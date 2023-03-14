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IDEX-2023 в Абу-Даби: Слухи об «изоляции России» оказались сильно преувеличенными

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IDEX-2023 в Абу-Даби: Слухи об «изоляции России» оказались сильно преувеличенными

Участие России в IDEX-2023 - одном из крупнейших и авторитетнейших оружейных форумов мира - стало еще одним убедительным доказательством того факта, что спустя год после начала спецоперации РФ на Украине, наша страна и ее технологии остаются в центре геополитического внимания планеты.

Что же до "изоляции России", о которой заливались соловьями западные политические лидеры весь минувший год, то она, как показал IDEX-2023, и вовсе не состоялась в объективной реальности.

Юбилейный салон IDEX (в этом году форум отмечает 30-летие) собрал в третьей декаде февраля более 1300 компаний и организаций из 65 стран мира. Выставку посетили десятки тысяч гостей со всего мира​ – политики, военные специалисты, должностные лица и бизнесмены.

Важно отметить, что Абу-Даби сегодня, возможно - единственная в мире международная площадка, где уравнивают свои амбиции все геополитические гиганты планеты.

Только тут можно одновременно встретить павильоны США, Евросоюза, Китая, Индии, Японии, Кореи, России, Украины и других государств, которые нынче не пересекаются друг с другом на иных площадках.


По-хорошему, даже штаб-квартире ООН сегодня не помешало бы переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Почему? Ведь только здесь, под пристальным присмотром белоснежных шейхов, презирающие весь мир англосаксы начинают стушевываться и трезветь. Во всех отношениях.

Конечно, столица Эмиратов "пробирает" - как красотой своей восточной и современной архитектуры, так и гигантским размахом возводящихся вокруг проектов. Причем, Абу-Даби действительно отличается от того же Дубаи. Это другой концептуальный взгляд на будущее. Хотя не менее ультрасовременный.

Но вернёмся к IDEX-2023. Российскую экспозицию, которая расположилась в некотором удалении от площадок коллективного Запада и той же Украины, посетили более 30 официальных делегаций.

Кстати, я искренне ожидал политических провокаций от наших бывших западных и украинских "партнёров". Всякие транспаранты про "кровавые бучи", провокаторов с плакатами и прочие политические акции.

Но - все было спокойно, даже в день годовщины СВО по освобождению Донбасса. Побоялись, видать, арабских полицейских. Тут не либеральная Европа. Тут Восток - все гостеприимно, вежливо, но дисциплина - прежде всего.


На открытой площадке России свои винтокрылые машины семейств Ка-226, Ка-62, Ми-171 от "Вертолётов России". Гостей площадки встречала группа сногсшибательных красоток в форме пилотесс - кстати, девушки в буквальном смысле вызвали фурор у иностранных делегаций. И желающих сфотографировать вертолётных красавиц не было отбою.

Специалисты из полутора десятков стран мира посетили экспозицию российского концерна "Алмаз-Антей" - производителя лучших в мире комплексов и систем ПВО/ПРО.

По словам главы департамента внешнеэкономической деятельности холдинга "Алмаз-Антей" Сергей Кулаков, возглавляющий делегацию компании на форуме, наибольшее внимание к противовоздушной продукции России проявили представители стран Ближнего Востока. Прочем их особый интерес вызвали зенитный ракетный комплекс "Викинг" (экспортная версия ЗРК "Бук-М3") и экспортный комплекс С-350Е "Витязь".

"Продукция концерна традиционно вызывает большой интерес гостей IDEX - одной из самых посещаемых оборонных выставок. Форум оправдал наши ожидания, мы получили тот результат, на который рассчитывали. Международная изоляция не состоялась", - заявил Сергей Кулаков.

Всего же на стенде "Алмаз-Антея" была представлена продукция его восьми дочерних предприятий.

Здесь были представлены уже неоднократно зарекомендовавшие себя в различных армиях мира ЗРК "Бук-М2Э", а также всемирно известные комплексы ПВО малой дальности семейства "Тор", в числе которых модификации ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К" на колесном шасси, а также автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", и другие боевые машины от Ижевского электромеханического завода "Купол", зарекомендовавшие себя, в том числе, и в ходе украинского конфликта.

