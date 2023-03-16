Броня и прицелы новых Т-62М для спецоперации: что было и что получили в итоге

Их массовое производство анонсировали ещё осенью прошлого года. Об их нужности для фронта и возможностях в современном бою написаны тысячи комментариев и поломано столько же копий. И вот время пришло – батальон модернизированных танков Т-62М уже уехал в зону проведения специальной военной операции, а за ним готовится к отправке и второй.
А раз время пришло, то настал час поглядеть на эти машины чуть ближе и разобраться с тем, какие изменения по части защищённости и прицельного комплекса были внедрены специалистами 103-го БТРЗ в Атамановке, где танки проходят доработку.
Почему только прицелы и защита?
Вопрос вполне закономерный, поскольку установка новых прицелов и доработка по части защищённости машины – это, возможно, далеко не полный список нововведений для проходящих модернизацию танков Т-62М на 103-м БТРЗ. Однако достоверной информации о том, что там ещё добавили, попросту нет. Говорят много, но без конкретики.
Возможно, улучшениям подверглись также системы связи, а родные двигатели машин, согласно рекламациям с форума «Армия-2022», поменяли на В-46-5 мощностью 780 лошадиных сил от танков серии Т-72. В то же время могли попросту обойтись капитальным ремонтом и установкой того, что и так положено по штату Т-62М.
Так что пока будем исходить из того, что есть. Благо генерал-лейтенант и депутат госдумы Андрей Гурулёв, ставший своего рода вестником Атамановского ремонтного завода, в подробностях показал и рассказал про прицельную систему и защиту отправляемых на фронт танков.
Защищённость обновлённых Т-62М
Как известно, защищённость танков Т-62М советского образца даже на момент их создания – доработки старых Т-62 под новый стандарт – в 80-х годах прошлого столетия не могла похвастаться выдающимися показателями.
Броня корпуса и башни – исключительно стальная, прикрытая в лобовых частях бронепакетами из стальных листов и полиуретановой прослойки, обеспечивающими стойкость против подкалиберных снарядов в пределах 320–350 мм, по разным оценкам, и до 420–450 мм от кумулятивных боеприпасов. А в бортах из дополнительной защиты только резинотканевые противокумулятивные экраны.
Хорошо видны блоки дополнительного бронирования на башне и корпусе Т-62М
40 лет назад этого с натяжкой хватало для противодействия снарядам 105-мм пушек НАТО и некоторым ручным противотанковым средствам. Теперь же, исходя из годового опыта специальной военной операции, не хватает ни для чего.
Противотанковые гранаты, управляемые ракеты и прочие боеприпасы из арсенала противника ясно дают понять, что Т-62М без серьёзной модификации там делать нечего. Как минимум, машине нужно оснащение динамической защитой.
Но что же предложили специалисты из 103-го БТРЗ в Атамановке? Если честно, гибрид получился не без вопросов. И, предупреждая все замечания: да, можно было и лучше – для примера можно посмотреть на Т-55 от «Трансмаша», обвес которого прекрасно смотрелся бы и на Т-62М. Но мы исходим из того, что сейчас есть.
Модернизация Т-55 от «Трансмаша». Источик: vitalykuzmin.net
В первую очередь нужно отметить, что танки вроде как начали стандартизировать по динамической защите, которая на некоторых модернизированных Т-62М вообще отсутствовала. Правда, речь идёт о навесной «реактивной броне» типа «Контакт», эффективной исключительно против кумулятивных артиллерийских снарядов, противотанковых ракет и гранат с моноблочной боевой частью. Тем не менее даже в нынешних условиях её наличие – это уже большой плюс.
Модернизированный Т-62М в цеху 103-го БТРЗ. Видна динамическая защита на лобовых деталях корпуса и крыше башни
Однако расположение элементов ДЗ несколько странное. И нет, вопрос не про лоб корпуса, как одну из наиболее подверженных обстрелу частей танка. Да и крыша башни, оснащённая той же динамической защитой – дело крайне полезное, хоть и не против «Джавелинов», конечно. Но для атакующих в крышу кассетных боеприпасов и прочей мерзости подобного плана очень даже вполне.
