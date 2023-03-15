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Пресса США о падении дрона MQ-9: Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо

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Пресса США о падении дрона MQ-9: Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо

Американские СМИ со ссылкой на европейское командование публикуют некоторые подробности последнего полёта беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Речь идёт о дроне, который накануне упал в море к западу от Крыма, войдя в зону, закрытую для полётов в связи с проведением Россией СВО.


Издание NYT, ссылаясь на высокопоставленного американского военного, пишет, что беспилотник осуществлял вылет с военной базы на территории Румынии:

Это был плановый полёт, длительность которого определялась в 9-10 часов. Беспилотник, согласно инструкции, следовал без вооружения. Он вёл наблюдение в 75 милях юго-западнее Крыма.

В статье говорится, что оборудование на борту дрона «позволяло ему заглянуть в Крым и с такого расстояния».

NYT пишет, что дрон во время появления рядом с ним российских истребителей Су-27 находился на высоте примерно 7,5 км.

Источник американского издания:

Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо. Они пытались испортить его оборудование. Американские военные вели наблюдение за дроном том числе с базы Рамштайн в Германии, и они были ошеломлены происходящим.

Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой».

А вот подрыв газопроводов «Северный поток» у США почему-то подобных опасений не вызывает.

Напомним, что Минобороны России ранее заявило, что против беспилотника оружия не применялось и контакта истребителей с ним не было. Добавлено, что он упал сам, перейдя при маневрировании в состояние неконтролируемого полёта.
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75 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:17
      +35
      Я бы на месте МИДа России выдвинул версию, что два не установленных пилота любителя из проукраинской группировки, повар, писарь и медсестра на арендованном у Румынии АН-2 совершили действия не совместимые с этикой поведения в публичных местах и выливали на пепелац США какую-то жидкость желтоватого цвета с громким смехом. Авиационный керосин в силу дороговизны не применялся.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 08:24
        +16
        выливали на пепелац США какую-то жидкость желтоватого цвета


        "Навалились толпой , стали руки вязать,
        А потом уже все позабавились:

        Кто плевал мне в лицо,
        А кто водку лил в рот,
        А какой-то танцор
        Бил ногами в живот…"
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:16
          +2
          Пора выпускать почтовую марку с хэш-тегом: "Американский дрон иди на х..."
        2. KAV
          KAV Сегодня, 09:33
          +2
          и они были ошеломлены происходящим
          Да неужели?! Ну, привыкайте быть в состоянии ошеломления постоянно! Задолбали уже! Нежнятина какая...
          Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой»
          Ну так не устраивайте таких инцидентов! В чем проблема-то?!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:29
        +12
        Особенно ценны коментприи американцев под статьёй в NYT.Русские хотели сфотографироваться.Русские показали американским генералам средний палец ,в камеру.Русские насмотрелась Топ Гана.И самый бомбический : Это была водка ,а не топливо.Воинственные : Русские должны нам 60 млн$.Надо пролететь в 100 км Ф 35 ых.Когда дело пахнет керосином ,американцы включают мозги.Интересно США рассекретят записи ,или будет как с малайзийский боингом ,они есть ,но мы их не покажем. bully
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 08:33
          +7
          Цитата: tralflot1832
          Интересно США рассекретил записи

          Они в ступоре! Какой рассекретить! И да, водку мы на такое дело не тратим. Это святое! А керосин - так пожалуйста, хоть залейся!!
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 08:51
            +5
            Я живя в Мурманске ,заливал одно время в бачок омывателя " палёную водку" ,правда до первого ГАИШНИКА.Мне они объяснили, что не надо этого делать или езди с открытими окнами. wassat
          2. Правдодел
            Правдодел Сегодня, 09:14
            +1
            керосин - так пожалуйста, хоть залейся!!

