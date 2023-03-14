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Украинский депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности»

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Украинский депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности»

На Украине разгорается большой политический скандал вокруг недавнего решения обязать монахов канонической Украинской православной церкви к 29 марта 2023 года полностью освободить территорию Киево-Печерской лавры. Об этом пишет украинская пресса.


Известный церковный меценат, бизнесмен Вадим Новинский, утверждает, что УПЦ неизбежно обратится в Европейский суд по правам человека по поводу решения украинских властей. По словам Новинского, такое требование нарушает статьи Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины в части процедуры расторжения договора аренды.

Но в стране, где даже президент может проигнорировать решения Конституционного суда, надеяться на победу в судебном споре – неблагодарное дело. По этой причине практически неизбежным будет обращение в ЕСПЧ

- написал Новинский в социальной сети.

Кроме того, он допустил, что верующие будут защищать право УПЦ на лавру. Сам факт обострения религиозных противоречий в стране на фоне вооруженного конфликта предприниматель назвал безумием.

Полярную точку зрения демонстрирует действующий депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» (пропрезидентская партия) Никита Потураев. Депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности» 29 марта. Именно к этой дате монахам предписано покинуть лавру, но они уже заявили, что не будут этого делать.

Понятно, что под «патриотической общественностью» верный слуга Зеленского из «Слуги народа» подразумевает нациствующих радикалов, подбадриваемых Западом и украинскими спецслужбами. Среди этой «общественности» Потураев особо отметил «ветеранов войны», которые почему-то показывают свой «патриотизм» не на фронте, где воюют мобилизованные принудительно обыватели, а в противостоянии с монахами.

Также Потураев подчеркнул, что депутаты попросили Службу безопасности Украины «обеспечить сохранность» музейных экспонатов Киево-Печерской лавры, включая мощи святых. Не исключено, что если агенты СБУ смогут это сделать, то музейные ценности исчезнут и всплывут затем где-то на Западе в частных коллекциях.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Службы безопасности Украины
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:26
    +4
    А это значит что людского запаса у Киева ещё очень много, раз хватает (цензура) в Киеве и других крупных городах. Так что скорого обрушения ВСУ ждать не стоит.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:36
      +3
      Украинский депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности»

      Значит, как всегда, будут грабить.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 19:08
        +1
        как всегда, будут грабить

        там много чего "вкусного" - кресты, иконы, рукописи... придут современные Попандопулы
      2. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 19:09
        0
        Цитата: Теренин
        Украинский депутат пригрозил монахам Киево-Печерской лавры визитом «патриотической общественности»

        Значит, как всегда, будут грабить.

        Уже грабят давно и не только ..Нашим солдатам на СВО об этом надюсь рассказывают с какими сатанистами мы воюем и т.д.
        Думаю мотивация в разы у наших увеличилась ..Ведь в окопах нет атеистов ,как еще наши деды и прадеды в страшную ВОВ говорили И опять эти черти нацистские на украине с крестами и т.д.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:00
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Так что скорого обрушения ВСУ ждать не стоит.

      Это почему же? ВСУ вполне могут областями обрушаться. bully
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:29
    +1
    Ну, с монахами нацики и бандеровцы справятся. Да, еще под прикрытием полиции и армии.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:32
      +1
      Вольноопределяющийся Марек hi, и я про тоже не все упоротые и боеспособные на фронтах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        +2
        Да,кстати.А что эта "патриотическая общественность"по тылам?А не гниет по полям под Артемовском?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:40
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, с монахами нацики и бандеровцы справятся. Да, еще под прикрытием полиции и армии.

      Этот вопрос не так-то прост для бандеровцев, как они думают (хотя, когда они думали). В этом случае нацики отвернут от себя ещё не малую часть православных граждан Украины, в том числе находящихся на фронте.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 19:11
        +1
        В этом случае нацики отвернут от себя ещё не малую часть православных граждан Украины, в том числе находящихся на фронте.

        кого они привернут, кого отвернут - укронацики об этом не заморачиваются...
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:35
    +1
    Паны дерутся- у попов чубы трещат!
    Администрация, это такая поговорка(народная мудрость), она короткая. recourse
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: михаилл
      Паны дерутся- у попов чубы трещат!

      Укрощать данный вопрос не правильно. Попы, это одно, а Вера в Бога - другое.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:35
    +1
    Раньше,не понимал почему так много анекдотов про украинцев. Пообщавшись с ними,долгое время, понял,что все анекдотах- правда. Глас народа- глас божий. И внутри своей страны они все также грызутся,как собаки на помойке.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 19:16
      +1
      внутри своей страны они все также грызутся,как собаки на помойке

      над афганскими талибами потешались, что они идолов взорвали, теперь украинцы разрывают свою веру, свои святыни
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:40
    +1
    Священная война будет объявлена?
    Св прп Илья Муромец куда направит мысли кремля?
    По старцу зосиме....