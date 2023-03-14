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Минобороны РФ: Истребители Су-27 оружия по беспилотнику США MQ-9 не применяли и в контакт с ним не входили, он упал сам

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Минобороны РФ: Истребители Су-27 оружия по беспилотнику США MQ-9 не применяли и в контакт с ним не входили, он упал сам

Российское оборонное ведомство опубликовало релиз по поводу сегодняшних сообщений об инциденте с американским беспилотником над Чёрным морем. Напомним, что, по версии американской стороны, «лётчики российских истребителей Су-27 действовали непрофессионально, что привело к механическому воздействию на лопасти дрона MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал в воду».


Российское Минобороны в релизе сообщает о том, что в районе границ России на Крымском направлении утром вторника 14 марта было зафиксировано приближение американского БПЛА MQ-9. Отмечено, что дрон двигался к российской государственной границе.

Подчёркивается, что полёт дрона осуществлялся с выключенными транспондерами. При этом американский дрон нарушил границы воздушного пространства, которое было установлено как особая зона при проведении специальной военной операции. Минобороны России подчеркнуло, что ранее довело до всех пользователей международного воздушного пространства данные о такого рода режиме.

Минобороны РФ:

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Добавлено, что истребители никакого вооружения против американского беспилотника не применяли и в контакт с ним не вступали:

Истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.
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43 комментария
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  1. Pavel Pavlovskiy
    Pavel Pavlovskiy Сегодня, 22:22
    +17
    Отлично ответили!

    Пусть у себя летают ) там случайно не будут падать в чёрное море )
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 22:29
      +1
      истребители никакого вооружения против американского беспилотника не применяли и в контакт с ним не вступали:

      Формально обвинить Россию в уничтожении БПЛА США не могут, так как сами признают, что им пришлось его добивать самостоятельно. Поэтому будут упирать на то, что сброс керосина и повреждения винта имели фатальные последствия. yes
      1. frruc
        frruc Сегодня, 22:43
        +3
        .....привело к механическому воздействию на лопасти дрона MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал в воду».

        Хммм, какая неприятность.
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 22:44
        +3
        Ну, сушка дрон увидела, хвостом завиляла и от радости написала на него. Мир! Дружба! Жвачка! А анализы пусть Пентагон изучает lol
        1. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 22:51
          +3
          Цитата: Gnefredov
          А анализы пусть Пентагон изучает

          По инфо телеграм канала в зоне падения уже работают силы ЧФ.
          Главное поднять, можно много интересного найти. Персам пошло на пользу!
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 23:26
            0
            Все подняли, румынские вертолеты отогнали.
            Нечего наше море обломками БЛА засорять. bully
      3. РДР
        РДР Сегодня, 22:59
        +2
        Цитата: LIONnvrsk
        Формально обвинить Россию в уничтожении БПЛА США не могут, так как сами признают,

        Что оператор бпла был пьян, и на разворот е не справился с управлением. На 1,5 года лишили прав!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:59
      +1
      Цитата: Pavel Pavlovskiy
      Пусть у себя летают ) там случайно не будут падать в чёрное море )

      Предьявить штрафные санкции, за загрязнение керосином Черного моря и за нарушение экологии, а также пожаловаться Грете Тунберг.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 22:23
    +14
    Cам, сам, все сам исключительно ! Да какие могут быть сомнения ! Так же и СП-2 в итоге сам же себя подорвал, верно ?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 22:23
    +16
    Вот так и надо, хватит оправдываться. Сам залетел, сам и упал.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:35
      +7
      Большая просьба,для поднятия настроения ,выложить песню "Лимонадного Джо ": Сюда нельзя, туда нельзя!Сегодня она хит. hi drinks
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 23:29
        0
        Цитата: tralflot1832
        Большая просьба,для поднятия настроения

        Куда еще настроение можно поднимать?
        И так сегодня просто праздник какой-то! drinks
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 23:48
          0
          Пересматриваю Екатерину Андрееву ,когда она говорит с мхатовской паузой - упал.А какое выражение лица .Оскара в студию!!! drinks
  4. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 22:23
    +15
    Сообщают, что российские моряки провели поисковую операцию и смогли поднять со дна некоторые части американского беспилотника MQ-9A, потерпевшего крушение сегодня в 09.28 утра.

    В нашу пользу сыграло то, что сам «Рипер» подобрался очень близко к Крыму и находился в 60 километрах юго-западнее Севастополя перед падением, что позволило нашим подразделениям спокойно выудить обломки.

    Румынские вертолеты попытались вылететь на место крушения, однако, пролетев чуть более 100 километров, развернулись на базу. А к берегам Чёрного моря полетели самолёты ДРЛО G-550 ВВС Италии и противолодочный P-8A Poseidon для наблюдения за ситуацией.