            Ну, про керосин, тоже загнули. Его беречь надо, война же идет. А вот ослиной или иной мочи не жалко, можем поливать и сбивать фантики наглосаксов пачками... Пусть потом отмываются..
      3. Николай-Николаевич
        Николай-Николаевич Сегодня, 08:30
        +7
        В следующий раз на него отходы жизнедеятельности сливать надо...
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 08:40
          +3
          Цитата: Николай-Николаевич
          В следующий раз на него отходы жизнедеятельности сливать надо...

          А, если просто на форсаже пролететь сверху?
          Пора применять антидроновые пушки - ни следов, ни атаки...
          Просто упал сам по себе...
          * * *
          Версия Silver99 особо примечательна. good
          Троллить, троллить и троллить...
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:08
          +4
          В следующий раз на него отходы жизнедеятельности сливать надо...
          Предлагаете БЕ-200 "зарядить" противодроновой субстанцией?
      4. Комментарий был удален.
      5. мазута
        мазута Сегодня, 09:03
        +1
        Пентагон заявил о хищении топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии. Об этом пишут «Известия».

        По информации издания, на этой базе размещаются самолеты-разведчики, доставленные для слежения за Россией. Хищения происходили в течение четырех лет, ущерб составил около двух миллионов долларов.

        Министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в случившемся сами Соединенные Штаты. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сказал он.Россия вообще здесь никаким боком.Все претензии к румынским цыганам.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 09:48
          +1
          Министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в случившемся сами Соединенные Штаты. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой»,

          Странно вообще почему, в такой цыганской обстановке обслуживания, этот дрон до Крыма долетел. sad Пусть проверят- наверняка пары дронов уже не хватает.
      6. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 09:28
        0
        Да ладно, они их и так неплохо потролили. Не выходя за рамки приличия.
      7. goland72
        goland72 Сегодня, 09:42
        0
        А ещё Гена Янычар:
        https://youtu.be/vEveDECufHY
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 08:06
    +34
    Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо...

    Обоссали, короче! laughing
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:10
      +16
      Цитата: Labrador
      Обоссали, короче!

      и он не вынеся такого позора... рухнул... wassat
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:39
        +1
        Цитата: Mouse
        Цитата: Labrador
        Обоссали, короче!

        и он не вынеся такого позора... рухнул... wassat

        Ха ! Для них это не позор ... Это особый вид сексуального удовлетворения ... Даже название придумали - золотой дождь ... Давайте капнем глубже и выясним что такое золотой дождь? Не будем медлить и сразу перейдем к сути. Золотой дождь – это секс, в котором один или оба партнера мочатся друг на друга. laughing
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 09:39
          +1
          Не вопрос.... значит от свалившегося на него такого огромного счастья... рухнул... wassat
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 09:50
        +1
        и он не вынеся такого позора... рухнул... wassat

        Порядочный демократический дрон должен был застрелиться.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:17
      +8
      А ведь у амеров должны быть кадры съемки этого омерзительного процесса уроинотерапии! Интересно, их будут казать общественности?
  3. Равик
    Равик Сегодня, 08:07
    +4
    Если дрон будет летать в Мексиканском заливе на него никто не покусится.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:11
      +6
      Не факт. Если Мексике передать Су-27 без оружия, но с полным баком керосина.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:14
        +3
        Еще керосин на него тратить - бак ослиной мочи на него. Специальный подвес этого бака на сушки - обсикивать амерские дроны. lol
        Можно конечно и какашками закидать - но американцы наверно это сразу выставят как применение тяжелого вооружения. Ага.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:09
    +4
    Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо. Они пытались испортить его оборудование. Американские военные вели наблюдение... и были ошеломлены происходящим.

    Подумаешь топливо на него слили... а могли бы и "по кругу прогнать"... ох уж эта тонкая душевная организация натовских операторов дронов laughing
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:09
    +9
    Нельзя доводить ситуацию до такого состояния, когда ты еще боишься эскалации и не готов к ней, а противнику уже все равно. Американцы уже давно убивают наших солдат, выдавая протоукрам целеуказания. Им некуда эскалировать конфликт кроме своего прямого вмешательства. Нам – есть куда. Это кстати и в обратную сторону с нашей СВО тоже имеет место в каком-то смысле. Полгода боялись мобилизации и ударов по инфраструктуре.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 08:27
      -2
      проблема эскалации в том, что Россия до территории сша не дотянется.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:44
        +5
        Цитата: Constantin N
        проблема эскалации в том, что Россия до территории сша не дотянется.