Вопрос в том, что лоб корпуса с дополнительной бронёй получил динамическую защиту, а лоб башни, судя по кадрам, как с завода, так и из зоны проведения специальной военной операции, с одними «бровями» и остался. Короче говоря, «ополовинили», усилив защиту корпуса от ракет и гранат чуть ли не в два раза, оставив башню в стандартном исполнении.
Чем было обусловлено подобное решение – вполне ясно.
В принципе, понятно, что какого-то общепринятого проекта доработки «бровей» динамической защитой просто нет. К тому же это лишний вес для и без того перегруженных шасси и башни Т-62М, ну и некоторые сложности эксплуатационного плана тоже есть. Но более эффективных вариантов на самом деле много, начиная от установки «Контакта» взамен дополнительной брони башни, либо, как предлагали омичи из «Трансмаша», и вовсе установить «Контакт-5» вместо всех этих конструкций. Но разработка технической документации, утверждение, срезка накладок и установка блоков ДЗ – долго и затратно во всех отношениях в нынешних условиях. Проще голые Т-62 без индекса «М» под это дело подогнать.
Модернизированный Т-62 от омского «Трансмаша». Башня танка оснащена динамической защитой «Контакт-5»
В общем, имеем то, что имеем.
Также кормовая часть башен модернизированных Т-62М оснащается противокумулятивными решётчатыми экранами. Они, при условии правильного распределения толщин рёбер и промежутков между ними, способны обеспечить защищённость от противотанковых гранат типа ПГ-7 с вероятностью до 50 % без их детонации. В остальном же – вещь, скорее, прикладного характера, которая работает в роли корзин для перевозки разного рода скарба.
На этом касаемо защищённости, пожалуй, и всё. Хотя в кадрах со 103-го БТРЗ также фигурировал Т-62 без дополнительной брони на корпусе и башне, но полностью обвешанный динамической защитой. Но это, по всей видимости, танк Т-62МВ, который штатно оснащался динамической защитой «Контакт» ещё в 80-е годы, но также попавший под модернизацию наряду с Т-62М.
Т-62МВ, также попавший под модернизацию на 103-м БТРЗ
Теперь есть тепловизор
В отличие от своих старых собратьев, Т-62М советского образца имел ряд улучшений по прицельной части и мог вести огонь управляемыми ракетами комплекса «Шексна».
В частности, речь идёт о системе управления огнём «Волна», которая состояла из четырёх главных элементов: оптического шарнирного прицела ТШСМ-41У с выходным окном слева от пушки, сопряжённого с орудием лазерного дальномера КДТ-1-1 (КДТ-2), баллистического вычислителя и стабилизатора «Циклон-М1». Всё это дополнялось исполнительными системами и соответствующими органами управления.
Над пушкой виден корпус приёмо-передатчика лазерного дальномера. Источник: vitalykuzmin.net
На практике работа этой системы позволяла определить дальность до цели, а также определить её угловую скорость. В соответствии с чем баллистический вычислитель в полуавтоматическом режиме выдавал нужные поправки по углу прицеливания и боковому упреждению.
Да, до уровня 1Г46 в каком-нибудь Т-80У, Т-90 или нынешних «мобилизационных» Т-80БВМ вся эта система не дотягивала, но хоть какая-то автоматизация подготовки выстрела есть.
Что же по ракетам, то для управления ими использовался прицел/прибор наведения 1К13, выходное окно которого – под броневым колпаком и защитой крышкой – находилось на крыше башни.
Бронировка прицела/прибора наведения 1К13 на Т-62М советского образца. На боковых стенках виднеется противонейтронный надбой.
Он имеет возможности как для наведения ракет, так и для ведения огня из пушки обычными снарядами и спаренного с ней пулемёта ночью на дальности до 1 200 м при подсветке инфракрасным прожектором и до 500 метров в пассивном режиме.
