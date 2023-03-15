Западная пресса заочно спорит относительно возможного присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

Запад активно пытается вовлечь в свою антироссийскую политику и привлечь к антироссийским санкциям как можно больше государств и желательно наиболее крупных.В последние дни стала распространяться информация о том, что Индия якобы намерена присоединиться к потолку цен на российскую нефть, который ввел Запад, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи черного золота.Некоторые западные СМИ утверждают, что в Нью-Дели готовы поддержать западные ограничения на нефть из России, ссылаясь на свои источники, другие же, напротив, говорят обратное, также со ссылкой на компетентные источники.Так, согласно распространяемой известным американским изданием Bloomberg, индийские власти якобы приняли решение все же поддержать западные ограничения цен на российскую нефть. В то же время не менее известное западное агентство Reuters пишет, что такое решение не принято и что ни о какой поддержке санкций против РФ со стороны Индии не идёт.Такая путаница и заочный спор в подаче этой информации, по мнению экспертов, указывает на наличие разногласий по этому вопросу даже у западного истеблишмента.Истина же, вероятно, где-то по середине. В Нью-Дели не могут постоянно игнорировать и давление Запада, но при этом и нуждаются в российской нефти, которую они и так получают достаточно дешево без всяких потолков на цены. Поэтому на словах, возможно, индийские чиновники и заявят о присоединении к западным ограничениям, а на деле будут работать всевозможные обходные механизмы, особенно если учесть, что растут объёмы сделок по сырью в национальных валютах. Соответственно, до уровня "потолка" Индия может расплачиваться долларами США, а все, что окажется выше - парой рупия/рубль. В такой ситуации, вроде как, и потолок цен в долларах соблюден, и выгодная торговля с Россией продолжена. Учитывая, что США не могут проконтролировать сделки в национальных валютах, к такому варианту могут прийти не только в Индии. Соответственно, это способно вызвать новый спад в использовании доллара как основной мировой валюты для торговых сделок. И чем ниже США будут опускать свой потолок, тем более привлекательным для стран мира будет переход к использованию национальных валютах в энергетических сделках. Парадоксально, но сам Вашингтон страны мира к этому и подталкивает.