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Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России

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Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис намерен показать России "кулак", но не простой, а танковый, Вильнюс рассчитывает укрепить свою безопасность с помощью тяжелой бронетехники.


В Литве вынашивают планы по закупке танков западного производства, пока без уточнения модели, но скорей всего немецких. Всего Минобороны республики желает приобрести пятьдесят боевых машин и оснастить ими новую часть размером с дивизию, которую тоже планируется создать. Вот такие планы у литовских военных.

На сегодняшний день самым крупным соединением в литовской армии является бригада, но такое положение уже не устраивает военное руководство республики. Минобороны планируют создать новую дивизию из трех бригад и дополнительных подразделений общим количеством в 17,5 тысячи военнослужащих. При этом бригада "Железный волк" (Geležinis Vilkas) должна войти в состав дивизии вместе с новым танковым батальоном из 50 танков.

Как заявил Рупшис, появление танков в литовской армии позволит ей не только обороняться, но и наносить контрудары, учитывая соседство с "агрессивной Россией".

Наша география и потенциальный противник определяют, что у нас должен быть такой кулак, который позволит проводить наступательные операции

- заявил командующий литовскими ВС.

Однако, закупка танков для литовской армии пока только в мечтах Рупшиса, для их приобретения необходимо решить сразу несколько проблем, среди которых согласие правительства, соответствующее финансирование, а также наличие этих самых танков и желание некоторых стран их продать. На фоне конфликта на Украине Литва может еще долгое время оставаться без тяжелой бронетехники.
Использованы фотографии:
https://kam.lt/en
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:45
    +4
    Интересно, в танковом кулаке, один танк будет или второй из Эстонии добавят?
    1. gmss
      gmss Сегодня, 18:50
      +3
      скорее всего, кулак будет усилен третьим танком из латвии
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 18:59
        +1
        кулак будет усилен третьим танком из латвии

        из трёх пальцев...
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:28
        0
        Так остальные они же отдали, безвозмездно т.е. даром, вна. И на какие барыши они хотят танки закупать? Хозяева долго кормили пора отвечать за кормешку.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:52
      +1
      50 танков в танковом кулаке? Да это даже кулачком не назовёшь. Скорее половинкой мизинца. Британские эксперты ещё год назад переживали, что у Великобритании танков на неделю боев в Донбассе.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 19:13
        -1
        Литовец размечтался о доступе к закупкам.
        Но закупок то и нет у Литвы. И не будет...
        Население 2,8 млн. всего. Танкисты... laughing
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:54
      +6
      По их финансам - хватит только на танковый корпус. Один и ржавый. То же мне - голодранцы, нищеброды, задница как у макака - а туда же.. Дивизию им - России удары наносить.. Интересно - у них с укрофюрером поставщик кокса общий? Если да - советовал бы сменить, судя по тому как их штырит - товар явно бодяженный какой-то дрянью..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:21
        -1
        Цитата: paul3390
        Интересно - у них с укрофюрером поставщик кокса общий?

        Все централизованно, самолет из Вашингтона "дурь" доставляет всем лимитрофам сразу.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:06
      -1
      Как говорится, и не только показать, и к бюджету привязать... Им все недостаточно, аппетиты растут!

      А Россия им покажет тяжелую армейскую фигу. И накроется их временная "демократия" большой красной звездой! Во всех смыслах.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:53
    0
    По кукишам - кндр просто заливает рзсо половину юж кореи.
    Как мы поступим?
    Также можно и финку с швецами.
  3. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 18:54
    0
    Влажные мечты у властей трибалтии..
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:56
    +1
    Вот это удаль ! Вот это боевой дух)) Просто самураи какие-то..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:00
      -1
      Литовские самураи они такие.Кто не успел из страны свалить,тот так и наровит устроить себе харакири ,мечтая о танковом кулаке.
  5. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:57
    0
    Танковые кулаки - легитимная цель для ТЯО.
  6. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 18:57
    0
    создать «танковый кулак» и показать его России

    показать России мать Кузмяускаса
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:58
    +2
    Эх, не добили мы их в тогда, после Отечественной...
  8. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 18:59
    0
    командующий какимото войсками решил показать свою надутую пиписку?
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:00
    -1
    В детстве в танчики не наигрался.... диагноз.... yes
  10. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 19:02
    -1
    Авиация будет?
    Нет, лётчик заболел.
    Танки?
    Будет. Один. Второй в ремонте.
    Флот?
    Нет. Русские диверсанты переломали все весла.
    laughing
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:02
    0
    Наша география и потенциальный противник определяют, что у нас должен быть такой кулак, который позволит проводить наступательные операции

    - заявил командующий литовскими ВС.
    Хотьба на кулаках, как же это по литовски... Увидел ходуна на кулаках и сразу понятно, литовский танкист пошёл в ... в географию пошёл в общем. good laughing
  12. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 19:03
    +1

    Главное вовремя подхрюкивать! Танки потом. Важно что бы хозяин был всегда доволен...
  13. Крепость
    Крепость Сегодня, 19:04
    +1
    Одновременно одеть радужные стринги через голову, и показать их Содомитским Штатам Америки, предварительно отмыв этот самый кулак от спермы...
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:09
    0
    Откуда у прибалтов такие деньги?
    Скорее всего, это просто мысли вслух, что вот, неплохо бы получить...
    Без конкретизации, просто, вообще - неплохо бы получить.
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:16
    0
    Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис намерен показать России "кулак", но не простой, а танковый

    "Кулак литовский !!!" Вот это да, чего даже после бурной пьянки не приснится. После того как Литовское княжество, в составе Речи Посполитой, в 1772 году прекратило свое существование как государство, прошло ровно 250 лет никто не слышал, не видел не чуял этого "кулака".
    Все как у Ивана Крылова, описавшего Литву и всех остальных лимитрофов в 1808 году. На века предвидел этих мелких вшей:

    Так за Слоном толпы зевак ходили.
    Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
    Увидевши Слона, ну на него метаться,
    И лаять, и визжать, и рваться,
    Ну, так и лезет в драку с ним.
    «Соседка, перестань срамиться,-
    Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед
    И лаю твоего совсем не примечает»    .
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:21
    0
    Эх, как бы хотелось всю эту прибалтийскую сволочь взять за шиворот и спросить за все пакости которые они устраивали и еще устроят нам!
  17. skaramaks27
    skaramaks27 Сегодня, 19:24
    0
    Россия намерена приподнять средний пальчик из кулака и показать его чухне