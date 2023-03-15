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Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США

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Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США

Украинский МИД, понимая, что Джо Байден может на второй срок в США не избраться (или вообще не пойти), решили прощупать почву в отношении вероятных кандидатов на кресло в Овальном кабинете. В прицел украинского внешнеполитического ведомства попал Рон Десантис, губернатор Флориды, который в США считается вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии (практически наравне с Дональдом Трампом).


Внимание украинских чиновников Десантис привлёк к себе не только этим, но и своим заявлением о том, что «территориальные споры между Россией и Украиной не являются частью интересов США, частью интересов американского народа». Таким образом Рон Десантис дал понять, что в случае его прихода в Белый дом в качестве президента США, вопрос отношений с Украиной может быть пересмотрен.

Также Десантис отметил, что сама защита Украины не входит в круг жизненно важных интересов США. Понимая, что это приведёт киевский режим к краху, в МИД Украины решили включить «плакальщицу».

Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в соцсети написал о том, что «Десантис, как бывший военный, побывавший в зоне боевых действий, точно знает разницу между войной и (территориальными) спорами».

Николенко пригласил губернатора Флориды посетить Украину и «своими глазами увидеть полномасштабное вторжение России и те угрозы, которое оно представляет для интересов США».

Таким образом, Николенко раскрывает карты киевского режима, указывая на то, что сегодня использование Украины в качестве своеобразного антироссийского тарана – в интересах США.

В пресс-секретариате Десантиса «приглашение» от МИД Украины пока не прокомментировали.

Напомним, что ранее МИД Украины приглашал в Киев и нового спикера палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти. Однако тот заявил, что ехать в Киев не собирается.
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:35
    0
    Повестку выписали) wassat или на совместное потребление порошка wassat
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:36
    0
    Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США
    Нет является. feel
    «своими глазами увидеть полномасштабное вторжение России и те угрозы, которое оно представляет для интересов США».
    Нет, тогда отморожу уши. request
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:36
    0
    дайте для начала Десантису в кресло сесть, устроится поудобней.... а вот затем приедет в качестве хозяина, осматривать свои владения....
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 07:38
    0
    Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США
    Они ни чего не попутали. Вообще-то это один из хозяев. и он может вызвать к себе играющего в президента Украины, но не наоборот...
    Напомним, что ранее МИД Украины приглашал в Киев и нового спикера палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти. Однако тот заявил, что ехать в Киев не собирается.
    Реально комики кровавого шоу...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:39
    0
    Губернатора Флориды украинский МИД пригласил в Киев после его слов о том, что защита Украины не является жизненно важным интересом США

    В пресс-секретариате Десантиса «приглашение» от МИД Украины пока не прокомментировали.
    Да где там проблемы кукуевских, в повестке губернатора кандидата Флориды??? Да НИГДЕ, пожалуй!
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:41
    0
    Ага, щязззз... Вот только шнурки на валенках погладит и рванёт на украину Десантиис. Если для семьи Байденов украина - это семейный бизнес, на котором Байден-младший нехилый табаш поднял, то для Десантиса это просто неинтересный эпизод "где-то там". У Рона есть президентские амбиции, но при этом он хочет получить страну не разорённую чужой войной. Так что Олегу Никоненко остаётся только обломаться...