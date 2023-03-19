Индейская одежда из Гленбоу



Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Токей Ито в типичном «солнечном» головном уборе индейцев прерий

«Эту шкуру я выдублю,

она будет мягкой и белой,

я сделаю из нее мокасины».

Джеймс Уиллард Шульц «Сын племени Навахов»



Вот обложка этой книги… Поистине находка для родителей и детей даже сегодня!



Женский жакет, конец XIX века. Хлопок, стеклянные бусы, латунные диски, ракушки каури, бахрома из оленьей кожи



Мокасины. Сик-Сики. Традиционная дубленая кожа, подошвы из оленьей шкуры



Типичная рубашка индейцев Сик-Сиков. Конец XIX в. Традиционная дубленая кожа, охра, стеклянные бусы, шкурки горностая



Рубашка и леггины, 1890 г. Дубленая кожа, шкурки горностая, бисер



Ещё один индейский костюм того времени. Принадлежал индейцу племени Кайна



Сик-Сики. Безрукавка, сплошь расшитая бисером. Конец XIX в.



Сик-Сики. Рубашка мальчика, расшитая стеклярусом. Конец XIX в.



Мужская рубашка из красного сукна. Середина XIX в.



Рубашка Апачей, начала ХХ века. Украшена бусами и прядями человеческих волос



Мужская вышитая безрукавка. Конец XIX в.



Женские леггины были короче и подвязывались под коленями. Племя кайна. Конец XIX в. Замша, подкладка из хлопка, вышивка бисером, металлические конусы, конский волос



Женское платье, украшенное в индейском стиле



Сик-Сики. Женское платье, расшитое бисером и украшенное подвесками с наперстками!



Сик-Сики. Женское платье, расшитое ракушками каури. Помнится, кто-то из наших читателей в своем комментарии к одной из предыдущих статей «про индейцев» написал, что они ракушек каури не знали. Знали, и еще как знали!



Мокасины раннего типа из одного куска кожи: кадр из кинофильма «След Сокола» (1968)



Головной убор Сидящего Орла. Племя Накода. Начало 1900-х гг., вид спереди, орлиные перья, мех кролика, конский волос, замша, стеклянные бусины



Этот же убор, вид сзади



Индейцы в «солнечных» головных уборах. Кадр из кинофильма «След Сокола» (1968). Изготовлены они явно очень тщательно и со знанием дела!



Головной убор Сик-Сиков



Головной убор индейцев Кайна: перья орла, стеклянный бисер, конский волос, замша



Головной убор индейца племени Накода. Рога горного барана, мех кролика, замша



Головной убор, украшенный рогами. Сик-Сики, середина XIX в. Оленья кожа, хвосты ласки, стеклянные бусы, конский волос, медные колокольчики, раковины, иглы дикобраза, когти рыси, орлиные перья и пух



Зимняя куртка на меху. Индейцы Кри

P. S.