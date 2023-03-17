И хочется, и ой как колется!

Так как Россия окончательно вычеркнута американскими специалистами из числа потенциальных противников в небе, остается Китай, который, по мнению экспертов, представляет угрозу в первую очередь, растущим числом своих самолетов.
В США признают, что сегодня по темпам и количеству выпуска Китай их опережает. Выиграть гонку вооружений в плане количества у Китая нереально, поэтому в ВВС США приняли решение играть на качестве и длительности сроков эксплуатации. Конечно, золотая мечта – создать самолет, который будет актуален и боеспособен если не как В-52, то хотя бы приблизительно.
О чем идет речь? Ставка сделана на истребитель шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).
Причем, на этот раз мы стали свидетелями беспрецедентного события: ВВС США впервые точно указали, сколько они хотят получить самолетов в итоге и за сколько в плане денег.
Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил, что ВВС США хотят иметь как минимум 200 истребителей NGAD. Причем, Кендалл озвучил еще одну цифру: каждый истребитель NGAD должен летать в составе звена из двух беспилотных аппаратов, с которыми NGAD будет совместно выполнять боевые задачи. А в целом перед ВПК поставлена задача создать флот из 1000 ударных беспилотных аппаратов, часть из которых обязана уметь действовать с истребителями F-35.
То есть, к заявленному рубежу ВВС США должны иметь флот из 1200 новых пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которые составят основу ударной мощи ВВС США в будущем.
Планы, на первый взгляд, вызывают оторопь. Но, как обычно, здесь нюансов полным-полно, так что стоит просто подумать вот над чем: а как там с деньгами?
Нет, то, что денег в США много, в этом никто не сомневается. Будет мало – нарисуют. Однако уже сегодня, пообщавшись с ребятами из «Локхид-Мартин», которые ничего толком, как обычно, не говорят, многие эксперты типа уважаемых у нас Мизоками и Тревитика уже делают вывод: NGAD будет очень эффективным самолетом. Ну просто суперэффективным.
И таким же дорогим.
Наверное, NGAD станет самым дорогим истребителем, который будет построен. Удивляет? Вот и меня не очень. Удивляться нечему, уж если фирмы-«производители» одной известной страны покупают беспилотники на «Алиэкспресс» по 100 условных единиц, а продают по 400, то такому монстру, как американский военно-промышленный комплекс сам бог велел заработать на таком проекте от души.
То, что там умеют, мы все в курсе из истории очень эффективного, но очень дорогого самолета F-22.
Что мы знаем о NGAD?
Официально заявлено тем же Кендаллом, что NGAD станет первым истребителем шестого поколения, предназначенным для борьбы с Китаем на Тихом океане. Истребитель также будет управлять беспилотными аппаратами, каждый из которых будет стоить дороже, чем F-35. И NGAD должен будет начать замену F-22 «Raptor» не позднее 2030 года. Что касается стоимости, было осторожно сказано, что самолет будет стоить «несколько сотен миллионов долларов», что в два или три раза превышает стоимость F-35. А беспилотники сопровождения будут стоить вдвое меньше, чем версия с экипажем.
Фраза Кендалла о «нескольких сотнях миллионов долларов» будоражит воображение по полной программе. Ведь несколько сотен – это и 200, и 300, и 500!
Стоимость одного NGAD в 200 миллионов долларов легко сделала бы самолет с экипажем самым дорогим истребителем всех времен. Однако, заявление Кендалла оставляет много места для маневра в том плане, что самолет фактически может стоить более 300 миллионов долларов.
Для справки: F-35A стоит 77 миллионов долларов, в то время как обновленный F-15EX «Super Eagle» стоит 80 миллионов долларов. Если NGAD с экипажем стоит 300 миллионов долларов, а беспилотная версия — 150 миллионов долларов, то за те же деньги можно купить почти шесть F-35A.
Вообще есть о чем задуматься.
Но согласно проектам, NGAD принципиально отличается от F-35A. F-35A был разработан в 1990-х годах как экономичная замена нескольким истребителям, включая F/A-18C, AV-8B «Harrier» (палубная версия F-35В), F-16 и A-10 «Thunderbolt».
F-35 был разработан для выполнения нескольких задач, включая традиционные роли истребителей ПВО, ударные роли «воздух-земля» и непосредственную воздушную поддержку. Новый истребитель лучше по сравнению с F-22A «Raptor», первым в мире истребителем пятого поколения, предназначенным исключительно для миссии завоевания превосходства в воздухе.
Мы (да что мы, даже в США) мало что знаем о NGAD, кроме того, что программа создания была запущена совсем недавно. С тех пор, как американские конструкторы начали работы над F-22 и F-35, обстановка в мире сильно изменилась, сменились ориентиры и угрозы для США.
Так как сегодня угрозой объявлен Китай, то в первую очередь это означает боевые задания над широкими пространствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Война с Пекином будет включать в себя перемещение тактической авиации на тысячи километров, работа с удаленных баз, оборудованных на небольших островах или с палуб авианосцев.
В общем, все то, чем занималась морская и армейская авиация США в годы Второй Мировой войны. Ничего нового и сверхъестественного.
В чем видится суть NGAD? Однозначно, самолет должен обладать значительно большим боевым радиусом, чем предшественники. Это даст возможность патрулировать огромные пространства, защищая маршруты перемещения американских кораблей в Тихом океане и прикрывая американские и японские базы на островах. Например. И большой радиус действия должен дать возможность запросто облетать китайские военные корабли с зенитными ракетами большой дальности.
