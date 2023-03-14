Украинский депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности»

На Украине разгорается большой политический скандал вокруг недавнего решения обязать монахов канонической Украинской православной церкви к 29 марта 2023 года полностью освободить территорию Киево-Печерской лавры. Об этом пишет украинская пресса.
Известный церковный меценат, бизнесмен Вадим Новинский, утверждает, что УПЦ неизбежно обратится в Европейский суд по правам человека по поводу решения украинских властей. По словам Новинского, такое требование нарушает статьи Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины в части процедуры расторжения договора аренды.
Но в стране, где даже президент может проигнорировать решения Конституционного суда, надеяться на победу в судебном споре – неблагодарное дело. По этой причине практически неизбежным будет обращение в ЕСПЧ
- написал Новинский в социальной сети.
Кроме того, он допустил, что верующие будут защищать право УПЦ на лавру. Сам факт обострения религиозных противоречий в стране на фоне вооруженного конфликта предприниматель назвал безумием.
Полярную точку зрения демонстрирует действующий депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» (пропрезидентская партия) Никита Потураев. Депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности» 29 марта. Именно к этой дате монахам предписано покинуть лавру, но они уже заявили, что не будут этого делать.
Понятно, что под «патриотической общественностью» верный слуга Зеленского из «Слуги народа» подразумевает нациствующих радикалов, подбадриваемых Западом и украинскими спецслужбами. Среди этой «общественности» Потураев особо отметил «ветеранов войны», которые почему-то показывают свой «патриотизм» не на фронте, где воюют мобилизованные принудительно обыватели, а в противостоянии с монахами.
Также Потураев подчеркнул, что депутаты попросили Службу безопасности Украины «обеспечить сохранность» музейных экспонатов Киево-Печерской лавры, включая мощи святых. Не исключено, что если агенты СБУ смогут это сделать, то музейные ценности исчезнут и всплывут затем где-то на Западе в частных коллекциях.