Европейское командование армии США обвинило лётчиков российского истребителя Су-27 в своей потере БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Это был один из двух летающих там Су-27. Это произошло в международном воздушном пространстве над международными водами. Пропеллер беспилотника был поврежден, и беспилотник упал в воду к западу от Крыма

MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и фактически сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9