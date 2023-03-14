Минобороны РФ: Истребители Су-27 оружия по беспилотнику США MQ-9 не применяли и в контакт с ним не входили, он упал сам

Российское оборонное ведомство опубликовало релиз по поводу сегодняшних сообщений об инциденте с американским беспилотником над Чёрным морем. Напомним, что, по версии американской стороны, «лётчики российских истребителей Су-27 действовали непрофессионально, что привело к механическому воздействию на лопасти дрона MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал в воду».
Российское Минобороны в релизе сообщает о том, что в районе границ России на Крымском направлении утром вторника 14 марта было зафиксировано приближение американского БПЛА MQ-9. Отмечено, что дрон двигался к российской государственной границе.
Подчёркивается, что полёт дрона осуществлялся с выключенными транспондерами. При этом американский дрон нарушил границы воздушного пространства, которое было установлено как особая зона при проведении специальной военной операции. Минобороны России подчеркнуло, что ранее довело до всех пользователей международного воздушного пространства данные о такого рода режиме.
Минобороны РФ:
С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.
Добавлено, что истребители никакого вооружения против американского беспилотника не применяли и в контакт с ним не вступали:
Истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.