F-35 такого сделать не может, но это не то, для чего предназначался F-35. F-22, однако, тоже не может этого сделать, хотя это то, для чего F-22 был предназначен в первую очередь.
Как будет выглядеть NGAD? Стивен Тримбл, редактор по вопросам обороны в Aviation Week & Space Technology, изложил некоторые идеи в подкасте Check Six. Тримбл предполагает, что NGAD - это истребитель дальнего действия с возможностью крейсерства на запредельной высоте более 20 км, то есть, намного выше, чем нынешние истребители. Естественно, сверхзвуковой, с элементами скрытности.
Однако Тримбл справедливо полагает, что новый истребитель будет большим. Даже очень большим. Истребители предыдущего поколения использовали внешние топливные баки для расширения своей дальности в боевых миссиях, что позволяло заправщикам в воздухе держаться подальше от зон появления противника. Однако, внешняя подвеска топливных баков и вооружения нарушают малозаметный профиль самолета, делая его гораздо более заметным для радаров. В результате NGAD придется хранить большое количество топлива и ракет класса «воздух-воздух» под обшивкой, в фюзеляже самолета.
В общем, Кендалл говорил, Тримбл внимательно слушал, а вся конференция Ассоциации ВВС тихо шизела от планов. Вообще есть от чего. Запах миллиардов долларов – он кому хочешь голову закружит.
Но тут есть небольшой такой аспект, который меняет если не все, то многое.
А кто сказал, что 200 самолетов и 1000 беспилотников – это все? Нет, не все! Если внимательно вчитаться в то, что говорил Кендалл, то у него речь шла о некоем «наконечнике копья»! Понимаете, в чем суть, да? 200+1000 – это наконечник копья ВВС, способный поразить любого противника, хоть Китай, хоть Россию.
Однако это совершенно не говорит о том, что будут заброшены все остальные программы совершенствования ВВС США! То есть, палубные F-35В будут строиться, новые (потому что они почти новые) F-15ЕХ тоже. О F-15ЕХ мы будем говорить в самое ближайшее время, самолет интересен многими параметрами, включая цену, потому что обогнал в этом F-35.
Итого, 1200 новых самолетов, но только 200 пилотируемых самолетов. Шикарная программа. Базовый «наконечник копья», который разрушит защиту любого противника, а пот ом в дело пойдут F-35, F-15, F-16, которые просто доведут дело до логического завершения.
И на это надо всего-навсего (применяем калькулятор), считая только разработку и постройку летательных аппаратов… ну около 250 миллиардов долларов.
Учитывая, что на 2023 год военный бюджет США состоит из 850 миллиардов долларов – терпимо. 250 миллиардов будут растянуты лет на 7-10, так что – все вполне реально!
Да, Кендалл озвучил цифры как «условные» и «несколько произвольные». И мы все вами прекрасно знаем, что любые планы подлежат коррекции при необходимости, но: все эти экивоки делаются с исключительно одной целью. Сбить с толку своих и запутать всех остальных.
В ВВС США много умных и опытных людей, а потому, думается мне, что они просто не хотят раскрывать карты до последнего. Цифра «200» говорит о минимальном количестве самолетов, необходимых для достижения максимального превосходства в воздухе при любом раскладе в любой точке земного шара.
Сколько их будет в реальности – это тот еще вопрос, над которым ломать голову должны не только аналитики, но и разведчики.
В целом задумка неплохая. Дальний истребитель, с хорошим вооружением и радиусом действия, рядом с которым будут лететь два беспилотника, которые можно использовать как угодно. Дополнительные пусковые установки, радары и датчики, средства РЭБ. Все виды, которые может нести самолет, только в самостоятельных единицах.
Вообще тактика «летающих магазинов» весьма хороша в таком исполнении, потому что истребитель дальнего действия будет вынужден отказаться от внешних подвесок ради уменьшения радиолокационной сигнатуры.
Применение «помощников», которые будут усиливать боевые возможности самолета, это весьма хороший ход. Все то, что было показано в фильме двадцатилетней давности «Стелс» еще через десять лет может запросто стать реальностью.
Нужна лишь четверть триллиона долларов и немного работы.
Но аппетиты ВВС идут дальше. Ведь если внимательно посчитать, то 1000 беспилотников и 200 самолетов как-то не так считаются. На 1 самолет 2 беспилотника – это 400 БПЛА. Куда прикажете остальные?
В дополнение к NGAD, 300 истребителей F-35 «Lightning II» также получат по два БПЛА каждый. В отличие от NGAD, которые, вероятно, будут чистыми истребителями класса «воздух-воздух», F-35 способен выполнять функции «воздух-земля». Это говорит о том, что эти беспилотники будут иметь возможности оперировать вооружениями класса «воздух-земля», хотя вполне возможно, что эти силы из 300 F-35 будут в основном выполнять миссии по завоеванию превосходства в воздухе в поддержку истребителей NGAD.
В пользу этой версии говорит относительно небольшое количество F-35, которые будут работать с БПЛА. ВВС начали закупать F-35 в 2007 году и планируют закупить 1 763 F-35 до 2034 года. То есть, как раз фактически к началу реализации программы NGAD. Вполне возможно, что эти 300 F-35 будут более поздними моделями, модифицированными для управления беспилотными летательными аппаратами, поскольку в настоящее время на серийных F-35 не установлено никакого аппаратного или программного обеспечения для управления БПЛА.
В общем, программа усиления ВВС США смотрится вменяемо. В теории. Как и что покажет практика – мы это увидим. Возможно, NGAD - это будет прорыв, а возможно – еще один F-22.
В любом случае, самолет будет построен. Как он будет летать и будет ли в итоге продан американцам – покажет время.