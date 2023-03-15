ВС РФ начали получать дополнительные комплекты динамической защиты для основных боевых танков

В настоящее время в Сухопутные войска ВС РФ стали поступать дополнительные комплекты динамической защиты для танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.
По утверждению источника агентства, комплекты защиты передаются в войска предприятиями российского военно-промышленного комплекса. Вывод о необходимости дополнительного усиления танков был сделан на основе анализа опыта участия танковых подразделений в специальной военной операции на Украине. Например, спецоперация показала рост рисков для танков в связи с появлением новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной
- отмечает источник РИА Новости.
В качестве непосредственных результатов поставок новой защиты рассматриваются повышение боевой устойчивости, защищенности, а значит и выживаемости российских бронированных машин и их экипажей на поле боя. Например, танк становится сложнее подбить бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Становится выше и уровень бронестойкости в бортовой проекции – он приближается к самой крепкой лобовой проекции.
Источник агентства сообщил, что дополнительная защита устанавливается на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, являющихся массовыми в российских сухопутных войсках. Но устанавливают ее и на новейшие танки Т-90М «Прорыв». Теперь остается лишь ожидать отзывов от самих танкистов и командиров подразделений, поскольку лишь проверка на поле боя может продемонстрировать подлинную эффективность новых систем защиты.