Второй прототип и серийное производство: учебно-тренировочный самолет «Йа Син» (Иран)



Второй опытный "Йа Син" перед выкаткой из цеха, 11 марта 2023 г.

Своими силами



Самолет покинул цех

Второй экземпляр



Создатели нового УТС, руководство Минобороны Ирана и два опытных образца (слева на заднем плане - первый прототип)

Будущая серия



Двигатели иранского производства. На переднем плане - изделие для "Йа Син", за ним - "Оудж"

Технические особенности



Авионика иранского производства

Последние успехи