"Сегодня на Ближнем Востоке наибольшим спросом пользуются, безусловно, российская техника ПВО, беспилотные летательные аппараты, развитие боеприпасной отрасли. Это и боеприпасы, которые используются в танках, и боеприпасы, которые используются в системах ПВО, и барражирующие боеприпасы, и дистанционно взрываемые боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы", - отметил в разговоре с журналистами глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Так как IDEX отдельной экспозицией были представлены военно-морские инновации, партнеры России из ближневосточных и других государств смогли ознакомиться с линейкой продукции средств ПВО морского базирования, например - экспортными зенитными ракетными комплексами "Риф-М", "Ресурс", и "Штиль-1".

Конечно, многочисленные гости выставки с удовольствием "подержали в руках" стрелковое оружие от "Калашникова", полюбовались мультимедийными инновациями с возможностями нашей военной авиации - самолетов семейств "Су" и "МиГ" от ОАК, и другие замечательные изделия из мира вооружений.

Хотелось бы сказать несколько слов об очень четкой организации форума. Местные шейхи сумели построить здесь, на берегу Персидского залива, крупнейший финансово-экономический центр. И именно здесь, в центре географической карты планеты, встречаются и уживаются все крупнейшие мировые игроки. Государства, определяющие технологическое и политическое будущее планеты.
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9 комментариев
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  1. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 18:36
    +1
    Слухи об «изоляции России» оказались сильно преувеличенными

    звёздно-полосатая изолента закончилась...
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:41
    +4
    По содержанию статьи : " Россия представила ПВО, потом ПВО, и так же ПВО...". Это помнится в КВН было: " А я позвал на " стрелку" : Виктора, Виктора , Виктора....." ©
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:44
    -2
    А что там изделия "царских волков", сильно заинтересовали посетителей?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:45
    0
    IDEX-2023 в Абу-Даби: Слухи об «изоляции России» оказались сильно преувеличенными
    можно и так рассуждать, никто ведь не... в общем можно.
    Но ведь можно и с другой стороны посмотреть, а там все сложнее и много чего не понятного.
    В общем, не противопостовлять, а дополнять! Что б и показать было что и у самих хватало всего нового, необходимого. Только так.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:47
    +1
    Россия и украина... Пересекаются? и на др площадках.... И в подвалах и шахтах.
    А в карманах... деньги, у кого то кукиши и фантики
  6. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 18:53
    +1
    Участие России в IDEX-2023... стало еще одним убедительным доказательством того факта, что... наша страна и ее технологии остаются в центре геополитического внимания планеты.

    Этот факт доказывает ровным счетом ничего. Многомиллиардные контракты доказывают. Потери контрактов еще недавно надежных клиентов доказывают обратное.
    А организаторам вообще до лампочки. За участие ведь наверняка еще и отвалить немало нужно, я так полагаю.
  7. astepanov
    astepanov Сегодня, 18:54
    0
    "Сегодня на Ближнем Востоке наибольшим спросом пользуются, безусловно, российская техника ПВО, беспилотные летательные аппараты
    Так вот почему в зоне СВО не хватает беспилотников! Всю шейхи разобрали!
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:03
    0
    И именно здесь, в центре географической карты планеты, встречаются и уживаются все крупнейшие мировые игроки. Государства, определяющие технологическое и политическое будущее планеты.

    В Абу-Даби встречаются бизнесмены, военные и эксперты, которые не заинтересованы в политических игрищах, политикам здесь закрыты площадки для болтовни, бизнес любит тишину спокойствие. А если кто то рот "разинет", то в течении двух часов, улетит туда, откуда прибыл.
  9. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 19:07
    0
    - Всё отлично !... Разослать пресс - релизом всем нашим бойцам - участникам СВО... Каждому в руки , под роспись ... под лозунгом : " С надеждой на Будущее " !...