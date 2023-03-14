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Европейское командование армии США обвинило лётчиков российского истребителя Су-27 в своей потере БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем

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Европейское командование армии США обвинило лётчиков российского истребителя Су-27 в своей потере БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Столкновение российского истребителя Су-27 и американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper произошло над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Европейское командование армии США.


По имеющейся на данный момент информации, российский истребитель столкнулся с американским беспилотником сегодня, т.е. во вторник, 14 марта. Произошло это над нейтральными водами Черного моря, в результате столкновения американский дрон получил повреждение винта, не смог продолжить полет и упал в море. Российский самолет вернулся на аэродром базирования в Крыму. Получил ли он какие-либо повреждения, не сообщается.

Данную информацию подтверждает и неназванные высокопоставленный чиновник из Пентагона, заявивший, что российских истребителей Су-27 было два, они работали парой.

Это был один из двух летающих там Су-27. Это произошло в международном воздушном пространстве над международными водами. Пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник упал в воду к западу от Крыма

- заявил он.

В Пентагоне уже назвали действия российского летчика "безрассудными" и пообещали и дальше проводить полеты разведывательных беспилотников в нейтральном воздушном пространстве. По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеймса Хекера, опасные маневры российских истребителей могут привести к непредсказуемым последствиям и эскалации. Он подтвердил полную потерю дрона.

MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и фактически сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9

- заявил генерал.

В российском Минобороны пока никак не комментируют данный инцидент.
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117 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:37
    +46
    Летел без габаритов, при перестроении не включил поворотник… Европротокол.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:40
      +8
      Во первых не сбит, а столкнулись. Надо соблюдать правила движения в тех странах куда ты приезжаешь. Надеюсь обломки достанут для изучения? Хотя черное море глубокое.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 20:42
        +1
        Надеюсь обломки достанут для изучения?

        сейчас их в Чёрном море рыбы изучают
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 21:03
          +5
          Надеюсь что его всё таки выловят и изучат.Надеюсь там в море уже были случайно расставлены сети ничего не подозревающими рыбаками для лова рыбы и тут совершенно случайно на них свалился беспилотник.
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 21:17
          +1
          Цитата: ivan_nkl
          сейчас их в Чёрном море рыбы изучают

          Правильно. А нас, рыбов, не трожь!:))
        3. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 21:37
          0
          Цитата: ivan_nkl
          сейчас их в Чёрном море рыбы изучают

          Увы, там рыбы на глубине не живут. Сероводород. Ниже 100 м, по-моему. Так что, никто его не изучает. А так, давно пора... по наглой рыжей морде.
          Ибо нефиг...
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:48
        +3
        На lostarmore утром был инсайд насчет беспилотника.

        1. dorz
          dorz Сегодня, 21:18
          +1
          Версия потери беспилотника из блогов братского народа:

          Истребитель несколько раз пролетел перед БПЛА, а также сливал перед ним топливо. В ходе одного из таких маневров Су-27 задел пропеллер MQ-9, после чего тот потерял управляемость и был сбит самими же американцами. Командование США обвинило ВКС РФ в безответственности и нарушении безопасности полётов.
          1. LIONnvrsk
            LIONnvrsk Сегодня, 21:30
            0
            Цитата: dorz
            а также сливал перед ним топливо

            Наследники дела Василия Цымбала! lol
      3. Адрей
        Адрей Сегодня, 21:18
        0
        Цитата: Mitos
        Во первых не сбит, а столкнулись.

        Тут кому как request. Кому нужно - столкновение ("Это просто авиационное происшествие сэр"). А кому то сбитие тараном ("Еще раз повторяю - стрелять нельзя").
        Молодцы! Давно бы так!
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 21:32
          0
          Просто воздушно-транспортное пришествие (ВТП)laughing. Жертв и пострадавших нет, а железо оно и есть железо request. Он кстати застрахован был? Там ОСАГО, КАСКО? Если нет, то вообще какие могут быть вопросы? Расходимся по хорошему laughing
      4. знайка-два
        знайка-два Сегодня, 21:29
        +3
        Пилота Су-27 наградить!(Красавчик!!!!!)Давно пора было их разведчики "ронять"!Пусть у себя над Флоридой летают..,совсем "матрасники" обнаглели...
      5. мерцание
        мерцание Сегодня, 21:30
        0
        а столкнулись
        Не это украинская бабушка виновата)
        одна украинская бабушка, услышав шум беспилотного летательного аппарата, схватила банку с огурцами, выскочила на балкон и сбила ей тот самый дрон.
      6. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 21:33
        0
        В Черном Море вода до глубины 25м, а глубже тошнотный сероводород. Сложненько с водолазными работами.
      7. Canecat
        Canecat Сегодня, 21:33
        0
        Цитата: Mitos
        Надеюсь обломки достанут для изучения?

        Летуна нашего награждать надо!!! soldier
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:48
      +3
      MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и фактически сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9
      Красавы !!! Наконец то наши начали этих наглецов сбивать ..А то все ,как бы что не вышло Эти черти уже стратегами чуть ли не на нашу территорию залетают ..
      Ну вой начнется скоро ..
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 21:23
        +3
        Цитата: Дед Пихто
        Наконец то наши начали

        А мы тут ни при чём. Камеры контроля на СУ-27 установили, что под рипером проплывала 15-ти метровая яхта, с несколькими мужчинами и одной женщиной. Хайли-лайкли это были члены проукраинской группировки не связанные с правительством. Они от радости встречи с хозяйским беспилотником напились и пускали фейерверки, а также подкидывали банки с помидорами. Вот и повредили амерца. yes Инфа 100%. laughing
      2. arkadiyssk
        arkadiyssk Сегодня, 21:28
        -4
        Красавы? Вы в своем уме? Что тут красивого? Сильные ВВС Черного моря (ну мы себя такими же считаем?) просто бы подлетели и дали очередь из пушки. А по официальным каналам добавил бы Лавров - Кто еще сунется, еще раз собьем. А вот это вот ребячество лить топливо толкать винт, еще и заявим завтра, что не специально? Да? Я думаю - это "детский сад, штаны на лямках", а не ВВС.
        1. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 21:39
          0
          Напасть первым в международных водах? Это даже матрасы себе не позволяют. А так можно на неопытность пилота свалить...
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 20:57
      +11
      Цитата: sergo1914
      Летел без габаритов

      И напал на пролетающие мимо самолеты РФ ! При этом оператор беспилотника , вывел режим мотора на критические обороты . В результате чего винт сломался , а шпион упал в воды Черного моря ! Провокация ВВС США поставила под угрозу жизнь пилотов ВКС РФ. Требуем немедленно прекратить полеты , технически не исправных, воздушных аппаратов США hi
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 21:21
        -1
        никто не сталкивался с ним! у нас самолёты старенькие, может деталька какая отвалилась от истребителя и прям по жнецу дзынкнула. намедни от соседской машины тоже шайбочка отпала с надписью" гтс", чугунная тяжёлая
    4. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:18
      +5
      Пролетала мимо Сушка.
      Укусила Дрон за ушко.
      Вместо ушка выпал винт.
      Дрон на дне морском лежит.
  2. norbert
    norbert Сегодня, 20:38
    +14
    MQ-9 Reaper - RIP
    видимо наши тонко намекнули на подлет стратега сша к питеру пару дней назад)
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 20:42
      -5
      А за день до Питера пара Б-52Н летала над Румынией , в 50 км от Змеинного.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:18
      +2
      Ну вот.Дожили до Светлых Дней.Начали этих непрошенных ссажать.С почиром,ребята!
  3. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 20:39
    +18
    Ну наконец то !!! Первый пошел !!! Еще парочку и начнут скрипеть заржавелым американским мозгом и понимать что хотелки заканчиваются.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:45
      +7
      Ну наконец то !!! Первый пошел !!!

      Жнец летел без сопровождения... не справился с управлением... - сам увиноват
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 20:49
        +6
        Цитата: ivan_nkl
        Жнец летел без сопровождения... не справился с управлением... - сам увиноват

        Не в Жнеце дело. Б-52 виноват, что на Питер заходил.
        Радует, что с ответом не заржавело. Давно пора было. bully
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:51
      +2
      Цитата: Hariton Laptev
      Ну наконец то !!! Первый пошел !!! Еще парочку и начнут скрипеть заржавелым американским мозгом и понимать что хотелки заканчиваются.

      Сигнал мощный западу ,на что Россия готова ! Эти штучки на окраине летают ,как у себя дома ..СБИВАТЬ !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:39
    +15
    А что так можно было ,мы перешли американскую красную линию ,завалив летательный аппарат с маркировкой ВВС США.Пентагон выразил озабоченность?И где третья мировая.?Глобал хоук на очереди.Смотрите янкесы внимательно в воздухе ,на море и под водой.Винты ,они такие нежные.
    1. norbert
      norbert Сегодня, 20:42
      +7
      шмыгнули соплями американцы)
      и по традиции, слишком коротких комментариев, добавлю пару слов..
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 20:50
      +4
      Цитата: tralflot1832
      А что так можно было ,мы перешли американскую красную линию ,завалив летательный аппарат с маркировкой ВВС США.Пентагон выразил озабоченность?

      Б-52 перешел все красные линии под Питером. Так думаю. hi
      ЗЫ. Интересно, на каком потерянном БПЛА они уймутся?

      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:33
        +1
        Теперь очередь за МО РФ сделать заявление,типа .Мы призываем Пентагон ,ответствено относится к пилотированию своих летательных аппаратов у границ России.Вся тяжесть авиационного инцендета лежит полностью на США.США должна принять все меры ,для не повторения таких случаев,между двумя ядерными державами. hi Как то так.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 21:38
          0
          Это им Антонов все скажет лично. Его в Госдеп уже вызвали.
          А тупые (Кирби), как я и думал, заявляют следующее:
          «Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжение года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами». При этом Кирби отметил, что Москве не удастся удержать Вашингтон от полетов в регионе.
          Представитель Белого дома добавил, что американские БПЛА действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США.

          Поэтому можно продолжать этот тир. hi
    3. мерцание
      мерцание Сегодня, 21:22
      +1
      .Пентагон выразил озабоченность?И где третья мировая.?
      Даже если мы его нагло собьем Пентагон скажет, что оно само утонуло)
      Когда украинская ракета С-300 грохнула трактор в Польше, Дуда сказал, что даже если бы эта была российская ракета. то они бы сказали, что это украинская.
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:39
    +7
    MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9

    Да необычные операции он там проводил, вынюхивал развединформацию в районе где ведутся боевые действия, чтобы сразу же использовать её против нас.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:47
      +3
      вынюхивал в районе...

      Рипер хотел стричь русских - сам оказался бритый...
  6. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 20:40
    +21
    Просто шикарная новость. Хоть что-то хорошее. Рипер это ценный приз. Надеюсь Су-27 не пострадал.
    Летчиков к награде.
    Вот такой хоккей нам нужен !
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:51
      +5
      Надеюсь Су-27 не пострадал

      Су-27 просто рядом пролетел -> риппер в штопре глубоком...
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 21:24
        +1
        Су-27 просто рядом пролетел -> риппер в штопре глубоком.
        Не пилот в него тапкам бросил, а оно ... того)
  7. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 20:40
    +5
    А вот может на пути Реперов отстреливать вместо лепестковых отражателей какие-нибудь сети. Дел то, запихать в гильзы постановщиков помех сетки капроновые. Винт путается и ага... Фантазия... Но это проще, чем толкать безпилотник выпущенным шасси.
    1. norbert
      norbert Сегодня, 20:46
      +8
      да ничего он не толкал, просто дал очередь из пушки
      или выхлопом обдал рипер и тот разлетелся.
      никто не будет шасси толкать, хотя наши асы могут и такое)
      кому вы верите про столкновение. просто американцы смягчили как могли формулировку.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 21:04
      +3
      Цитата: Александр Х
      Но это проще, чем толкать безпилотник выпущенным шасси.

      Это Репер напал на наши самолеты ! Пытался атаковать , но винт сломался ! Ненужно наговаривать на наших пилотов . Разве Вы не знаете , что согласно инструкции, шасси выпускаются только при взлете и посадке ! fool
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:41
    +8
    Голь на выдумку хитра! Сбивать нельзя, а «ДТП» в воздухе никто не отменял!)))
  9. monetam
    monetam Сегодня, 20:42
    +5
    Как всегда, поступили правильно.
    И как всегда, с запозданием. Год назад надо было начинать сшибать этих беспилотных шпионов.
  10. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 20:42
    +10
    Наконец то нашелся хоть один человек принявший правильное решение...
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:53
      +1
      Цитата: alexandreII
      Наконец то нашелся хоть один человек принявший правильное решение...

      Ну не один конечно ,но решение правильное ..Хватит уже терпилами быть Сбивать нафиг все и всех ,кто чуть ближе прижмется к границам нашей Родины !
  11. Aaleks1974
    Aaleks1974 Сегодня, 20:43
    +8
    Возможно и столкновения не было, СУ-27 подлетел поближе, перед беспилотником и дал форсаж! Вот винт и не выдержал...
  12. Камрад
    Камрад Сегодня, 20:43
    +4
    Нагло залетел в зону, закрытую для полетов, за что и получил.
  13. Б-15
    Б-15 Сегодня, 20:43
    +2
    Интересно, а запрещено делать "кобру Пугачёва" над MQ-9?
    Ведь лётчики, как минимум, тренируются в каждом полёте.
  14. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 20:44
    +1
    Хоть бы ссылку какую нибудь давали на *обвинителей*..
    1. norbert
      norbert Сегодня, 20:48
      +2
      а еще лучше на видео)
      Текст Вашего комментария слишком короткий
  15. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:45
    -1
    Понял вас модераторы. Ну простите, я не знал, что у вас это готовится. Постараюсь больше это не повторять. :)
  16. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 20:45
    +3
    На сколько серьезно повреждена "сушка". Хотя думаю, что финансовой точки зрения, в любом случает новый стратегический БПЛА стоит дороже.
  17. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 20:45
    +4
    Цитата: Велизарий
    Просто шикарная новость. Хоть что-то хорошее. Рипер это ценный приз. Надеюсь Су-27 не пострадал.
    Летчиков к награде.
    Вот такой хоккей нам нужен !

    Летчиков наказать именными часами ))
    1. Artunis
      Artunis Сегодня, 20:52
      +3
      Ролексом с браслетом от Картье со стразами на нём текст о взыскании нарядом на кухню.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 21:12
        +2
        Цитата: Artunis
        Ролексом с браслетом от Картье со стразами на нём текст о взыскании нарядом на кухню.
        ... лучшего ресторана Севастополя, что бы выбрал чем закусить коллекционный коньяк от мецената, пожелавшего остаться неизвестным.
      2. реалист
        реалист Сегодня, 21:21
        +1
        Картье начинал с часов для пилотов, просто подарить часы картье. Ролекс пошло.
  18. Power
    Power Сегодня, 20:46
    +2
    Это птица попала под пропеллер. Дикий гусь)
  19. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:47
    +5
    Главное чтобы с нашим летчиком всё было хорошо. А остальное... не важно.
  20. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 20:47
    +3
    Ювелирная работа летчиков ВКС good , видео бы посмотреть на унижение
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:52
      +4
      видео бы посмотреть

      для полосатых болезненные кадры...
  21. shark507
    shark507 Сегодня, 20:47
    +2
    Надеюсь не случайность...

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  22. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 20:48
    +4
    Наш СУ просто поближе рассмотреть хотел, что это за хрень летает.....
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 20:50
      +3
      Скорей всего наши выталкивали, но операторы не хотели уводить, то и "обычный полет" прервался, то теперь началось, наши теперь будут денежку за риперы получать, то им так и риперов не напасешься
  23. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:49
    +5
    Das "Europa-Kommando" der USA hat im und am
    Schwarzen Meer nichts zu suchen und nichts verloren...!!!
    Russland fliegt ja auch nicht am Hudson River!

    AMIS GO HOME....!!!

    Der Pilot der russischen MiG ist ein Held und sollte für sein
    "umsichtiges" Handeln sofort befördert werden...; ich hoffe,
    die MiG ist unversehrt...!!! am am
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 20:57
      +1
      Es ist kein Mig, sondern SU-27, wie steht oben
  24. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:49
    +5
    По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеймса Хекера, опасные маневры российских истребителей могут привести к непредсказуемым последствиям и эскалации.

    В штатов вообще уже "рамсы попутали", когда ихний дрон летает за тысячи километров от США и они еще претензии выставляют. А почему бы России не начать запускать дроны рядом со штатами.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:13
      +1
      ихний дрон летает за тысячи километров от США и они еще претензии выставляют

      ихний дрон демократический - это раз!! Второе - он защищает интересы США вблизи наших границ
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:15
      +1
      А они у нас есть, такие дроны? Вот то-то и оно...
  25. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:50
    +1
    американский дрон получил повреждение винта, не смог продолжить полет и упал в море.
    Ему на глубине спокойнее.
    что российских истребителей Су-27 было два, они работали парой.
    Теперь американцы тоже будут парой с Фы-35 летать, так наши действия?.. feel
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 20:57
      +3
      А у нас пока нет стратегических беспилотников. Если Ф-35 попытаются зацепить Су-27, то шансов у них отравиться на дно гораздо больше, они не маневренные.
  26. Alexeya2709
    Alexeya2709 Сегодня, 20:50
    +5
    Где протесьы и обвинения в непрофессионализме дроноводов и командования? Налицо предпосылка к лтп. А если бы там был гражданский борт?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:15
      +2
      Где протесьы и обвинения в непрофессионализме дроноводов и командования?

      дроноводы и дроноведы ещё не пришли к общему консенсусу...
  27. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 20:50
    +5
    АХ! Какая шикарная новость под вечер! Ай молодцы пилоты и иже с ними!)))
    Уверен, эту пару летчиков нужно как то наградить.
    Интересно, еще один упадет и после этого они перестанут шастать в Черном море или сразу сообразят?)
  28. g_ae
    g_ae Сегодня, 20:51
    +5
    Над Чёрным морем обычно hohly сбивают. Видимо опять украинская группировка. Не связанная с правительством, естественно.
  29. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:51
    +5
    Столкнуться так, чтобы повредить только пропеллер - это уметь надо.
    Наверняка случайность - беспилотник-то малозаметный, вот его и не заметили.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:18
      +2
      беспилотник-то малозаметный, вот его и не заметили

      обратная сторона стелс-технологии + летел с выключенным траспондёром... не уберёгся
  30. Мореход
    Мореход Сегодня, 20:52
    +3
    Давно пора. Это и практически полезно , и в качестве предупреждения о серьёзности угрозы глобального столкновения из-за 404 сомнительной ценности для западного мира.
  31. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:55
    +6
    Молодец наш истребитель. Р-раз и модифицировал воздушный дрон в подводный. Пущай плавает хороняка матрасная среди катранов.
  32. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:58
    +4
    Тут надо отвечать "ох,ну вы ж делали его невидимым ? ВОТ МЫ И НЕ УВИДЕЛИ " . И все -взятки гладки.
  33. Sergey_B
    Sergey_B Сегодня, 20:58
    +4
    Интересно смогут ли поднять. Сейчас амерские хенералы визжат там.
  34. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 21:00
    +8
    СП-2 взрывать можно, натовскими снарядами убивать гражданских можно, а бпла трогать нельзя.
    А вообще то это был Призрак Киева.
  35. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:01
    +7
    Этот дрон нагло вел себя и винтом пытался сбить Су-27. sad
  36. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 21:01
    +3
    Чего там делал этот амеробеспилотник? Летал беспилотно? Какие проблемы?
  37. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:02
    +4
    По данным ВВС США, во вторник российский истребитель сбил беспилотник ВВС США над Черным морем после повреждения винта американского беспилотника MQ-9 Reaper.

