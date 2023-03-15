Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США

Украинский МИД, понимая, что Джо Байден может на второй срок в США не избраться (или вообще не пойти), решили прощупать почву в отношении вероятных кандидатов на кресло в Овальном кабинете. В прицел украинского внешнеполитического ведомства попал Рон Десантис, губернатор Флориды, который в США считается вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии (практически наравне с Дональдом Трампом).Внимание украинских чиновников Десантис привлёк к себе не только этим, но и своим заявлением о том, что «территориальные споры между Россией и Украиной не являются частью интересов США, частью интересов американского народа». Таким образом Рон Десантис дал понять, что в случае его прихода в Белый дом в качестве президента США, вопрос отношений с Украиной может быть пересмотрен.Также Десантис отметил, что сама защита Украины не входит в круг жизненно важных интересов США. Понимая, что это приведёт киевский режим к краху, в МИД Украины решили включить «плакальщицу».Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в соцсети написал о том, что «Десантис, как бывший военный, побывавший в зоне боевых действий, точно знает разницу между войной и (территориальными) спорами».Николенко пригласил губернатора Флориды посетить Украину и «своими глазами увидеть полномасштабное вторжение России и те угрозы, которое оно представляет для интересов США».Таким образом, Николенко раскрывает карты киевского режима, указывая на то, что сегодня использование Украины в качестве своеобразного антироссийского тарана – в интересах США.В пресс-секретариате Десантиса «приглашение» от МИД Украины пока не прокомментировали.Напомним, что ранее МИД Украины приглашал в Киев и нового спикера палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти. Однако тот заявил, что ехать в Киев не собирается.