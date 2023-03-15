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Украинская делегация изучила применение морских беспилотников, посетив штаб ВМС США в Бахрейне

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Украинская делегация изучила применение морских беспилотников, посетив штаб ВМС США в Бахрейне

Одна из главных «идей-фикс» киевского режима – обретение Украиной «статуса морской державы». Такие устремления украинских властей активно поддерживает Запад, рассчитывая через Украину осуществлять контроль над Северным Причерноморьем.


Украинская делегация побывала в региональном штабе Военно-морских сил США в Бахрейне. На встрече присутствовали начальник Центрального командования ВМС США (NAVCENT) вице-адмирал Брэд Купер, посол Украины в ОАЭ Дмитрий Сеник и шесть депутатов украинского парламента. Данный визит интересен тем, что он носил вполне конкретный характер: украинцы приехали, чтобы познакомиться с опытом применения ВМС США передовых технологий.

В первую очередь, делегацию киевского режима интересовал американский опыт применения беспилотных систем во время проведения военно-морских операций, а также использование возможностей искусственного интеллекта. Морские беспилотники Украина пытается использовать и сейчас, применяя их в провокациях против Черноморского флота ВМФ РФ. В будущем киевский режим рассчитывает значительно увеличить свои морские наступательные возможности, и не обязательно для этого обзаводиться мощным флотом надводных или подводных кораблей.

Поскольку киевский режим ставит нападение на Крым в число своих приоритетов, к угрозе активизации Украины в Черном море стоит относиться крайне внимательно. С помощью тех же беспилотников Киев может организовать очень масштабные провокации с большими неприятными последствиями. Способы предотвращения таких провокаций надо прорабатывать заранее.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство ВМС США
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:58
    +2
    вице-адмирал Брэд Купер, посол Украины в ОАЭ Дмитрий Сеник и шесть депутатов украинского парламента.
    А кто пятнадцатилетняя fool с фото. Не полный состав.... feel
    1. Eliminator
      Eliminator Сегодня, 09:17
      +2
      Кто-то захватил с собой, что бы не скучно было :)
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 09:58
        +1
        Кто-то захватил с собой, что бы не скучно было

        ответственная за связи с молодёжью
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:00
    +3
    Способы предотвращения таких провокаций надо прорабатывать заранее.

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    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 10:01
      +1
      бронированная башня сему аппарату не помешала бы...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:25
    +1
    Поскольку киевский режим ставит нападение на Крым в число своих приоритетов, к угрозе активизации Украины в Черном море стоит относиться крайне внимательно. С помощью тех же беспилотников Киев может организовать очень масштабные провокации с большими неприятными последствиями. Способы предотвращения таких провокаций надо прорабатывать заранее.
    . Всё правильно... любую угрозу надо учитывать и готовить эффективные меры противодействия заранее.
  4. janin
    janin Сегодня, 09:27
    +5
    Им бы похоронное дело выучить! Артемовск тому потверждение!
  5. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:28
    +1
    А мы к сожалению не можем блокировать побережье краины, у нас зерновая сделка. У нас очередной жест доброй воли. Так что у украинцев очень хорошие возможности применять морские дроны против Крыма да и не только. Так что мы сами себе этой зерновой сделкой стреляем в ногу.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 10:03
      +1
      сами себе этой зерновой сделкой стреляем в ногу

      забота о голодающих детях Африки - не придерёшься...
  6. Комментарий был удален.
  7. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:49
    +1
    С помощью тех же беспилотников Киев может организовать очень масштабные провокации с большими неприятными последствиями.

    Было уже, чем кончилось?
  8. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 10:10
    0
    Слова "посетить", "побывать" не очень сходятся со словом "изучить". Сроки не те. И кто, 6 депутатов? Тут, судя по лицам, скорее развлекательная поездка, вместо Диснейленда