Пресса США о падении дрона MQ-9: Российские самолёты окружили его, по-видимому, начав сливать на него топливо

Американские СМИ со ссылкой на европейское командование публикуют некоторые подробности последнего полёта беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Речь идёт о дроне, который накануне упал в море к западу от Крыма, войдя в зону, закрытую для полётов в связи с проведением Россией СВО.
Издание NYT, ссылаясь на высокопоставленного американского военного, пишет, что беспилотник осуществлял вылет с военной базы на территории Румынии:
Это был плановый полёт, длительность которого определялась в 9-10 часов. Беспилотник, согласно инструкции, следовал без вооружения. Он вёл наблюдение в 75 милях юго-западнее Крыма.
В статье говорится, что оборудование на борту дрона «позволяло ему заглянуть в Крым и с такого расстояния».
NYT пишет, что дрон во время появления рядом с ним российских истребителей Су-27 находился на высоте примерно 7,5 км.
Источник американского издания:
Российские самолёты окружили его и, по-видимому, начали сливать на него топливо. Они пытались испортить его оборудование. Американские военные вели наблюдение за дроном том числе с базы Рамштайн в Германии, и они были ошеломлены происходящим.
Далее говорится, что в США вызывает беспокойство тот факт, что «любой подобный инцидент может привести к прямому конфликту между Вашингтоном и Москвой».
А вот подрыв газопроводов «Северный поток» у США почему-то подобных опасений не вызывает.
Напомним, что Минобороны России ранее заявило, что против беспилотника оружия не применялось и контакта истребителей с ним не было. Добавлено, что он упал сам, перейдя при маневрировании в состояние неконтролируемого полёта.