    Супостаты пишут что сушка слила топливо на пропеллер тупо обо сс...али бпла
    1. frruc
      frruc Сегодня, 22:56
      +2
      Советский Молдаван ....Супостаты пишут что сушка слила топливо на пропеллер тупо обо сс...али бпла

      Лихо. В следующий раз можно попробовать на точность унитаз метнуть. crying
  5. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 22:25
    +12
    правильно свалили, нефиг борзеть, но к ядерной войне потихоньку движемся, но другого выхода нет, будем сопли жевать заклюют
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 22:29
      +4
      Вот они слова осуществляются - мы ещё не начинали, а они уже падать начали
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:26
    +7
    MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и фактически сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9

    - заявил генерал.
    Пилотам Су-27 благодарность с занесением в личное дело и внеочередную премию в процентном размере от стоимости беспилотника !!! good drinks
    Истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.
    На машине протереть фонарь, постучать по колесу ну и в целом произвести технический осмотр. Также вызвать колектив тайских массажисток для влажной уборки лакокрасочного покрытия машины !!! drinks
  7. denplot
    denplot Сегодня, 22:29
    +7
    Ещё бы натовским спутникам над Украиной "винты" поотшибать. Как было бы кошерно..
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 22:32
      -5
      это можно, но они тогда нашим поотшибают, похоже у них для этого возможностей побольше, и что тогда?
      1. denplot
        denplot Сегодня, 22:46
        +1
        А ничего. Не будут они наши сбивать. Не в их планах с нами в прямую драку лезть.
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 22:51
          -1
          так если мы начнем с ними в прямую драку лезть им придётся отвечать
  8. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 22:30
    +12
    Какой-такой рипер-шмипер? Нишаво не знаю, карасин самому нужен! Нишаво не деля
    л, никого не трогал, примус починял!
  9. пушкарь
    пушкарь Сегодня, 22:31
    +6
    Дело Васи Цымбала живёт! "Не смеют крылья черные
    Над Родиной летать".
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 22:32
    +4
    Во время Вторй мировой одним из способов перехвата английскими летчиками-истребителями Фау-1 был подцепить крыло самолета-снаряда своим крылом и опрокинуть его набок. Ракета попадала в глубокий вираж, из которого не могла выйти. Очень хочется верить, что Рипер упал далеко не сам, а МО просто тролит полосатиков.
  11. ilpine
    ilpine Сегодня, 22:34
    +5
    За самопад американских дронов. Ура!
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:48
    0
    "Не брал, значит не отдам". Все прекрасно все понимают.
  13. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 22:48
    +2
    Красавцы!!! В лучших традициях Беззаветного и Йорктауна!!! Летчики молодцы!!!
  14. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 22:52
    +2
    Можно было бы добавить одно слово в фразу нашего МО - истребители СУ-27 Довольные благополучно вернулись на аэродром базирования
  15. Jafar
    Jafar Сегодня, 22:56
    +1
    Цитата: Советский Молдаван

    Супостаты пишут что сушка слила топливо на пропеллер тупо обо сс...али бпла

    Да просто чуть дозаправили нештатным методом. Но Honeywell не смог больше работать на недемократичном керосине laughing
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:57
    +2
    "полёт дрона осуществлялся с выключенными транспондерами. При этом американский дрон нарушил границы воздушного пространства" (с)
    Вот этого вполне хватает!
    Они, видимо, полагали, мы три дня будем думать, сбивать или нет, как они с китайскими шарами)
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 23:32
      0
      Да он там давно уже летает и вот наконец то посмели на гегемона чуть огрызнуться, с почином.
  17. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 22:58
    0
    Отличная новость из преисподней! Россия посмела сбить с 355 раза беспилотник, который обеспечивал украм разведку и целеуказание. Вау! Может ещё попробуем?! Но нет, вряд ли, у наших генералов МО только 3 слоя подгузников, а тут надо шесть. А то мокровато будет...
  18. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 23:04
    +1
    Американцы уже давно убивают наших солдат, выдавая протоукрам целеуказания. Им некуда эскалировать конфликт кроме своего прямого вмешательства. Нам – есть куда.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 23:07
    0
    Его вообще какие то украинцы сбили... laughing
  20. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 23:09
    0
    Он морем ошибся

    ЗЫ: и теперь обтекает
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 23:15
    0
    Любопытно что будет ожидать оператора БПЛА за ошибку пилотирования am
  22. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 23:20
    0
    Цитата: Советский Молдаван
    Супостаты пишут что сушка слила топливо на пропеллер

    Решили дозаправить,да видно перелили.
  23. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 23:30
    0
    А как же проукраинские активисты, разве не они там шалят?
  24. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 23:33
    0
    Если мозги машинки уцелели и их удалось вытащить, это очень хорошо drinks
  25. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 23:34
    0
    В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.
    Как дополнительный вариант, оператор пролил горячий кофе на штаны вследствии чего БПЛА вошёл в штопор с послдеующим входом в воду. request
  26. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:35
    0
    Так истребитель или истребители?
    Может и рэпер не один а несколько?
  27. solar
    solar Сегодня, 23:40
    0
    американский дрон нарушил границы воздушного пространства, которое было установлено как особая зона при проведении специальной военной операции. Минобороны России подчеркнуло, что ранее довело до всех пользователей международного воздушного пространства данные о такого рода режиме.

    Об этом ничего не писали. Может кто-то дать ссылку, что где-то объявлялась запрещенная для полетов зона? И что за режим объявляли?