        А не нужно далеко тянуться. Достаточно начать уничтожение американских военных баз (в Сирии, например)(биолабораторий) в зоне досягаемости...
        Нет подтверждения легитимности - к чертям!
      2. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 09:52
        0
        Цитата: Constantin N
        проблема эскалации в том, что Россия до территории сша не дотянется

        ну со знанием ттх крылатых ракет и баллистических у вас пробел, но географию вы должны знать!
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:09
    +4
    Нашему послу надо было сказать,что автопилот самолёта испугался наших самолётов и потерял контроль над самолётом.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:42
      +4
      Нашему послу надо было сказать,что автопилот самолёта испугался наших самолётов и потерял контроль над самолётом.

  7. Swed
    Swed Сегодня, 08:12
    +7
    Хорошая новость с утра. Значит день будет хорошим. А бояться "полосатых" не надо, если захотят войны, повод они быстро найдут.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:12
    +4
    ибо не фиг.... заходить в зону, закрытую для полётов в связи с проведением Россией СВО....
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:13
    +6
    Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой».
     Так не летайте далеко, а летайте близко,не летайте высоко,а летайте низко..и не приведет к прямому конфликту. laughing
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
    +2
    Пресса США о падении дрона MQ-9: Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо

    Пописали на него чтоли? what
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:16
    +2
    У нас и так уже прямой конфликт с фашингтоном. Надо чаще чего-нибудь сливать на крутящиеся рядом с нашей границей пен дос танские БПЛА.
  12. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:17
    +2
    Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой».

    Ну так и нефиг залетать в запретную зону. Что там забыли?
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:18
    +2
    как всегда за кадром - что дрон миролюбивой страны делал в тысячи милях от сшп
    китаёсы- запускайте шары
  14. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 08:18
    +6
    Обоссали жнеца. Вообще не уважительно отнеслись, нанесли ущерб репутации и нарушили экологию. Самое время Пентагону подавать иск в окружной суд Нью Йорка :)
    Но, я уверен, что через неделю появится расследование газеты "Известия" о том, что некие патриотично настроенные россияне, связанные с российским олигархом украинского происхождения Фридманом, но не связанные с Путиным, арендовали учебно-боевой Су-27 в музее авиации и осуществили вылет с заброшенной автотрассы близ Белгорода для осуществления провокации по обоссанию MQ-9 Рипер. Минобороны РФ к провокации, разумеется, не имеет отношения, а обломки были оперативно подняты исключительно ради защиты экологии.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:19
    +2
    Американские военные вели наблюдение за дроном том числе с базы Рамштайн в Германии, и они были ошеломлены происходящим.
    А вот это прикольно!
    Большой босс назвал их конкретно, теперь они не "партнёры" а противник\враг! А с врагом поступают соответственно ...
  16. HAM
    HAM Сегодня, 08:21
    +2
    Наконец то,свершилось! Наше МО начало действовать пендо совскими методами-"это не мы..это пророссийские чайки"...вот интересно будет посмотреть на реакцию американцев на откровенно издевательские версии случившегося в их же духе,чем нелепей,тем правдивей...
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:25
    0
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Нельзя доводить ситуацию до такого состояния, когда ты еще боишься эскалации и не готов к ней, а противнику уже все равно. Американцы уже давно убивают наших солдат, выдавая протоукрам целеуказания. Им некуда эскалировать конфликт кроме своего прямого вмешательства. Нам – есть куда. Это кстати и в обратную сторону с нашей СВО тоже имеет место в каком-то смысле. Полгода боялись мобилизации и ударов по инфраструктуре.

