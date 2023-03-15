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Американский журналист Херш счел «сумасшедшей» версию о подрыве «Северных потоков» «проукраинскими активистами»

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Американский журналист Херш счел «сумасшедшей» версию о подрыве «Северных потоков» «проукраинскими активистами»

Попытка списать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на действия какой-то «проукраинской группировки активистов», является очень неубедительной. Американский журналист Сеймур Херш назвал эту версию «сумасшедшей историей», выступая на публичном мероприятии в Вашингтоне.


Ранее газета The New York Times, ссылаясь на неких представителей разведывательного сообщества США, написала о возможном подрыве газопроводов «проукраинскими активистами».
Но подобную версию отвергли сразу несколько сторон. Во-первых, она не понравилась Украине, так как кинула тень на киевский режим.

Во-вторых, президент России Владимир Путин назвал эту версию «чушью». Наконец, ее опроверг и Сеймур Херш – тот самый журналист-расследователь, который ранее обвинил спецслужбы США и лично президента Джо Байдена в организации диверсий.

Херш отметил, что он знает намного больше о событиях на газопроводах, чем мог бы рассказать. Он подчеркнул, что порой убеждается в том, что президент США Джо Байден потерял контроль над разведывательным сообществом. Например, именно разведчики США передали прессе «сумасшедшую историю» о «проукраинской группировке».

Напомним, что американские власти полностью опровергают изложенную Хершем версию подрыва «Северных потоков». Но и никакой другой внятной версии инцидента они предоставить не могут, расследование диверсии застопорилось, Россию к участию в нем не допускают – все свидетельствует о том, что Запад пытается максимально замолчать эту историю, дожидаясь, пока инцидент «позабудется» сам по себе, в силу прошедшего времени.
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19 комментариев
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:56
    +2
    Херш отметил, что он знает намного больше о событиях на газопроводах, чем мог бы рассказать.

    Такие фразы очень вредны для здоровья.
    Хочешь рассказать, расскажи, а не кочевряжся,- целее будешь.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:59
      -1
      Так обычно говорят, когда нечего более рассказать, а если есть ,что - то молчат , сказав столько сколько можно или нужно.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:02
      -1
      Высказывалось мнение, что это "игры" противоборствующих сторон, внутри полиптикума полосатии ... тоже ведь вариант, вполне себе, актуальный.
      По теперешним временам, верить, что есть независимые журналисты расследователи, которых, просто так допустили к тайнам такого уровня ... как то никак не верится.
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: Керенский
      Такие фразы очень вредны для здоровья.
      Хочешь рассказать, расскажи, а не кочевряжся,- целее будешь.

      Точно. Был у нас один такой с чемоданами компромата. Где те чемоданы и он сам.
    4. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:16
      +1
      Цитата: Керенский
      Такие фразы очень вредны для здоровья.
      Хочешь рассказать, расскажи, а не кочевряжЬся,- целее будешь.

      Специалистам по такому профилю (диверсионно-разведывательные задачи в морских зонах) в разных странах с наличием таких подразделений понятно, что по наряду сил и средств для такой операции по силам исполнение только государству, но не "группе ук-ро активистов" а-ля Аль-Каида.
      Помнится, Вы мне доказывали что такую операцию могут выполнить не только "спецназеры", но и гражданские дайверы.

      what Касательно именно вброса (подчеркиваю) дезы со стороны "службы" из США через СМИ о якобы причастности проукр-ов, это грамотный ход, таким образом происходит размывание от расследования Шерша. Обычным гражданам недосуг анализировать.

      С другой стороны, даже если бы сразу после подрыва были установлены факты прямой причастности США к подрыву, какие бы последствия были для них? Никаких. Созвали бы по инициативе Совбез ООН? Если бы собрались, приняли бы резолюцию? Если да, то каким образом бы исполнили и кто?

      Дословно, США совершили подрыв, недвусмысленно дали понять, что смогли и в дальнейшем могут совершить аналогичный акт. Что Вы нам в ответ сделаете?!

      Никто, ничего Шершу делать не будет.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 09:44
        0
        Помнится, Вы мне доказывали что такую операцию могут выполнить не только "спецназеры", но и гражданские дайверы.

