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Американский журналист назвал вероятное условие вмешательства США в конфликт на Украине

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Американский журналист назвал вероятное условие вмешательства США в конфликт на Украине

Если украинские формирования начнут терпеть очень масштабные поражения, возрастет риск прямого вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине. Такую версию озвучил американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями диверсий на «Северных потоках», выступая на публичном мероприятии.


Предстоящее поражение Киева, которое в Вашингтоне считают недопустимым, может вынудить США вступить в конфликт напрямую. Но американские власти будут прикрывать участие своих военных в конфликте тем, что это блок НАТО, а не США, ведет боевые действия против российских войск.

Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю. Мне кажется, мы не готовы

- подчеркнул Херш.

По утверждению американского журналиста, Россия не задействовала в специальной военной операции свои основные силы. Сами слова Херша о возможном поражении Украины вполне укладываются во все более распространяемую в американском медийном пространстве линию допущения поражения Украины.

Не первый раз американская пресса сомневается в возможности Киева не только выиграть, но и устоять в конфликте. Например, ранее американские издания обращали внимание на такие масштабные проблемы ВСУ как нехватка подготовленного личного состава, дефицит боеприпасов в воюющих частях и очень высокие потери на фронте, в первую очередь на Артемовском направлении.

Впрочем, маловероятно, что США будут вмешиваться в конфликт напрямую, не использовав все свои возможности. Для этого у Вашингтона есть Польша, Румыния, страны Прибалтики, на крайний случай – Великобритания, Франция и Германия.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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40 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 08:31
    +8
    Свои руки они в последнюю очередь замарают.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:34
      +4
      Скорее всего поляков сначала натравят, украину уже натравили, трибалты и прочие сявки на подходе. Вообще - экономика штатов трещит по швам, им как воздух нужна война в Европе, а самим отсидеться за лужей и получить выгоду, всё как во Вторую Мировую пытаются разыграть.
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 08:39
        0
        Да там еще трибалты прямо аж из штанов выпрыгивают, не терпится им своими полутора танками нанести поражение России! У Польши хоть действительно армия сильная, а эти шавки...слов нет, а тявкают из-за угла больше всех!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:00
          +2
          Цитата: Старый_геолог
          Да там еще трибалты прямо аж из штанов выпрыгивают, не терпится им своими полутора танками нанести поражение России!

          Правительства да, а народ по последнему опросу на 70% против.
          1. KAV
            KAV Сегодня, 09:46
            0
            А вот в случае с трибалтикой и пшеками, я надеюсь, не будет подхода с нашей стороны "о братском народе"! Вдарить так, чтобы сдуло с карты мира эти страны, в случае их агрессии против России!
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:41
        +4
        Цитата: K._2
        Скорее всего поляков сначала натравят, украну уже натравили, трибалты и прочие сявки на подходе. Вообще - экономика штатов трещит по швам, им как воздух нужна война в Европе, а самим отсидеться за лужей и получить выгоду, всё как во Вторую Мировую пытаются разыграть.

        США пытаются разыграть грузинскую и молдавскую карты. В Молдавии под замес могут попасть и румыны. Трибалтику будут отыгрывать совместно с Польшей, иначе трибалты слишком быстро кончатся.
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 09:38
          +1
          иначе трибалты слишком быстро кончатся.

          трибалтов и сейчас там не густо - в основном старики и дети...
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:51
            0
            Цитата: ivan_nkl
            трибалтов и сейчас там не густо - в основном старики и дети..

            И каждый 10-й беженец з Шумерии.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +2
      Свои руки они в последнюю очередь замарают.


      амерам это уже не грозит - у них руки давным давно по локоть в крови.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:55
        +1
        Каждый новый амерский през - чистый, как младенец. Новый за старого не отвечает.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:40
          +1
          Цитата: Aken
          Каждый новый амерский през - чистый, как младенец. Новый за старого не отвечает.

          А потом дерьмом обрастают:
    3. Eliminator
      Eliminator Сегодня, 08:58
      +2
      Сомневаюсь, что они вообще будут марать свои руки. Они привыкли чужими руками, или сыпать бомбами на мирняк, где ПВО нет.
    4. стар
      стар Сегодня, 09:01
      +1
      Свои руки они в последнюю очередь замарают.

      В условиях, когда руки могут оторвать, они будут оставаться в карманах до тех пор, пока не встанет вопрос о самом существовании их хозяина.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 09:40
        +1
        В условиях, когда руки могут оторвать, они будут оставаться в карманах

        своими руками они предпочитают джойстик теребить - управляя беспилотником...
    5. Fantazer911
      Fantazer911 Сегодня, 09:37
      +1
      Чужими руками жар загребать легче, и ядерный цунами на побережье США не отменяется, а что до Европы, то гридет очередной раздел Польши, динафикация Прибалтики!
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:33
    +5
    Если украинские формирования начнут терпеть очень масштабные поражения, возрастет риск прямого вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине.

    Очень сомнительно, а зачем тогда нужна до зубов вооруженная Польша...
    1. стар
      стар Сегодня, 09:04
      0
      зачем тогда нужна до зубов вооруженная Польша...

