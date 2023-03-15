Второй прототип и серийное производство: учебно-тренировочный самолет «Йа Син» (Иран)

Второй опытный "Йа Син" перед выкаткой из цеха, 11 марта 2023 г.
На протяжении нескольких последних лет иранская авиационная промышленность разрабатывает свой собственный проект учебно-боевого самолета «Йа Син». Продолжаются летные испытания первого опытного образца, а недавно завершилось строительство второго. Кроме того, несколько дней назад состоялась торжественная церемония открытия производственной линии, которая освоит серийное производство таких самолетов.
Своими силами
В конце двухтысячных годов ВВС Ирана решили разрабатывать свой собственный учебно-тренировочный самолет. Имеющийся парк подобной техники на тот момент все еще соответствовал потребностям и позволял учить летчиков, но устаревал и нуждался в обновлении. При этом закупка иностранной техники была невозможной. Свой собственный проект был единственным выходом.
В 2009 г. организация авиационной промышленности Iran Aviation Industries Organization (IAIO) получила техническое задание ВВС и начала работы. Новый самолет получил имя «Kowsar-88» (по названию 108-й суры Корана; дословно – «Обильный»), под которым разрабатывался в течение нескольких следующих лет.
Формирование облика и основные этапы разработки нового УТС заняли несколько лет. Не позднее лета-осени 2014 г. проект дошел до экспериментов с применением моделей. Так, сообщалось о летных испытаниях уменьшенного летного макета, повторяющего аэродинамику самолета. При помощи такого изделия отработали некоторые вопросы, и разработка основного проекта продолжилась.
В середине десятилетия IAIO приступила к строительству первого опытного самолета, работы осуществлялись на авиастроительном заводе в г. Исфахан. Весной 2017 г. завершилась сборка и состоялась торжественная церемония выкатки «Ковсара» из цеха. В дальнейшем неоднократно сообщалось о подготовке к первому полету. Осенью 2018 г. начались пробежки по взлетно-посадочной полосе, но без отрыва.
Как стало известно позже, в ходе наземных испытаний выявили некоторые недочеты конструкции. На их исправление понадобилось время, и первый полет пришлось перенести. Кроме того, на этот этапе перспективный УТС переименовали. На новый этап испытаний он вышел под именем «Ya Sin» (название 36-й суры Корана).
Самолет покинул цех
Летные испытания самолета проводились на базе Нодже (пров. Хамадан). После необходимых проверок на земле, 17 октября 2019 г. «Йа Син» впервые поднялся в воздух. За первым полетом следило руководство ВВС, министерства обороны и промышленности. Официальные лица высоко оценили как первый полет опытного самолета, так и проект в целом.
Второй экземпляр
По мере продолжения летных испытаний первого прототипа, осуществлялась доработка исходного проекта. Затем по усовершенствованному проекту начали строить второй опытный самолет, который планировали вывести на испытания в обозримом будущем. По некоторым данным, второй «Йа Син» значительно отличается от первого и фактически является эталоном для серийного производства.
Выкатка второго опытного самолета состоялась 11 марта и прошла в рамках более крупного торжественного события. Руководство Минобороны и IAIO открыли производственную линию, которая в ближайшем будущем займется серийной сборкой УТС «Йа Син». В цехах предприятия уже имеется необходимое оборудование и оснастка. Также налажено изготовление и поставка необходимых компонентов. На церемонии запуска производства присутствовала небольшая выставка с демонстрацией отечественных агрегатов и деталей.
Создатели нового УТС, руководство Минобороны Ирана и два опытных образца (слева на заднем плане - первый прототип)
В ближайшее время второй опытный УТС пройдет необходимую подготовку и выйдет на испытания. После проверок на земле стартуют летные испытания. Как скоро состоится первый полет нового самолета, пока не сообщалось. Однако можно ожидать, что об этом событии обязательно расскажут ввиду его значения для развития иранских ВВС.
