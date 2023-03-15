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ВС РФ начали получать дополнительные комплекты динамической защиты для основных боевых танков

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ВС РФ начали получать дополнительные комплекты динамической защиты для основных боевых танков

В настоящее время в Сухопутные войска ВС РФ стали поступать дополнительные комплекты динамической защиты для танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.


По утверждению источника агентства, комплекты защиты передаются в войска предприятиями российского военно-промышленного комплекса. Вывод о необходимости дополнительного усиления танков был сделан на основе анализа опыта участия танковых подразделений в специальной военной операции на Украине. Например, спецоперация показала рост рисков для танков в связи с появлением новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной

- отмечает источник РИА Новости.

В качестве непосредственных результатов поставок новой защиты рассматриваются повышение боевой устойчивости, защищенности, а значит и выживаемости российских бронированных машин и их экипажей на поле боя. Например, танк становится сложнее подбить бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Становится выше и уровень бронестойкости в бортовой проекции – он приближается к самой крепкой лобовой проекции.

Источник агентства сообщил, что дополнительная защита устанавливается на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, являющихся массовыми в российских сухопутных войсках. Но устанавливают ее и на новейшие танки Т-90М «Прорыв». Теперь остается лишь ожидать отзывов от самих танкистов и командиров подразделений, поскольку лишь проверка на поле боя может продемонстрировать подлинную эффективность новых систем защиты.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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9 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:11
    +3
    Радует новость если это так. Легче работать будут ребята.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Аргон
      Радует новость если это так. .

      Это точно! Неизвестны только детали. Но, думается, опыт велик и доп. комплекты разрабытывали не дурачки.
      Наверное, они, эти комплекты, будут позволять и восстановить элементы ДЗ утраченные в ходе боевых действий.
      Иной раз показывают танк весь ободран, как липка, то ли от попаданий, то ли об препятствия различные. А ведь мелочей нет. Даже отсутствие грязевых щитков, так называемых подкрылков, сильно ухудшает обзорность м/в, не говоря от снесенных бортовых экранах с контейнерами ДЗ, неработающей системе Туча и пр.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    0
    По утверждению источника агентства, комплекты защиты передаются в войска предприятиями российского военно-промышленного комплекса. Вывод о необходимости дополнительного усиления танков был сделан на основе анализа опыта участия танковых подразделений в специальной военной операции на Украине. Например, спецоперация показала рост рисков для танков в связи с появлением новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
    Это правильно, когда исходя из текущих событий, обстоятельств, делаются правильные выводы и принимаются меры, что б нивелировать опасность, проблему, которые есть.
    Надо и наперёд заглядывать, готовится к будущим проблемам, которые с высокой долей вероятности проявятся в ближайшем будущем.
    1. m.cempbell
      m.cempbell Сегодня, 08:39
      0
      Правильно то оно правильно, только вот вывод о доп. усилении брони напрашивается, по-моему уже каждой домохозяйке... Долго до ГШ доходит, долго
  3. Грац
    Грац Сегодня, 08:41
    0
    а что же с системами активной защиты, что то впк упорно молчит, что там с Ареной, Афганитом?
  4. слава1974
    слава1974 Сегодня, 08:44
    +1
    И 40 лет не прошло с начала боевых действий в Афгане, Таджикистане,Чечне, с тех времен ,когда личный состав свою бронетехнику начал усиливать дополнительным бронировнием.Сколько копий было сломано в словесных баталиях ,в том числе и на данном сайте на тему:" спасает дополнительное бронирование или нет."
    И инженеры испытывали в разных НИИ ,и писали ,что ни хрена не помогает. И вдруг! Спасет даже от летающих ломов!
    Лично я ребята ,ничего не понял. А как же опыты в НИИ? Их и по "звезде" показывали. Не помогает! И козырьки не спасли от "джавелинов".
  5. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:55
    0
    Не является ли это признанием некоторой недооценки в прошлом, когда мы считали большим недостатком вес новейших иностранных танков в сравнении с нашими? Так и до копирования опыта Меркавы, с двигателем впереди экипажа, дойдём. Может не стоит с одной меркой подходить к любой серии танков? А делать часть танков с утяжеленной броней и защитой, которые будут выходить на обстрел блиндажей и укрытий в лесополосах, как это показывают сейчас. Им не нужна скорость хода для прорыва, а важнее защита от РПГ и стреляют они чаще с места, а не на ходу. Как стреляют самые лучшие танкисты на ходу, мы могли видеть на танковых биатлонах... И это самые лучшие, где редко кто попадает по мишеням.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 09:02
      0
      это неправильная концепция изначально сопряженная с большим количеством жертв и засад на наши танки, нужен долгоиграющий дрон наводчик и отработка артиллерией по позициям даже если на это придется тратить краснополи это все равно дешевле чем терять танки и обученные экипажи.
      вот только сейчас смотрел кадры на ютубе как наш танк горит, а тех танкистов которые спасли добили с дронов сверху гранатами, и таких видео или близко похожих куча все это очень прискорбно и на сердце боль
  6. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 09:09
    0
    Ну вот, так глядишь, на основании опыта СВО и на лёгкой бронетехнике доп бронирование появится, через год -другой((( (хотя на БМП 1 и 2 в полевых условиях, насколько я знаю, ее ставили ещё в Афганистане, чёт до СВО как будто российская армия в военных действиях и не участвовала и опыт применения проанализировать не откуда было)