    Вам не угодить.
    Предполагаю, что вы точно так нашли бы повод обвинить в излишней мягкотелости командование, если бы эту ворону не приземлили(или не приводнили)
  18. Комментарий был удален.
  19. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:27
    +2
    Американские военные вели наблюдение за дроном том числе с базы Рамштайн в Германии, и они были ошеломлены происходящим.
    - а нам пора не керосином их поливать, а осколочно-фугасными валить. И не надо бояться, они сами боятся так, что аж до дрожи. США это государство торгашей, а торгашам присуще бояться, это часть их психологического склада. А уж когда их начинают жучить, то страх перерастает в ужас. Практика избегать столкновений с США стала догмой, а вот те не боятся идти на прямой конфликт: и аэродромы наши бомбили в 50х годах, и водные границы боевым судном нарушали, и подводные лодки топили. И не такие уж они гегемоны. Вон, Хрущев, при всех своих недостатках, по недомыслию Карибский кризис устроил и ничего: обляпались, но съели. Если уж показывать силу, то стесняться ее не нужно.
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:34
      0
      Вот, почитайте, как ведут себя американцы, если на них надавить:
      https://dzen.ru/a/ZAQtNHnRki-TXn76
  20. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:27
    0
    Ну обложались америкосы, со всеми так бывает, наши просто ждали такого момента, что б к примеру топливо слить, надо время, видно раньше считалось сатанистами что мы ничего не успеем сделать. потренировались в Липецке, и научились мы. Много хлопот доставляют нами эти дроны.
  21. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:29
    0
    Эк, как они забеспокоились о прямом столкновении. Так есть один хороший рецепт избежать этого столкновения- не лезть куда не просят! Нашим пилотам- респект!
  22. oldzek
    oldzek Сегодня, 08:31
    +1
    я моложе нынешнего президента США,но тоже помню времена когда их самолеты спокойно пролетали над нашей территорией.но он забыл чем это закончилось.надо почаще напоминать.
    1. Prometey
      Prometey Сегодня, 08:42
      0
      Ну тут вроде как имеют право - в нейтральном воздушном пространстве. Здесь на случайности надо все сваливать и дурака включать - не видели, не знали.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: oldzek
      но он забыл чем это закончилось.

      Да и хрен с ним, со старым хреном.
      С мая 1960 года они проходили редко...
  23. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:34
    +3
    Пора уже сбивать всё беспилотное ,что летает рядом с Россией в Чёрном море.Третьей мировой из за беспилотника не будет.Антонов дипломатическим языком Госдепу это объяснил.
  24. Prometey
    Prometey Сегодня, 08:41
    +1
    Еще топливо на него тратить. Можно было случайно из пушки сбить. А че - стреляли в чаек и зацепили случайно, бывает.
  25. Грац
    Грац Сегодня, 08:43
    0
    надо было МИД заявить что дрон столкнулся с НЛО wassat
  26. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 08:43
    +2
    Заявление пресс-службы МО РФ:
    За не профессиональные действия 14.03.2023 в нейтральном воздушном пространстве приведшем к крушению БЛА, пилот Су - 27 капитан Пххххххх был лишён квартальной премии и представлен к внеочередному званию и ордену Мужества...
    1. PYCCO_TYPUCTO
      PYCCO_TYPUCTO Сегодня, 09:13
      +1
      премии лишить, домик в Подмосковье подарить!
  27. Зеструм
    Зеструм Сегодня, 08:43
    +1
    Янки просто не в курсе старинной русской забавы кидать г- но на вентилятор... А смотри как эффективно!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:48
      +3
      Старинная русская забава - макать туда холопов. Рылом.
  28. Aken
    Aken Сегодня, 08:46
    +1
    Для таких операций следует использовать БЕ-200. Они могут вылить гораздо больше. И не ценного топлива, а какой-либо иной субстанци.
  29. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:55
    +1
    Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой».
    Так не расчесывай Гондурас, ничего и не вскочит. fool А если из-за дрона будет прямой конфликт, то это не причина будет, а повод, вместо которого США смогут найти еще сотню. request
  30. Paradox163
    Paradox163 Сегодня, 08:57
    +1
    Попросту обоссали беспилотник...
  31. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:09
    +1
    Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо
    а после совершили групповой насильственный акт, не выдержав моральных мук беспилотник покончил жизнь самоубийством
  32. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 09:09
    +1
    Гы-гы, мало того что сбили так еще и обосали.
  33. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 09:12
    +2
    Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо.

