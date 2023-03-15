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Российского посла в США вызывали в Госдепартамент в связи с инцидентом с БПЛА MQ-9 над Чёрным морем

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Российского посла в США вызывали в Госдепартамент в связи с инцидентом с БПЛА MQ-9 над Чёрным морем

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент в связи со вчерашним инцидентом с американскими дроном MQ-9 над Чёрным морем. Напомним, что дрон упал к западу от Крыма. По версии Пентагона, падение разведывательно-ударного беспилотника произошло в связи с тем, что один из двух поднятых для перехвата истребителей Су-27, сблизившись с дроном, задел его лопасти. Минобороны России указало на то, что по дрону США истребителями Су-27 не применялось оружие и никакого контакта с беспилотником не было – дрон упал сам.


По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, российский посол был вызван в Госдеп «для выражения резкого неудовлетворения в связи с выполнением российскими лётчиками непрофессионального перехвата».

Нед Прайс:

Послу было сделано серьёзное заявление по поводу инцидента.

Сам Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, указал на то, что американские беспилотники всё активнее действуют у российских границ, занимаясь передачей украинским военным разведывательной информации. По словам посла РФ в США, это недопустимая американская военная деятельность. Анатолий Антонов отметил, что Минобороны России представило все факты по случившемуся с американским беспилотником.

Российские военные эксперты, в свою очередь комментируя ситуацию, говорят о том, что сам по себе факт появление американского дрона в зоне, полёты в которой были ограничены в связи с проведением Россией СВО, является лишним доказательством прямого участия НАТО в вооружённом конфликте на Украине. Все американские заявления о том, что дрон находился «в международном воздушном пространстве», иначе как провокационными назвать нельзя. По нормам, и воздушное пространство над акваторией, где, например, ВМС США проводят свои маневры, тоже является международным. Однако при закрытии воздушного пространства (с точки зрения безопасности) иностранные средства авиации там не летают - чтобы избежать инцидентов.
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47 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:23
    +7
    С большой долей вероятности, это румыны бензин для амерских дронов ослиной мочой бодяжат.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:24
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      С большой долей вероятности, это румыны бензин для амерских дронов ослиной мочой бодяжат.

      Проукраинские группировки - они такие.
    2. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 06:26
      +2
      американцы перед заправкой своих дронов, вызывают сомелье и он дегустирует топливо.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 06:47
        +2
        Как упал? Сам упал? Горе-то какое! Мои соболезнования американскому дрону.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:29
          +1
          Цитата: Ilya-spb
          Как упал? Сам упал? Горе-то какое! Мои соболезнования американскому дрону.

          Антонову нужно просто говорить, что в последнее время у беспилотников США наблюдаются суицидальные наклонности request
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:28
      +3
      румыны бензин для амерских дронов ослиной мочой бодяжат


      Это они в советское время у Василия Алибабаевича научились. yes
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:30
      +9
      Очень грамотно приземлили "птичку" стоимостью 30 млн. зеленых напичканную современными разведывательными комплексами, мягко без механических повреждений и разрушения. США сколько угодно могут теперь брызгать слюной, а она будет изучена и возможно поделимся знаниями с Китаем и Ираном, там любят такие плюшки заграничные. Глядишь и аналог появится.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Silver99
        Очень грамотно приземлили "птичку" стоимостью 30 млн. зеленых напичканную современными разведывательными комплексами, мягко без механических повреждений и разрушения.

        А шо? Низзя было? Так он сам упал ! Летают тут всякие, потом белье с веревки пропадает.)))
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:36
        +1
        США сколько угодно могут теперь брызгать слюной,
        Ну, наконец-то, а почему только сейчас, спустя год войны? Сами же говорили, что статус на беспилотные аппараты в нейтральных водах четко не оговорен соглашениями о безопасности полётов. Теперь лишь бы наши терпилы в МИД, не стали каяться и извиняться за содеянное.
      3. ShDE
        ShDE Сегодня, 07:36
        0
        Ещё бы выудить её теперь и разглядеть пристальнее потрошка
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:32
      +5
      В ответ вызвать американского посла в МИД и спросить,на фига вы нашего посла вызвали если ваш пепелац упал в наших территориях. Или они заявят ,что Крым наш или пускай доказывают ,что не наш. Показав там украинский флаг.
    6. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:33
      +2
      румыны бензин... мочой бодяжат

