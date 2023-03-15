Саудовский министр: Мы откажемся от поставки сырья в страны, которые введут против нас «потолок» цен на нефть

В Саудовской Аравии не оставили без внимания американский законопроект, в котором предлагается бороться с «картельными сговорами» на мировом рынке энергоносителей. По версии американских законодателей, страны-экспортёры нефти «сговариваются друг с другом, чтобы устанавливать цены на нефть». По американской логике, если США достигают «договорённостей», например, по введению против кого-либо в мире санкций, то это никак не сговор, а если страны-экспортёры нефти определяют объёмы добычи сырья на определённый период, то это «картельный сговор», которому непременно нужно «противостоять».Название американского законопроекта – NOPEC, что нарочито указывает на его направленность против OPEC (страны-экспортёры нефти) и OPEC+, в рамках которых добыча нефти и обсуждается. Расшифровывается англоязычная аббревиатура NOPEC так: Антикартельный акт в сфере добычи и экспорта нефти. Этот акт создан двупартийной группой американских законодателей, что говорит о консенсусе демократов и республиканцев по этому вопросу.В рамках NOPEC США собираются фактически самостоятельно регулировать цены на нефть в мире, в том числе устанавливать так называемые её потолки, что противоречит всем законам рыночной экономики.Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сауд, комментируя инициативу Вашингтона, заявил о том, что она носит дискриминационный характер. По словам саудовского министра, если США введут свои ограничения по уровню цен на нефть, то Саудовская Аравия пойдёт на сокращение добычи. Мало того, власти королевства откажутся от поставки нефти в страны, которые поддержат американскую инициативу по введению «потолка цен» на «чёрное золото».Комментируя инициативу США с NOPEC и введением потолка цен на нефть, можно напомнить, что Россия об этом предупреждала несколько месяцев назад. Российские власти отмечали, что Вашингтон на «потолке» цен только на российскую нефть может не остановиться. Так и происходит, так как Вашингтон окончательно уверовал в свою мировую гегемонию, непогрешимость и безнаказанность. Но если уровень добычи начнут сокращать крупнейшие экспортёры нефти, то это может привести к скачку цен на мировом рынке, что ударит и по США в том числе, не говоря уже о странах Европы, решивших, что с российской нефтью на их рынке «покончено».