На Украине значительно усложнили выезд мужчин за границу альтернативным путем

На Украине значительно усложнили имевшуюся у мужчин альтернативную возможность для мужчин покинуть пределы страны через систему "Шлях"("Путь"). Система позволяла выехать за границу мужчинам-дальнобойщикам и волонтерам.Украинские правоохранители начали преследовать посредников, за денежное вознаграждение в размере 2-3 тысяч долларов предоставлявших необходимые для выезда мужчин призывного возраста документы.Также ужесточен контроль за предприятиями, подающими документы претендентов на выезд через систему "Шлях". По итогам проверки специально созданная комиссия прекратила доступ к этой системе для семи компаний, занимающихся грузоперевозками.Кроме того, доступ к использованию системы "Шлях" закрыт для ряда волонтеров, занимавшихся оказанием разноплановой помощи украинской армии. Расширен пакет необходимых для выезда пакет документов. Теперь также необходимо предоставлять властям информацию обо всех грузах, которые перевозила волонтерская организация через систему "Шлях", а также о заказчиках перевозки. Это привело к увеличению сроков оформления документов.Эти нововведения привели к увеличению стоимости оформления выезда мужчин призывного возраста - теперь посредники берут за свои услуги в среднем 5500-6500 долларов.Украинские мужчины призывного возраста всеми доступными путями стремятся выехать за границу, чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт.