Европейское командование армии США обвинило лётчиков российского истребителя Су-27 в своей потере БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Столкновение российского истребителя Су-27 и американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper произошло над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Европейское командование армии США.
По имеющейся на данный момент информации, российский истребитель столкнулся с американским беспилотником сегодня, т.е. во вторник, 14 марта. Произошло это над нейтральными водами Черного моря, в результате столкновения американский дрон получил повреждение винта, не смог продолжить полет и упал в море. Российский самолет вернулся на аэродром базирования в Крыму. Получил ли он какие-либо повреждения, не сообщается.
Данную информацию подтверждает и неназванные высокопоставленный чиновник из Пентагона, заявивший, что российских истребителей Су-27 было два, они работали парой.
Это был один из двух летающих там Су-27. Это произошло в международном воздушном пространстве над международными водами. Пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник упал в воду к западу от Крыма
- заявил он.
В Пентагоне уже назвали действия российского летчика "безрассудными" и пообещали и дальше проводить полеты разведывательных беспилотников в нейтральном воздушном пространстве. По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеймса Хекера, опасные маневры российских истребителей могут привести к непредсказуемым последствиям и эскалации. Он подтвердил полную потерю дрона.
MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и фактически сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9
- заявил генерал.
В российском Минобороны пока никак не комментируют данный инцидент.