Будущая серия
Сроки реального старта серийного производства пока не сообщаются. Его могут начать в ближайшее время, в т.ч. не дожидаясь результатов испытаний нового опытного самолета. За счет этого ВВС смогут получить первые серийные УТС в течение нескольких следующих лет.
Точные планы ВВС на производство новых «Йа Син» не раскрывались. По неофициальным данным, для обновления парка учебно-тренировочных самолетов требуется несколько эскадрилий такой техники – до 50-60 ед. На производство такого количества перспективных УТС уйдет немало времени, но с его помощью удастся решить одну из актуальных и характерных проблем ВВС.
По известным данным, сейчас в составе ВВС Ирана имеется несколько учебных эскадрилий на самолетах разных типов. В них используются как специализированные УТС, так и истребители устаревших типов. В частности, в эксплуатации остаются машины американского производства, приобретенные еще до разрыва отношений с США.
Двигатели иранского производства. На переднем плане - изделие для "Йа Син", за ним - "Оудж"
Серийное производство собственных самолетов «Йа Син» позволит постепенно списать имеющуюся технику, близкую к полной выработке ресурса. Кроме того, новые УТС позволят более эффективно готовить летчиков к работе на имеющихся в наличии и ожидаемых самолетах разных типов.
Технические особенности
«Ковсар-88» / «Йа Син» представляет собой учебно-тренировочный самолет для подготовки летного состава; о наличии боевых возможностей достоверная информация отсутствует. В связи с использованием отработанных и хорошо известных решений иранский УТС похож на некоторые иностранные образцы этого класса.
Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме. Он имеет удлиненный фюзеляж, значительную часть объемов которого занимает двухместная тандемная кабина экипажа. По бортам фюзеляжа, над центропланом, помещены выступающие гондолы двигателей. Использовано низкорасположенное крыло небольшой стреловидности. Хвостовое оперение включает киль традиционной конструкции и цельноповоротный стабилизатор. Длина самолета превышает 12 м, размах крыла – 10,4 м. Масса пустого УТС – 3,9 т, максимальная взлетная – 6,6 т.
Силовая установка самолета включает два турбореактивных двигателя. Используется модификация иранского двигателя «Оудж» (копия американского General Electric J85) без форсажной камеры. Тяга двигателя – более 2250 кгс. С помощью таких двигателей УТС способен развивать скорость более 1400 км/ч, практическая дальность – ок. 1200 км, потолок – 11 км. Ранее сообщалось, что конструкция планера допускает относительно простую замену штатных двигателей Owj на изделия других типов с более высокими характеристиками.
Авионика иранского производства
«Йа Син» имеет двухместную кабину тандемной компоновки для обучаемого и летчика-инструктора. Обе кабины имеют полный набор приборов и органов управления для пилотирования. Кабины оснащены катапультными креслами иранской разработки, созданными при содействии российской промышленности.
Новый УТС предназначается для обучения летчиков пилотированию современных реактивных самолетов тактической авиации. Его конструкция, оснащение, технические характеристики и т.д. соответствуют требованиям подготовки пилотов для всех типов боевых самолетов, имеющихся у иранских ВВС или ожидаемых в будущем. Так, недавно стало известно, что Иран приобретет российские истребители Су-30 и Су-35. Вероятно, летчиков для них будут готовить именно на новых УТС «Йа Син».
Последние успехи
Таким образом, авиационная промышленность Ирана продолжает развиваться, реализует различные проекты и вновь демонстрирует свои успехи. Очередным ее достижением стал второй опытный образец самостоятельно разработанного учебно-тренировочного самолета «Йа Син». Кроме того, IAIO подготовила серийное производство такой техники, и теперь можно ожидать самолеты для передачи в войска.
Пока речь идет только об учебном самолете с достаточно высокими характеристиками, но ограниченными функциями. Однако и он своим существованием показывает постепенный рост потенциала иранской авиастроительной промышленности. Кроме того, в текущей ситуации учебно-тренировочный самолет представляет большой интерес для ВВС, и именно эту нишу решили закрывать своими силами в первую очередь. И, судя по последним событиям, эта задача успешно решается.