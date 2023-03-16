Операция «Полярная звезда». Неудачная попытка Красной Армии уничтожить группу армий «Север»





Советские бронебойщики с противотанковыми ружьями и 45-мм пушкой 53-К меняют позицию в районе Демянска.

Февраль 1943 г. Февраль 1943 г.

Замысел операции



Красноармеец с пулеметом «Максим», установленным на зенитном станке, под Ленинградом

«Замысел был великолепный. Думается, осуществи мы его тогда – и он наверняка вошёл бы славной страницей в историю Великой Отечественной войны».

Недочёты

«Чем больше я вникал в детали плана, тем более убеждался в справедливости поговорки: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Трудно было выбрать более неудачное направление для использования артиллерии, танков и другой боевой техники, чем то, что намечалось в плане».



Бойцы Красной Армии в окопах, построенных на болоте, юго-западнее станции Войбокало. Март 1943



Подготовка немецкого пикирующего бомбардировщика Ю-87 к вылету на аэродроме под Ленинградом

Красный Бор



Экипаж советского танка КВ-1 готовится бою в районе Синявино



Группа солдат 250-й пехотной «Голубой» дивизии вермахта в лесу в районе поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Январь-февраль 1943 г.

Демянская операция



Немецкое 88-мм зенитное орудие FlaK 18 в Демянске



Немецкие солдаты в Демянском котле разгружают транспортный самолет Ю-52, доставивший оружие и боеприпасы

Успешный отвод 16-й армии



Немецкие солдаты подходят к горящим сельским постройкам на Демянском плацдарме