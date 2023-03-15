Американский журналист назвал вероятное условие вмешательства США в конфликт на Украине

Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю. Мне кажется, мы не готовы

Если украинские формирования начнут терпеть очень масштабные поражения, возрастет риск прямого вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине. Такую версию озвучил американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями диверсий на «Северных потоках», выступая на публичном мероприятии.Предстоящее поражение Киева, которое в Вашингтоне считают недопустимым, может вынудить США вступить в конфликт напрямую. Но американские власти будут прикрывать участие своих военных в конфликте тем, что это блок НАТО, а не США, ведет боевые действия против российских войск.- подчеркнул Херш.По утверждению американского журналиста, Россия не задействовала в специальной военной операции свои основные силы. Сами слова Херша о возможном поражении Украины вполне укладываются во все более распространяемую в американском медийном пространстве линию допущения поражения Украины.Не первый раз американская пресса сомневается в возможности Киева не только выиграть, но и устоять в конфликте. Например, ранее американские издания обращали внимание на такие масштабные проблемы ВСУ как нехватка подготовленного личного состава, дефицит боеприпасов в воюющих частях и очень высокие потери на фронте, в первую очередь на Артемовском направлении.Впрочем, маловероятно, что США будут вмешиваться в конфликт напрямую, не использовав все свои возможности. Для этого у Вашингтона есть Польша, Румыния, страны Прибалтики, на крайний случай – Великобритания, Франция и Германия.