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Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня

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Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня

После того, как американские банки накануне показали «крутое пике» в плане своих акций, международные (можно смело говорить – западные) рейтинговые агентства вдруг вспомнили, что их задача состоит в отражении кредитных рейтингов. А то выходила такая картина, что даже у банка-банкрота Silicon Valley отдельные рейтинговые агентства отображали «стабильный кредитный рейтинг».


Теперь рейтинговое агентство, осуществив, как само заявляет, мониторинг банковской системы США, решило понизить прогноз её рейтинговые показатели. Причём не по отдельным банкам, а по всей американской банковской системе в целом.

Стало известно о том, что специалисты Moody's понизили прогноз рейтинговой планки банковской системы США с уровня «стабильный» до уровня «негативный».

Отмечено, что агентство руководствовалось годовыми показателями банковской системы США. Несмотря на то, что многие американские банки сегодня частично отыграли вчерашнее падение цен на свои акции, годовой показатель акций более чем 80 североамериканских банков оказался на 9,8% ниже прошлогоднего. Причем основной негатив пришёлся именно на последний месяц, когда суммарное падение банковской системы США составило более 10,3%.

Отдельные экономисты видят в этом некую игру ФРС, которая теперь может печатать доллары для десятков американских банков под больший процент. Если такой период растянется во времени, то это может добавить процентных пунктов инфляции, однако наполнить американскую казну за счёт внутренних заимствований. Но готовы ли на это американские банки. Отдельно взятые могут предпочесть начать процедуру банкротства.
Использованы фотографии:
pixabay
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26 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 20:05
    +7
    хотят дефолтнуться и все свои долги на весь мир перекинуть
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:17
      +1
      Очень похоже на то что задумали как опять всех обдурить. Иначе схлопнется пузырь очень сильно. Оборонку они свою уже зарядили заказами на долго, к то му же их долги оплачивать будут сателиты.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:59
        0
        Как раз-таки от дефолта весь их пузырь и лопнет.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:34
      +2
      свои долги на весь мир перекинуть

      до сих пор так и было...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 21:18
        0
        свои долги на весь мир перекинуть

        до сих пор так и было...

        Не сомневайтесь так и будет, уж очень много завязано на доларах америкосов. Тот же Китай главный держатель ценных бумаг америкосов .
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 21:06
      0
      Отдельные экономисты видят в этом некую игру ФРС, которая теперь может печатать доллары для десятков американских банков под больший процент.

      И за все это будут расплачиваться ,те страны которые держат валюту сша..
      Кстате Россия тоже пока в их числе ,но пытаемся выйти из этого замкнутого круга negative Слишком все закручено на этой бумажке и резко не получится уйти ..Вот она вся сущность США и англосаксов Жить за счет других стран и грабя их ,этим тупым курсом доллара и т.д.
      Это не звоночек ,а колокол ,для всех стран третьего мира и т.д. Как их очередной раз ограбят биржевые магнаты и т.д. Большинство валют четко привязано к этой вонючей зеленой бумажке (доллару ) ничем не обеспеченному ..СОВСЕМ !
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:15
        0
        Назовите хоть одну валюту с обеспечением, по вашему мнению. Времена металлизма давно прошли.
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:11
    +3
    Что такое рейтинговое агентство? Думаете оно существует на деньги от инвесторов?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:12
    +3
    Кто хотел печатать деньги - получил печатный станок.
    Кому нужны деньги - взял их.
    Кто хотел отнять или обмануть доверчивых-контролирует мир.
    Что кремль сделает? А не скажет уже
  4. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 20:14
    +2
    Кто вообще эти рейтинговые агентства выдумывает и на фига они нужны?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:20
      +2
      Цитата: Kreta25
      Кто вообще эти рейтинговые агентства выдумывает и на фига они нужны?

      Смешной товарищ. fool Они созданы для создания МНЕНИЯ. Туда не пойду, сюда пойду, и будет мне счастье. feel
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:21
      +1
      на фига они нужны?

      народ успокаивать - вместе с самоходным дедом
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:02
      0
      Цитата: Kreta25
      Кто вообще эти рейтинговые агентства выдумывает

      Думаю, тот же, кто и журналы - те, кто платит за подписку. Либо выпускающая их контора, как в случае со всякими инженерными журналами, к примеру, издаваемыми предприятиями.
      Цитата: Kreta25
      на фига они нужны?

      Ответ очевиден. Вы бизнесмен, у Вас образовался излишек денег, который Вы хотите куда отправить. Есть два варианта: разбираться самому в этом с риском накосячить, либо довериться общепризнанному источнику. По-моему, выбор, в котором риски минимальны, очевиден.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:15
    +2
    Да ничего, еще зеленой туалетной бумаги напечатают и всё у них будет хорошо. Люди верят - даже у нас в стране покупают доллары... В общем это долгий процесс - обрушение доллара. Хотя может я и ошибаюсь - мне хотелось бы ошибиться.
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 20:24
      +2
      Удивляет то, что курс растёт. Оксюморон какой-то...
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:17
    0
    Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня
    Ну это они погорячились, холодной водички им, что ли? recourse Ну ё... тся и слава богу, ну не так быстро то, мы подождем, ножки подожмём, а то.... request
  7. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 20:20
    0
    Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня

    агентство с говорящим названием Мудис решило совсем не оголяться...
  8. lubesky
    lubesky Сегодня, 20:22
    +1
    Реально крупные инвесторы пользуются инсайдом и связями для инвестиций. Рейтинговые агентства для кухонных инвесторов, чей вклад в массе однако в процентах тоже нехилый.

    Рейтинговые и статистические конторы имеют свой вес. В пример можно поставить европейский футбол, где настоящие профи скауты ещё лет 15 назад поржали бы над предложением использовать рейтинговые и статистические базы, однако сейчас использование таких баз в профессиональном футболе - норма.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:32
      0
      Рейтинговые агентства для кухонных инвесторов

      кухонные инвесторы теперь побегут из банков США - тоже неплохо
  9. Комментарий был удален.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:34
      0
      СУ-27 поразил пропеллер MQ-9...

      Ну и терминология у журналистов...
      Ну и ладно. Вот нефига своими пропеллерами над Чёрным морем крутить. Сидите на своём острове, ловите рыбу в "Великих озёрах" ;)
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:33
    0
    Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня
    . Ну да, когда грохнул ось, тогда спохватились, а до этого.... понятно, руку дающую кусать НИЗЯ!
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:35
    0
    . Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня


    Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли начал говорить по-русски во время заседания Совета Безопасности организации, заявляя, что британцы - не русофобы



    Не ну видал я переобувку в воздухе. Но вот чтобы так…. Даже Шпаковский так не умеет.
  12. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:40
    0
    Но если они и сейчас выкрутятся,я снимаю шляпу,молодцы,а нашему экономическому блоку так называему-му-му-му-му-му,надо сожрать эту шляпу.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:59
    -1
    всем кому должен, прощаю!!!!
    вот интересно мне будет на все это посмотреть
  14. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 21:14
    0
    давно была инфа что штаты готовят новую валюту и только ждут удобного момента что бы обвалить доллар и кинуть весь мир.
  15. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:17
    0
    Вот я все думал, почему Танос из мстителей такой красивый и рогов у него нет. Он просто людям счастья хотел, всем кто останется.