      сбросили на него топливо он и ослеп, потом упал и утонул...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:18
        +1
        Русский лётчик открыл форточку истребителя и небезопасно выкинул пивную бутылку попав в MQ-9... am - даже такое заявление Пентагона сойдёт за правду для нынешнего рупора пропаганды объеденённого доллЯром запада.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:23
    +8
    Много слов для объяснений...
    Они до сих пор не объяснили, на каких основаниях взорвали «СП».
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:34
      +2
      на каких основаниях взорвали «СП»

      фсё просто - он представлял угрозу национальной безопасности США...
  3. Комментарий был удален.
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 06:30
    +9
    Пришло время сажать всё что нарушает нашу безопасность, хватит миндальничать с врагами. Эти бесы в США признают только силу.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:35
      +2
      бесы в США признают только силу

      бесы в США будут гадить - надо быть к этому готовыми...
      1. обыватель
        обыватель Сегодня, 06:58
        +1
        Цитата: ivan_nkl
        бесы в США будут гадить - надо быть к этому готовыми...

        А до этого они можно подумать не гадили?
      2. стар
        стар Сегодня, 07:19
        +2
        бесы в США будут гадить - надо быть к этому готовыми...

        Они ничего другого делать не умеют, но это не мешало нашим верхним три десятилетия называть их нашими партнерами..
        С такими партнерами врагов не надо!
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:32
    +8
    Все американские заявления о том, что дрон находился «в международном воздушном пространстве», иначе как провокационными назвать нельзя. По нормам, и воздушное пространство над акваторией, где, например, ВМС США проводят свои маневры, тоже является международным. Однако при закрытии воздушного пространства (с точки зрения безопасности) иностранные средства авиации там не летают - чтобы избежать инцидентов.
    Совершенно верно! Сами виноваты.
    сблизившись с дроном, задел его лопасти. Минобороны России указало на то, что по дрону США истребителями Су-27 не применялось оружие и никакого контакта с беспилотником не было – дрон упал сам.
    Летчик не самоубийца, пройти на высоте 0,5 м над дроном.... Скорее всего был маневр, из сопел самолета дунуло на дрон, и он пошел охлаждаться. ВСЕ их дроны на расстоянии 200 км от берега нужно сдувать, из зоны боевых действий пусть убираются. Давно пора было отдать такой приказ. angry "Не смеют что ли командиры, чужие изорвать мундиры, о русские штыки." angry
    1. Сергей Муравьев
      Сергей Муравьев Сегодня, 06:48
      +3
      Чтобы мундиры рвать - нужно "фаберже" иметь покрепче. Извинений перед бывшими "друзьями и партнёрами" не произнесено - уже хорошо
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Сергей Муравьев
        Чтобы мундиры рвать - нужно "фаберже" иметь покрепче.

        Именно по этому Путин сам и ездит по военным заводам.

        Цитата: Сергей Муравьев
        Извинений перед бывшими "друзьями и партнёрами" не произнесено - уже хорошо
        хотя, я уверен, что советчиков это сделать у нас были (судя по зерновой сделки)
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:32
    +4
    ...является лишним доказательством прямого участия НАТО в вооружённом конфликте на Украине.

    Кому на <хрен> эти доказательства нужны?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:39
      +3
      Кому на <хрен> эти доказательства нужны?

      может мировому сообществу пригодятся... сомневающемуся Годурасу...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:14
        +2
        Цитата: ivan_nkl
        Кому на <хрен> эти доказательства нужны?

        может мировому сообществу пригодятся...

        Мировое сообщество в том что репер утонул пусть протоукров винит, - они море выкопали.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 06:39
    +3
    Приятная новость! американцы оборзели и нарвались! Ну а наши если что объявят выговор летчику и выразят сожаление по поводу инцидента! Вернут потроха беспилотника через год после проведения расследования!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:43
      +4
      Вернут потроха беспилотника через год после проведения расследования!

      потроха возвращать не понадобится - кто первым нашёл, того и тапки...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:07
        +1
        Цитата: ivan_nkl
        потроха возвращать не понадобится - кто первым нашёл, того и тапки...

        Новый способ добывания подсанкционных чипов. good
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:41
    +3
    Наш лётчик красавчик обезжирил матрасников на 30 лямов баксов !
    good
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:45
      +3
      обезжирил матрасников на 30 лямов

      им аппарат рабочий нужен - он им большую пользу приносил (а нам вред..)
    2. il-z
      il-z Сегодня, 07:29
      0
      Наградить причастных с формулировкой "за точное сопровождение погибающего ЛА". Вообще отработать несколько двусмысленных формулировок за сбитие, обнаружение, перехват без сбития ЛА НАТО и награждать не таясь.
  9. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:43
    +4
    По версии Пентагона, падение разведывательно-ударного беспилотника произошло в связи с тем, что один из двух поднятых для перехвата истребителей Су-27, сблизившись с дроном, задел его лопасти.

