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Командование ВСУ поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений

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Командование ВСУ поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений

Информация о том, что командование ВСУ положительно отреагировало на инициативу по созданию женских боевых подразделений украинской армии, обсуждается и на самой Украине, и за её пределами. У любой инициативы есть конкретная причина или несколько причин. Эксперты полагают, что готовность приступить к созданию женских боевых подразделений в составе ВСУ – не от хорошей жизни.


При декларативно высокой численности мобилизационного ресурса Украины, загонять мужчин на фронт становится для режима Зеленского всё сложнее. Растущее число мер по запрету на выезд мужчин «мобилизационного» возраста за границу всё равно не перекрывает всех коридоров для мужского «исхода» с территории Украины.

В такой ситуации украинские власти и рассматривают вариант с началом привлечения в боевые подразделения женщин. Соответственно, это дополнительное подтверждение того, что потери украинской армии велики, и что Запад настаивает на успешном контрнаступлении. Чтобы такой задачи ВСУ достичь, командование готово принимать даже сверхнепопулярные меры, в том числе по женскому призыву.

Пока женская служба в боевых подразделениях обозначается исключительно как «добровольная», однако, учитывая специфику политики украинского режима, этим дело может не ограничиться.
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20 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:17
    +3
    Вот только в заметке не сказано, а чья эта инициатива, в чём она КОНКРЕТНО заключается, кто с ней вышел (если вышел), куда с ней вышел (если вышел)? Короче, распространение слухов. Стоит ли обсуждать любой слух?
    1. Митяша
      Митяша Сегодня, 07:19
      0
      А что если соберут обозленных на мужиков? Как с ними быть, они же хуже чертей или лесбиянок-мужененавистниц? request
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:18
    +2
    Надо полагать, что жена самого Зеленского будет не в окопах, а на обложке очередного гламурного журнала...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:21
      +2
      дык она вроде уже позировала в форме....
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:23
        +1
        Да?! Не видел. Перестал уже следить за новостями в их СМИ. Думается, что это предел ее участия)))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:31
          +1
          да понятно что на передовую она уж точно не пойдет служить.....
          1. ЦитатаЛаврова
            ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:35
            0
            Коллега, где пропадали? А то что то давно вас не было видно. Хотя, возможно, это я невнимателен- просто практически не захожу на сайт, раз старых знакомых почти не осталось.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:41
              +1
              да вроде почти каждый день захожу. никуда не пропадал, если Вы это меня спрашиваете.
          2. Metallurg_2
            Metallurg_2 Сегодня, 07:41
            0
            На какой-нибудь Мальдивский или Куршевельский фронт определят
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:43
              0
              да-да, атаковать бутики и спа-салоны. Зеля ей бабла наворованного подкинет.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:35
      +1
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      жена самого Зеленского будет не в окопах, а на обложке очередного гламурного журнала...

      Еврею Зеленскому не жалко утилизировать украинок. Свою жену он беречь будет.
  3. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 07:19
    0
    Ну что, начало положено, далее пойдет "Гитлерюгенд", но до этого надеемся не дойдет. Пора заканчивать.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:36
      0
      Так в чем проблема то - придвиньте свой диван ближе к передовой.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:25
    0
    Цитата: Chip4ik
    Ну что, начало положено, далее пойдет "Гитлерюгенд", но до этого надеемся не дойдет. Пора заканчивать.

    Уже. Пригожин демонстрировал.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:31
    +1
    Видимо инициатива поступила от женской составляющей укрорейха. Например, нацистской швали наподобие Фариона. Интересно, что думают сами эти инициаторы о своем участии?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:37
      0
      А почему не от Савченко или Тайры,которых мы спокойно отпустили? Причем, последнюю, даже не в обмен на наших бойцов.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:40
      +2
      Цитата: Tagan
      наподобие Фариона.

      Если такие как Фарион, то они ЗА. Полагаю, что "инициатива" возникла давно, Просто к ней еще не приступали. В самом начале СВО призывали женщин учиться обращаться с оружием, составляли списки нужных профессий, даже какой-то батальон показывали....ну вот и их время пришло. И это хороший знак. Меньше будет дамочек с искривленными мозгами.
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:40
    +1
    Напоминает историю с женскими батальонами смерти в конце ПМВ.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:42
    0
    Командование ВСУ поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений

    Хотят давить моралью:
    Настоящий мужчина не бьёт (убивает) женщин...

    Остаётся только уточнить, кого можно считать настоящей женщиной...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:44
    0
    Пока женская служба в боевых подразделениях обозначается исключительно как «добровольная», однако, учитывая специфику политики украинского режима, этим дело может не ограничиться.
    Очумелые есть, над ними опытные мозгоправы поработали, НО, очумелые кончаются, сравнительно быстро, да и лекарство им, в полях, присылают весьма действенное ....
    Всё рано, это печально, это трагедия, для всех нас, что б там не говорилось, всякими разными.