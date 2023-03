Шансы ВСУ в «долгожданном весеннем наступлении»

Источник: thedrive.com

Информационная война продолжается

Больше крови ВСУ



Поставки мостоукладчиков должны уверить всех в скором наступлении ВСУ. Источник: thedrive.com

Опираться на украинские СМИ и, тем более на заявления официальных лиц не имеет никакого смысла. Жуткая смесь пропаганды, дезинформации и откровенной лжи заставляет искать у врагов альтернативные источники информации. Одним из таких можно считать The Washington Post, якобы приближенный к правительственным кругам Вашингтона.К любому западному таблоиду относиться стоит с большой долей скепсиса, но других североатлантических газет у нас нет. Иногда среди горы мусора и здесь можно обнаружить что-то полезное.В середине марта The Washington Post опубликовали небезынтересную статью о потенциале возможного украинского наступления. По данным издания, и на Украине, и в Соединенных Штатах сомневаются в возможности успешного прорыва российской обороны. Причем речь даже не идет о наступлении на Крым – у ВСУ нет возможности даже на локальный захват территорий Херсонской и Запорожской областей.Среди причин называют и гигантские потери до 120 тыс. человек убитыми и ранеными, и хроническую нехватку техники с вооружением. За минувший год спецоперации из строя вывели самых боеспособных солдат и офицеров ВСУ. Остались либо слабомотивированные, либо слабообученные националисты. Погнать эти массы в бой, конечно, можно, только вот последствия будут самыми плачевными. Тут попахивает даже не крахом фронтов, а национальной катастрофой.Казалось бы, всё – можно выдохнуть и не переживать по этому поводу. Раз уж The Washington Post сомневается, то и мы можем быть спокойны. На самом деле ситуация несколько далека от декларируемой американским изданием.Действительно, на данный момент нет никаких предпосылок для скорого развития наступления украинских сил. Среди ограничений на первом месте погода, точнее – хваленая весенняя распутица, особенно лютая в черноземных регионах. Во многом именно переувлажненный грунт год назад заставил российские войска выстраиваться в многокилометровые колонны на автодорогах. Прикрытие с флангов осложнялось непроходимыми проселочными дорогами. Чем в итоге это закончилось, все отлично помнят.Сейчас очень характерно иллюстрирует распутицу единственная дорога в Бахмут – похоже, она стала условно проходимой даже для гусеничной техники. Совершенно не случайно колесные тягачи Oshkosh для части орудий M777 заменили на гусеничные МТЛБ. Есть предположение, что американцев просто выбили «Ланцетами», но, вероятнее всего, они просто вязнут в жирном украинском черноземе.Если в январе-феврале еще можно было говорить о гипотетическом контрнаступлении ВСУ, то теперь придется подождать как минимум до середины апреля. Только сейчас на восток Украины и новые территории России приходит устойчивый среднесуточный температурный плюс. То есть именно сейчас влага максимально насыщает грунт и по водосборным каналам переходит в естественные резервуары – реки и озера. Наступать и тем более прорывать фронт в таких условиях может только сумасшедший. Даже пехоте будет непросто, не говоря уже о технике. Как только начнет отступать распутица, придет и еще один помощник солдата – вегетация растений, то есть долгожданная «зелёнка».Сухие поля и озеленение лесов будут означать условную готовность природы принять наступление от одной из сторон. Или одновременный штурм, что также не исключено. В настоящих условиях наступать можно только в условиях высокой урбанизации территории, когда грязи и воды нет, а под ногами пусть и мокрый городской асфальт. Именно такое наступление сейчас мы наблюдаем в районе Бахмута.Чем дольше одна из сторон затягивает время наступления часа икс, тем больше времени остается противнику для подготовки обороны. Эта прописная истина справедлива для ситуации на украинском фронте. За год спецоперации Российские подразделения основательно окопались на всей линии соприкосновения. Харьковская катастрофа прошлой осенью не прошла даром – за зиму украинская сторона так и не смогла организовать ни одного более или менее значительного контрнаступления.