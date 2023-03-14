В сети появилась информация о попытках вертолётов ВВС Румынии подлететь к месту падения американского дрона MQ-9 в Чёрном море

В сети обсуждается информация о том, что с места падения американского беспилотника MQ-9 российскими моряками были подняты его фрагменты. Речь идёт о беспилотнике, который сегодня утром упал в море к западу от Крыма.
Минобороны России подтвердило факт падения американского разведывательно-ударного дрона, опровергая информацию европейского командования США о том, что БПЛА упал в результате прямого контакта с российским Су-27. Военное ведомство РФ однозначно указало на то, что дрон летел с выключенными транспондерами, начал маневрировать при приближении к российским воздушным границам, перешёл в неконтролируемый полёт и упал в Чёрное море.
По последним данным, к месту падения американского дрона вылетали вертолёты ВВС Румынии. Однако попытка подлёта для румынских винтокрылых машин оказалась безуспешной. До места падения они не долетели, развернувшись обратно. Находились ли в тот момент в небе российские боевые самолёты, не сообщается.
На канале «Рыбарь» в Телеграм утверждается, что впоследствии над акваторией Чёрного моря, в западной его части, появились натовские самолёты, включая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения G-550 (CAEW) ВВС Италии, а также P-8A Poseidon.
Официального подтверждения поднятия обломков американского дрона MQ-9 Reaper российскими моряками на данный час нет.