    похоже, дело воздушного хулигана Васи Цымбала живёт и процветает))
    https://www.youtube.com/watch?v=DUqbqx5ApkQ
  34. PYCCO_TYPUCTO
    PYCCO_TYPUCTO Сегодня, 09:12
    +2
    чушь собачья. это сделала пророссийская группировка на большом воздушном шаре мандаринового цвета. взяв с собой мешков с песком побольше, метким броском этого самого мешка отправили MQ-9 Трипер на корм рыбам.
  35. svan26
    svan26 Сегодня, 09:22
    +1
    "NYT пишет, что дрон во время появления рядом с ним российских истребителей Су-27 находился на высоте примерно 7,5 км."
    - Крейсерская скорость RQ-9 около 250 км/ч . Су-27 на такой высоте не может окружить или просто лететь рядом -свалится! Так что какашки кидать в дрон летчикам приходилось , пролетая на большой скорости!
  36. janin
    janin Сегодня, 09:24
    +5
    В принципе.. пилоты могли-бы и справить нужду, на него! В следующий раз обязательно так и сделают.
  37. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:29
    +2
    Ну да, когда США сбивала воздушные шары Китая и даже над нейтральными водами, то это защита интересов США. А тут защита интересов России. Надо доводить все летательные объекты стран НАТО используемые против России до состояния металлолома.
  38. Волк
    Волк Сегодня, 09:38
    -1
    Заходить в зону, закрытую для полётов в связи с проведением Россией СВО, очим опасно и каждый в етой зоны летает на собственные риск. Его могли запросто збить и ракетчики ПВО с Крима по ошибке, дрон не наш а мало ли бывает. Сейчас начинает быти ясно и НАТО что опасно летать в зоне закрытой для полётов и за САО.
    Если бы Руси были англосакси тогда бы ответ был примерно : Ето не ми , а замечены украинские самолёты спец. подразделения как с северным потоком ., 2 украинские лётчика угнали 2 самолёта с бази в Криме и итд..
    ПРВИЛНО КОМАНДОВАНИЕ СДЕЛАЛО , А ЛЁТЧИКИ КЛАССА!!!
  39. Void
    Void Сегодня, 09:46
    0
    Да поссали на ваш дрон, вот он и свалился )
  40. al3x
    al3x Сегодня, 09:47
    0
    "Обоссали" керосином? Интересное решение, прям символичное.))
  41. ShDE
    ShDE Сегодня, 09:47
    +1
    Прям извращенная групповуха какая-то: окружили, обмочили. А американцы смотрели, возбуждались.
  42. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:01
    0
    Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо.

    Феерично! Так и вспомнилась подобная сцена из утомлённый солнцем2... wassat
  43. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:07
    0
    Хамским образом надругались над казенным имуществом наты, оператор БПЛА в шоке, курс лечения у психотерапевта обеспечен. Респект и уважуха!!!
  44. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:08
    0
    не нравится? не летайте. а уж по уровню всяческих домыслов либжуры (либерастные журналисты) даже себя перепрыгивают. лишь бы заголовок покрикливее. западники все этим грешат: основное это кто громче прокукарекает. профессионалам или просто задающим вопросы затыкают рот потому как серость она всегда громче в выражении своей серости и скудоумия
  45. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 10:12
    0
    Теперь совсем все понятно вот как было :
    https://t.me/sanya_florida/7635
  46. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 10:15
    0



    Теперь совсем все понятно вот как было :
    https://t.me/sanya_florida/7635