Тем не менее исключать попытки украинских подразделений пойти в атаку нельзя. К середине апреля для Киева сходятся сразу несколько звезд. Это помимо благоприятных погодных условий. Прежде всего, несколько тысяч военнослужащих ВСУ заканчивают обучение за рубежом. В Германии десантники 95-й одшбр и мотострелки 47-й омбр. Активно работают натовские инструкторы с националистами в Испании, Чехии, США и Великобритании. Все видели кадры с обучением танкистов на Leopard 2 и Abrams.В самой Украине идут интенсивные учения в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Львовской областях. Остается только надеяться, что регулярные налеты российских ракет и камикадзе приходятся и по этим центрам боевого слаживания. И наконец нельзя забывать про новую волну мобилизации по всей стране. Все-таки киевскому режиму понадобились свежие силы, и это явно ответ на российскую мобилизацию прошлой осенью.Теперь о технике, которой ВСУ хронически не хватает.Пару батальонов Leopard 1A5 из Европы должны появиться в течение весны. Точные даты не названы, но, по открытым данным, не ранее конца апреля. Из обещанного более серьезного оружия на Украине пока только четыре Leopard 2, следы которых затерялись. Заставляют задуматься о грядущей атаке и несколько танковых мостоукладчиков, поставленных или обещанных Украине. Речь о немецких Biber и американских на базе M60. Главные штатовские танки холодной войны все-таки появятся у ВСУ, пусть и совсем в привычном состоянии.Важнейшим стимулом для активизации наступления в ближайший месяц-полтора должны стать настроения Запада. От Киева требуют подвижек на фронте – если их не будет в ближайшее время, Зеленского начнут принуждать к мирным переговорам. Фраза о поддержке Украины Белым домом «столько, сколько потребуется» очень расплывчата.Потребность в помощи может исчезнуть в течение пары недель, если потребуется. Побед хотят европейские столицы, Вашингтон и западный электорат. Поэтому до сих пор украинские силы не сдали Бахмут, несмотря на немалые потери. Отход из города, пусть и будет совершенно тактическим, принесет Киеву вполне стратегический ущерб. Наступать придется тогда еще раньше и еще быстрее, иначе о расширении поставок Запада можно будет забыть. В случае успеха, зайдет предметный разговор о поставках истребителей для ВСУ.Причем наступать ВСУ будут преимущественно натовским оружием – таковы правила. Украина стала большим театром, и не только боевых действий. Leopard, Bredley и прочие современные образцы западного ВПК не должны гореть, они должны повторить блицкриг 82-летней давности. Никак иначе.Только вот здесь начинаются сложности. Ударная группировка должна состоять не менее чем из 40–50 тысяч человек – это две полнокровные дивизии или корпуса. С начала года ВСУ формируют по тылам сразу три корпуса, общей численностью более 75 тысяч человек. Как утверждают, один будет работать в Херсонской области, два остальных в Запорожье и Луганской области. Ситуация такова, что ни Россия, ни Украина не способны скрытно сконцентрировать такую массу войск у линии соприкосновения, не попав под массированный встречный удар.Слухи о грядущем наступлении ставят Киев в заранее выгодное положение – инициатива выбора места удара остается на той стороне. Нельзя исключать попытку выхода ВСУ к Азовскому морю для разрезания сухопутного пути в Крым.Если допустить совсем фантастический сценарий, то армию могут направить в атаку по всей линии боевого соприкосновения. Зеркально на манер 24 февраля прошлого года. Почти 75 тысяч украинских бойцов из новых корпусов для такого фокуса вполне достаточно. Это не позволит Российской армии оперативно перебрасывать резервы по всему фронту и гипотетически должно серьезно усложнить положение всей группировке. Даже через Днепр на моторных лодках можно наступать, благо он очень протяженный.Все вышесказанное с учетом фанатичности киевского руководства нельзя исключать. Только вот грозит это ВСУ не просто провалом, а совершенной потерей любого наступательного потенциала. В своё время Сталинградская битва стала началом конца Третьего рейха, а события под Курском навсегда отняли у немцев стратегическую инициативу.Похоже, ВСУ готовят для себя Курскую битву. Как минимум тевтонские кресты на танки они уже нанесли.