    По словам чиновника, беспилотник Reaper и два самолета SU-27 Flanker действовали над международными водами над Черным морем, когда один из российских самолетов намеренно пролетел перед беспилотным летательным аппаратом и сбросил топливо перед ним. Затем один из самолетов повредил пропеллер Reaper, который установлен на задней части беспилотника, сказал чиновник

    https://edition.cnn.com/2023/03/14/politics/russian-jet-us-drone-black-sea/index.html
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:23
      +2
      после повреждения винта

      откуда они про винт узнали? может сами и сломали аппарат...
  38. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:02
    +2
    Нужно готовить к запуску спутники серииGastello хотя бы пару!!!
  39. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 21:06
    +4
    Да просто предупредить, что ввиду передачи разведданных на нэньку, присутствие данных аппаратов в регионе не приветствуется. Будут посылаться "неопытные" пилоты и в дальнейшем.
  40. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 21:07
    +5
    Это Су 27 украинского олигарха,он нанял пилотов с подельными российскими паспортами, Россия здесь не при делах. bully
  41. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:08
    +4
    А вот это хорошая новость. Еще пару тройку приземлить и желание летать в этих водах отпадет.
  42. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:08
    +4
    В этом беспилотнике был ИИ(искусственный интеллект) Мк4. Если русские его взломают, то получат доступ к ИИ Мк2(Байдену).
  43. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:09
    +5
    Из-за непрофессионализма операторов беспилотника он пошел на таран Су27, находившегося в международных водах недалеко от границ РФ. Решили винтом срубить сволочи, думали это самолет времен ВОВ.
  44. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:09
    +2
    Donc les USA répètent à plusieurs reprises " espace aérien international" pour sous entendre : pas de raison pour les Russes de s'approcher du drone qui se trouve pas loin de la Russie...ok
    Mais curieusement lorsqu'un navire Iranien se trouve dans les eaux internationales prés de l'Iran et très loin des USA , pour les USA il est normal de arraisonner...
    Deux poids deux mesures comme toujours !

    Таким образом , США неоднократно повторяют "международное воздушное пространство", подразумевая : у русских нет причин приближаться к беспилотнику, который находится недалеко от России...хорошо
    , но любопытно, когда иранское судно находится в международных водах недалеко от Ирана и очень далеко от США, для того, чтобы его можно было использовать. в США это нормально-посадить его на борт...
    Двойные стандарты, как всегда !
  45. janin
    janin Сегодня, 21:12
    +1
    приятно слушать озабоченности Пентагона. летчика наградить!
  46. Валерий_37_RUS
    Валерий_37_RUS Сегодня, 21:13
    +1
    Его (беспилотник) никто не сбивал, он вылетел с неисправными, ржавыми винтами.
  47. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:14
    +1
    Надеюсь что наш самолёт при этом не сильно пострадал. Надо счёт предъявить за поцарапаную краску.
  48. Azimut
    Azimut Сегодня, 21:14
    +2
    Хьюстон, Мы его теряем. Тем временем пилоты оправдывались и божились, что не трогали, ну разве что под задницу пнули.
  49. polinet
    polinet Сегодня, 21:16
    +4
    Напомним, что эта летучая сволочь в последние месяцы наблюдала и давала целеуказание роям бандеровских дронов, направленных атаковать Крым, нагло залезая в воздушное пространство России.

    Кстати, небратья уже отредактировали википедию. Там, как всегда истерика, сопли и ненависть. Насладитесь!
  50. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 21:18
    +2
    Надо выловить, и пусть рассказывает. Как обгонял, как подрезал...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:33
      +1
      пусть рассказывает. Как обгонял, как подрезал...

      и пусть покажет свой чёрный ящик...