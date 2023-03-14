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В сети появилась информация о попытках вертолётов ВВС Румынии подлететь к месту падения американского дрона MQ-9 в Чёрном море

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В сети появилась информация о попытках вертолётов ВВС Румынии подлететь к месту падения американского дрона MQ-9 в Чёрном море

В сети обсуждается информация о том, что с места падения американского беспилотника MQ-9 российскими моряками были подняты его фрагменты. Речь идёт о беспилотнике, который сегодня утром упал в море к западу от Крыма.


Минобороны России подтвердило факт падения американского разведывательно-ударного дрона, опровергая информацию европейского командования США о том, что БПЛА упал в результате прямого контакта с российским Су-27. Военное ведомство РФ однозначно указало на то, что дрон летел с выключенными транспондерами, начал маневрировать при приближении к российским воздушным границам, перешёл в неконтролируемый полёт и упал в Чёрное море.

По последним данным, к месту падения американского дрона вылетали вертолёты ВВС Румынии. Однако попытка подлёта для румынских винтокрылых машин оказалась безуспешной. До места падения они не долетели, развернувшись обратно. Находились ли в тот момент в небе российские боевые самолёты, не сообщается.

На канале «Рыбарь» в Телеграм утверждается, что впоследствии над акваторией Чёрного моря, в западной его части, появились натовские самолёты, включая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения G-550 (CAEW) ВВС Италии, а также P-8A Poseidon.

Официального подтверждения поднятия обломков американского дрона MQ-9 Reaper российскими моряками на данный час нет.
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24 комментария
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  1. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 22:47
    +11
    Если МО покажет фото поднятых обломков.. будет бомба, после заявлений американцев, что Русские не поднимали. Записи радиопереговоров, которые появились в ТГ, легко подделать конечно, но если это реальная история. Браво за многоходовку!

    Апельсину и Ежику респект с подъемом)))
    1. HEISENBERG WHITE
      HEISENBERG WHITE Сегодня, 22:51
      +3
      Уже опубликовали аудиозапись переговоров пилотов во время полета и поднятия обломков
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 22:58
        0
        не хило они слушают РФ получается если это правда ! надеюсь и РФ их слушает ! ну если не по открытой был разговор
      2. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 23:14
        +1
        Цитата: HEISENBERG WHITE
        Уже опубликовали аудиозапись переговоров пилотов во время полета и поднятия обломков

        Если не сложно , ознакомьте нас . hi
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:48
    +9
    Надо поздравить российскую авиацию с тем, что она сбила хищника.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 23:04
      +8
      Надо всех нас поздравить с первыми ростками адекватных ответов на американское хамство. Если так пойдёт дальше, то и победа замаячит на горизонте
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 23:40
        +2
        Цитата: Carlos Sala
        Надо поздравить российскую авиацию с тем, что она сбила хищника.
        Даже если ВКС не причастны - я бы по любому всех наградил, как намек буржуям - так всегда будут отвечать …
        Цитата: parabyd
        на американское хамство.
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 22:53
    0
    Румынские бэйбы подлетели по заказу хозяев эвакуировать часть хозяина. А там уже местные, и отнюдь не бэйбы. Хорошая новость, но таких единицы. В основном жрем дерьмо.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 23:12
      +4
      Цитата: Glagol1
      Румынские бэйбы подлетели по заказу хозяев эвакуировать часть хозяина

  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:53
    +4
    Официального подтверждения поднятия обломков американского дрона MQ-9 Reaper российскими моряками на данный час нет.
    Любопытно, окажутся ли среди обломков фрагменты боеприпасов на подвесе. Но в целом изучение частей беспилотника MQ-9 будет очень нелишним. yes
  5. Aken
    Aken Сегодня, 22:56
    +4
    Знатная оплеуха трансэльфам. Давно я этого ждал.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:57
    +1
    а также P-8A Poseidon.
    этот с сицилии
    до сих пор на румынами кружит
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 23:09
      +2
      до сих пор на румынами кружит
      Может те вертолёт потеряли recourse
      1. dimbasic
        dimbasic Сегодня, 23:14
        0
        хорошо бы, только в один день столько новостей хороших не бывает
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 23:13
    0
    Хм. А вертолёты они ещё не теряли? :)
  8. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 23:16
    0
    Однако , если брать в расчет оф заявления российской стороны, что этот беспилотник залетел на территорию России, то получается, что и упал он там же. А если так, то никакие иностранные суда и прочее не имеют право его теперь там доставать? Правильно я понял?
    1. norbert
      norbert Сегодня, 23:21
      +1
      рипер залетел в зону объявленной бесполетной в связи с проведением сво.
      эта зона выходит за наши границы по морю и уронили именно в ней.
      читайте сводку мин обороны)
      1. solar
        solar Сегодня, 23:38
        0
        рипер залетел в зону объявленной бесполетной в связи с проведением сво.

        А когда и кто такую зону объявлял? Об этом ничего не писали. Можете дать ссылку?
  9. мерцание
    мерцание Сегодня, 23:20
    0
    что дрон летел с выключенными транспондерами, начал маневрировать при приближении к российским воздушным границам, перешёл в неконтролируемый полёт и упал в Чёрное море.

    Вот только не упал в море, а СТОЛКНУЛСЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
    С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

    "Упал" может подразумевать, что кто "толкнул"
    А так, летел летал и "столкнулся" - сам виноват.
  10. Shooting
    Shooting Сегодня, 23:26
    +1
    Если в двигатель G-550 (CAEW) ВВС Италии случайно попадет ворона , прошу не обижаться Румын, и не искать у неё на крыльях звёзды.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 23:35
    +1
    Рипер бы не упал в черное море если бы украинцы его не выкопали! stop
  12. Void
    Void Сегодня, 23:37
    0
    Мы конечно об этом никогда не узнаем но хотелось бы верить что он упал не случайно и мы к этому приложили руку и научились подавлять их беспилотники
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:37
    0
    Наверное этот рэпер на Грэмми претендовал, раз столь популярен.
  14. АналитикИТ
    АналитикИТ Сегодня, 23:39
    +1
    Давно пора ронять все американское возле границ РФ. Все равно ответки не будет, зассут ы, а границы дипломатические уже давно стерты, причем не нами. Американское оружие давно уже убивает не только Российских военных, но и гражданских