Российского посла в США вызывали в Госдепартамент в связи с инцидентом с БПЛА MQ-9 над Чёрным морем

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент в связи со вчерашним инцидентом с американскими дроном MQ-9 над Чёрным морем. Напомним, что дрон упал к западу от Крыма. По версии Пентагона, падение разведывательно-ударного беспилотника произошло в связи с тем, что один из двух поднятых для перехвата истребителей Су-27, сблизившись с дроном, задел его лопасти. Минобороны России указало на то, что по дрону США истребителями Су-27 не применялось оружие и никакого контакта с беспилотником не было – дрон упал сам.
По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, российский посол был вызван в Госдеп «для выражения резкого неудовлетворения в связи с выполнением российскими лётчиками непрофессионального перехвата».
Нед Прайс:
Послу было сделано серьёзное заявление по поводу инцидента.
Сам Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, указал на то, что американские беспилотники всё активнее действуют у российских границ, занимаясь передачей украинским военным разведывательной информации. По словам посла РФ в США, это недопустимая американская военная деятельность. Анатолий Антонов отметил, что Минобороны России представило все факты по случившемуся с американским беспилотником.
Российские военные эксперты, в свою очередь комментируя ситуацию, говорят о том, что сам по себе факт появление американского дрона в зоне, полёты в которой были ограничены в связи с проведением Россией СВО, является лишним доказательством прямого участия НАТО в вооружённом конфликте на Украине. Все американские заявления о том, что дрон находился «в международном воздушном пространстве», иначе как провокационными назвать нельзя. По нормам, и воздушное пространство над акваторией, где, например, ВМС США проводят свои маневры, тоже является международным. Однако при закрытии воздушного пространства (с точки зрения безопасности) иностранные средства авиации там не летают - чтобы избежать инцидентов.