    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:49
      +2
      по неофициальной, но реальной, версии - сбрызнуси его керосинчиком - он и навернулся...
      1. bairat
        bairat Сегодня, 07:21
        0
        по неофициальной, но реальной, версии - сбрызнуси его керосинчиком - он и навернулся...

        по еще более неофициальной версии это был не керосин: обоссали и сбили валенком lol
    2. Митяша
      Митяша Сегодня, 07:17
      +1
      Зачем полезли в территориальные воды и закрытый район?
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:46
    +4
    А ещё можно "дурака" включить и сказать Американцам, что это не мы ,
    а некий олигарх заплатил неизвестном пилоту , взял в аренду самолёт полетать, ну а дальше вы всё знаете...
    wassat
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 06:54
      +2
      "дурака" включают американцы, утверждая, что их риппер чуть ли не экологию ЮБК изучал ((
    2. обыватель
      обыватель Сегодня, 07:03
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      некий олигарх заплатил неизвестном пилоту , взял в аренду самолёт полетать,

      Да неееее. Киевский призрак на самолете невидимке провокацию устроил. Хочет нас с "дорогими" партнерами поссорить.
  11. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:57
    +1
    Здесь всего два вопроса. Откуда этот дрон прилетел.Это надо знать для того,кого надо наказывать за подобные пуски. Второй вопрос более обширный. О доминировании на Черном море.У кого будет превосходство в этом бассейне,тому нечего опасаться ни Украины,ни Грузии.
  12. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:58
    +3
    Бесконечно горд , тем что прекратили рисовать линии, а уронили БПЛА, который конкретно вёл разведывательную деятельность в интересах наших врагов.
  13. agel26r
    agel26r Сегодня, 07:07
    +1
    Вот это приятная новость!!! Побольше бы таких новостей, а то вообще страх потеряли
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:07
    +1
    Самое главное, что бы это был не "исключительный" случай". Ронять все, что так или иначе может принести нам вред. Все равно, при любом раскладе нас обвинят в "непрофессионализме". Неуважают? Тогда пукай бояться. Тогда и уважение появится.
  15. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 07:26
    0
    Цитата: kaufman
    Бесконечно горд , тем что прекратили рисовать линии, а уронили БПЛА, который конкретно вёл разведывательную деятельность в интересах наших врагов.

    Что то все "турбо-патриоты" раздухарились...
    И никто не увидел трусливой позиции российских СМИ, МО, и тех, кого повыше?
    Все сразу бросились оправдываться - "это не мы, он сам упал".
    А если вспомнить взорванный СП - так же никто из официалов не высказал никакого намека на подозрение в участии США.
    То украинцы, то мелкобританцы, то норвеги - а жена цезаря (то есть США) вне подозрений.
  16. fiv
    fiv Сегодня, 07:30
    0
    Сыпется всякое дерьмо в Черное море. Падали бы у себя в Мексиканском заливе, да почаще!
  17. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:37
    0
    Какая приятная информация. Наконец-то питерские отважились сбить этот дрон!
    И что мы видим? А видим мы блеяние со стороны врага. Какие-то непонятные пояснения, бензин с неба, собранные непонятно кем обломки, якобы уничтоженный самими доблестными матрасами Рипер...
    Вам это никого не напоминает? У заокеанских глашатаев откуда невозьмись появились родственники в России с длинными усами и значком Мастера спорта.
    А что насчет реальных действий в отношении агрессора? А, ожидаемое, НИЧЕГО!
    Вот и ответ на вопрос, что будет если мы их начнем мочить - а НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
    Так кто мешал раньше начать их дуплить везде и всюду, опрокинуть спутники, разнести в первые же дни войны аэродром в Жешуве, разбомбить ряд объектов в Киеве и на Западной Украине? Может быть пришло время перестать быть трусами?
  18. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 07:38
    0
    Мне кажется что там поблизости плавала яхта с украинским экипажем. И у них были ох*уенные водолазы... не, не водолазы, там были мегахакеры и асы РЭБ. Вот они и виноваты. Настамнет.
  19. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:38
    0
    истребителями Су-27 не применялось оружие и никакого контакта с беспилотником не было – дрон упал сам.

    А вот зря. Нужно было показательно завалить и предупредить западных врагов, что будет так со всеми залетевшими летательными аппаратами.