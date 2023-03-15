Командование ВСУ поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений

Информация о том, что командование ВСУ положительно отреагировало на инициативу по созданию женских боевых подразделений украинской армии, обсуждается и на самой Украине, и за её пределами. У любой инициативы есть конкретная причина или несколько причин. Эксперты полагают, что готовность приступить к созданию женских боевых подразделений в составе ВСУ – не от хорошей жизни.При декларативно высокой численности мобилизационного ресурса Украины, загонять мужчин на фронт становится для режима Зеленского всё сложнее. Растущее число мер по запрету на выезд мужчин «мобилизационного» возраста за границу всё равно не перекрывает всех коридоров для мужского «исхода» с территории Украины.В такой ситуации украинские власти и рассматривают вариант с началом привлечения в боевые подразделения женщин. Соответственно, это дополнительное подтверждение того, что потери украинской армии велики, и что Запад настаивает на успешном контрнаступлении. Чтобы такой задачи ВСУ достичь, командование готово принимать даже сверхнепопулярные меры, в том числе по женскому призыву.Пока женская служба в боевых подразделениях обозначается исключительно как «добровольная», однако, учитывая специфику политики украинского режима, этим дело может не ограничиться.