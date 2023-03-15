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Пентагон планирует потратить в 2024 году около 300 миллионов долларов на закупку винтовок и пулемётов калибра 6,8 мм

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Пентагон планирует потратить в 2024 году около 300 миллионов долларов на закупку винтовок и пулемётов калибра 6,8 мм

Официальные лица армии США до сих пор публично не раскрыли, какое их подразделение ближнего боя первым получит новые винтовку, пулемет и боеприпасы к ним. Однако, сообщили, сколько армия тратит и сколько оружия будет выпущено в начале следующего года.


Вашингтон намерен потратить 38 миллионов долларов на исследования, разработки, испытания и эксперименты и еще 293 миллиона долларов на закупку боевого оружия следующего поколения в 2024 году.

В конечном итоге это приведет к закупке 17 122 винтовок и карабинов, 1419 автоматических винтовок, 14 932 оптических средств управления огнем и 21 миллиона патронов калибра 6,8 мм. Об этом заявил заместитель министра обороны США Гейб Камарильо.

По словам официальных лиц, часть вооружения в виде винтовок, легких автоматов, оптики и боеприпасов должна поступить без малейших задержек уже к началу 2024 года. Оружие, которое также будет включать в себя глушитель, в первую очередь предназначено для сил специальных операций, пехоты, разведчиков и саперов, прикрепленных к пехоте или другим подразделениям ближнего боя.

Новая комбинация вооружения пехоты дает солдатам единый тип патрона для боя на уровне отряда, как это было с предшественниками - M4/M16, M249. Эти системы калибра 5,56 мм

Промежуточный патрон калибра 6,8 мм основан на боеприпасе, разработанном армией, но представляет собой совершенно новый патрон, ранее не использовавшийся в вооруженных силах США.

6,8 мм боеприпас сохраняет точность, необходимую на более дальних дистанциях, чем аналог меньшего калибра, при этом имея энергию, сопоставимую с энергией боеприпаса 7,62 мм, заявили официальные лица.

В прошлом году Sig Sauer выиграла контракт на поставку оружия и некоторых боеприпасов в армию США. Это произошло после того, как компания выиграла контракт на замену предыдущего 9-мм пистолета M9 Beretta на пистолет M17 производства Sig Sauer.
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11 комментариев
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  1. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 09:10
    +4
    Патронная драма развивается по кругу. Еще через 30 лет снова будет 7,62.

    Нашим проще сделать финт ушами, спустить в отделение ПКМ и СВД, да так и оставить.
    1. Firemann
      Firemann Сегодня, 09:19
      0
      Можно реанимировать РПД и СКС и модернизировать 7.62Х39 под современные реалии.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    0
    Вашингтон намерен потратить 38 миллионов долларов на исследования, разработки, испытания и эксперименты и еще 293 миллиона долларов на закупку боевого оружия следующего поколения в 2024 году.
    А следующее поколение это как??? Чем оно, принципиально или ещё как отличается от предыдущего поколения???
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 10:08
      0
      Чем оно, принципиально или ещё как отличается от предыдущего поколения???

      это значит новые военные бюджеты - пилите, Вова, они золотые...
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:22
    +1
    Главное, что бы российские генералы не кинулись за ними, как это сделали их предшественники в 70 гг с переходом на 5.45.
    1. SUhoy
      SUhoy Сегодня, 10:05
      +1
      А тут без вариантов - броники всё толще и толще, так что рано или поздно и нам такой патрон понадобится.
  4. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 09:35
    0
    Толще бронежилеты, толще патроны.... У нас когда пошевелятся?
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 09:48
      0
      . У нас когда пошевелятся?
      У нас в срочную в 99 году ещё были АКМ 7.62, ( год выпуска у моего был 1976) в принципе отличный автомат. И сталь там была "настоящая" , не что сейчас. Интересно, осталось хоть что то из этого на складах?
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:55
    0
    Вот правильно делают. Читал что талибы в китайских брониках неуязвимы для амеров, тут то они и задумались. А у нас в этой области думаю что то начинать?
  6. Тима
    Тима Сегодня, 10:02
    0
    Смотрел видео блогера изображенного на фото с его оценкой винтовок и пулемётов калибра 6,8 мм. Мне лично само стрелковое оружие понравилось, там сама концепция оружие нового поколения не только калибр, не стоит недооценивать.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:07
    0
    США готовится к войне с РФ и с китаем ! надеюсь и РФ готовится к такому и даже к ядерной !