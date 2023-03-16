Операция «Полярная звезда». Неудачная попытка Красной Армии уничтожить группу армий «Север»

Советские бронебойщики с противотанковыми ружьями и 45-мм пушкой 53-К меняют позицию в районе Демянска.
Февраль 1943 г.
Замысел операции
После Сталинградской победы и захвата стратегической инициативы советская Ставка приняла решение начать стратегическое наступление от гор Кавказа до Ладожского озера. Войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов должны были развить успех операции «Искра» (прорыв блокады Ленинграда) и провести операцию «Полярная звезда» с целью окружения и полного разгрома немецкой группы армий «Север», освобождения Ленинградской области и создания предпосылок для успешного наступления в Прибалтике.
Главный удар должны были нанести войска левого крыла Северо-Западного фронта (СЗФ) под руководством маршала Тимошенко. На первом этапе намечалось концентрическими ударами блокировать и уничтожить демянскую группировку противника. Одновременно войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были ликвидировать Мгинский выступ. На втором этапе, после прорыва германской обороны южнее острова Ильмень, специально созданной Особой группе войск генерала Хозина предстояло нанести мощный удар в северо-западном направлении, выйти в район Дно – Порхов – Луга, освободить Псков и перехватить коммуникации группы армий «Север» фельдмаршала фон Кюхлера.
Красноармеец с пулеметом «Максим», установленным на зенитном станке, под Ленинградом
Войскам правого крыла СЗФ после овладения Старой Руссой предстояло во взаимодействии с 52-й армией Волховского фронта (ВФ) освободить Новгород. Особая группа (1-я танковая армия, 68-я армия и резерв) в это время должна была быстро занять район Кингисепп – Нарва, отсекая противнику пути отхода в Эстонию. Планировалось провести ряд десантов для захвата ключевых железнодорожных узлов и населённых пунктов, поэтому в состав 68-й армии были включены 5 гвардейских воздушно-десантных дивизий.
Также Особая группа не давала противнику перебросить подкрепления демянской и ленинградско-волховской группировкам. Затем оставалось уничтожить окруженные группировки вермахта, создавая благоприятные возможности для освобождения Прибалтики.
Маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков, который тогда командовал 1-й танковой армией, в своих мемуарах дал такую оценку плану «Полярная Звезда»:
«Замысел был великолепный. Думается, осуществи мы его тогда – и он наверняка вошёл бы славной страницей в историю Великой Отечественной войны».
Операцию планировали начать 8 февраля 1943 года. Координацию войск трёх фронтов должен был осуществлять представитель Ставки маршал Жуков, а координировать действия артиллерии и авиации – главный маршал артиллерии Воронов и маршал авиации Новиков.
Недочёты
У плана были серьёзные недочёты. Наступление русских на северо-западе не было внезапным. Здесь наши войска наступали всё время и без больших пауз. Немецкая воздушная разведка легко вскрывала перегруппировки и сосредоточение наших войск, так как дорожная сеть была слаборазвитой. С другой стороны, наша разведка знала об обороне врага очень мало, даже о переднем крае.
Надо было стремительно наступать в условиях сильной обороны противника, не слабых союзников Германии – итальянцев, румын или венгров, а против первоклассных немецких дивизий. На большинстве участков немцы имели хорошо организованную и подготовленную оборону. Гитлеровцы совершенствовали оборону на протяжении полутора лет. Операция проводилась в условиях лесисто-болотистой местности, приближающейся распутицы и слабой дорожной сети. В сущности, наступать надо было в занесённых снегом лесных дебрях, топях, где почти не было дорог. А в распутицу исчезали и имеющиеся.
Сказывалась и недооценка противника, плохая разведка и соответственно недостатки планирования. Линии снабжения толком не были организованы. Поэтому маршал Воронов и вспоминал:
«Чем больше я вникал в детали плана, тем более убеждался в справедливости поговорки: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Трудно было выбрать более неудачное направление для использования артиллерии, танков и другой боевой техники, чем то, что намечалось в плане».
