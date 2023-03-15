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Саудовский министр: Мы откажемся от поставки сырья в страны, которые введут против нас «потолок» цен на нефть

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Саудовский министр: Мы откажемся от поставки сырья в страны, которые введут против нас «потолок» цен на нефть

В Саудовской Аравии не оставили без внимания американский законопроект, в котором предлагается бороться с «картельными сговорами» на мировом рынке энергоносителей. По версии американских законодателей, страны-экспортёры нефти «сговариваются друг с другом, чтобы устанавливать цены на нефть». По американской логике, если США достигают «договорённостей», например, по введению против кого-либо в мире санкций, то это никак не сговор, а если страны-экспортёры нефти определяют объёмы добычи сырья на определённый период, то это «картельный сговор», которому непременно нужно «противостоять».


Название американского законопроекта – NOPEC, что нарочито указывает на его направленность против OPEC (страны-экспортёры нефти) и OPEC+, в рамках которых добыча нефти и обсуждается. Расшифровывается англоязычная аббревиатура NOPEC так: Антикартельный акт в сфере добычи и экспорта нефти. Этот акт создан двупартийной группой американских законодателей, что говорит о консенсусе демократов и республиканцев по этому вопросу.

В рамках NOPEC США собираются фактически самостоятельно регулировать цены на нефть в мире, в том числе устанавливать так называемые её потолки, что противоречит всем законам рыночной экономики.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сауд, комментируя инициативу Вашингтона, заявил о том, что она носит дискриминационный характер. По словам саудовского министра, если США введут свои ограничения по уровню цен на нефть, то Саудовская Аравия пойдёт на сокращение добычи. Мало того, власти королевства откажутся от поставки нефти в страны, которые поддержат американскую инициативу по введению «потолка цен» на «чёрное золото».

Комментируя инициативу США с NOPEC и введением потолка цен на нефть, можно напомнить, что Россия об этом предупреждала несколько месяцев назад. Российские власти отмечали, что Вашингтон на «потолке» цен только на российскую нефть может не остановиться. Так и происходит, так как Вашингтон окончательно уверовал в свою мировую гегемонию, непогрешимость и безнаказанность. Но если уровень добычи начнут сокращать крупнейшие экспортёры нефти, то это может привести к скачку цен на мировом рынке, что ударит и по США в том числе, не говоря уже о странах Европы, решивших, что с российской нефтью на их рынке «покончено».
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12 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:01
    0
    Пора или не пора ещё мочить "гегемона"? Вот в чем вопрос
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:09
      +5
      Пора или не пора ещё мочить "гегемона"? Вот в чем вопрос

      Это вопрос точки зрения. С точки зрения нормального человека - давно уже было пора. С точки зрения биомассы, чьё мировоззрение формировали гамбургеры и кока-кола - не надо его мочить, он хороший. С точки зрения нувориша, держащего свои накопления в баксах - ни в коем случае, а лучше за счёт нашего бюджета поддержат его на плаву. Так что вопрос в том к кому с этим вопросом обращаться hi
      1. Dizel200
        Dizel200 Сегодня, 07:20
        +1
        Естессно к нормальным. С теми все и так понятно. А тут не понятно настал тот момент или стоит ещё ждать,чтобы потом уже наверняка hi
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:05
    -4
    А мы не откажемся. Мы будем искать новые каналы сбыта, и продавать за любые деньги дешевле рынка. Вот сейчас как с Индией будет? Они решили поддержать потолок цен, значит в соотвествии с указом Президента мы не должны им продавать !! Так что ли ?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: kaufman
      Вот сейчас как с Индией будет? Они решили поддержать потолок цен, значит в соотвествии с указом Президента мы не должны им продавать !! Так что ли ?

      Вы когда-нибудь были на индийском рынке? Или когда-нибудь торговали с индийскими партнёрами? Там в течение минуты могут быть взаимоисключающие просьбы и предложения. Вооот...
      1. Комментарий был удален.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 07:15
      +1
      Цитата: kaufman
      А мы не откажемся

      И в связи с этим возникает вопрос, на чьей стороне "наше" правительство? Почему продляют зерновые сделки, это же позор на весь мир.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:29
        0
        Цитата: Ингвар 72
        Почему продляют зерновые сделки, это же позор на весь мир.

        Именно поэтому есть такое:
        У каждого мгновенья свой резон,
        свои колокола,
        своя отметина,
        Мгновенья раздают - кому позор,
        кому бесславье, а кому бессмертие.

        Цитата: Ингвар 72
        "наше" правительство

        good
        В некоторых ситуациях мне видится, что «наше» - там только название. Вот наше (дело):
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:12
    0
    Потолок ледяной, дверь скрипучая,
    За шершавой стеной тьма колючая.
    Как шагнешь за порог – всюду иней,
    А из окон парок синий-синий.(с)
  4. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 07:14
    0
    Хорошо, что сауды свою позицию обозначили, нам легче противостоять давлению Индии и Китая на снижение цены.
    Консервировать скважигы многие нельзя, т.к. потом не запустить, потому направлять избыток добычи на увеличение стратегического запаса и развивать переработку нефти.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 07:25
    0
    а что там с индусами то они вроде как будут придерживаться потолка цен на нашу нефть.продавать им и дальше будем ну как же наш старый добрый торговый партнер или все таки в стойло их решится поставить наше правительство?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:26
    +2
    Саудовский министр: Мы откажемся от поставки сырья в страны, которые введут против нас «потолок» цен на нефть

    Союз нерушимый
    Арабов и русских
    Сплотило навеки
    Эмбарго на нефть...
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:31
    0
    амерзы походу палку перегибают... ... сломается ведь....