!
Сик-Сики. Женское платье, расшитое ракушками каури. Помнится, кто-то из наших читателей в своем комментарии к одной из предыдущих статей «про индейцев» написал, что они ракушек каури не знали. Знали, и еще как знали!
Наконец, мокасины. Их сшивали из толстой кожаной подошвы и верха с клапаном, который находился там же, где и клапан у европейской обуви. Причем форма клапанов, опять-таки, у разных племен различалась.
Очень многое значил и цвет мокасин. Например, индейцы Сик-Сики назывались «Черноногими» именно из-за того, что они носили мокасины, окрашенные в черный цвет. Более ранний тип мокасин делался из одного куска кожи. Более поздний – имел пришивную подошву!
Мокасины раннего типа из одного куска кожи: кадр из кинофильма «След Сокола» (1968)
Головной убор Сидящего Орла. Племя Накода. Начало 1900-х гг., вид спереди, орлиные перья, мех кролика, конский волос, замша, стеклянные бусины
Этот же убор, вид сзади
Головные уборы индейцев в нашем поминании всегда связаны с перьями. Например, в романах Фенимора Купера мы встречаем бритоголовых индейцев Могикан и Делаваров с одной-единственной прядью волос на голове, в которую вплетено одно-единственное перо. Однако у индейцев прерий головные уборы были значительно сложнее, и не всегда они состояли именно из перьев. Например, воины Пауни носили тюрбаны, причем материал их определял их ранг. Тюрбаны из меха дикой кошки – самый высокий ранг, из меха лисы – ранг пониже, а вот тюрбаны из ткани носили самые незначительные воины.
Индейцы в «солнечных» головных уборах. Кадр из кинофильма «След Сокола» (1968). Изготовлены они явно очень тщательно и со знанием дела!
Что касается роскошных уборов из перьев, ставших характерной отличительной чертой индейцев прерий, то они в основном были двух видов. Более ранний – его использовали Сик-Сики и индейцы Плато, напоминавший корону из перьев, торчавших вертикально вверх. И более поздний – «солнечный убор», с перьями, расходящимися по кругу, подобно солнечным лучам. Это в них перья нашивались на шапочку, к которым по бокам прикреплялись длинные ленты с пришитыми к ним перьями, спускавшиеся до самой земли.
Головной убор Сик-Сиков
Кроме орлиных перьев, использовались перья ворона (индейцы Кроу), ласточки, а также множество различных шкурок – горностая, выдры, бобра. Украшать головной убор могли и рога бизона, оленя или антилопы. Причем выбор подобного рода украшений отнюдь не был спонтанным, а самым непосредственным образом был связан с защитной магией. Делали уборы только мужчины.
Головной убор индейцев Кайна: перья орла, стеклянный бисер, конский волос, замша
Головной убор индейца племени Накода. Рога горного барана, мех кролика, замша
Женщины могли лишь вышивать бисером узоры на полосках из ткани, которые затем прикреплялись к уборам. На перьях также рисовались знаки военной доблести владельца убора. То есть у индейцев, как и у средневековых рыцарей Европы, существовала своя система знаков, позволявшая рассказать о том или ином человеке практически все. Вот только у рыцаря это был герб, нередко весьма условного содержания, разобраться в котором без услуг герольда было подчас и невозможно, тогда как у индейцев все знаки были чем-то вроде азбуки. Все их знали, внешне они были просты, легко запоминались и могли абсолютно все рассказать о человеке, который их носил.
Головной убор, украшенный рогами. Сик-Сики, середина XIX в. Оленья кожа, хвосты ласки, стеклянные бусы, конский волос, медные колокольчики, раковины, иглы дикобраза, когти рыси, орлиные перья и пух
Зимняя куртка на меху. Индейцы Кри
P. S.
Для оформления материала использованы фотографии из Музея Гленбоу в Калгари, Канада.