Бойцы Красной Армии в окопах, построенных на болоте, юго-западнее станции Войбокало. Март 1943
Подготовка немецкого пикирующего бомбардировщика Ю-87 к вылету на аэродроме под Ленинградом
Красный Бор
10 февраля 1943 года началась операция ЛФ и ВФ по окружению и уничтожению мгинско-синявинской группировки 18-й немецкой армии. Фланговые удары наносили ударные группировки 55-й армии ЛФ и 54-й армии ВФ. Они атаковали в общем направлении на Тосно. Ударная группировка 55-й армии Свиридова включала 3 гвардейские стрелковые дивизии, лыжную бригаду, гвардейский танковый полк прорыва (24 танка). Остальные силы армии оставались во втором эшелоне: 5 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и лыжные бригады, 2 танковые бригады, танковый полк прорыва, 2 батальона бронемашин (свыше 190 танков, самоходок и бронемашин). 54-я армия ВФ имела в своём составе 10 стрелковых дивизий, 3 стрелковых бригады, 3 танковых полка, а также артиллерийские и инженерные части (всего более 70 тыс. человек). 2-я ударная и 67-я армии должны были нанести вспомогательные удары.
После часовой артиллерийской подготовки, в которой участвовало до 1 тыс. орудий и минометов, ударные силы 55-й армии начали наступление из района Колпино на Мгу и Ульяновку. К концу дня наши войска взяли Красный Бор. За два дня армия продвинулась на 5 км. Первый успех попыталась развить подвижная группа генерала Любимцева (танковая и лыжная бригады). Но части 250-й испанской «Голубой» дивизии не дали нашим войскам прорваться дальше. Испанцы, несмотря на большие потери, сумели закрепиться южнее Красного Бора и по берегу реки Ижоры и, оказывая упорное сопротивление, продержались до подхода подкреплений. Вскоре подошли боевые группы 212-й и 215-й немецких дивизий, которые усилили оборону и остановили советское наступление на этом направлении.
Экипаж советского танка КВ-1 готовится бою в районе Синявино
Группа солдат 250-й пехотной «Голубой» дивизии вермахта в лесу в районе поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Январь-февраль 1943 г.
На мгинском направлении 4-я полицейская дивизия СС отошла на 4 км к реке Тосна. 56-я бригада морской пехоты форсировала по льду Неву в районе Ивановского и захватила плацдарм, но этот успех развить не смогли. Морпехи дрались несколько дней, и почти все погибли.
Тем временем германское командование усилило направление войсками 4 пехотных дивизий, частями СС. Наступление 55-й армии выдохлось и 27 февраля было остановлено.
В итоге войска 55-й армии продвинулись всего на 4–5 км на участке фронта шириной 14–15 километров.
Ещё более скромные результаты были у 54-й армии ВФ – продвижение составило 3–4 км. Армия Сухомлина наступала севернее реки Тигода на 9-километровом участке фронта Макарьевская Пустынь – Смердыня – Кородыня. Несмотря на сильную артиллерийскую и авиационную подготовку, войска армии в первый день почти не продвинулись. На второй день операции 198-я и 311-я дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, прорвав первую полосу обороны между Макарьевской Пустынью и Смердыней, смогли подойти к основному рубежу противника. Там наступление снова увязло.
14 февраля была сформирована подвижная группа из резервных 58-й стрелковой бригады и 7-й гвардейской танковой бригады. К 16 февраля подвижная группа вклинилась во вражескую оборону, но немцы фланговыми контрударами отрезали наши передовые части. На этом наступление 54-й армии было остановлено. В ночь с 20 на 21 февраля остатки группы прорвались к своим. 23 февраля армия перешла к обороне.
Демянская операция
Тем временем в районе Демянска перешли в наступление войска СЗФ. Фронт (1-я ударная, 27-я, 11-я, 34-я и 53-я армии) насчитывал 28 стрелковых и воздушно-десантных дивизий, 17 стрелковых и 3 танковых бригады, всего более 320 тыс. человек. Перед фронтом Тимошенко поставили задачу ударами с севера и юга перерезать т. н. рамушевский коридор, разгромить войска немецкой 16-й армии Э. Буша (15 дивизий), оборонявшие Демянский плацдарм, и в дальнейшем наступать на Псков, Нарву. Непосредственно в Демянском мешке было 12 дивизий, около 100 тыс. солдат. Обороной в районе Демянска руководил командир 2-го корпуса генерал П. Лаукс.
Демянский выступ был образован ещё в 1941 году, когда эту важную позицию на Валдайской возвышенности занял 2-й армейский корпус немецкой 16-й армии. В феврале 1942 года войска СЗФ смогли окружить в районе Демянска шесть дивизий противника. Однако ликвидировать гитлеровцев в котле не удалось.
Немцы создали мощную оборону, люфтваффе организовали воздушный мост. В апреле немецкая оперативная группа «Зейдлиц» сумела восстановить сухопутную связь с окружённой группировкой, пробив в советской обороне так называемый «рамушевский коридор» шириной 6–8 км.
