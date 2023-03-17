Старая пекинская шутка – про вольные Курилы и свободную Корею

«…Вопрос Южных Курил – это вопрос двусторонних отношений России и Японии, который должен быть надлежащим образом урегулирован между двумя сторонами».

Аналитики Украинского Центра международных исследований, разместившегося, как и должно быть, в Киеве, на днях сделали на редкость оригинальный прогноз, для кого-то, быть может, неожиданный и даже шокирующий. Речь в нём идёт о том, что РФ, Китай и КНДР «…имеют общую цель: создать антизападный мировой порядок».Претензии нынешних укроидеологов на исключительный европейский статус и некое вселенское первородство, похоже, просто толкают именно к таким оценкам. Что называется – всех по себе судят.Впрочем, в отношении КНР и современных российско-китайских отношений высказанная оценка, скорее всего, очень близка к объективной. Это если всё вычислять и измерять в общегеополитическом контексте. Но в дальневосточном как-то не сходится…Напомним, КНР ещё в 1964 году выступила с декларацией в поддержку однозначно японской принадлежности всего Курильского архипелага. С учётом такого подхода стоит ли удивляться резкому обострению, которое случилось именно тогда во взаимоотношениях двух коммунистических супердержав.Спустя совсем немного времени – в 1973 году на X съезде КПК премьер Чжоу Эньлай обвинил СССР в отказе от «прежних обещаний советских ревизионистов возвратить» Южные Курилы Японии. Уже в 1978 году, когда был подписан фактически бессрочный японо-китайский договор «О дружбе», а затем и позже Пекин раз за разом заверял Токио в неизменности позиции КНР по Южным Курилам.Со второй половины 80-х гг. и после распада СССР китайская сторона предпочитает официально не высказываться в отношении статуса этих островов. Россия же многие годы отнюдь не спешит с требованиями «определиться», и соответственно можно считать, что упомянутая позиция Пекина едва ли изменилась.Во всяком случае, в прессе КНР российские Курилы по-прежнему регулярно называют именно по-японски – «северными территориями».Впрочем, в ответ на заявление посла США в Японии Эммануэля Рама от 9 февраля 2022 года о единой позиции Вашингтона и Токио насчёт нелегитимности советского-российского статуса Южных Курил китайский МИД 11 февраля 2022 года весьма демонстративно дистанцировался от позиции РФ по этому вопросу:В то же время КНДР, которую на Западе принято считать завуалированным сателлитом Китая, изначально поддерживала и поныне поддерживает позицию Москвы по Южным Курилам. Это подтвердилось ещё в 1956 году, когда в Москве была подписана советско-японская декларация от 19 октября, обозначившая передачу – именно передачу (но не возвращение...) Японии двух островов южнокурильской гряды.Как известно, условием такой передачи с советской стороны стало то, что она состоится только после подписания мирного договора между СССР и Японией. Эта декларация впервые обозначила возможный передел послевоенных дальневосточно-тихоокеанских границ в пользу Японии.Вдобавок, сама по себе «перспектива» передачи Японии южнокурильских о-вов Хабомаи и Шикотан означала зелёный свет японским притязаниям на ряд китайских и корейских островов (соответственно Дяоюйдао и Токто). Они расположены на стратегических артериях между восточноазиатскими морями и Тихим океаном, что в наши дни приобретает совершенно особое значение.Однако повторим, свои притязания на Южные Курилы (для начала) в Токио стали выдвигать, заметим, именно после означенной советско-японской декларации. При этом по целому ряду данных, Ким Ир Сен, тогдашний лидер Северной Кореи, в ноябре 1956 года отправил в Москву до сих пор не опубликованное письмо.Есть информация, числящаяся непроверенной, что письмо было резко негативным по общерегиональным последствиям островных обещаний Японии со стороны СССР. И такая оценка вполне подтверждается всеми последующими событиями.Первым из них стало такое недвусмысленное предложение главы КНДР – на переговорах с советскими и китайскими делегациями он предлагал организовать дальневосточный аналог Хельсинкского акта. Идея была действительно здравой – коллективно зафиксировать незыблемость послевоенных границ на Дальнем Востоке. Но в Москве и Пекине никак не отреагировали на эту инициативу.Характерная деталь: несмотря на постоянную жёсткую конфронтацию Пекина с Тайбэем и в то же время Пхеньяна с Сеулом, все они, подчеркнём, неизменно были едины в противодействии японским притязаниям на китайские и корейские острова. И чуть ли не вместе готовы совместно защищать территориальную целостность Китая и Кореи.И в этом Япония не единожды убеждалась. Однако свои острова – это не русские Курилы, и между тем Российская Федерация, сама оказавшаяся под беспрецедентным прессом Запада, по-прежнему исправно соблюдает санкции США и ООН против КНДР.И это при том, что Пхеньян чуть ли не единственным в мире и едва ли не первым официально признал российский статус Крыма, независимость ДНР-ЛНР и их включение в состав России. КНДР неизменно оказывает политическую поддержку России в ООН.Так что, вряд ли стоит воспринимать участие Северной Кореи в пророссийском антизападном альянсе как нечто неоднозначное…