        Могут. И не только дайверы.
        Если албанцы и македонцы спокойно приобретают на "чёрном рынке" Джавелины и подобные игрушки, то нет оснований считать, что этим предложения ограничиваются. Мичманы тоже прапорщики, только у них ассортимент специфичней. А всяких Си Фоксов и прочих Пингвинов на складах лежит по всему миру. И, как только они " есть запросят", то сразу начинают "лежать плохо"...
    5. стар
      стар Сегодня, 08:51
      0
      Такие фразы очень вредны для здоровья.

      В любой демократической стране после таких слов можно испытать сильный стресс и случайно принять пачку снотворного, а потом выпасть с 16го этажа (для гарантии). Это вам не диктаторская Россия!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:57
    0
    Запад пытается максимально замолчать эту историю, дожидаясь, пока инцидент «позабудется» сам по себе, в силу прошедшего времени.

    Не дождетесь! Вам СП еще восстанавливать надо будет. Если уж когда-нибудь и пускать газ в ЕС, то только через СП.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:01
      -1
      Тоже думал о будущей судьбе этих СП. Либо восстанавливать будет Европа за свои деньги, либо за деньги США но скрытно.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 08:26
        +1
        Если проект коммерческий, то он достаточно быстро сменит собственника.
        Эффективные менеджеры пристроят этот "неактивный актив, по цене БТИ" какой-нибудь фирмочке из Габороне, а та сдаст его в аренду. Либо нашим, которые "..дом 8\3, корпус 2, строение 5, владение 7, лит. "Г", во дворе, за колодцем, кричать два раза..", либо таким же буржуйским, акции которых принадлежат "внучке" Газпрома. И концов не найдёшь!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:58
    +1
    Американский журналист Херш счел «сумасшедшей» версию о подрыве «Северных потоков» «проукраинскими активистами»
    Так то мнения разделились ... впрочем, это уже не мнение, у одних "вера" в непогрешимость большого брата, а у остальных, нежелание слушать и поддерживать всякий бред, кто б его не пихал, в информационное поле!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:12
      +4
      Цитата: rocket757
      Так то мнения разделились ...

      Нет уж!!! Железные доказательства предоставлены!!!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:26
        +1
        Таким "доказательствам" только верить! По другому их воспринимать ... это уж совсем для "избранных, исключительных" и прочих, скакуасов.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: rocket757
          это уж совсем для "избранных, исключительных" и прочих, скакуасов.

          Вот хоть я тут и прикололся, однако совершенно уверен если очередной чёрт сидя за табличкой US покажет даже такую картинку, то скакаускасы срочно и дружно запрыгают куда им покажут.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:01
    0
    Ну а что им придумывать версии,сказали бы так же как и бандерлоги высказываются,-Газопровод сам себя взорвал.Все и так понимают,кто это сделал.Сами проколятся и похвастаются.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:04
    0
    Версия озвучена.... и ведь коллективный Запад съест это фуфло и не подавится..... yes ещё и спасибо скажет........
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:39
    +1
    Из всех журналистов Сеймур Херш самый здравомыслящий журналист на сегодняшний день. Наши же отечественные журналисты на 99 % жуют американскую жвачку "могли ли украинцы взорвать трубопровод". Весело и дружно участвуют в создании белого шума, инициированного из США.
    Что то явно не так с отечественной журналистикой...
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:42
    0
    И ежу ясно, что подрыв совершили на уровне высоких военных технологий, а украина ими не обладает. Ими обладает страны НАТО, в особенности самая агрессивная страна НАТО США!!! США обладают также высокими технологиями в в серийном производстве биологического оружия массового поражения как то коронавирус. США это адская империя зла.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:49
    0
    Идиотские лжеверсии США отрабатывает еще с Боинга 777, просто последнее время как-то настолько топорно и без фантазии, что уже и не смешно получается, некие хохло-викинги вышли в море на яхте порыбачить и в виду отсутствия клева бахнули гранатой, а туточки тебе труба....
    Хто ж знал?
    Гигемону пора на вечный покой, совсем потеряли края, сами наверное не помнят когда последний раз с правдой сталкивались, вся страна сплошное враньё.