      В основном для заградотрядов. Во всяком случае, с точки зрения поляков. Кто будет перед ними - не важно: украинцы - отлично, прибалты - тоже норм.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:29
        +1
        Цитата: стар
        В основном для заградотрядов.

        Зачем заградотрядам сотни ОБТ и САУ?
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 09:42
      +1
      а зачем тогда нужна до зубов вооруженная Польша...

      с храбрыми грузинами пока не сростается ;((
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:33
    +3
    Если украинские формирования начнут терпеть очень масштабные поражения, возрастет риск прямого вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине.
    - такую ситуацию нужно провоцировать, подготовившись к ней заранее. И пора уже коды целей в РВСН передать. С США полумерами нельзя вопросы решать, равно, как и соглашениями. КАК ВСЕГДА ОБМАНУТ !!!
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:35
    +1
    здоровьем поленьев рискнут? они на очереди......
    это блок НАТО, а не США, ведет боевые действия против российских войск.

    поленам приготовится!
  5. Грац
    Грац Сегодня, 08:37
    +5
    А ведь ввяжутся в итоге, потому что не верят что мы Яо применим по ним, а надо сделать так чтоб верили что последует как минимум удар тактическим ЯО по их военным базам в граничных странах
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 09:45
      +1
      не верят что мы Яо применим по ним

      прощупывают и тестируют на решительность тех кто в Кремле...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    +1
    А о чём это Шойгу говорил ,посещая КТРВ.Я так понял,кого то ждёт сюрприз.Пусть в США подумают или опять мультики показывать.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:53
      +1
      Я так понял,кого то ждёт сюрприз

      Это пугает. Мы все уже устали от сюрпризов Шойгу. Хотелось бы уже увидеть результат.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:09
        +1
        Сюрприз не для вас ,а для НАТО .Неужели у нас стало что то земноводным.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:46
    +1
    Американский журналист назвал вероятное условие вмешательства США в конфликт на Украине
    А сейчас полосатики не вмешиваются, ага, смирно в сторонке стоят и ...
    Если украинские формирования начнут терпеть очень масштабные поражения, возрастет риск прямого вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине. Такую версию озвучил американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями диверсий на «Северных потоках», выступая на публичном мероприятии.
    Дядя проснись и ... ладно, о чем говорить. Что заказали, то и написал ... бизнес, ничего лишнего!
  8. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 08:56
    +1
    Будем рады со всейтеплотой и радушием встретить наших партнеров!!! Как партнеров по антигитлеровской коалиции,так и братушек бывших по Варшавскому договору! Надо же когда то освобождать народы Европы, да и до Да Манша дойти....
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:56
    +2
    Очень велик риск ядерного противостояния.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 09:47
      +1
      особенно сейчас, когда американцы провокацию с беспилотником устроили...
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:58
    +1
    эти мрази итак там фашистами командуют с 14-го..что означает вмешались уже давно..
  11. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 08:59
    +1
    Да нее,ссыкнут американцы,они знают что в таком случае за лужей им не отсидеться.Польшу натравят,они следующие безмозглые фанатики.
  12. comings
    comings Сегодня, 09:12
    +1
    Они все эти варианты еще до 2014-го просчитывали. Просто даты уточняли, время о времени. И когда дед Бидон говорил о десятилетиях войны, он просто пытался припугнуть. Зная при этом, что людских ресурсов у него - в избытке.
  13. janin
    janin Сегодня, 09:28
    +5
    Никогда , ни закакие коврижки.. США на Россию не попрут! Это не те воины.
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:36
    0
    Предстоящее поражение Киева, которое в Вашингтоне считают недопустимым, может вынудить США вступить в конфликт напрямую. Но американские власти будут прикрывать участие своих военных в конфликте тем, что это блок НАТО, а не США, ведет боевые действия против российских войск.

    В таком случае спокойно можно бить по территории Украины и НАТО ТЯО.
    Объяснение аналогичное- это ведь не США. И всё.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:37
    +1
    Как только США или НАТО ввяжутся открыто в конфликт на Украине, мы вынуждены будеммпнименить ЯО не только по войскам на Украине, но и по производствам в США и Европе.... ну и центрам принятия решений там же.
    Им после этого не ссыкотно?!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 09:49
      +1
      Им после этого не ссыкотно?!

      страшно будет всем - в детстве мне снился ядрёный гриб...
  16. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:37
    +1
    Как закончились войны в Корее и Вьетнаме для США когда помогала СССР? Вот также закончится и их прямое вступление потому, что при этом под ударом Кинжалов будут ВМФ США где бы они не находились так, как вступили в войну с Россией. А сейчас США и в целом странам НАТО везёт в том, что Россия не отвечает на прямую за их поставки вооружений. Хотя надо было пару диверсий совершить за Крымский мост и Северный поток. Надо бы дать под зад янки!!!
  17. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:04
    +1
    тупость и жадность кукловодов из под полосатой тряпки зашкаливает
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:08
    0
    а американский журналист будет отвечать за ядерную войну ? или всеже байден ?