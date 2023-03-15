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Немецкий журналист: Русские взяли ключевое укрепление украинских войск в Бахмуте

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Немецкий журналист: Русские взяли ключевое укрепление украинских войск в Бахмуте

Продвижение российских подразделений в Бахмуте (Артёмовске) не сходит с первых полос многих западных изданий. В Германии битве за город также уделяется повышенное внимание.


Внимание на себя обращает публикации журналиста издания Bild Юлиана Рёпке, где тот пишет о потере украинскими войсками ключевого укрепления в городе. Рёпке сообщает о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взял под контроль территорию завода «Востокмаш».

Немецкий репортёр:

Это ключевое укрепление украинских войск. Оно взято русскими. Здесь украинцы собирались построить крепость, похожую на «Азовсталь» в Мариуполе. Они собирались много месяцев оказывать сопротивление российским войскам.

Рёпке особо отмечает, что около 4-х месяцев назад именно на «Востокмаше» президент Украины награждал особо отличившихся украинских военных и просил их держаться. Но, как пишет Рёпке, в конечном итоге, «выстраиваемая крепость перешла под контроль русских».

Тем временем, западные СМИ со ссылкой на многочисленных экспертов пишут, что ВСУ «непозволительно много сил и средств расходуют при обороне Бахмута». Если Евгений Пригожин называет цифры украинских потерь в этом городе и окрестностях в 10-11 тысяч в месяц, то на Западе пишут о 7-8 тыс. В любом случае только с начала этого года потери ВСУ в Бахмуте можно оценить не менее чем в 20 тысяч человек.
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12 комментариев
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  1. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 06:09
    0
    Русские взяли ключевое укрепление украинских войск в Бахмуте

    Бахмут русские возьмут очень скоро
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 06:17
      +4
      Цитата: ivan_nkl
      Бахмут русские возьмут очень скоро

      fool А зачем? Пылесос работает и так. Бандеровцы окончательно все загадили, после весенних ливней можно и заходить, а сейчас только заразу собирать. feel
      Ты что, не русский что ли? what
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 06:32
        0
        Цитата: Mavrikiy
        заразу собирать.
        Ты что, не русский что ли?

        Так написано же - Айван, значит серб.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 06:52
        +1
        10 тысяч погибших. А сколько раненых? А сколько расходов на снабжение, в т.ч. боеприпасами?

        Артемовск, да, пылесос. Вытягивает силы у бандеровцев.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:34
      0
      10 - 11 тыс в месяц очень и очень мало. Желательно бы умножить в трое как минимум.
  2. литий17
    литий17 Сегодня, 06:45
    0
    Даже не знаю... Все украинские политологи заявляют что потеря Бахмута будет иметь эффект нажатия спускового крючка.... После этого грядут самые серьезные события! Наши молчат, но судя по упорству штурма действительно начнется!
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:52
    0
    Читаешь сводки с фронта, анализируешь понятно что первый этап СВО это шапкозакидательство, малые силы, контрактники профессионалы, генералитет толпится порулить хотя бы бригадой, украинский народ встречает с цветами как при присоединении западных областей Украины и Прибалтики.
    Ан нет Запад лет тридцать готовил Украину к войне с Россией. Осень расставила всё по местам.
    Что теперь? Где танковые клинья? Где котлы с противником по 100 -200 тысяч, где орудия 200 -300 штук на километр фронта? Что учебники по ВМВ выбросили в макулатуру? Где подготовленные стратегические наступления? Или у всех боязнь больших пространств? Почему у нас только тактические наступления? Вопросы кругом. soldier
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:02
      +3
      Действуем исходя из возможностей. Нет у нас миллионных армий и соответствующего количества техники и снаряжения. Слава Богу и у противника нет
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:02
      +2
      От самого начала СВО была авантюрой без плана В. Если бы готовились воевать всерьёз, то не запросили бы переговоров на третий день.
    3. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 07:06
      +2
      Цитата: Солдатов В.
      Где танковые клинья? Где котлы с противником по 100 -200 тысяч, где орудия 200 -300 штук на километр фронта? Что учебники по ВМВ выбросили в макулатуру?

      пора уже снять розовые очки и понять, что нет целей и понимания , что же делать то? Я лично, очень сильно разочаровался как в нашем генералитете, так и в верховном.......нет, я не любитель крови, но и то , что происходит в окопах - это все бизнес и договорняки.....
      1. maiman61
        maiman61 Сегодня, 07:30
        0
        Генералитет подчиняется верховному! Неподчинение, измена Родине. Какие претензии к генералитету?
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:07
      +2
      А где та армия,с танковыми клиньями,с сотнями орудий на километр?Это все осталось в СССР..