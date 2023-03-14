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Нидерланды планируют передать Украине два корабля противоминной обороны типа Alkmaar

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Нидерланды планируют передать Украине два корабля противоминной обороны типа Alkmaar

Военно-морские силы Украины пополнятся еще двумя кораблями противоминной обороны типа Alkmaar, передать тральщики украинскому флоту обещают Нидерланды. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.


Королевские военно-морские силы Нидерландов планируют передать ВМС Украины два тральщика из собственного состава, но не в ближайшее время, а не ранее 2025 года. Как заявила Оллонгрен, сначала голландский флот получит новые противоминные корабли, после чего выведет из состава пару тральщиков и передаст их Украине. А вот обучение украинских экипажей для этих самых кораблей планируется начать уже во второй половине этого года.

Подготовка украинских военных начнется во второй половине 2023 года. Эту деятельность Нидерланды планируют осуществлять вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками

- говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

Кроме тральщиков, голландцы планируют передать Киеву радиолокационные системы для обнаружения беспилотников и оборудование для быстрого возведения мостов и переправ. Сроки поставки не называются, но отмечается, что это оборудование будет напрямую закуплено у производителей.

Напомним, что у ВМС Украины уже имеются два тральщика, переданных Великобританией. Бывшие корабли противоминной обороны HMS Ramsy и HMS Blyth превратились на верфях Великобритании в тральщики M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". На сегодняшний день оба тральщика находятся у побережья Шотландии в ожидании перехода в Черное море. Однако решение об этом в Киеве до сих пор не принято.
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16 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:57
    +7
    Я так понимаю потащат по берегу? Правильно, откуда у голландцев карта?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:15
      +1
      Видимо утилизировать дороже выйдет. А то что на украине мореходку не видили при флоте и обучать надо с 0... да и ко дну они пойдут очень быстро.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Я так понимаю потащат по берегу? Правильно, откуда у голландцев карта?
      Ну как бы голландские карты еще Петя Первый весьма ценил.....
      Нидерланды планируют передать Украине два корабля противоминной обороны типа Alkmaar
      О времена, о нравы. Две дырявые галоши, которые выбросить жалка, чтобы передать еще нужно согласовать.. recourseЕсли это то, что я вижу, то
      Мисс. Schiedam (M860) — голландский тральщик, построенный Van der Giessen-de Noord. Она начала свою службу в 1986 году. Судно имеет длину 51 метр и ширину 9 метров, максимальную скорость 15 узлов и максимальную дальность хода 3500 миль при 10 узлах. M860 вооружен одной 20-мм пушкой GIAT 20F-2, имеет гидролокатор Thales DUBM 21B, установленный на корпусе. Наиболее примечательной особенностью минных охотников класса Alkmaar, к которым относится Schiedam, является отсутствие стали. Корпус изготовлен из полиэстера, а дальнейшая конструкция корабля выполнена из алюминия. Это связано с тем, что многие морские воды реагируют на возмущения в магнитном поле. Из-за экономии средств министерства обороны четыре из первоначальных пятнадцати судов класса Alkmaar были проданы правительству Латвии.
      мои поздравления ВМСУ с ценным подарком, от родной Эвропы. feel
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 20:36
        +2
        Цитата: Mavrikiy
        еще Петя Первый весьма ценил.....

        Как бы вы лично не относились к эпохе Петра I, его свершений, но не кажется ли вам, что первый император государства Российского заслуживает более уважительного упоминания? Какой ещё "Петя"? То как мы относимся к своей истории и есть отражение нас самих.

        Не принимайте как вызов, это лишь моё скромное мнение, коллега hi
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 19:59
    0
    Интересно, а в 2025 году вообще будет такое государство украина. Лично я сомневаюсь. А те посудины что передали англичане вряд ли попадут в порты украины.Я надеюсь что их потопят как только они войдут в Чёрное море.
    1. Комментарий был удален.
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 20:02
    +1
    Нидерланды планируют передать Украине

    планировать не значит жениться
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:06
    +1
    Кто бортовой номер рисовал?! Надеюсь боцман на борту предусмотрен?
    Или фотошоп...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:11
      +2
      Надеюсь боцман на борту предусмотрен?

      может боцман, как раз, и фотошопил...
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:11
    +2
    И где они будут их использовать? Смех и грех...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:13
      +1
      И где они будут их использовать?

      как цели для российских ракетчиков
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:28
      0
      И где они будут их использовать?
      Точно так же, как китайцы в 1969 году помогли нам на Даманском с войсковыми испытаниями РСЗО "Град"
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:19
    +1
    но не в ближайшее время

    А там поглядят.... орган к носу прикинут, стоит не стоит...... ударение поставьте как кому нравится.... bully
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:27
    0
    200 % экипажи М310" Чернигов",М311 " Черкассы" сынки адмиралов и генералов.Вроде и в армии и одновременно командировочные в фунта и портовые кабаки Скотландии.Ляпота. lolЗа идею пусть другие умирают.
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:45
    0
    Пообещать не значит женится. Еще дожить укропам нужно до 2025 года.
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 21:19
    0
    Вообще-то эти тральщики не такие уж старые.
    Они разработанный на основе соглашения между военно-морскими силами Франции (где они известны как класс Éridan), Бельгии и Нидерландов (где они известны как класс Alkmaar), всего в 1983-1996 годах было построено 35 кораблей: 10 у Франции, 10 у Бельгии и 15 у Нидерландов.

    Франция предоставила для тральщика системы поиска мин и электронные системы, Нидерланды - основные силовые установки, а Бельгия двигательную установку, а также электрические генераторные системы.

    Основная задача - обнаружение и уничтожение мин. Вооружение - одна 20-мм пушка, два 12,7-мм пулемета. Скорость - 15 узлов. Экипаж - 4 офицера,15 подофицеров,17 матросов + возможность перевести 2 десантные лодки и 55 человек десанта.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:30
    0
    Время надводных больших кораблей безвозвратно прошло.
    Только орбитальный атакатор может вывести противостояние из плоскости и предоставить решительное преимущество.