. Агентство Moody's понизило рейтинговый прогноз по банковской системе США до негативного уровня

После того, как американские банки накануне показали «крутое пике» в плане своих акций, международные (можно смело говорить – западные) рейтинговые агентства вдруг вспомнили, что их задача состоит в отражении кредитных рейтингов. А то выходила такая картина, что даже у банка-банкрота Silicon Valley отдельные рейтинговые агентства отображали «стабильный кредитный рейтинг».Теперь рейтинговое агентство, осуществив, как само заявляет, мониторинг банковской системы США, решило понизить прогноз её рейтинговые показатели. Причём не по отдельным банкам, а по всей американской банковской системе в целом.Стало известно о том, что специалисты Moody's понизили прогноз рейтинговой планки банковской системы США с уровня «стабильный» до уровня «негативный».Отмечено, что агентство руководствовалось годовыми показателями банковской системы США. Несмотря на то, что многие американские банки сегодня частично отыграли вчерашнее падение цен на свои акции, годовой показатель акций более чем 80 североамериканских банков оказался на 9,8% ниже прошлогоднего. Причем основной негатив пришёлся именно на последний месяц, когда суммарное падение банковской системы США составило более 10,3%.Отдельные экономисты видят в этом некую игру ФРС, которая теперь может печатать доллары для десятков американских банков под больший процент. Если такой период растянется во времени, то это может добавить процентных пунктов инфляции, однако наполнить американскую казну за счёт внутренних заимствований. Но готовы ли на это американские банки. Отдельно взятые могут предпочесть начать процедуру банкротства.