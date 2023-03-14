Военное обозрение
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Глава Киевской ВГА сообщил о планах навести порядок с фортификационными сооружениями в городе

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Глава Киевской ВГА сообщил о планах навести порядок с фортификационными сооружениями в городе

В первые месяцы специальной военной операции на Украине наши войска практически вплотную подошли к украинской столице с севера со стороны Черниговской области. В марте был высажен воздушный десант ВС РФ на аэродром Антонов в Гостомеле, откуда до Киева по прямой всего 25 километров. Однако в конце марта, по завершению очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, Москва сообщила об отводе войск от столицы Украины в «качестве жеста доброй воли».


Но столь стремительный натиск в направлении столицы всерьез напугал киевский режим. В городе и окрестностях стали возводить различные оборонительные фортификации, включая блокпосты, бетонные заграждения на дорогах, окопы, блиндажи и даже противотанковые ежи на городских улицах. Делалось это все довольно хаотично, инженерные сооружения сильно затрудняли движение транспорта.

Первыми с улиц города стали убирать противотанковые ежи, чему поспособствовали и сами киевляне, в ночное время распиливающие их с целью сдачи в металлолом или просто оттаскивая конструкции с проезжей части.

Сейчас украинские власти заявляют, что новой угрозы наступления ВС РФ непосредственно на столицу, в том числе с территории Белоруссии, вроде как нет. В этой связи было принято решение провести ревизию инженерных заграждений в столице. О совместной работе по деблокированию городских улиц и пригорода Киевской городской военной администрацией вместе с командованием группировки сил и средств обороны в своем телеграм-канале сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По словам чиновника, совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице предполагает, что часть фортификационных сооружений будет оставлена. Другие планируется полностью демонтировать, некоторые перевести в «спящий режим», что подразумевает их перемещение с проезжей части и консервация на случай внезапной необходимости в восстановлении обороны города.

Оставленные на местах и переведенные в резерв фортификации будут отремонтированы и усовершенствованы, сообщил Попко. На них планируется заменить изношенный элементы, такие как мешки с песком, противотанковые ежи и бетонные блоки.

Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас необходимости – демонтируют. Такие блокпосты уберут с проезжей части; вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи; будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи

— написал глава КГВА.

Целью данной операции стало стремление городского руководства сделать жизнь в столице более комфортной для горожан, объяснил Попко. В то же время, он призвал киевлян сохранять бдительность и быть готовыми терпеть некоторые неудобства, связанные с необходимостью наличия оборонительных сооружений

Полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал

— резюмировал глава КВГА, добавив, что фортификации нужны и для решения других задач, связанных с безопасностью украинской столицы.

Полностью убрать оборонительны инженерные сооружения с городских улиц чиновник пообещал после «победы в войне».
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал КВГА
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:30
    +3
    Ох и гадство, сегодня продлили зерновое кидалово на 60 дней ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ. Киев тоже страх потерял не спроста, ох и муть какая.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:40
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Ох и гадство, сегодня продлили зерновое кидалово на 60 дней ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ.

      А это уже не гадство, и даже не фашизм:
      Американское боевое отравляющее вещество BZ доставлено в Краматорск. Министерство обороны РФ установило, что ящики, маркированные двумя красными полосами и надписью "BZ", складированы в здании завода им. Куйбышева. Россия выставляет эту информацию среди стран-участниц Организации по запрещению химического оружия. Москва рассчитывает, что тревожные новости будут обсуждены на предстоящей сессии исполнительного совета ОЗХО.
      Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что далее ящики с отравляющим веществом отправляют на линию фронта в сопровождении иностранных инструкторов.
      "[i]Но, безусловно, это американские и какие-то другие натовские инструкторы, очевидно",[/i] – добавил Шульгин.
      Хотя США отрицают свою причастность, заключил постпред РФ, Москва имеет конкретные факты американского вмешательства.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:45
        +2
        Цитата: tihonmarine
        А это уже не гадство, и даже не фашизм:
        Американское боевое отравляющее вещество BZ доставлено в Краматорск.

        100-метровые искусственные цунами, сначало на Англию, так и просятся у нашего Минобороны.
    2. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ох и гадство, сегодня продлили зерновое кидалово на 60 дней ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ. Киев тоже страх потерял не спроста, ох и муть какая.

      Ну назовите ЖЕСТОМ ДОБРОЙ НЕволи .Легче станет..
      Мне прямо интересно что люди за чужое зерно так переживают? Не сеяли не жали а прямо как будто это ихнее украинцы из ихнего же амбара выносят
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:19
        0
        За это зерно Украина получает вооружение. И скорее всего завозит его морем, ну и ж/д транспортом. Столько вооружения фурами не натаскаешь.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:18
      0
      А что такого-то? Ну вывозят они зерно. Ну пусть вывозят. Кому от этого особо хуже или лучше?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:30
    +4
    Это был не жест доброй воли, а чистое предательство. Как говорил один умный человек: " это даже не преступление, это хуже- это ошибка! "
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:52
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      " это даже не преступление, это хуже- это ошибка! "

      Ошибку исправить можно, а предательство нельзя.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:19
        0
        Ошибаемся мы до сих пор. Тем, что не сносим все важные объекты на Украине, какие можем. А можем многие.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:36
    0
    Говорить он может все, что угодно, но ежи стоят вместе с другими "аксессуарами" (((
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:03
      0
      изношенный элементы, такие как мешки с песком, противотанковые ежи и бетонные блоки.
      Интересно, чем киевляне "износили" ПТ ежи и бетонные блоки?
      Или тоже бюджет осваивают...
  4. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:39
    0
    Сомнений относительно возможностей, мощи и силы "второй армии мира" не осталось, похоже.