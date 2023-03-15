Немецкий журналист: Русские взяли ключевое укрепление украинских войск в Бахмуте

Это ключевое укрепление украинских войск. Оно взято русскими. Здесь украинцы собирались построить крепость, похожую на «Азовсталь» в Мариуполе. Они собирались много месяцев оказывать сопротивление российским войскам.

Продвижение российских подразделений в Бахмуте (Артёмовске) не сходит с первых полос многих западных изданий. В Германии битве за город также уделяется повышенное внимание.Внимание на себя обращает публикации журналиста издания Bild Юлиана Рёпке, где тот пишет о потере украинскими войсками ключевого укрепления в городе. Рёпке сообщает о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взял под контроль территорию завода «Востокмаш».Немецкий репортёр:Рёпке особо отмечает, что около 4-х месяцев назад именно на «Востокмаше» президент Украины награждал особо отличившихся украинских военных и просил их держаться. Но, как пишет Рёпке, в конечном итоге, «выстраиваемая крепость перешла под контроль русских».Тем временем, западные СМИ со ссылкой на многочисленных экспертов пишут, что ВСУ «непозволительно много сил и средств расходуют при обороне Бахмута». Если Евгений Пригожин называет цифры украинских потерь в этом городе и окрестностях в 10-11 тысяч в месяц, то на Западе пишут о 7-8 тыс. В любом случае только с начала этого года потери ВСУ в Бахмуте можно оценить не менее чем в 20 тысяч человек.