Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас необходимости – демонтируют. Такие блокпосты уберут с проезжей части; вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи; будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи

Полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал

В первые месяцы специальной военной операции на Украине наши войска практически вплотную подошли к украинской столице с севера со стороны Черниговской области. В марте был высажен воздушный десант ВС РФ на аэродром Антонов в Гостомеле, откуда до Киева по прямой всего 25 километров. Однако в конце марта, по завершению очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, Москва сообщила об отводе войск от столицы Украины в «качестве жеста доброй воли».Но столь стремительный натиск в направлении столицы всерьез напугал киевский режим. В городе и окрестностях стали возводить различные оборонительные фортификации, включая блокпосты, бетонные заграждения на дорогах, окопы, блиндажи и даже противотанковые ежи на городских улицах. Делалось это все довольно хаотично, инженерные сооружения сильно затрудняли движение транспорта.Первыми с улиц города стали убирать противотанковые ежи, чему поспособствовали и сами киевляне, в ночное время распиливающие их с целью сдачи в металлолом или просто оттаскивая конструкции с проезжей части.Сейчас украинские власти заявляют, что новой угрозы наступления ВС РФ непосредственно на столицу, в том числе с территории Белоруссии, вроде как нет. В этой связи было принято решение провести ревизию инженерных заграждений в столице. О совместной работе по деблокированию городских улиц и пригорода Киевской городской военной администрацией вместе с командованием группировки сил и средств обороны в своем телеграм-канале сообщил глава КГВА Сергей Попко.По словам чиновника, совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице предполагает, что часть фортификационных сооружений будет оставлена. Другие планируется полностью демонтировать, некоторые перевести в «спящий режим», что подразумевает их перемещение с проезжей части и консервация на случай внезапной необходимости в восстановлении обороны города.Оставленные на местах и переведенные в резерв фортификации будут отремонтированы и усовершенствованы, сообщил Попко. На них планируется заменить изношенный элементы, такие как мешки с песком, противотанковые ежи и бетонные блоки.— написал глава КГВА.Целью данной операции стало стремление городского руководства сделать жизнь в столице более комфортной для горожан, объяснил Попко. В то же время, он призвал киевлян сохранять бдительность и быть готовыми терпеть некоторые неудобства, связанные с необходимостью наличия оборонительных сооружений— резюмировал глава КВГА, добавив, что фортификации нужны и для решения других задач, связанных с безопасностью украинской столицы.Полностью убрать оборонительны инженерные сооружения с городских улиц чиновник пообещал после «победы в войне».