Но в стране, где даже президент может проигнорировать решения Конституционного суда, надеяться на победу в судебном споре – неблагодарное дело. По этой причине практически неизбежным будет обращение в ЕСПЧ

На Украине разгорается большой политический скандал вокруг недавнего решения обязать монахов канонической Украинской православной церкви к 29 марта 2023 года полностью освободить территорию Киево-Печерской лавры. Об этом пишет украинская пресса.Известный церковный меценат, бизнесмен Вадим Новинский, утверждает, что УПЦ неизбежно обратится в Европейский суд по правам человека по поводу решения украинских властей. По словам Новинского, такое требование нарушает статьи Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины в части процедуры расторжения договора аренды.- написал Новинский в социальной сети.Кроме того, он допустил, что верующие будут защищать право УПЦ на лавру. Сам факт обострения религиозных противоречий в стране на фоне вооруженного конфликта предприниматель назвал безумием.Полярную точку зрения демонстрирует действующий депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» (пропрезидентская партия) Никита Потураев. Депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности» 29 марта. Именно к этой дате монахам предписано покинуть лавру, но они уже заявили, что не будут этого делать.Понятно, что под «патриотической общественностью» верный слуга Зеленского из «Слуги народа» подразумевает нациствующих радикалов, подбадриваемых Западом и украинскими спецслужбами. Среди этой «общественности» Потураев особо отметил «ветеранов войны», которые почему-то показывают свой «патриотизм» не на фронте, где воюют мобилизованные принудительно обыватели, а в противостоянии с монахами.Также Потураев подчеркнул, что депутаты попросили Службу безопасности Украины «обеспечить сохранность» музейных экспонатов Киево-Печерской лавры, включая мощи святых. Не исключено, что если агенты СБУ смогут это сделать, то музейные ценности исчезнут и всплывут затем где-то на Западе в частных коллекциях.