Прицел/прибор наведения 1К13
Теперь же, судя по имеющимся открытым данным, включая подробные видеоролики журналистов, возможности измерения дальности и выработки поправок для стрельбы в полуавтоматическом режиме для оптического канала решили убрать. О чём свидетельствует отсутствие лазерного дальномера – на его месте можно наблюдать заглушку.
Модернизированный Т-62М в зоне специальной операции. У машины отсутствует лазерный дальномер над пушкой. Вместо прицела 1К13 установлен 1ПН96МТ-02
Но это не значит, что автоматику из модернизированного Т-62М вырезали на корню.
Тот самый прицел/прибор наведения ракеты 1К13, который имелся на советских Т-62М, в ходе доработки для фронтов спецоперации заменяется на тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02 – штуковину, ставшую в 2023 году атрибутом как вновь выпускаемых Т-80БВМ, так и Т-72Б3.
Слева – дисплей и панель управления прицелом 1ПН96МТ-02
На роль легендарной «Сосны-У» он не тянет, однако его возможности, хоть и ограниченные неохлаждаемой тепловизионной матрицей с не самым высоким разрешением, значительно превосходят таковые у 1К13 на электронно-оптическом преобразователе.
Всё-таки дальность обнаружения целей в пределах пары-тройки километров ночью новый «теплак» обеспечивает, а это ни в какое сравнение с 1К13, который при подсветке инфракрасным прожектором номинально может дать видимость на 1 200 метров, а на практике порой и того меньше. И это при условии, что 1ПН96МТ-02 днём тоже окажет неоценимую услугу, особенно при плохой видимости.
Помимо тепловизионного канала, новый прицел на модернизированных Т-62М имеет лазерный дальномер и, по всей видимости, собственный баллистический вычислитель. Так что основной функционал «Волны», но уже в новом исполнении в лице 1ПН96МТ-02, сохранён – поправки на дальность до цели и её угловую скорость делать всё так же можно.
Что же касается запуска управляемых ракет через пушечный ствол, то теперь этой возможности доработанный Т-62М лишён.
Прицел 1ПН96МТ-02
Прицел 1К13 из танка удалён, а новый данного функционала не имеет. Впрочем, в крупные недостатки это вряд ли можно занести, поскольку танковые ПТУРы сами по себе – боеприпасы довольно специфические, как по условиям применения, так и по навыкам, которые требуются от наводчика-оператора. Да и есть ли на складах ракеты для «шестьдесятдвоек»?
Выводы
Есть большая вероятность того, что обсуждение этого материала в конечном итоге скатится в бушующие не первый месяц споры о том, зачем вообще Т-62М снимают с хранения и отправляют на фронты специальной военной операции. Но тема в нашем случае иная: посмотреть, что добавили, а что убрали.
В её рамках можно однозначно сказать, что установка тепловизионного прицела – это то, без чего сейчас нельзя обойтись. Безусловно, «теплак» не поставит «шестьдесятдвойку» в один ряд с самыми современными машинами, но позволит танку эффективнее бороться с широким спектром угроз на поле боя. Пусть и за счёт отсутствия возможности вести огонь управляемыми ракетами. Так что решение однозначно правильное.
Другое дело, что по части оснащения динамической защитой вышло, грубо говоря, очень далеко от идеала. Да, перекрытие крыши башни и лба корпуса даже стареньким «Контактом» принесёт ощутимую пользу – сомнений нет. Но с лобовой частью башни можно было бы обойтись куда более «гуманно», взяв за основу образец от омского «Трансмаша» или вовсе обойтись установкой «Контакта» взамен голых броневых накладок.
К Т-62 вряд ли применимы эпитеты в стиле «современный» или «отвечающий всем требованиям», будь он хоть сто раз модернизирован. Тем не менее можно резюмировать: стало значительно лучше, чем было раньше. Остаётся надеяться, что раз грандиозные планы по оживлению «шестьдесятдвоек» всё-таки начали претворяться в жизнь, то некоторые недочёты в защите когда-то будут приняты во внимание.