Красная Армия неоднократно пыталась перерезать коридор весной, летом и осенью 1942 года, но операции не привели к успеху. Последняя неудачная операции была проведена в декабре 1942 – январе 1943 года.
Немецкое 88-мм зенитное орудие FlaK 18 в Демянске
Немецкие солдаты в Демянском котле разгружают транспортный самолет Ю-52, доставивший оружие и боеприпасы
Новую операцию готовили в феврале 1943 года. 27-я армия Трофименко наносила удар с севера, 1-я ударная армия Короткова – с юга, чтобы сходящимися ударами перехватить рамушевский коридор, а затем во взаимодействии с 11-й, 34-й и 53-й армиями уничтожить окруженную демянскую группировку. Южнее Залучья была расположена 100-тысячная Особая группа Хозина, которую планировали ввести в бой в полосе 1-й ударной армии, чтобы развить наступление на Сольцы и далее на Лугу. В состав группы входила 68-я армия Толбухина – 6 стрелковых и воздушно-десантных дивизий, 4 стрелковых и лыжная бригада; 1-я танковая армия Катукова – 6-й танковый и 3-й механизированный корпуса, отдельная танковая бригада и 4 полка (свыше 600 танков).
Подготовка очередного русского наступления не стала неприятным сюрпризом для германского командования. Понимая, что удержать плацдарм будет очень сложно, главнокомандующий группой армий Кюхлер в середине января 1943 года предложил ставке отвести армию на рубеж Старая Русса – Холм. Фюрер отказался отводить войска, но в конце месяца дал своё согласие. 16-я армия начала подготовку к эвакуации в середине января, проложив через рамушевский коридор узкоколейку, выведя от неё к передовой систему бревенчатых гатей. Началась эвакуация тыловых складов и тяжелого вооружения. Одновременно, чтобы обмануть русских, немцы демонстрировали подготовку наступления из района Демянска.
Успешный отвод 16-й армии
Немцы уже начали эвакуацию 16-й армии, а наши войска не были готовы к наступлению. 1-ю танковую армию только формировали на базе управления 26-й общевойсковой армии, имея ближайшую базу снабжения в 250 км и установленный срок готовности к 17 февраля. Формирование и снабжение армии Катукова проходило в крайне сложных погодных условиях (снегопады, бураны чередовались с морозами), в лесисто-болотистой местности, где даже грунтовых дорог было очень мало.
68-ю армию создали только в начале февраля на основе управления 57-й армии, прибывшей из-под Сталинграда. Половину армии составили десантные соединения, которые использовали как обычную пехоту. В итоге Особая группа к началу операции не закончила своего сосредоточения, формирования и обучения.
Поэтому 15 февраля 1943 года начали наступление сначала 11-я и 53-я армии Курочкина и Журавлёва, чтобы перехватить коридор, а 34-я армия Лопатина наступала северо-восточнее Демянска. Остальные армии к этому времени не были готовы к проведению операции. Это стало сигналом для начала полной эвакуации немецких дивизий. В ночь на 17 февраля войска 2-го корпуса, занимавшие оборону в восточной и северной частях плацдарма, начали организованный отход на одну из пяти промежуточных позиций. Высвобождавшиеся части укрепляли «стенки» коридора. Отходившие на запад дивизии прикрывались арьергардами.
19 февраля наше командование обнаружило, что враг уходит. 34-я армия стала занимать освободившиеся территории. 20 февраля советская Ставка рекомендовала Жукову начать наступление 27-й, 1-й ударной армий и Особой группы на 3–4 дня раньше установленной даты, в связи с отходом противника. 23 февраля 27-я армия начала наступление южнее Старой Руссы, 26 февраля – начала движение 1-я ударная армия.
В это время немцы уже ушли из Демянского мешка. Демянск они покинули 22 февраля. Несмотря на ожесточенные атаки и большие потери, советские войска не смогли взломать оборону коридора. 28 февраля наступление было остановлено. Немецкая 16-я армия успешно провела эвакуацию, её дивизии укрепили оборону на северо-западе.
Особую группу в бой так и не бросили. Началась оттепель, распутица. Танковая армия на исходном рубеже оказалась в болоте, по выражению Катукова, «по самую башню». Планы освобождения Пскова и Нарвы пришлось отложить. 1-ю танковую армию погрузили в эшелоны и отправили на центральное стратегическое направление. Группу Хозина расформировали 9 марта.
Немецкие солдаты подходят к горящим сельским постройкам на Демянском плацдарме
Продолжение следует…