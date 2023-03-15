Пресса США о падении дрона MQ-9: Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо

Это был плановый полёт, длительность которого определялась в 9-10 часов. Беспилотник, согласно инструкции, следовал без вооружения. Он вёл наблюдение в 75 милях юго-западнее Крыма.

Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо. Они пытались испортить его оборудование. Американские военные вели наблюдение за дроном том числе с базы Рамштайн в Германии, и они были ошеломлены происходящим.