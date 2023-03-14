Минобороны РФ: Истребители Су-27 оружия по беспилотнику США MQ-9 не применяли и в контакт с ним не входили, он упал сам

С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.