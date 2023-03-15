Американский журналист Херш счел «сумасшедшей» версию о подрыве «Северных потоков» «проукраинскими активистами»

Попытка списать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на действия какой-то «проукраинской группировки активистов», является очень неубедительной. Американский журналист Сеймур Херш назвал эту версию «сумасшедшей историей», выступая на публичном мероприятии в Вашингтоне.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на неких представителей разведывательного сообщества США, написала о возможном подрыве газопроводов «проукраинскими активистами».
Но подобную версию отвергли сразу несколько сторон. Во-первых, она не понравилась Украине, так как кинула тень на киевский режим.
Во-вторых, президент России Владимир Путин назвал эту версию «чушью». Наконец, ее опроверг и Сеймур Херш – тот самый журналист-расследователь, который ранее обвинил спецслужбы США и лично президента Джо Байдена в организации диверсий.
Херш отметил, что он знает намного больше о событиях на газопроводах, чем мог бы рассказать. Он подчеркнул, что порой убеждается в том, что президент США Джо Байден потерял контроль над разведывательным сообществом. Например, именно разведчики США передали прессе «сумасшедшую историю» о «проукраинской группировке».
Напомним, что американские власти полностью опровергают изложенную Хершем версию подрыва «Северных потоков». Но и никакой другой внятной версии инцидента они предоставить не могут, расследование диверсии застопорилось, Россию к участию в нем не допускают – все свидетельствует о том, что Запад пытается максимально замолчать эту историю, дожидаясь, пока инцидент «позабудется» сам по себе, в силу прошедшего времени.